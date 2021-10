Arvostelussa Samsung Galaxy Tab S7 FE

Minuutin pika-arvio

Tablettien suosio on ollut viimeisten vuosien ajan melkoisessa syöksykierteessä, mutta pandemia-aika näyttäisi palauttaneen kuluttajien kiinnostuksen . Applen iPadit ovat dominoineet parhaiden tablettien listaamme ties kuinka pitkään, mutta Samsung sekä muut valmistajat ovat kirineet eroa kiinni vuosi vuodelta.

Samsung Galaxy Tab S7 FE on valmistajan tuorein keskihintainen malli, joka pyrkii tarjoamaan Tab S7 -malliston vahvuudet kevyemmällä hintalapulla. Käytännössä tuotantokustannuksia on painettu alas vaihtamalla suoritin hiukan heikompaan. Tämä tekee kokonaisuudesta mielenkiintoisen vaihtoehdon käyttäjälle, joka haluaa laadukkaan tabletin ilman täysiverisen läppärin hintaa.

Toisin kuin Samsungin todellinen budjettimalli Tab A7 Lite, Tab S7 FE tarjoaa ehdan Galaxy Tab -kokemuksen aina DeX-ominaisuutta myöten. Sen avulla voit siirtää tablettinäkymän esimerkiksi tv-ruudulle.

Uutuusmalli tarjoaa Tab S7 Plussan tavoin kookkaan 12,4-tuumaisen näytön. Se soveltuu pinta-alansa puolesta erinomaisesti työkäyttöön, mutta valitettavasti OLED-paneeli sekä korkea virkistystaajuus ovat pudonneet kelkasta. Emme kuitenkaan jääneet kaipaamaan näitä arvostelujaksomme aikana. Upea näyttö on nimittäin parempi kuin mitä valtaosa samanhintaisista läppäreistä tarjoaa. Sama koskee stereo-kaiuttimia.

Jos tabletti on tarkoitettu työ- tai opiskelukäyttöön, arvostat laitteen mukana tulevaa S Pen -kynää. Se tarjoaa kaikki ominaisuudet ja herkut, joihin Samsungin lippulaivamallit ovat päässeet käsiksi jo vuosien ajan. Tämä tekee Tab S7 FE -mallista erinomaisen muistiinpanojen tekemiseen, piirtämiseen, dokumenttien allekirjoittamiseen sekä ihan vain selailuun.

Valitettavasti näppäimistösuoja ei saa samoja ylisanoja. Se on paitsi kallis mutta myös hyvin rajallinen. Mukana ei ole kosketuslevyä, sen säädettävyys on olematon ja ominaisuuslistakin tuntuu hyvin vaatimattomalta. Plussan puolelle jäävät tosin moniajoon suunnitellut pikakomennot.

Vaikka laite on muotoilultaan varsin hentoinen, kätkee se syövereihinsä kookkaan yli 10 000 mAh:n akun. Sen avulla laite jaksaa tuntikausia, emmekä käytännössä saaneet laitetta työpäivän aikana tyhjäksi. Ainoastaan laitteen myyntipakettiin kuuluvan laturin tuskastuttavan hidas latausnopeus tuntui pettymykseltä.

Samsung Galaxy Tab S7 FE on kokonaisuutena erinomainen vaihtoehto laadukasta Android-tablettia etsivälle. Se on merkittävästi lippulaivamalleja edullisempi, minkä lisäksi suorituskyky tekee vaikutuksen. Läppärin täysiveriseksi korvaajaksi siitä ei kuitenkaan ole.

Hinta ja saatavuus

Hinta ja saatavuus

Kuva 1/3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Kuva 2/3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Kuva 3/3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Tab S7 FE on saatavana Suomessa useilta eri jälleenmyyjiltä.

Laitteesta on tarjolla kolme eri versiota. Tarjolla on pelkällä Wi-Fi-yhteydellä varustettu 4/64 Gt:n malli, jonka suositushinta on noin 573 euroa.

Tämän lisäksi Suomeen on tuotu kaksi 5G-tuellista mallia. Näistä pienempi on niin ikään 4 Gt:n RAM-muistilla ja 64 Gt:n tallennustilalla varustettu versio, jonka hinta on noin 689 euroa. Kallein malli on puolestaan 6 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettu 5G-tuellinen malli. Sen hinta on 739 euroa.

Valitsitpa minkä tahansa mallin, S Pen -kynä kuuluu pakettiin. Sen sijaan näppäimistökotelo Book Cover Keyboard on hankittava erikseen, joskin Samsung on jo syksyllä 2021 tarjonnut sitä tarjouskampanjoiden yhteydessä ilmaiseksi laitteen ostajalle. Hinta on erikseen hankittuna noin 160 euroa.

Muotoilu

Muotoilu

Kuva 1/2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Kuva 2/2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung on parantanut tablettiensa muotoilua vuodesta toiseen. Vaikka päivitykset saattavat olla yksittäisiä, on niistä muodostunut merkittävä kokonaisuus. Nyt näistä onnistumisen hedelmistä voi nauttia myös edullisemmassa hintaluokassa, sillä Galaxy Tab S7 FE näyttää samanlaiselta kuin lippulaivamallitkin. Vahva metallinen runko, tasapintaiset reunat sekä iso näyttö tuntuvat laadukkaalta. Arvosteluun saatu Mystic Black -versio näyttää sinisen säväyksensä ansiosta erittäin klassiselta. Selustan pinta likaantuu helposti, mutta puhdistaminen onnistuu niin ikään todella vaivattomasti.

Vaikka kokonaisuus tuntuu laadukkaalta, saattaa se tuntua joillekin liiankin ohkaiselta. Tabletti on nimittäin paksuudeltaan vain 6,3 mm, joten kiinnipitäminen ei aina ole täysin ongelmatonta. Etenkin selusta on aavistuksen liukas aiheuttamaan ongelmia. Onneksi etupuolen reunukset helpottavat otteen saamista.

Samsung on sijoittanut etukameran näppärästi pitkän reunan keskelle, jolloin kuvaus onnistuu näppärästi laitteen ollessa vaaka-asennossa. Tällä saralla valmistaja ottaa selvän niskalenkin uusimmista iPad Pro -malleista.

Galaxy Tab S7 FE on suunniteltu harkitsen. Tämä korostuu erityisesti painikkeiden sekä liitäntöjen kohdalla. Kun tabletti on vaaka-asennossa, virta- ja volyymipainikkeet sijaitsevat vasemmassa yläkulmassa, kun taas kaiuttimet raikuvat molemmin puolin. Vastaavasti USB-liitäntä sijoittuu tällöin oikealle ja magneettiliitin alaosaan.

Jos et aio hankkia näppäimistökoteloa tabletin oheen, voit säilyttää S Pen -kynää magneettiliitännällä laitteen päällä tai pohjassa. Kynän saa kiinni myös kameran viereen, mutta tämä ei vaikuta järin kestävältä ratkaisulta.

Tabletti painaa vaivaset 600 grammaa, joten sen kuljettaminen on todella vaivatonta. Kaikkinensa muotoilu tuntuu lähes täydelliseltä. Vaikka hintalappu on kaukana kalleimmista malleista, toteutus tuntuu samanveroiselta.

Näyttö

Näyttö

Kuva 1/2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Kuva 2/2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Tab S7 FE:n sekä Tab S7:n keskeiset erot ovat suoritin ja näyttö. Jälkimmäisen kohdalla muutokset ovatkin merkittäviä, sillä eroavaisuudet kattavat näyttöteknologian, resoluution sekä virkistystaajuuden. Tab S7 FE hyödyntää 12,4-tuumaista LCD-paneelia 60 Hz:n virkistystaajuudella sekä 1 600 x 2 560 -resoluutiolla.

Suhtauduimme näyttöön skeptisesti, mutta lopputulos osoittautui iloiseksi yllätykseksi. Jollet etsi pikselihaasteita suurennuslasilla tai keskity pelkästään mustan värin syvyyteen, saat tabletista erittäin hyvän kuvan. Resoluutio riittää käytössä helposti. Lisäksi 16:10-kuvasuhde tekee useidenkin sovellusten ja sivujen samanaikaisesta vilkuilusta helppoa.

12,4 tuumaa on tablettien kohdalla käytännössä suurin tarpeellinen koko. Kookasta näyttöä on ilo katsella. Sen koko, selkeys, väritoisto sekä responsiivisuus ovat huomattavasti paremmat kuin samankokoisilla läppäreillä tai iPadeilla. Samsung on ansainnut asemansa näyttöteknologian ykkösnimenä.

Jopa symmetriset reunukset ovat mieleemme. Näytön ympäröivä kehys on riittävän paksu tekemään käyttämisestä helppoa, mutta samalla riittävän pieni pitämään laitteen tyylikkäänä.

Galaxy Tab S7 FE tarjoaa 60 Hz:n virkistystaajuuden, mikä on eittämättä nykystandardeilla lievä pettymys. Kun valmistajan puhelimet ovat siirtyneet tuplasti korkeampaan lukemaan, olisi Samsungilta odottanut samaa myös keskihintaisen tabletin kohdalla. Tämä puutos tekee merkittävän eron Applen ProMotion-näyttöihin verrattuna.

HDR ei ole tuettuna. Mikäli vapaa-aikasi kuluu Netflixin värikylläisten sarjojen ja leffojen parissa, saattavat yksityiskohdat jäädä tavallista enemmän taka-alalle.

Kaikkinensa olemme kuitenkin tyytyväisiä näkemäämme. Vaikka Galaxy Tab S7 FE ei tarjoa täydellisetä näyttöä, on sen ominaisuudet kohdillaan arkisessa peruskäytössä. Lisäksi stereokaiuttimet tarjoavat korville poikkeuksellisen hyvän äänen, jonka kirkkaus ja voimakkuus täyttävät pienen huoneen vaivatta.

Suorituskyky ja kamera

Suorituskyky ja kamera

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsungin halu pudottaa lippulaivamallin tuotantokustannuksia näkyy erityisesti suorituskyvyn saralla. Tab S7 FE tyytyykin tämän hetken parhaiden järjestelmäpiirien sijasta keskitasoiseen Qualcomm Snapdragon 750G -suorittimeen. Sen kylkiäisenä on mallista riippuen 4 tai 6 gigatavua RAM-muistia. Käytännössä laskentateho riittää päivittäisessä käytössä erittäin hyvin, mutta pelaajat huomaavat todennäköisesti nopeasti pientä nikottelua. Tämän vuoksi aktiivipelureiden kannattaa harkita ennemmin kilpailevaa Lenovo Tab P11 Pro -tablettia.

Työkäytössä homma toimii. Nappasimme Samsungin tabletin arvostelujakson aikana työkäyttöön, jolloin päivä kului vahvasti Google Docs -dokumenttien, viestintäsovellusten, TechRadarin julkaisutyökalujen sekä verkkoselauksen parissa. Päivien aikana havaitsimme muutamaan otteeseen noin sekunnin mietintähetken, mutta muutoin laite vastasi haasteeseen erinomaisesti.

On kuitenkin sanottava, että aivan tämän hetken parhaiden puhelimien tasolle laite ei kuitenkaan yllä. Lippulaivakännykät avaavat sovellukset silmänräpäyksessä, joten niiden rinnalla Tab S7 FE saattaa tuntua hetkittäin hitaalta. Mekin kiinnitimme asiaan huomiota vasta laittaessamme laitteet rinta rinnan.

Galaxy Tab S7 FE tukee Samsungin DeX-ominaisuutta, jonka avulla voi emuloida tietokoneen työpöytää sekä hyödyntää helpommin useaa näyttöä. Käytännössä tekniikka muistuttaa vahvasti tietokoneiden käyttöjärjestelmää erilaisella käyttöliittymällä varustettuna. Mukana on tehtäväpalkki, pikakuvakkeet sekä mahdollisuus muokata ikkunoiden kokoa.

DeX ei kuitenkaan pysty kiertämään tableteille suunnitellun Android-käyttöjärjestelmän kompastuskiviä. Tämän vuoksi hyödynsimme tekniikkaa lähinnä silloin, kun halusimme hallita sovelluksia tavallista tarkemmin työn helpottamiseksi.

Kuten Samsungin huipputablettien kohdalla, myös tässä tapauksessa S Pen -kynä on mainio lisäys. Sen avulla voi kirjoittaa tekstiä, luoda allekirjoituksia, piirtää hahmotuksia sekä tehdä muita käsin tehtyjä muistiinpanoja. Huomasimme tämän näppäryyden etenkin videopalaverien yhteydessä. Tällöin saatoimme jakaa näytön puoliksi videopuhelun sekä muistiinpanojen välillä. S Pen tehostaa laitteen mahdollisuuksia työkäytössä, joten on hienoa nähdä se ensimmäistä kertaa näin edullisen hintaluokan mallissa.

Nappasimme Galaxy Tab S7 FE:n mukaan telttaretkelle, jossa hyödynsimme sitä viihdetoistossa ja mediahallinnassa. Siirsimme digitaalisesta kamerasta satoja otoksia sen syövereihin USB-C-korttilukijan avulla. Tämän jälkeen editoimme kuvat Snapseedissä ja latasimme ne OneDriveen. Laitteessa on myös microSD-kortinlukija.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Tab S7 FE on saatavana Wi-Fi- ja 5G-versiona. Jälkimmäinen malli sisältää paikan SIM-kortille, mikä taasen helpottaa käyttöä liikkeessä ollessa. Tällöin et tarvitse kodin langatonta verkkoyhteyttä tai puhelinta tukipisteen luomiseen. Mikäli Wi-Fi kuitenkin on käytössä, on se yhteydeltään erinomainen. Mikään liikehdintä kotona huoneiden ja kerrosten välillä ei saanut yhteyttä katkeamaan tai hidastumaan.

Mikäli olet kaveri- ja perhepiirisi kanssa innostuneet videopuheluista, on Samsungin tabletti erinomainen työkalu rupatteluhetkiin. Mikrofonit ja kamerat tarjoavat erinomaisen äänen- sekä kuvanlaadun. Et siis tarvitse erillisiä kuulokkeita jutusteluita varten. Myös takakamera ajaa asiansa erilaisissa kuvaushetkissä.

Käytännössä Tab S7 FE on erinomainen tabletti, joka soveltuu monelle läppärin korvikkeeksi. Iso näyttö, mainio suorituskyky, akkukesto sekä edullinen hinta luovat vahvan kokonaisuuden. Mikäli kuitenkin tarvitset laitteelta runsaasti raakaa laskentatehoa, kannattaa tietysti katsastaa ennemmin lippulaivamallisto.

Akkukesto

Akkukesto

Kuva 1/1 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Tab S7 FE todella loistaa akkukeston saralla. Tabletin iso 10 900 mAh:n akku jaksaa vaivatta läpi täysimittaisen työpäivän.

Muistiinpanojen kirjaaminen ja muut kevyet perusaskareet hädin tuskin heilauttavat akkuvarausta. 45-minuuttinen videopuhe verotti akkua ainoastaan viiden prosentin verran. Kaiken lisäksi laite ei menettänyt yön aikana rahtuakaan jaksamistaan. Mikäli käytät tablettia esimerkiksi läppärin ohessa, tarjoaa Tab S7 FE usean päivän akkukeston.

Valitettavasti lataus osoittautuu kuitenkin kompastuskiveksi. Vaikka malli tukee 45W:n pikalatausta, laitteen mukana tulee ainoastaan 15W:n laturi. Sen avulla akun täyttymisessä kuluu lähes neljä tuntia. Kannattaakin siis joko hankkia kunnon laturi tai pistää laite piuhaan yöunien ajaksi.

Näppäimistökotelo

Näppäimistökotelo

Kuva 1/2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Kuva 2/2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Mikäli olet hankkimassa Samsung Galaxy Tab S7 FE:n, todennäköisesti kiinnostut myös sen erillisestä näppäimistökotelosta. Valmistajan oma Book Cover Keyboard tarjoaa tabletin oheen pienen näppäimistön sekä jalustan, jotka tekevät laitteesta läppärimäisen.

Näppäimistökotelo ei ole kuitenkaan sama kuin Tab S7 Plussan vastaava. Teknisesti edistyneemmässä mallissa on nimittäin portaittainen jalusta, isompi näppäimistö sekä useaa painallusta tunnistava kosketuslevy.

Näppäimistökotelo on keskeinen tekijä työkäyttöön, joten tällä saralla ei ole pahemmin varaa sössiä. Valitettavasti Tab S7 FE kuitenkin kompuroi. Käyttökokemus on nimittäin erittäin yksinkertainen, eikä sen monipuolisuus riitä kattamaan kaikkia toivottuja toiminnallisuuksia.

Ensinnäkin kosketuslevy liikkuu varsin epäjohdonmukaisesti. Mukana ei ole lainkaan mahdollisuutta "hiiren oikean painikkeen" käyttämiseen. Käyttömukavuus puolestaan kärsii suunnittelun kömmähdyksestä, sillä alustan pohjassa ei ole minkäänlaista tilaa ranteiden tukemiselle.

Toisekseen kotelo ei sisällä erillistä jalustaa. Suojan kulma toimii jalustana, mutta sen kulmaa ei voi säätää laisinkaan. Tämän vuoksi näyttö joko on tai ei ole oikeassa asennossa. Tilannetta ei voi korjata mitenkään ellei sitten työpöytä tai muu käytössä oleva alusta mahdollista säätämistä. Jalusta on ongelmallinen myös videopuheluissa, sillä kuvakulman vuoksi lapsista näkyy videolla helposti vain otsa.

Olemme hiukan huolissamme myös kestävyydestä. Kotelon irrottaminen tabletista vaatii varsin kovan riuhtaisun, mikä saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa liitännöille ongelmia. Tämän testaaminen ei luonnollisesti ollut mahdollista, mutta halusimme mainita huolenaiheemme.

Näppäimistökotelo toimii kirjoitusalustana varsin hyvin. Asetteluun ja muotoiluun tottuu nopeasti. Näppäimet tuntuvat laadukkailta eikä niiden ympärille ole jätetty turhaa hukkatilaa. Klikkauksista syntyy myös selkeä ääni, joka on monille mieleen.

Mainitut ongelmat ja huolet koskevat vain Samsungin omaa näppäimistökoteloa, joten tilanteen voi ohittaa hankkimalla kolmannen osapuolen suunnitteleman mallin. Vastaavasti Samsung Book Cover Keyboardin hyvä puoli on sen saatavuus. Monet jälleenmyyjät tarjoavat sen Tab S7 FE:n kylkiäisenä ilman lisäkustannuksia.

Yhteenveto

Yhteenveto

Kuva 1/2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Kuva 2/2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Osta, jos...

Etsit tehokasta kakkoslaitetta

Galaxy Tab S7 FE onnistuu lähes kaikessa. Sen mainio näyttö, kattava toiminnallisuus sekä akkukesto ovat erinomaisella tasolla.

Kaipaat tehokasta Android-tablettia

Vaikka tarjolla on tehokkaampiakin Android-laitteita, Tab S7 FE:n suorituskyky riittää lähes kaikkeen käyttöön.

Viihdyt mediasisällön parissa

Kookas ja kaunis 12,4-tuumainen näyttö, stereo-kaiuttimet sekä kevyt rakenne tekevät laitteesta erinomaisen työkalun leffojen katseluun sekä pelaamiseen.

Älä osta, jos...

Omistat iOS-laitteita

iPadit tarjoavat kattavamman ja paremman tablettikokemuksen. Ja jos omistat valmiiksi iPhonen tai Apple Watchin, saat iOS-ekosysteemistä kaiken irti.

Haluat parhaan Android-tabletin

Samsung Galaxy Tab S7 Plus tarjoaa paremmalla näytöllä, neljällä kaiuttimella sekä tehokkaammalla suorittimellaan ylivertaisen Android-kokemuksen.

Haluat läppärimäisen kokemuksen

Vaikka Android-tabletti on helppokäyttöinen, ei siitä ole korvaamaan Chromebookin kaltaista täysiveristä kannettavaa. Etenkin Samsung Book Cover Keyboardin ongelmat rajaavat käyttömahdollisuuksia.

Arvosteltu heinäkuussa 2021.