Recensione Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE è la nuova proposta di fascia media del colosso coreano, che porta il meglio della serie di punta a un prezzo più basso, ma con un processore e un display inferiori.

Il mercato dei tablet è in calo da molti anni, ma la pandemia ha dato nuova luce a questi prodotti. In un segmento dominato da Apple, Samsung fa del suo meglio con modelli Android. Samsung Galaxy Tab S7 FE è un'ottima alternativa per chi cerca un tablet dalle buone prestazioni e con un prezzo accettabile.

A differenza di Tab A7 Lite, Tab S7 FE supporta la modalità DeX, la funzione proprietaria di Samsung che offre un'interfaccia simile a quella di un PC desktop.

Come Galaxy Tab S7 Plus, S7 FE offre un ampio display da 12,4 pollici che lo rende utile per la produttività, tuttavia non è un pannello OLED e la frequenza di aggiornamento è di soli 60 Hz. Durante i test, tuttavia, non abbiamo patito più di tanto tali mancanze. Anche gli altoparlanti stereo ci hanno convinto.

Samsung Galaxy Tab S7 FE viene fornito in bundle con una S Pen (stilo) completa di tutte le funzionalità dei modelli di fascia alta; rende facile e divertente prendere appunti, disegnare, annotare, ecc.

Purtroppo, non possiamo dire lo stesso della Book Cover Keyboard: costa troppo per quel che offre e migliora a malapena l'esperienza utente. L’accessorio è privo di trackpad, supporta un solo livello di inclinazione e presenta solo funzionalità di base. Se non altro supporta le scorciatoie per il multitasking.

Nonostante lo spessore contenuto, Samsung Galaxy Tab S7 FE monta una batteria da oltre 10.000 mAh, che offre un’autonomia straordinaria e in grado di farci sopportare meglio la ricarica lenta del caricabatteria. Nel complesso, Samsung Galaxy Tab S7 FE è un'ottima opzione per chiunque cerchi un tablet Android utile per la produttività; costa molto meno di Tab S7 e Tab S7 Plus ed è potenzialmente più intelligente delle sue controparti iOS; ma non aspettatevi che sostituisca completamente un PC.

Samsung Galaxy Tab S7 FE - uscita e prezzo

Durante la stesura della recensione, Samsung Galaxy Tab S7 FE si trova a partire da €649, ma la sua distribuzione è appena cominciata. Questo tablet infatti non è nemmeno presente sullo shop Samsung italiano e non siamo nemmeno certi che ci arriverà.

Design

Samsung ha lavorato duramente per migliorare il design dei suoi tablet e, infatti, Galaxy Tab S7 FE non ha nulla da invidiare ai modelli premium: presenta una robusta scocca in metallo, bordi piatti e un ampio display. La nostra unità di prova era nella colorazione Mystic Black (blu scuro) ed era davvero elegante. Il pannello posteriore si macchia facilmente, ma è altrettanto facile da pulire.

Il tablet è spesso solo 6,3 mm, un risultato straordinario; è talmente sottile che si ha sempre l’impressione che possa scivolare di mano (e il pannello posteriore liscio non aiuta).

La webcam è stata posizionata al centro del lato più lungo, il che è molto utile quando si pone il tablet in modalità orizzontale e lo preferiamo alla scelta fatta su iPad Pro 12.9 (2021) .

La posizione dei pulsanti è stata studiata bene: in modalità orizzontale, il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul bordo sinistro, gli altoparlanti si trovano su entrambi i lati, la porta USB-C è a destra, mentre il connettore magnetico in basso.

Chi non è interessato all’acquisto della Book Cover Keyboard, può apporre la S Pen alla parte superiore o inferiore del tablet dove si aggancerà magneticamente. Detto ciò, questa è una soluzione di ripiego ed è utile solo quando si lavora.

Il tablet pesa circa 600 grammi, quindi lo si può portare in giro senza problemi. In conclusione, il design, la qualità costruttiva e la posizione dei pulsanti del tablet sono eccellenti.

Display

Una delle principali differenze (oltre al processore) tra Samsung Galaxy Tab S7 FE e S7 Plus è il display. Il primo ha un pannello LCD da 12,4 pollici con un refresh rate di 60 Hz e una risoluzione massima di 1600 x 2560 pixel (Quad HD), mentre il secondo un pannello Super AMOLED da 12,4 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione massima di 2.800 x 1.752 pixel.

Sulla carta, il display di Tab S7 FE è nettamente inferiore a quello del top di gamma, ma nell’uso quotidiano si è fatto valere. Le immagini sono sempre nitide, mentre il formato 16:10 è molto utile per la lettura o la produttività. L’unico difetto sono i livelli di nero.

Le dimensioni, la nitidezza, la precisione dei colori e la reattività al tocco erano di gran lunga migliori di qualsiasi pannello abbiamo mai testato su un portatile o un iPad di pari prezzo. I display Samsung raramente deludono.

Abbiamo apprezzato anche le cornici simmetriche su tutti i lati, che sono abbastanza spesse da consentire di tenere il tablet in mano senza ostacolare l'esperienza visiva.

Galaxy Tab S7 FE ha una frequenza di aggiornamento di soli 60 Hz, il che è deludente. Considerato che gli smartphone economici dell’azienda hanno un refresh rate di 90 Hz, Samsung poteva fare sicuramente meglio qui. I display ProMotion (alta frequenza di aggiornamento) di Apple costano molto di più, quindi la società poteva approfittarne per migliorare il rapporto qualità-prezzo del dispositivo.

Manca anche il supporto all’HDR, quindi tali contenuti non saranno visualizzati al meglio. Nel complesso, il display di Galaxy Tab S7 FE è adeguato al prezzo: non è perfetto, ma non ha nemmeno difetti evidenti. I due altoparlanti sono ottimi: il volume è abbastanza alto e non abbiamo notato alcuna distorsione.

Specifiche, prestazioni e webcam

Siamo stati in grado di modificare l'interfaccia di una pagina e inserire tutto ciò di cui avevamo bisogno (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Tab S7 FE dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 750G, un chip di fascia media abbinato a 4 o 6 GB di RAM, a seconda della configurazione scelta. Il SoC è abbastanza performante per le attività quotidiane, ma presta il fianco nel gaming.

Abbiamo testato il tablet durante una tipica giornata lavorativa tra Google Docs, app di messaggistica, sistema di gestione dei contenuti di TechRadar e navigazione web con numerose schede aperte, e Tab S7 FE ha retto molto bene. Di tanto in tanto, qualche app richiedeva un secondo in più per aprirsi, ma nel complesso non si è verificato alcun lag evidente.

Detto ciò, chi ha uno smartphone premium, come il Galaxy S21 Ultra o Apple Iphone 12 Pro Max , avrà l’impressione che Tab S7 FE sia un po' lento. Per quanto ci riguarda, il prodotto fa il suo dovere e non ci ha deluso nemmeno durante l’editing di foto.

Galaxy Tab S7 FE supporta Samsung DeX, una funzionalità premium che consente l'emulazione di un ambiente desktop e un funzionamento multischermo più semplice. Essenzialmente, si tratta di un'interfaccia diversa che prende ispirazione dai sistemi operativi desktop: presenta una barra delle applicazioni, collegamenti rapidi e finestre che possono essere spostate e ridimensionate.

Abbiamo usato DeX solo quando dovevamo usare molte app contemporaneamente. La S Pen è inclusa nella confezione ed è molto utile: consente di scrivere su schermo e, dunque, prendere appunti, scorrere, ecc. Abbiamo usato la S Pen soprattutto durante le video riunioni: su una metà dello schermo era visualizzata la conferenza, mentre sull'altra prendevamo appunti. Questa è anche la prima volta che troviamo il supporto per la S Pen in un prodotto di questo prezzo.

Durante un campeggio, Samsung Galaxy Tab S7 FE è stato il nostro principale dispositivo di intrattenimento. Abbiamo trasferito centinaia di foto da una DSLR al dispositivo tramite un lettore di schede USB-C, modificandole in Snapseed e caricandole su OneDrive. C'è anche uno slot per schede microSD dedicato.

Samsung Galaxy Tab S7 FE è/sarà disponibile nel tipico modello Wi-Fi oltre che in quello 5G. In quest’ultimo è possibile usare una SIM per la connessione dati. A proposito di connettività, la qualità della connessione Wi-Fi è stata eccezionale: siamo stati in grado di girare per tutta casa durante le videochiamate senza interruzioni o lag.

Se le videochiamate sono una priorità per voi, adorerete i microfoni e le fotocamere di questo tablet. La qualità video è eccellente su entrambi i sensori e la voce viene captata bene, anche senza l'uso delle cuffie. La fotocamera posteriore può essere usata anche per la scansione di documenti e qualche scatto.

Samsung Galaxy Tab S7 FE è un tablet ideale per coloro che non possono permettersi i modelli premium o cercano un portatile di fascia medio-bassa . L’ampio display, l’eccellente autonomia, un processore adeguato per le tipiche attività d’ufficio (con una minore tendenza al surriscaldamento) e un prezzo relativamente basso rendono Galaxy Tab S7 FE un prodotto interessante.

Autonomia

Samsung Galaxy Tab S7 FE brilla anche per autonomia: la batteria da 10.900 mAh dura almeno otto ore. Compiti di base come la scrittura intaccano a malapena il livello della batteria, mentre una videochiamata di 45 minuti consuma circa il 5% di carica. Il consumo in stand-by è del tutto trascurabile. Coloro che intendono usare il tablet come dispositivo secondario potrebbero finire con il ricaricarlo una volta ogni due giorni.

Ecco, la ricarica è l’unica nota negativa del pacchetto: sebbene Tab S7 FE supporti la ricarica rapida da 45 W, il caricabatteria incluso nella confezione è da 15 W e impiega quasi quattro ore per una ricarica completa. Dopo il primo ciclo di prova, siamo passati alla ricarica notturna.

Galaxy Tab S7 FE Book Cover Keyboard

Veniamo ora alle dolenti note. La Book Cover Keyboard di S7 FE presenta una piccola tastiera e un “cavalletto” non regolabile, quel tanto che basta per usare il tablet a mo’ di portatile.

La Book Cover Keyboard di Tab S7 Plus, al contrario, ha un cavalletto regolabile, una tastiera più grande e un trackpad multi-touch.

La Book Cover Keyboard è fondamentale per coloro che intendono usare Tab S7 FE come dispositivo da lavoro, tuttavia l’accessorio non soddisfa appieno le esigenze dell’utente medio.

Innanzitutto, la mancanza di un trackpad rende molto scomodo lo spostamento tra pagine e schede; non è possibile in alcun modo fare clic con il pulsante destro del mouse e la funzionalità di trascinamento non è soddisfacente. La tastiera è inoltre priva di poggiapolsi.

In secondo luogo, l’accessorio non ha un cavalletto separato. Una parte della tastiera funge da supporto e non è regolabile. Ciò significa che lo schermo non sarà sempre ad un angolo ideale, a seconda dell'altezza dell'utente o della superficie su cui è poggiato. La fotocamera frontale potrebbe riprendere solo la fronte degli utenti più bassi, quando si usa la Book Cover Keyboard.

Ci sono anche alcuni problemi minori che potrebbero creare problemi a lungo termine: ad esempio, manca un tasto dedicato per separare la cover dal tablet e ciò non è l'ideale per i connettori. I magneti sul retro potrebbero smagnetizzarsi dopo un uso ripetuto.

La digitazione, al contrario, è soddisfacente ed è facile abituarsi al layout della tastiera. I tasti sono ben fatti, ben distanziati e non piegano il pannello della tastiera durante la digitazione. Anche il suono è gradevole. Tutti i problemi elencati possono essere risolti optando per accessori di terze parti e, probabilmente, è la scelta migliore in questo caso.

Vale la pena acquistare Samsung Galaxy Tab S7 FE?

Compratelo se...

Volete un tablet con cui eseguire le tipiche mansioni d’ufficio Samsung Galaxy Tab S7 FE eccelle in quasi tutto: display, funzionalità, portabilità e durata della batteria ci hanno colpito.

Volete un tablet Android affidabile Sebbene esistano tablet Android più performanti, Samsung Galaxy Tab S7 FE è in grado di soddisfare tutte le esigenze di un utente medio.

Vi piace guardare contenuti multimediali su tablet Il bellissimo display da 12,4 pollici, i doppi altoparlanti stereo e il peso contenuto rendono Samsung Galaxy Tab S7 FE un ottimo dispositivo di intrattenimento.

Non compratelo se...

Avete già un iPad Gli iPad offrono un'esperienza tablet migliore, con app ottimizzate e più funzionalità. Se iPadOS è sufficiente per le vostre esigenze, non cambiate.

Volete il miglior tablet Android Samsung Galaxy Tab S7 Plus è il miglior tablet Android sul mercato: ha un display migliore, quattro altoparlanti, un chip velocissimo e molto altro ancora.

Siete indecisi tra un portatile e un tablet Sebbene Android sia facile da usare, non può sostituire un sistema operativo come Windows 10 o MacOS. Anche un Chromebook potrebbe rivelarsi un’interessante opzione.

