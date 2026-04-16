Sam Altman pris dans une spirale de tensions après un week-end chaotique

Un portrait critique publié par le New Yorker a ravivé des inquiétudes anciennes concernant le leadership et la fiabilité de Sam Altman

Deux tentatives d’attaque distinctes ont visé le domicile d’Altman au cours du week-end

Altman a répondu par un billet de blog intense et personnel appelant à une désescalade des discours autour de l’IA

Pour Sam Altman, le week-end a été marqué par une succession chaotique et parfois dangereuse de crises. Le directeur général d’OpenAI faisait face à des questions après une enquête approfondie du New Yorker, à laquelle il a répondu par un billet de blog intense et chargé d’émotion, le tout alors que son domicile était visé par deux attaques en l’espace d’environ quarante-huit heures.

L’article du New Yorker, fondé sur plus de 100 entretiens et documents, revenait sur les événements entourant la brève éviction d’Altman d’OpenAI en 2023. Il décrivait Altman comme un dirigeant entouré de doutes concernant son honnêteté et son engagement en faveur de la sécurité plutôt que du pouvoir.

Pour Altman, dont l’image publique reposait depuis longtemps sur une posture d’adulte calme au milieu d’enfants querelleurs, l’article représentait une menace plus sérieuse qu’un simple embarras. Il renforçait un retour de bâton déjà en cours autour d’OpenAI, nourri par les critiques d’experts en sécurité de l’IA, d’artistes, d’éditeurs, de régulateurs et de concurrents qui estiment que l’entreprise est devenue trop puissante et trop insaisissable.

Une attaque et des mots en colère

Sam Altman, PDG de OpenAI. (Image credit: Getty Images/Bloomberg)

Puis, vendredi à 4 heures du matin, la police a signalé qu’une personne avait lancé un cocktail Molotov sur le domicile d’Altman avant de prendre la fuite. Elle serait ensuite apparue au siège d’OpenAI en menaçant d’incendier le bâtiment. Des documents judiciaires indiquent qu’elle portait des écrits opposés à l’intelligence artificielle et mettant en garde contre « notre extinction imminente ».

Altman a répondu non pas par un communiqué officiel, mais par un billet de blog très personnel. Il a publié une photo de famille et écrit : « Les images ont du pouvoir, je l’espère. Nous essayons normalement de rester assez discrets, mais dans ce cas je partage cette photo dans l’espoir qu’elle puisse dissuader la prochaine personne de lancer un cocktail Molotov sur notre maison, peu importe ce qu’elle pense de moi. » Il s’agissait d’un geste marquant de la part d’un dirigeant qui privilégie habituellement un discours futuriste soigné plutôt qu’une confession brute.

Il a également indiqué clairement qu’il voyait un lien entre la rhétorique ambiante et la violence. « Les mots ont aussi du pouvoir », a écrit Altman. « Un article incendiaire à mon sujet a été publié il y a quelques jours. » Il a expliqué avoir d’abord écarté l’idée que ce récit, paru « à un moment de grande anxiété autour de l’IA », ait pu rendre les choses « plus dangereuses » pour lui. « Maintenant, je suis réveillé au milieu de la nuit et en colère », a-t-il écrit, « et je pense avoir sous-estimé le pouvoir des mots et des récits. »

Excuses et contrepoints

Altman ne s’est pas contenté de réagir avec véhémence. Il a mêlé grief et confession.

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« Je ne suis pas fier d’éviter les conflits », a-t-il écrit. « Je ne suis pas fier de m’être mal comporté lors d’un conflit avec notre précédent conseil d’administration, ce qui a conduit à un énorme désordre pour l’entreprise. » Il a ajouté : « J’ai commis de nombreuses autres erreurs tout au long de la trajectoire insensée d’OpenAI ; je suis une personne imparfaite au centre d’une situation exceptionnellement complexe. » Il a également écrit : « Je suis désolé envers les personnes que j’ai blessées et j’aurais aimé apprendre plus et plus vite. »

Il s’est présenté comme à la fois faillible et indispensable. Il a affirmé que « la peur et l’anxiété autour de l’IA sont justifiées » et soutenu que le pouvoir sur l’IA « ne peut pas être trop concentré », alors même qu’OpenAI figure parmi les entreprises contribuant le plus à cette concentration.

Puis, dimanche matin, avant que la situation ne s’apaise, le week-end s’est aggravé. La police de San Francisco est intervenue après des signalements de coups de feu près du domicile d’Altman et a arrêté deux personnes. Aucun blessé n’a été signalé, mais la portée symbolique était évidente. Un dirigeant technologique affirmant que le climat autour de l’IA était devenu dangereux faisait soudain face à plusieurs incidents violents visant son domicile et son entreprise.

Un retour de bâton généralisé

Altman fait désormais face à des critiques virulentes venant de multiples directions, même si une grande partie n’est pas directement liée à la violence. Les questions de confiance, de responsabilité et de concentration du pouvoir entre les mains d’un petit nombre d’entreprises d’IA sont devenues centrales. Le sentiment public autour de l’IA n’est plus seulement polémique ou académique.

Altman a conclu son billet par une phrase qui peut paraître presque désinvolte dans ce contexte : « Nous devrions désescalader les discours et les tactiques et essayer d’avoir moins d’explosions dans moins de maisons, au sens figuré comme au sens propre. »

En l’espace de quelques jours, le rôle de Sam Altman est passé d’une figure familière servant de paratonnerre dans le monde de la tech à une position plus exposée et plus fragile. Les critiques à son encontre ne disparaîtront pas, pas plus que l’anxiété plus large autour de l’IA qui les alimente. Ce qui a changé au cours du week-end, c’est la visibilité et la volatilité de cette tension, débordant du cadre des articles et des débats vers quelque chose de plus difficile à contenir. Altman a appelé à un apaisement des discours, mais la situation suggère que la conversation autour de lui, et de la technologie qu’il incarne, devient plus forte, plus tranchante et plus difficile à maîtriser.