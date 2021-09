Anmeldelse: Samsung Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE udvider Samsungs tabletportefølje til et nyt lavere prispunkt med et tilbud, der virkelig ikke føles billigt. Essentials som batterilevetid, display, lyd og design er der taget godt hånd om, mens software tilføjelser gør den fantastisk til produktivitet. Bare vær opmærksom på, at førstepartstastaturet og opladere er lidt undervældende.

To minutters anmeldelse

Tabletmarkedet havde været på en nedadgående bane i løbet af de sidste par år, men pandemien gav dem et nyt liv. I et segment domineret af Apple har Samsung trukket belastningen med Android -tablets, da andre mærker bukkede under over tid.

Samsung Galaxy Tab S7 FE er virksomhedens nye mellemklasse-tilbud, der bringer det bedste fra flagskibet Tab S7-serien til et lavere prispunkt, ved at beholde de fleste af deres imponerende funktioner, men med et mindre kraftfuldt chipset for at beholde prisen ned. Dette gør det til et godt alternativ for dem, der leder efter en rimelig tablet uden at skulle bruge penge på niveau med en laptop.

I modsætning til Samsungs budget tablet, Tab A7 Lite, tilbyder Tab S7 FE den fulde Galaxy Tab oplevelse, herunder DeX, Samsungs ejendomsfunktion, der giver dig mulighed for at bruge en desktop-lignende grænseflade - selvom dette fungerer godt som et alternativt arbejdsområde, gør det det lidt for at rette op på Android's mangel af større skærme.

På samme måde som Tab S7 Plus tilbyder den en stor 12,4-tommer skærm, der gør den velegnet til produktivitetsopgaver, men den går glip af premium fordele som f.eks. Et OLED panel eller en høj opdateringshastighed. I vores test var disse mangler lette at leve med, da det ellers er en fantastisk skærm, og den er bedre end du finder på de fleste andre bærbare computere eller tablets til denne pris. Ditto til opsætning af stereohøjttalere.

Hvis du ønsker at få en tablet til produktivitetsformål, vil du være glad for at vide, at Samsung Galaxy Tab S7 FE leveres sammen med en S Pen stylus, komplet med alle de tilhørende funktioner, som virksomhedens flagskibe har nydt i årevis. Det gør det let og behageligt at tage noter, skitsere, kommentere, signere og nyde.

Desværre er vores følelser omkring tastaturdækslet meget forskellige. Det er ikke kun ret dyrt, det tilføjer knap nok til oplevelsen på grund af mangel af pegefelt, begrænset justerbarhed og et grundlæggende funktionssæt. På plussiden understøtter det en række genveje designet til multi-tasking.

På trods af sit smarte design drives Samsung Galaxy Tab S7 FE af et imponerende stort batteri. Med over 10.000 mAh holder den let i timevis i træk, og batterilevetiden er så god, at vi kunne klare de frustrerende langsomme opladningshastigheder.

Samlet set er Samsung Galaxy Tab S7 FE en god mulighed for alle, der leder efter en dygtig Android-tablet til opgaver ud over at se film. Det er meget billigere end dens flagskibssøskende og potentielt smartere end dens iOS -kolleger - du skal bare ikke forvent, at den kan erstatte din pc helt.

Samsung Galaxy Tab S7 FE pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy Tab S7 FE fås nu i flere lande inkluderende Danmark. For Wi-Fi versionen er der tre muligheder, men ikke alle er tilgængelige på alle markeder. Den ene har 4 GB RAM og 64 GB lagerplads til 5199 kr., den anden har 6 GB+128 GB til 5599 kr. Og i USA er der en mulighed med 256 GB lagerplads til $ 679.

S Pen er inkluderet i pakken, mens bogomslagstastaturet koster ekstra - men der er nogle tilbud, der gør det billigt. Alle modeller er LTE-kompatible, men Samsung fortæller os, at en Wi-Fi udelukkende variant vil være tilgængelig på et senere tidspunkt, hvilket burde være en smule billigere.

Design

Samsung har virkelig forbedret sit design med de sidste lanceringer, og disse forbedringer er klart kommet ned til virksomhedens mere overkommelige tablets også. Galaxy Tab S7 FE ligner andre premium Android enheder med et robust metalhus, flade kanter og et stort display. Vores Mystic Black review enhed ser ganske klassisk ud med sin dybblå nuance. Bagsiden er let at plette, men også let at rengøre.

Med bare 6,3 mm rundt om tabletten føles den slank og premium på alle de rigtige måder, selvom den måske føles lidt for tynd for nogle - at gribe den sikkert kan til tider være vanskelig, især da ryggen også er ganske glat. Heldigvis er der nok ramme på forsiden til at hjælpe i denne henseende.

I modsætning til på den nye iPad Pro har Samsung placeret webkameraet på den rigtige side - i midten af ​​den øverste kant.

Samsung har også smart placeret webkameraet i midten af den øverste ramme, når fanen er i liggende retning, hvilket er langt mere ideelt, end hvad de nye iPad Pros tilbyder med et selfie kamera på siden.

Galaxy Tab S7 FE er gennemtænkt, når det kommer til placeringen af porte og knapper, uden at noget hæmmer anvendeligheden i begge retninger. I liggende retning er tænd/sluk-knappen og volumenvælgeren øverst til venstre med højttalerne på siderne, USB-porten til højre og det magnetiske stik i bunden.

Hvis du ikke planlægger at få tilbehør til tastaturdækslet, kan S Pen fastgøres magnetisk til toppen eller bunden af tabletten eller ved siden af kameraet; det er dog usandsynligt, at det bliver ved med at sidde fast i en overfyldt taske.

Tabletens dimensioner, kombineret med vægten på 600 g, gør den ideel at have med i en rygsæk eller endda en mappe. Den gør næsten alt rigtigt med hensyn til designet, og udelader ikke noget, som flere premium tablets tilbyder.

Display

På papiret er displayet en af de største forskelle (udover dens chipset) mellem Samsung Galaxy Tab S7 FE og Tab S7 eller S7 Plus. Paneltypen, opløsningen og opdateringshastigheden er alle mere middelmådige her, med en 12,4-tommer LCD-skærm, der kører ved 60Hz og en opløsning på 1600 x 2560.

Vi var parate til at blive skuffede over displayet, men Tab S7 FE formåede faktisk at overraske os. Medmindre du koncentrerer dig om pixel eller specifikt leder efter sorte segmenter på skærmen, bør du ikke blive skuffet. Opløsningen var altid tilstrækkelig, selv når vi havde flere apps eller websider åbne på én gang, og det var også godt at se et formatforhold på 16:10, hvilket gjorde den meget mere nyttigt til læsning eller andre produktivitetsopgaver.

Med 12,4 tommer er det så stort som et tablet display meningsfuldt kan blive, og det er en glæde at se på. Størrelsen, klarheden, farvegengivelsen og berøringsfølsomheden var langt bedre end noget, vi har set på en bærbar eller iPad i denne klasse. Samsung displays skuffer sjældent.

Vi kunne også godt lide, at skærmen er omgivet af symmetriske kanter på alle sider, som er lige dybe nok til at muliggøre lettere håndtering uden at hæmme seeroplevelsen.

Galaxy Tab S7 FE har en 60Hz opdateringshastighed, hvilket i disse dage er noget af en skuffelse. Da Samsungs budget smartphones er flyttet til højere opdateringshastigheder, og med Apples ProMotion (høje opdateringshastigheder) skærme, der koster meget mere, havde Samsung en god chance for at etablere et forspring i forhold til sin rival.

Der er heller ingen HDR certificering, så Netflix binging vil ikke helt have den 'pop', som HDR understøttende enheder tilbyder.

Samlet set kunne vi virkelig godt lide seeroplevelsen på Galaxy Tab S7 FE. Selvom den ikke er perfekt, klarer den det grundlæggende rigtigt med funktioner, der vil have betydning dagligt. På samme måde var opsætningen af dobbelte stereohøjttalere en godbid for ørerne, med rigelig klarhed og lydstyrke til at fylde et lille rum.

Specifikationer, performance og kamera

Vi var i stand til at oprette en side til at indeholde alt, hvad vi havde brug for til arbejdet (Image credit: Aakash Jhaveri)

Her begynder Samsungs omkostningsbesparende foranstaltninger at blive tydelige. Tab S7 FE dropper flagskibssilicium til et mellemstort Qualcomm Snapdragon 750G-chipset sammen med 4 GB eller 6 GB RAM. På den ene side er den stærk nok til daglige opgaver og grundlæggende multi-tasking, men i vores test viste den sine begrænsninger under spil. Hvis konkurrencedygtig spil er noget, du planlægger at gøre med din tablet, vil du blive gladere for noget som Lenovo Tab P11 Pro.

Selv på dage, hvor vi brugte det som vores primære arbejdsmaskine til at jonglere mellem Google Docs, messaging apps, TechRadars indholdshåndteringssystem og temmelig intensiv webbrowsing, klarede Tab S7 FE sig rigtig godt. Der var tidspunkter, hvor en app ville tage et par sekunder for at åbne eller opdatere, men intet der virkelig bremsede os.

Når det er sagt, hvis du er vant til en avanceret smartphone, hvor apps åbner på et øjeblik og multi-tasking føles ubesværet, kan Tab S7 FE føles lidt langsom. Det var dog sjældent tilfældet for os, selv når vi redigerede fotos, overførte medier eller arbejdede med flere faner i Chrome.

Galaxy Tab S7 FE understøtter Samsung DeX, en premiumfunktion, der giver mulighed for desktopemulering og lettere betjening af flere skærme. I det væsentlige er dette bare en anden grænseflade, der henter inspiration fra desktop -operativsystemer, med en proceslinje, hurtige genveje og flytbare vinduer, der kan ændres.

Da det ikke gør meget for at overvinde begrænsningerne ved Android som en tabletgrænseflade, skiftede vi primært kun til DeX, da vi ville have et udvalg af apps til rådighed for en lettere arbejdsgang.

Som på andre Samsung tablets er S Pen en fantastisk tilføjelse her og bringer innovative funktioner med sig som skærmskrivning, håndskriftgenkendelse, annotationer, signaturer og skitsering. En af vores foretrukne handlinger var at ringe til et videomøde på den ene halvdel af skærmen, mens vi tog noter med pennen på den anden halvdel. Dette er også første gang, vi ser S Pen support til dette prispunkt.

På en nylig campingtur var Galaxy Tab S7 FE vores primære underholdnings- og mediehub, og vi overførte hundredvis af fotos fra en DSLR til enheden via en USB Type-C kortlæser, redigerede dem i Snapseed og uploadede dem til OneDrive. Der er også en dedikeret microSD -kortplads, hvis du har brug for det.

2D Face unlock er den eneste tilgængelige form for biometrisk godkendelse.

Den Samsung Galaxy Tab S7 FE variant, der i øjeblikket er tilgængelig i alle regioner, har også mulighed for mobilforbindelse via et SIM-kort, hvilket burde være nyttigt for dem, der ofte arbejder væk fra Wi-Fi-zoner. Når vi taler om det, var Wi-Fi-forbindelsen fantastisk: vi var i stand til at strejfe rundt i hele vores hus under videoopkald uden frysninger.

Hvis videoopkald er en prioritet for dig, vil du elske mikrofonerne og kameraerne på denne tablet. Video- og stemmekvalitet var fremragende i begge ender, selv uden at bruge hovedtelefoner. Der er også et bagkamera til at scanne et lejlighedsvist dokument eller fange en visuel note af noget.

Vi vil sige, at Tab S7 FE måske er bedre egnet til mange brugere, der leder efter en udskiftning af en bærbar computer, end dens flagskibssøskende er, takket være dens større skærm, bedre effektivitet, tilstrækkelig strøm (og mindre tendens til overophedning), og markant lavere pris. Medmindre din arbejdsgang kræver intensiv CPU- eller GPU-ydeevne.

Batterilevetid

Et andet område, hvor Samsung Galaxy Tab S7 FE skinner, er dens batterilevetid, med det store 10.900 mAh batteri, der regelmæssigt holder os igennem en otte timers hverdag.

Enklere opgaver som at skrive i noter ville næppe ødelægge batteriniveauet, mens et 45-minutters videoopkald brugte omkring 5% batteri, og tomgang natten over var tæt på nul. Dem, der kun ønsker at bruge deres tablet som en sekundær enhed, kan forvente flere dages batterilevetid.

Desværre er det mindst imponerende aspekt af denne tablets ydeevne opladning. Selvom Tab S7 FE understøtter 45W hurtig opladning, kan den medfølgende adapter kun levere maksimalt 15W og det tager næsten fire timer at levere en fuld opladning. Efter den første testcyklus skiftede vi til opladning natten over.

Tastatur cover

Hvis du overvejer Samsung Galaxy Tab S7 FE, er chancerne store for, at du også har øje på tastaturet. Førsteparts Book Cover Keyboard tilføjer et lille tastatur og kickstand, hvilket bringer tabletten tættere på udskiftning af bærbar computer status.

Det er dog ikke det samme, som der følger med Tab S7 Plus - den har en justerbar kickstand, et større tastatur og et multi-touch-pegefelt.

Tastaturet er en stor del af Tab S7 FEs produktivitetsløfte, og det betyder, at der ikke er meget plads til fejl. Desværre er oplevelsen her ekstremt grundlæggende på en måde, der rent faktisk forringer din produktivitet. Lad os forklare.

For det første gør manglen af et pegefelt det meget ubelejligt at flytte mellem sider eller faner. Højreklik er på ingen måde muligt, og klik-og-træk-funktionaliteten tager et hit. Det er også et designfejl at have tastaturet så tæt på skærmen uden at forlade plads til at hvile håndledene på bunden.

For det andet har dækslet ikke et separat kickstand. Et hjørne af folioen konverteres til et kickstand, hvis vinkel ikke kan ændres, og det betyder, at skærmen ikke altid vil have en ideel vinkel, afhængigt af brugerens højde, bordets højde eller anden overflade de bruger tabletten på, og vinklen de arbejder på. Og lavere mennesker vil kun have deres pande i selfiekameraets ramme, når de bruger Samsung Galaxy Tab S7 FE i en behagelig vinkel.

Der er også nogle mindre problemer, som vi kan leve med nu, men som kan bringe tablettens langsigtede pålidelighed i fare. For eksempel er den eneste måde at adskille coveret fra selve tabletten ved at rykke dem hårdt fra hinanden, hvilket egentlig ikke er ideelt til stik. Tilsvarende vil selv magneterne på bagsiden sandsynligvis miste deres styrke efter gentagen brug.

Som skriveoplevelse er tastaturet anstændigt med et layout, der er let at vænne sig til. Tasterne føles godt lavet og har ikke mange huller i kroppen, og de viser heller ingen deck flex. Det giver også en meget tilfredsstillende lyd, hvis det er vigtigt for dig.

Selvfølgelig kan alle disse problemer blive løst, hvis du vælger et tredjeparts tastaturtilbehør. Hvis du planlægger at få Samsung Book Cover tastaturet, skal du tjekke pakketilbudene, da du muligvis kan tilføje det til mindre end halvdelen af den normale pris. Uanset hvad, er et tastatur et must-have for alle med seriøse produktivitetsambitioner.

Skal du købe Samsung Galaxy Tab S7 FE?

Køb den hvis...

Du leder efter en sekundær enhed Galaxy Tab S7 FE udmærker sig ved næsten alt og scorer højt i aspekter, herunder display, funktionalitet, bærbarhed og batterilevetid.

Du ønsker dig en Android tablet Selvom der findes mere kraftfulde Android tablets, burde Tab S7 FE være tilstrækkelig for de fleste brugere, da de fleste premium funktioner findes her.

Medieforbrug er en prioritet Med en smuk, stor 12,4-tommer skærm, dobbelte stereohøjttalere og en let formfaktor er dette en fantastisk enhed til binge-watching eller spil.

Køb den ikke hvis...

Du er i Apples økosystem iPads tilbyder altid en meget bedre tabletoplevelse med optimerede apps og flere funktioner. Hvis iOS er tilstrækkelig til dine behov, bliver du nok gladere for en iPad.

Du vil have den bedste Android tablet Samsung Galaxy Tab S7 Plus tilbyder en langt bedre tabletoplevelse med et bedre display, quad-højttalere, kraftfulde indvendige dele og mere.

Du leder efter en bærbar computer Selvom Android er let at bruge, er den ikke en erstatning for en dedikeret bærbart OS - en Chromebook vil være langt mere i stand ti det, og den er også billigere.

Først anmeldt: July 2021