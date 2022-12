Arvostelussa Microsoft Surface Laptop 5

Microsoft Surface Laptop 5 - pika-arvio

Microsoft Surface Laptop 5 on keskitason kannettava tietokone. Vaikka se onkin teknisesti toimiva eikä varsinaisesti surkea, mikään tässä koneessa ei perustele sen hintalapun korkeaa lukemaa. Kilpailu on yksinkertaisesti liian kovatasoista, jotta tämän kaltainen keskitason tuote olisi hintansa väärti.

Ensisilmäyksellä hinta ei vaikuta liian korkealta, sillä halvin kokoonpano on saatavilla 1 239,00 eurolla. Mutta rahalleen vastineeksi saa melko kehnon kokonaisuuden: Intel Core i5, 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt SSD-tallennustilaa. Samaan hintaan voi ostaa loistavan MacBook Air M1 (2020)- tai jopa tuoreen M2 MacBook Air -tietokoneen. Jos hakusessa on jotain kelvollista, kuten i7-prosessori, 16 Gt RAM-muistia ja 512 Gt SSD-tallennustilaa, on valmistauduttava maksamaan Ultrabookeille ominaista hintaa.

Vaikka onkin virkistävää huomata kannettaville tietokoneille olevan tarjolla useampia värivaihtoehtoja, upeaa hiekkakiven sävyä lukuun ottamatta eri värit näyttävät kulahtaneilta. Lisäksi muotoilu itsessään on vanhentuneen oloinen.

Kannettavassa on myös suorituskyvyn suhteen isoja ongelmia. Käynnissä olevassa Surface Laptop 5:ssa on samalla käytössä merkittävä määrä erilaisia taustaprosesseja. Taustaprosessien myötä toiminta hidastuu jo pelkästään selatessa nettiä tai työstäessä taulukoita, ja satunnaiset ohjelmat saattavat kaatua yllättäen muistirajojen tullessa vastaan. Me koimme tämän PC Mark 10 -suorituskykytestin aikana.

Lokakuun Surface-tapahtumassa luvattu 18 tunnin akkukesto ei myöskään täyttynyt. Testiemme mukaan akku kesti vain puolet siitä. Tehokas työskentely ajoi akun loppuun kymmenessä tunnissa ja elokuvien toistaminen jo seitsemässä ja puolessa. Onneksi lataaminen on nopeaa, mutta Surface Connect -portti olisi aika korvata jo Thunderbolt 4:llä.

Myönteisempänä huomiona näppäimistön ja ohjauslevyn käyttäminen tuntuu varsin mukavalta, minkä lisäksi herkkä kosketusnäyttö reagoi hyvin. Olemme myös tyytyväisiä äskettäin lisättyihin ominaisuuksiin sekä helppokäyttöisyystoimintojen uudistukseen, jotka on nyt helppo aktivoida kaikissa sovelluksissa.

On sääli, että helppokäyttöisyys- ja tuottavuusominaisuuksien toimivuuteen on kiinnitetty niin paljon huomiota, sillä ne toimivat hyvin. Mutta näitä ominaisuuksia on vaikea arvostaa niiden ollessa osa näin huonosti toimivaa kannettavaa tietokonetta.

Microsoft Surface Laptop 5 - Hinta ja saatavuus

Surface Laptop 5 on kallis vaihtoehto, jonka on vaikea perustella hintaansa. (Image credit: Future)

Paljonko se maksaa? 13,5-tuumainen malli alkaen 1 239 €, 15-tuumaisena 1 589 €

13,5-tuumainen malli alkaen 1 239 €, 15-tuumaisena 1 589 € Milloin se on saatavilla? Malli on myynnissä parhaillaan

Microsoft Surface Laptop 5 - Tekniset ominaisuudet Tällaisen Microsoft Surface Laptop 5 -mallin TechRadar sai arvosteluun: Prosessori: Intel Core i7-1255U

Näytönohjain: Intel Iris Xe Graphics

Muisti: 16 Gt

Näyttö: 13,5" PixelSense Display, 2 256 x 1 504

Kovalevy: 512 Gt LPDDR5x

Liitännät: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x Thunderbolt 4, 1 x 3,5 mm, 1 x Surface Connect

Yhteydet: Wi-Fi 6: 802.11ax, Bluetooth 5.1

Kamera: 720p

Paino: 1,297 kg

Mitat: 308 x 223 x 15 mm

Lähtöhinta 13,5-tuumaiselle versiolle Surface Laptop 5 kannettavasta on 1 239 €. Suoraan sanottuna hintaa on vaikea perustella, kun ottaa huomioon kannettavan vajavaiset tekniset ominaisuudet.

Saatavuus on kuitenkin hyvä kaikille kokoonpanoille.

Arvosana hinnasta: 2 / 5

Microsoft Surface Laptop 5 - Muotoilu

Muotoilu tuntuu melkoisen vanhentuneelta, mutta rajallisten liitäntöjen kohdalla on tehty myös hyviä liikkeitä. (Image credit: Future)

Ohut ja kevyt

Vanhentunut ulkonäkö

Heikot liitännät

Surface Laptop 5 on ohut ja kevyt kannettava tietokone. 13,5-tuuman malli painaa vain 1,2 kilogrammaa. Tätä mallia on saatavilla neljässä värivaihtoehdossa, jotka ovat hiekkakivi, platina, mattamusta ja vaaleanvihreä.

Liitäntäkattaus on melkoisen heikko, sillä mukana on vain yksi USB-C-, USB-A- ja audioportti sekä Surface Connect -väylä, jonka olisi pitänyt olla koneen sivupuolella jo aikapäiviä sitten. Ainakin Microsoft säilytti USB-A-tyypin vaihtoehdon, mutta tähän hintaluokkaan portteja pitäisi ehdottomasti olla enemmän.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Näytön kehykset ovat taas hieman paksuhkoja, minkä vuoksi 720p-webkamera on hämmentävä valinta. Kamerassa on yllättävän selkeä kuvanlaatu automaattisten valkotasapaino-ongelmia korjaavien ominaisuuksien ansiosta. Valitettavasti huonommassa valaistuksessa kuva näyttää hieman pikselöityneeltä.

Konetta ja näppäimistöä käyttäessä tulee oudon teennäinen tunne, vaikka ne toimivatkin aivan kuten pitääkin. Mieleen nousee vanhemmat MacBook-mallit 2000-luvun puolivälistä. Lisäksi koneen muotoilu itsessään on vanhentuneen oloinen, ja ulkoasultaan se on tylsän sekä ikävän näköinen. Onneksi kosketusnäyttö on loistava ja siinä on juuri oikea sekoitus herkkyyttä ja reagoivuutta. Itse paneeli tosin näyttää melko himmeältä, sillä se ei ole OLED.

Arvosana muotoilusta: 3 / 5

Microsoft Surface Laptop 5 - Suorituskyky

(Image credit: Future)

Äänenlaatu on huippuluokkaa

Mahtavia uusia kosketusnäyttöä hyödyntäviä ominaisuuksia

Muutoin suorituskyky on joka tavalla surkea

Suorituskyvyn osalta Microsoft Surface Laptop 5 on sekoitus hyvää ja huonoa. Mainitsemme ensin hyvät ominaisuudet – lähinnä laajennetut helppokäyttöisyysvaihtoehdot ja tuottavuusominaisuudet.

Focus-toiminnon avulla käyttäjä voi lukita ilmoitukset tietyksi ajaksi ja siten keskittyä työntekoon paremmin ilman häiriötekijöitä. Toinen lisäys on Snap, jonka avulla voi jakaa näytön eri alueisiin. Näihin alueisiin voi sijoittaa ikkunoita haluamallaan tavalla tukemaan tehokasta työskentelyä.

Resurssienhallintaa on uudistettu siten, että käyttäjä voi avata useita tiedostokansioiden välilehtiä samaan ikkunaan. Käynnistä-valikossa on myös uudistuksia, mukaan lukien mahdollisuus järjestellä sovelluksia kansioihin sekä selata suositeltuja sovelluksia.

Myös Windows 11:ssä voi aktivoida useita helppokäyttöisyysvaihtoehtoja. Tämä toimii automaattisesti yli 20 000 sovelluksen kanssa, eikä muutoksia tarvitse tehdä yksittäisten ohjelmien kohdalla.

Äänenlaatu on myös erinomainen. Itse asiassa äänenlaadun osalta tämä on yksi parhaista ei-pelaamiseen tarkoitetuista kannettavissa. Musiikki on riittävän selkeää, jotta kappaleesta voi kuulla jokaisen instrumentin, mutta silti riittävän kovaääninen herättääkseen biisit todella eloon. Äänijärjestelmä on kaikkea mitä voi koskaan toivoa kannettavalta tietokoneelta.

Kosketusnäyttö on vaikuttavan reagoiva varsinkin kun kynää käyttäessä. Harmi, että kynä on lisäosa eikä sisälly pakkaukseen.

Benchmark-testitulokset Näin Microsoft Surface Laptop 5 suoriutui benchmark-testeistä: 3DMark: Night Raid: 16 871; Fire Strike: 4 763; Time Spy: 1 793

Cinebench R23 (moniydin): 8 499

GeekBench 5: 1 674 (yksi ydin); 8 709 (moniydin)

Akkukesto (verkkoselaus): 9 tuntia ja 50 minuuttia

Akkukesto (TechRadarin elokuvatesti): 7 tuntia ja 38 minuuttia

Civilization VI (1080p, Ultra): 42 fps; (1080p, Low): 55 fps

Mutta ne huonommat puolet nousevat esiin, kun tarkkailimme Surface Laptop 5:n suorituskykyä. Vaikka vertailutestauksessa kannettava asettuu täysin markkinoiden keskiarvoon, todellisuudessa koneen käyttämisessä on paljon ongelmia.

Alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy taustalla olevan huikeat 43 prosessia käynnissä taustalla. Kuva on otettu sen jälkeen, kun olimme asentaneet kaikki nykyiset Windows 11 -päivitykset sekä vertailuohjelmat.

Taustalla pyörii peräti 43 prosessia, mikä näkyy ja tuntuu suorituskyvyssä. (Image credit: Future)

Toisessa kuvakaappauksessa taas näkyy taustalla olevan käynnissä uskomattomat 57 ohjelmaa. Kaappaus otettiin sen jälkeen, kun olimme puhdistaneet tietokoneen kokonaan eikä siinä ollut lainkaan päivityksiä tai asennettuja ohjelmia.

Tilanne valitettavasti vain paheni päivitysten jälkeen. (Image credit: Future)

Kuten arvata saattaa, näin suurella määrällä taustaprosesseja on merkittävä vaikutus Surface Laptop 5:n toimintaan. Emme esimerkiksi pystyneet käyttämään PC Mark 10 -sovellusta laisinkaan. Ei ollut väliä kuinka monta kertaa poistimme ja asensimme uudelleen ohjelman tai nollasimme kannettavan tietokoneen – se kaatui heti, kun yritimme käyttää PC Mark 10:n. Jossain vaiheessa se kaatui jopa Geekbenchin käyttämisestä.

On hyvä muistaa, että mallissa on Intel Core i7, 16 Gt RAM-muistia ja 512 Gt SSD-tallennustilaa. Ilmiö on hämmentävä, sillä Google Chrome ja muut selaimet toimivat kaatumatta, vaikka ne pyörittäisivät YouTube-videoita välilehtiä täynnä. Huomasimme koneen kuitenkin hidastuvan, kun suoritimme yhtään raskaampia tehtäviä.

Tähän hintaluokkaan tällaiset suorituskykyongelmat ovat anteeksiantamattomia.

Arvosana suorituskyvystä: 3 / 5

Microsoft Surface Laptop 5 - Akkukesto

Akkukesto ei yllä Microsoftin lupauksiin. (Image credit: Future)

Ei ole kamala, mutta ei ole hyväkään

Suhteellisen vikkelä latausnopeus

Microsoft lupaa ”jopa 18 tunnin” akunkeston Surface Laptop 5:lle, mutta testauksessamme emme saavuttaneet lähellekään luvattua tuntimäärää. Nettiä surffatessa kannettavan akku kesti lähes 10 tuntia, kun taas elokuvatestimme kesto oli vain seitsemän tuntia ja 38 minuuttia. Onneksi akun lataaminen käy kohtuullisen nopeasti.

Surface Laptop 5:n akun pitäisi riittää koko päivän työskentelyyn. Tämä on hyväksyttävä tulos. Tästä huolimatta odotimme enemmän, sillä mallissa ei ole OLED-näyttöä tai HDR-tukea.

Arvosana akkukestosta: 3,5 / 5

Kannattaako Microsoft Surface Laptop 5 ostaa?

Osta, jos...

Tarvitset monipuolisia helppokäyttöisyystoimintoja

Yksi Surface Laptop 5:n ainoista todellisista vahvuuksista on sen helppokäyttöisyys. Valitut ominaisuudet ovat käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Työskentelet mieluummin kosketusnäytöllä ja kynällä

Snap-ominaisuuden ansiosta kynää käyttäessä Surface Laptop 5 toimii varsin hyvin väliaikaisena tablettina.

Älä osta, jos...

Et voi sietää suorituskykyongelmia

Kenenkään ei pitäisi rehellisyyden nimissä joutua sietämään suorituskykyongelmia. Koneen jatkuvan hidastelun ja ohjelmien kaatumisen takia kannettavaa on hankala käyttää pidempiä jaksoja.

Haluat esteettisen ja nykyaikaisen kannettavan

Vaikka tämä ei ole suoranaisesti ruma kone, vanhentunut muotoilu ja kulahtaneet värit muistuttavat ulkoasultaan 2000-luvun puoliväliä.

Etsit budjettivaihtoehtoa

Tämä on erittäin kallis kannettava tietokone. Lisäksi tarvitset todennäköisesti erillisiä päivityksiä saadaksesi koneen pyörimään riittävän hyvin.

Harkitse myös näitä vaihtoehtoja

(Avaa uuteen ikkunaan) Acer Swift 3 OLED (2022)

Tyylikäs ja ohut muotoilu yhdistettynä OLED-näyttöön, erinomaiseen äänenlaatuun sekä mainioon näppäimistöön tekee Acerin kannettavasta loistavan Ultrabookin. Hintakin on hyvin kohtuullinen.

Lue arvostelu: Acer Swift 3 OLED (Avaa uuteen ikkunaan)

(Avaa uuteen ikkunaan) Apple MacBook Air (M2, 2022)

Yksi kaikkien aikojen parhaista kannettavista sai erinomaisen seuraajan. Vuoden 2022 MacBook Air on tyylikäs läppäri isolla näytöllä ja loistavalla akkukestolla. Korkea hinta tekee edeltäjästä vielä paremman, mutta kokonaisuus on silti erinomainen. Lue arvostelu: Apple MacBook Air (M2, 2022) (Avaa uuteen ikkunaan)

(Avaa uuteen ikkunaan) Razer Book 13

Vaikka Razer tunnetaan pelikannettavistaan, Razer Book 13 sopii erinomaisesti myös työkäyttöön. Kokonaisuus on huokean hinnan huomioiden houkutteleva vaihtoehto Surface Laptop 5:lle. Lue arvostelu: Razer Book 13 (Avaa uuteen ikkunaan)

Microsoft Surface Laptop 5 - Arvosana