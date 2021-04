Arvostelussa HP Spectre x360 (2021)

HP Spectre x360 (2021) tuo erinomaisen päivityksen jo entuudestaan loistavaan kannettavaan. Intelin tuoreimmilla komponenteilla varustettu mykistävän upea hybridikannettava käy toisinaan hieman äänekkäänä ja on kallis, mutta se näyttää upealta ja siinä on loistava akkukesto.

Pika-arvio

HP Spectre x360 nostaa panoksia entisestään uudella mallilla. Viime vuoden malli oli yhdistelmä tyylikkyyttä, kannettavuutta ja erinomaista suorituskykyä, joka nosti kannettavan yhdeksi parhaimmista näkemistämme. Vuonna 2021 HP:n tehokone saapuu parempana kuin koskaan, kiitos Intel Evo -sertifikaatin.

Vuoden 2021 mallissa on entistä parempi suorituskyky Intelin uuden 11. sukupolven suorittimen ansiosta. Se on lisäksi kehitetty varta vasten Evo-sertifikaatin ehdoilla, jotta se yltäisi kannettavien seuraavalle kehitysasteelle. Lopputulos on tyylikäs, kevyt ja äärimmäisen kannettava valioyksilö, joka on yhtä kaunis kuin se on tehokas.

Windows 10 käynnistyy nopeasti ja on responsiivinen, minkä lisäksi kannettavalla voi pelata joitain indie-pelejä tarpeeksi alhaisilla asetuksilla. Vakuuttavinta kannettavassa on silti sen akkukesto. HP Spectre x360 (2021) yltää miltei 13 tunnin kestoon PCMark 10:n akkutestissa, ja testeissämme siinä riitti mehuja pitkälti koko työpäivän ajaksi. HP:n tuore kannettava vakuuttaakin Windows 10 -kannettavien epäilijät siitä, että myös näissä riittää virtaa MacBookin ja Chromebookien lailla.

Meidän ainoa moite HP Spectre x360:stä (2021) on sen tablettikäyttö, jolloin se muuttuu seksikkään ohuesta kannettavasta raskaaksi ja epäkäytännölliseksi tabletiksi. Vaihtoehto on hyvä olla olemassa, mutta jos etsit varta vasten laitetta tablettikäyttöön, suosittelemme silloin iPadia tai Surface Pro 7:ää. Molemmat näistä ovat ohuita malleja ja tukevat näppäimistöjä.

Toinen narinan aihe ovat tuulettimet, jotka hurisevat melko äänekkäästi käytössä – ja kertaalleen lepotilassakin. Se on oikeastaan ainoa osa-alue uudesta mallista, joka ei tunnu niin laadukkaalta kuin muut.

Näistä puutteista huolimatta kyseessä on äärimmäisen kyvykäs kannettava päivittäiseen työkäyttöön. Hinnat alkavat Suomessa 1 499 €, joten kyseessä on varsin hinnakas vaihtoehto.

(Image credit: Future)

Tekniset tiedot Tällainen HP Spectre x360 (2021) lähetettiin TechRadarin arvosteltavaksi: Suoritin: 2,8 GHz Intel Core i7-1165G7 (neliydin, 8 Mt Intel Smart Cache, jopa 4,7 GHz Turbo Boostilla)

Näytönohjain: Intel Iris Xe (integroitu)

Muisti: 16 Gt LPDDR4 (3 200 MHz)

Näyttö: 13,3 tuuman FHD (1 920 x 1 080) -kosketusnäyttö

Tallennustila: 512 Gt SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Liitännät: 1x USB-A 3.1, 2x USB-C Thunderbolt 4:llä, microSD -kortinlukija, yhdistetty audioliitäntä

Liitettävyys: Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Kamera: HP TrueVision HD 1080p IR -webkamera

Paino: 1,3 kg

Koko: 30,6 x 19,45 x 1,69 cm

Hinta ja saatavuus

HP Spectre x360 (2021) on saatavilla useilla eri kokoonpanoilla ja hintaluokissa. Suomessa on saatavilla muun muassa Intel Core i7 -1165G7 -suorittimella, 8 Gt RAM-muistilla ja 512 Gt SSD-asemalla varustettu malli hintaan 1 499 €

Aavistuksen kalliimpi vaihtoehto tästä maksaa 1 999 € ja nostaa muistin 16 Gt ja SSD-aseman yhteen teraan, mikä on myös meillä testattavana ollut malli.

Lisäksi kannettavaa on saatavilla joko 13,3-, 13,5 tai 15-tuumaisena.

Valinnanvaraa on siis reilusti myös Suomessa, joskin hintaluokaltaan nämä kaikki sijoittuvat korkeampaan päähän. Kyseessä on tosiaan korkealaatuinen kannettava, jonka hintalappu vastaa ominaisuuksia.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Kalliin hinnan vastineeksi saa laadukkaan muotoilun. HP Spectre x360 (2021) ei petä odotuksiamme, sillä edellinen malli oli yksi näyttävimpiä kannettavia koskaan. Uusi malli on yhtä lailla upeannäköinen yksilö, joka muistuttaa monelta osin edeltäjäänsä. Tämä ei ole suinkaan huono asia.

HP Spectre x360 (2021) saapuu harjatulla teräsrungolla sekä 360-asteisella saranalla, jolloin kannettavaa voi käyttää myös tablettina. Sarana sekä kannettava itsessään tuntuu kestävältä ja luotettavalta. Oikeaan laitaan on kaiverrettu sana Spectre, joka on pieni mutta näyttävä yksityiskohta kannettavaan.

Liitäntöjen osalta kannettavassa on audioliitäntä ja täysikokoinen USB-liitäntä oikeassa laidassa, sekä kaksi USB-C-liitäntää, microSD-korttipaikka ja fyysinen webkameran katkaisin vasemmassa laidassa.

Jälkimmäistä painamalla webkameran voi sulkea silloin, kun se on poissa käytöstä. Ominaisuus on erinomainen etenkin niille henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta yksityisyydestä. Tämä yhdessä USB- ja microSD-paikkojen kanssa osoittaa, ettei kannettavan ohuudesta ja keveydestä huolimatta ole jouduttu tekemään kompromisseja. MacBook Airin (M1, 2020) ja MacBook Pron (M1, 2020) vastaava kahden USB-C:n liitännät jäävätkin tämän jäljiltä varjoon.

(Image credit: Future)

HP Spectre x360:n (2021) avatessa käyttäjää tervehtii kirkas ja värikäs näyttö, jonka reunat ovat äärimmäisen ohuet. Tämä luo kannettavalle modernin ulkoasun pitäen samalla kokonaismitat pienenä, minkä ansiosta malli näyttää tyylikkäämmältä kuin Apple MacBook. Applen onkin aika päivittää kannettaviensa muotoilua, jos he meinaavat pysyä kilpailussa mukana.

Näppäimistö on kanssa iso ja mukava käyttää. Painikkeissa on kohtalainen painallusväli, minkä lisäksi ne on taustavalaistu.

Kosketuslevy on niin ikään mukavan responsiivinen ja odotettua leveämpi. Sen oikeaan laitaan on sijoitettu myös sormenjälkitunnistin, jolla voi kirjautua nopeasti Windows 10:een.

Muiden HP:n laitteiden tapaan yhtiö on löytänyt tavan survoa ison näppäimistön ja kosketuslevyn pieneen runkoon. Saavutus on todella vakuuttava ja tekee HP Spectre x360:stä (2021) paitsi upeannäköisen, myös todella mukavan käytettävän.

Kun näytön kääntää kokonaan ympäri, kannettava muuttuu kosketusnäytöllä varustetuksi tabletiksi. Vaikka se on edelleen ohut ja kevyt verrattuna esimerkiksi iPadeihin, HP Spectre x360:ntä (2021) tuntuu silti isolta ja raskaalta. Tablettimahdollisuus on toki tervetullut, mutta se ei ole paras korvike oikealle tabletille. HP Spectre x360 (2021) vakuuttaakin ensisijaisesti juuri kannettavana.

(Image credit: Future)

Benchmark-tulokset Näin HP Spectre x360 (2021) suoriutui meidän benchmark-testeistä: Cinebench R20: 1 430 pistettä

GeekBench 5: 1 317 (yksi udin); 4 541 (moniydin)

PCMark 10 (Home Test): 4 721 pistettä

PCMark 10 akkukesto: 12 tuntia 52 minuuttia

Akkukesto (TechRadar-elokuvatesti): 11 tuntia 22 minuuttia

Suorituskyky

Suurin päivitys aiempiin malleihin verrattuna on saatu komponenttien ja suorituskyvyn osalta. Uusin malli edustaakin Intelin tuoreimpia mobiilisuorittimia.

Arvostelukäyttöön saadussa mallissa oli Intel Core i7-1165G7 -suoritin, joka on neliydin suoritin ja yltää jopa 4,7 Ghz kellotaajuuteen. Viime vuoden Core i7-1065G7:ään verrattuna parannusta on saatu mukavasti lisää.

Tämä näkyy ennen kaikkea Cinebench- ja Geekbench-tuloksissa, joissa uusi HP Spectre x360 (2021) kasvattaa tuloksia viime vuoteen verrattuna. Esimerkiksi yhden ytimen testissä pisteet kasvoivat viime vuoden 1 259:stä uuden mallin 1 317:ään. Ero ei ole merkittävä, mutta se on siitä huolimatta parempi. Vanhempi i7-1065G7 oli jo upea suoritin, joten Intel on päässyt rakentamaan hyvälle pohjalle.

(Image credit: Future)

Uuden suorittimen ja 16 Gt RAM-muistin takia HP Spectre x360 (2021) on tehokas suorittaja, jolla Windows 10 käynnistyy ja toimii nopeasti. Moniajo, useiden sovellusten samanaikainen käyttö sekä useat välilehdet selaimessa eivät onnistu hidastamaan konetta tai sen suorituskykyä.

Päivittäisessä käytössä uusi malli takaakin juuri sellaisen suorituskyvyn, jota tämän hintaiselta laitteelta voi odottaa. Se ei varmasti petä käyttäjäänsä.

Uuden Tiger Lake -suorittimen myötä saapuviin isoihin muutoksiin lukeutuu Intel Iris XE -näytönohjain. Integroitu malli lupaa huikeasti tehokkaampaa suorituskykyä verrattuna aiempiin integroituihin vaihtoehtoihin, ja väitetysti se päihittää jopa jotkut erilliset näytönohjainmallit.

Vaikka HP Spectre x360 (2021) ei suinkaan ole pelikannettava, sillä voi pelata joitain PC-pelejä huoletta. Vaikka Cyberpunk 2077 jää pelattavien pelien ulkopuolella, Intel väittää kannettavan kykenevän pyörittämään GTA 5:tä yli 60 ruudun kuvataajuudella. Rocket League, League of Legends ja CS:Go pyörivät niin ikään pelattavasti.

(Image credit: Future)

Kokeilimme uutta mallia pelikäytössä, vaikka kyseessä ei suoranaisesti ole pelikannettava. Halusimme kuitenkin tietää, voiko sillä pelata raskaan työpäivän päätteeksi myös pelejä.

Vastaus on, että tavallaan. Total War: Three Kingdoms ylsi 30 ruudun kuvataajuuteen alhaisimmilla asetuksilla, mutta mikään sitä raskaampi oli käytännössä pelikelvoton. Ori and the Will of the Wisps, joka tunnetaan näyttävyydestään, pyöri alhaisilla asetuksilla ja alhaisemmalla resoluutiolla. Pelaaminen on siis mahdollista, mutta tällöin sitä tehdään grafiikan kustannuksella.

Kannattaa myös huomioida, että jo melko alhaisissa rasitustasoissa HP Spectre x360:n (2021) tuulettimet alkavat pyöriä ja pitää melko kovaa ääntä. Ohueksi kannettavaksi tämä on luonnollista, jotta komponentit pysyvät viileinä. Silti se onnistui ärsyttämään meitä ja osoitti ainoastaan sen, kuinka hyvin MacBook Air (M1, 2020) onnistuu tehtävässään ilman tuulettimia.

(Image credit: Future)

Akkukesto

Yksi isoista fokuksista Intel Evo -sertifikaatin malleissa on niiden pitkässä akkukestossa, eikä HP Spectre x360 (2021) petä tällä saralla. Omassa akkutestissä se kesti huikeat 11 tuntia ja 22 minuuttia, kun pyöritimme 1080p-videota 50 % kirkkaudella akun sammumiseen asti.

Myös aiemmat mallit ovat kestäneet hyvin vastaavissa testeissä yltäen 10 tunnin ja 55 minuutin kestoon. Ylimääräinen puolituntinen on silti tervetullut lisä, eivätkä tehokkaammat komponentit näy ainakaan akkukestossa.

Testasimme myös raskaamman PCMark 10 -akkutestin, joka testaa akkua päivittäisessä käytössä nettiselailun ja videopuheluiden parissa. Tällöin HP Spectre x360 (2021) kestää miltei 13 tuntia, joka on todella vakuuttava saavutus ja paljon parempi kuin edeltäjässä.

Siten uuden mallin akku kestää pitkään niin kevyessä kuin keskiraskaassa käytössä. Työkäytössä se riittää helposti koko työpäivän ajaksi. HP Spectre x360 (2021) onkin siten erinomainen vaihtoehto niille, jotka etsivät tehokasta, hyvännäköistä ja kestävää kannettavaa.

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat tyylikkään kannettavan

HP Spectre x360 (2021) näyttää ja tuntuu laadukkaalta. Se on yksi upeimmista kannettavista koskaan.

Haluat tehokkaan kannettavan työkäyttöön

Uusi Intelin 11. sukupolven suoritin tarkoittaa todella nopeasti toimivaa Windows 10:ntä sekä kannettavaa, jolla voi myös pelata.

Haluat koko päivän kestävän akun

HP Spectre x360:n (2021) akkukesto on erinomainen. Se riittää kevyesti koko päivän tarpeisiin ja jopa todella pitkille lennoille.

Älä osta, jos...

Haluat vain tabletin

HP Spectre x360 (2021) on hybridikannettava, mutta se on kookkaampi, paksumpi ja kalliimpi kuin tavalliset tabletit. Jos metsästät pelkästään jälkimmäistä, tarjolla on paljon parempia vaihtoehtoja.

Haluat hiljaisen kannettavan

HP Spectre x360:n (2021) tuulettimet käynnistyvät turhan herkästi, joten tämä kannettava on melko äänekäs käyttää. Uusi Macbook Air näyttää sen sijaan, miten uudenlainen jäähdytys pitäisi toteuttaa.

Etsit edullista vaihtoehtoa

Tässä kannettavassa on korkealaatuinen muotoilu ja suorituskyky, mikä tarkoittaa myös korkeaa hintalappua.

Arvostelu julkaistiin alkujaan 14. maaliskuuta 2021.