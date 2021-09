Test av Samsung Galaxy Tab S7 FE

Med Galaxy Tab S7 FE vokser Samsungs portefølje av nettbrett med et tilskudd i et lavere prissjikt, men selve enheten oppleves som alt annet enn billig. Viktige ting som batteritid, skjerm, lyd og design holder alle et høyt nivå, mens tillegg i programvaren løfter produktiviteten. Vær bare oppmerksom på at selskapets eget tastatur og lader ikke helt holder det samme nivået.

Kort sammendrag

Markedet for nettbrett har hatt en litt nedadgående tendens de seneste årene, men pandemien har gitt nettbrettene nytt liv. I et segment som domineres av Apple, har Samsung trukket lasset for Android-nettbrett mens andre merker i økende grad ble fraværende.

Samsung Galaxy Tab S7 FE er selskapets nye modell i mellomsjiktet, og her får du det beste fra flaggskipserien Tab S7 til en lavere pris. Dette er oppnådd ved at de fleste av de imponerende egenskapene er beholdt, men det er valgt en mindre kraftfull prosessor for å holde prisen nede. Dermed er dette et utmerket alternativ for deg som er på jakt etter et godt nettbrett uten å måtte betale for mye for det.

Til forskjell fra Samsungs billigbrett Tab A7 Lite, gir Tab S7 FE deg hele Galaxy Tab-opplevelsen. Det inkluderer DeX – Samsungs egenutviklede funksjon som gjør at du kan bruke et skrivebordslignende grensesnitt. Men selv om dette fungerer godt som en alternativ arbeidsflate, klarer det ikke helt å veie opp for Androids store mangler på større skjermer.

Akkurat som Tab S7 Plus har Tab S7 FE en stor 12,4-tommers skjerm som gjør den velegnet til produktivitetsoppgaver. Den mangler imidlertid egenskaper som en OLED-skjerm eller en høy oppdateringsfrekvens. I våre tester levde vi helt greit med disse manglene, ettersom det ellers er en god skjer. Den er bedre enn det du vanligvis finner på nettbrett eller laptoper på dette prisnivået.

Hvis du er ute etter et nettbrett til produktive formål, vil du kunne glede deg over at Samsung Galaxy Tab S7 FE leveres med den digitale pennen S Pen, sammen med alle de tilhørende funksjonene som selskapets flaggskip har hatt i flere år. Det gjør det helt enkelt moro å skrive ned notater, skissere, kommentere, signere og skrolle.

Dessverre har vi helt andre følelser for tastaturet. Det er ikke bare temmelig dyrt, men det bidrar knapt til opplevelsen ettersom det ikke har noen styreflate, det har begrensede muligheter for brukertilpasning og har bare et helt grunnleggende funksjonsoppsett. En positiv side er at det støtter en rekke snarveier for multitasking.

Tross sin slanke utforming drives Samsung Galaxy Tab S7 FE av et imponerende stort batteri. Med over 10 000 mAh holder det enkelt ut i flere timer i strekk. Batteritiden er såpass god at vi klarte å se bort fra den frustrerende langsomme oppladingshastigheten.

Alt i alt er Samsung Galaxy Tab S7 FE et utmerket alternativ for alle som er på jakt etter et godt Android-nettbrett til produktivitetsoppgaver og mediekonsumering. Det er langt rimeligere enn sine flaggskipsøsken og potensielt smartere enn sine iOS-motstykker. Bare ikke vent deg at den skal kunne erstatte datamaskinen din helt.

Pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy Tab S7 FE ble lansert sommeren 2021 og finnes tilgjengelig i de fleste markeder, inkludert Norge.

Wi-Fi-versjonen av dette nettbrettet finnes tilgjengelig i tre ulike konfigurasjoner, men ikke alle disse er tilgjengelige i alle markeder. For basiskonfigurasjonen med 4 GB RAM og 64 GB lagringsplass er den veiledende prisen 6290 kroner.

På det norske markedet finnes det også en 5G-versjon tilgjengelig. Basismodellen av denne gir deg 4 GB RAM og 64 GB lagringsplass, og den veiledende prisen er 7290 kroner. 5G-varianten med 6 GB/128 GB har en veiledende pris på 7790 kroner.

Disse modellene får man kjøpt hos flere av de store norske forhandlerne.

Kjøp Samsung Galaxy Tab S7 FE 6490 kroner for WiFi-modellen med 4 GB RAM og 64 GB lagring.

7290 kroner for 5G-modellen med 4 GB RAM og 64 GB lagring.Se tilbud

Design

Samsung har virkelig forbedret designet med sine seneste lanseringer, og disse forbedringene har helt klart også kommet deres rimeligere nettbrett til gode. Galaxy Tab S7 FE ligner på andre førsteklasses Android-nettbrett, med en robust kropp i metall, rette ytterkanter og en stor skjerm. Vår testenhet i Mystic Black ser elegant ut i sin dypblå nyanse. Baksiden pådrar seg fort fingermerker og lignende, men den er enkel å rengjøre.

Med en tykkelse på bare 6,3 mm jevnt over kjennes dette nettbrettet slankt og førsteklasses på alle de riktige måtene, selv om enkelte kanskje vil oppleve det som for tynt. Det kan være vanskelig å få et fast og godt grep om enheten, også ettersom baksiden er temmelig glatt. Heldigvis er det tilstrekkelig stor ramme på forsiden til at dette går seg greit til.

Til forskjell fra den nyeste utgaven av iPad Pro har Samsung plassert webkameraet på riktig side – midt på den øvre kanten.

Samsung har også en smart plassering av webkameraet midt på den øvre rammen når du har enheten i horisontal modus. Det fungerer langt bedre enn på de nyeste iPad Pro-modellene, der selfiekameraet er plassert på siden.

Galaxy Tab S7 FE er også gjennomtenkt når det gjelder plassering av porter og knapper, og de er aldri i veien for brukervennligheten. I liggende modus finner man på-knappen og volumjusteringen lengst oppe til venstre med høyttalerne på sidene, USB-porten til høyre og magnetkontakten på undersiden.

Hvis du ikke har planer om å skaffe deg tilbehør som tastaturet, kan S Pen festes magnetisk på nettbrettets overside, bunn eller ved siden av kameraet. Det er imidlertid ikke så sannsynlig at den vil holde seg på plass i en trang veske.

Både nettbrettets må og vekten på bare 600 gram gjør det perfekt til å ha med seg i en ryggsekk, eller i en dokumentmappe. Her er nesten alt gjort riktig med tanke på designet, uten at du går glipp av det nettbrettene i toppklassen kan skilte med.

Skjerm

På papiret er skjermen en av de største forskjellene (sammen med prosessoren) mellom Samsung Galaxy Tab S7 FE og Tab S7 eller S7 Plus. Paneltypen, oppløsningen og oppdateringsfrekvensen tilhører helt klart mellomsjiktet, med en 12,4-tommers LCD-kjerm med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz og en oppløsning på 1600 x 2560.

Vi hadde ventet å bli en smule skuffet over skjermen, men her klarte Tab S7 FE å overraske oss positivt. Hvis du ikke ser på pikslene eller spesifikt leter etter svarte områder på skjermen, vil den nok ikke skuffe deg. Oppløsningen var alltid tilstrekkelig, selv når vi hadde flere apper eller nettsider åpne samtidig. Skjermen gjorde også en god jobb med å vise bildeformatet 16:10, noe som gjorde den svært anvendelig for lesning og produktivitetsoppgaver.

Med sine 12,4 tommer er den så stor som det er hensiktsmessig at nettbrett blir, og den er en sann fryd å se på. Størrelsen, skarpheten, fargegjengivelsen og berøringsfølsomheten er langt bedre enn noe vi har sett på en laptop eller en iPad i denne klassen. Man blir sjelden skuffet over skjermer fra Samsung.

Vi likte også at skjermen er omgitt av symmetriske rammer på alle sider, og at disse er tilstrekkelig brede til å gi en enklere håndtering uten å forringe seeropplevelsen.

Galaxy Tab S7 FE har en oppdateringsfrekvens på 60 Hz, noe som er litt nedslående etter dagens standard. Og særlig med tanke på at Samsungs rimelige mobiler allerede har gått opp til høyere frekvenser og ettersom Apples ProMotion-skjermer (med høye oppdateringsfrekvenser) koster mye mer, har Samsung forspilt en mulighet til å få et overtak på sin konkurrent her.

Her finnes det heller ikke HDR-sertifisering, så et Netflix-maraton vil ikke bli like spenstig som på en skjerm med HDR-støtte.

Alt i alt likte vi godt seeropplevelsen på Galaxy Tab S7 FE. Selv om den ikke er perfekt, får den til det viktigste, med de egenskapene som er viktig ved dagligdags bruk. De doble stereohøyttalerne er en fryd for øret, med rikelig tydelighet og volum til å fylle et lite rom.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

Det er her Samsungs kostnadsbesparende tiltak begynner å gjøre seg gjeldende. Tab S7 FE har kvittet seg med flaggskipsilisium til fordel for en mellomstor Qualcomm Snapdragon 750G-prosessor, sammen med 4 eller 6 GB RAM. På den ene siden er det tilstrekkelig kraftig til dagligdagse oppgaver og grunnleggende multitasking, men i våre tester ble begrensningene tydelige ved gaming. Hvis du gjerne vil drive med konkurransepreget gaming på nettbrettet, burde du heller sjekke ut et alternativ som Lenovo Tab P11 Pro.

Selv på dager da vi benyttet brettet som vår primære arbeidsenhet for å sjonglere mellom Google Docs, meldingsprogrammer, TechRadars system for innholdshåndtering og temmelig intens nettsurfing, presterte Tab S7 FE godt. Ved enkelte tilfeller tok det et sekund eller to for en app å åpnes eller oppdateres, men det la ikke noen demper på produktiviteten.

Men hvis du er vant til en avansert mobil hvor appene åpnes på et øyeblikk og multitasking oppleves raskt og smidig, kan nok Tab S7 FE oppleves som litt langsom. Det skjedde imidlertid sjelden for oss, og ikke ved redigering av fotografier, overføring av media eller arbeid med flere faner i Chrome.

Galaxy Tab S7 FE har støtte for Samsung DeX. Denne avanserte funksjonen gjør det mulig for brettet å etterligne en stasjonær maskin og gir enklere bruk på flere skjermer. I hovedsak er dette bare et annet grensesnitt som henter inspirasjon fra stasjonære operativsystemer, med et aktivitetsfelt, raske snarveier og flyttbare vinduer som kan endres.

Samsung DeX klarer ikke å gjøre så mye med Androids begrensninger som et grensesnitt for nettbrett, og vi vekslet bare over til DeX når vi ville ha et utvalg apper tilgjengelige for å gi en bedre arbeidsflyt.

Som på andre Samsung-nettbrett er S Pen et flott tilskudd her. Dette tilbehøret fører med seg innovative funksjoner som skjermskriving, gjenkjennelse av håndskrift, notater, signaturer og skisser. En av våre favorittfunksjoner var å kunne koble oss opp til et videomøte på den ene halvdelen av skjermen mens vi tok notater med pennen på den andre. Dette er første gang vi opplever S Pen-støtte på et så lavt prisnivå.

På en campingtur nylig var Galaxy Tab S7 FE vår fremste underholdnings- og mediaenhet. Vi overførte hundrevis av bilder fra et DSLR-kamera til enheten via en USB C-kortleser, redigerte dem i Snapseed og lastet dem opp til OneDrive. Her får du dessuten et dedikert microSD-spor, i tilfelle du skulle trenge det.

2D Face unlock er den eneste formen for biometrisk gjenkjennelse som er tilgjengelig.

Den utgaven av Samsung Galaxy Tab S7 FE som for øyeblikket finnes tilgjengelig i alle regioner har også muligheten for mobil tilknytning via et SIM-kort. Dette burde være nyttig for alle som ofte arbeider uten tilgang til WiFi-soner. Og når vi er inne på dette: WiFi-tilkoblingen var suveren. Vi kunne traske omkring i hele huset under en videosamtale uten noen som helst problemer.

Hvis videosamtaler er viktige for deg, vil du digge mikrofonene og kameraene på dette nettbrettet. Video- og stemmekvaliteten var utmerket i begge ender, selv uten bruk av hodetelefoner. Enheten har også et kamera på baksiden, som blant annet kan benyttes til skanning av enkeltdokumenter eller avfotografering av et visuelt notat.

Vi vil nesten påstå at Tab S7 FE kan være mer velegnet for mange brukere som er ute etter en laptop-erstatning enn sine flaggskipsøsken – takket være den store skjermen, bedre effektivitet, tilstrekkelig kraft (og mindre tilbøyelig til overoppheting) samt en vesentlig lavere pris. Hvis ikke arbeidsflyten din krever intensiv prosessor- eller grafikkort-ytelse, kan et alternativ i mellomsjiktet faktisk egne seg bedre for deg.

Batteritid

Et annet område hvor Samsung Galaxy Tab S7 FE utmerker seg er batteritiden – med et stor batteri på 10 900 mAh som stort sett holder det gående en hel arbeidsdag på åtte timer.

Enklere oppgaver som å skrive ned notater påvirket knapt batterinivået, mens en 45-minutters videosamtale forbrukte ca. 5 % av batteriet, mens tomgang på natten forbrukte nærmest null. De som bare vil benytte nettbrettet som en sekundær enhet, kan vente seg en batteritid på flere dager.

Dessverre er den minst imponerende siden av dette nettbrettets ytelse selve oppladingen. Til tross for at Tab S7 FE støtter hurtiglading på 45 W, kan det medfølgende adapteret bare yte 15 W, og det tar nesten fire timer å få full opplading. Etter den første testrunden gikk vi over til å lade om nettene.

Tastatur

Hvis du vurderer å kjøpe Samsung Galaxy Tab S7 FE er det sannsynlig at du også har sjekket ut tastaturtilbehøret. Samsungs eget Book Cover Keyboard legger til et lite tastatur og stativ til nettbrettet, noe som sender enheten enda et trinn i retning av en laptop.

Det er imidlertid ikke helt det samme som leveres til Tab S7 Plus. Den enheten har et justerbart stativ, et større tastatur og en multitouch-styreflate.

Tastaturet er en sentral del av produktivitetsløftet for Tab S7 FE, og dermed er det lite rom for feil og mangler. Dessverre er opplevelsen at det er ekstremt grunnleggende på en måte som faktisk saboterer produktiviteten. La oss forklare dette nærmere.

For det første innebærer mangelen på en styreflate at det blir veldig omstendelig og upraktisk å navigere mellom ulike sider eller faner. Høyreklikk kan man bare glemme, og klikk-og-dra-funksjonen har også fått seg en trøkk. Det oppleves som en designfeil å ha tastaturet så nær skjermen uten å la det være plass til å hvile håndleddene nederst.

For det andre har ikke tastaturet et eget stativ. Et hjørne av dekselet omdannes til stativ med låst vinkel, og dermed vil ikke vinkelen alltid være ideell. Det kan ikke tilpasses brukerens høyde, bordets høyde, andre overflater brettet benyttes på eller vinkelen brukeren arbeider med. Lavere individer vil bare få med seg pannen i selfiekameraets synsfelt når de benytter Samsung Galaxy Tab S7 FE i en ellers behagelig vinkel.

Det følger også med noen mindre problemer det er lettere å leve med for øyeblikket, men som kan spolere for dette nettbrettets tilværelse på lengre sikt. For eksempel kan du bare skille tilbehøret fra selve brettet ved å dra dem hardt fra hverandre. Dette er alt annet enn optimalt for festene. Det betyr også at magnetene på baksiden vil miste kraften etter gjentatt bruk.

Når det gjelder selve skriveopplevelsen, er tastaturet helt greit, med en layout det er enkelt å bli vant til. Tastene kjennes solide og vi merket ikke noe til eventuelle tomrom eller krumninger i tastaturet. Det avgir dessuten veldig tilfredsstillende klikk, i tilfelle du synes slikt er av betydning.

Naturligvis kan alle disse problemene løses hvis du heller velger et tastatur fra en tredjepart. Hvis du likevel bestemmer deg for å gå til anskaffelse av Samsung Book Cover Keyboard, er det lurt å sjekke ut pakketilbudene, ettersom det er fort gjort å spare en del penger på det. Uansett er et tastatur noe man må ha hvis man har tanker om å produsere noe.

Burde jeg kjøpe Samsung Galaxy Tab S7 FE?

Kjøp den hvis ...

… du er på jakt etter en god andre-enhet

Galaxy Tab S7 FE utmerker seg på nesten alle områder og får høye karakterer for skjerm, funksjonalitet, bærbarhet og batteritid.

… Du er ute etter et Android-nettbrett

Selv om det finnes kraftigere Android-nettbrett, burde Tab S7 FE være tilstrekkelig for de fleste brukere, ettersom man få de fleste flaggskipfunksjonene her.

… mediekonsumering er en prioritet

Med en stor og vakker 12,4-tommers skjerm, doble stereohøyttalere og en lettvektig utforming er dette en super enhet til maratonglaning og gaming.

Ikke kjøp den hvis ...

… du befinner deg i Apples økosystem

iPad-modeller byr alltid på en bedre nettbrett-opplevelse med optimaliserte apper og bedre funksjoner. Hvis iOS er tilstrekkelig for dine behov, er det bedre at du velger en iPad.

… du vil ha det beste Android-nettbrettet

Samsung Galaxy Tab S7 Plus byr på en overlegen brettopplevelse, med blant annet bedre skjerm, fire høyttalere, kraftige innvendige komponenter.

… du er på jakt etter en fullverdig laptop

Selv om Android er brukervennlig, er det ikke en erstatning for et dedikert, bærbart operativsystem. En Chromebook vil eksempelvis være langt bedre egnet, og den vil heller ikke tømme bankkontoen din.

Først testet: juli 2021