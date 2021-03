HP Spectre x360 (2021) - recension

Snabbrecension

HP:s flaggskeppsmodell HP Spectre x360 är tillbaka och den är bättre än någonsin. Fjolårets modell av HP Spectre x360 kan ha varit en av de bästa bärbara datorerna vi någonsin testat, där stil och bärbarhet gick hand i hand med fantastisk prestanda. Modellen för 2021 har höjt ribban ytterligare - med den eftertraktade Intel Evo-certifieringen.

HP Spectre x360 (2021) är kraftfullare än någonsin. Det kommer inte bara med Intels 11:e generationens processorer, utan uppfyller också de specifika kraven hos Intel för en enhet som representerar nästa steg i utvecklingen inom bärbar design. Resultatet är en vacker bärbar dator som är både förstklassig och tunn och även lätt att bära med sig.

Med så pass imponerande komponenter, är det inte förvånande att HP Spectre x360 (2021) fungerar så bra som den gör. Det första intrycket är oklanderligt, och maskinen verkar vara en värdig efterföljare.

Windows 10 startar snabbt och fungerar både snabbt och responsivt. Du kan också köra några krävande spel på den här laptopen, så länge du sänker grafikinställningarna något.

Det är ändå batteriets prestanda som är mest imponerande. HP Spectre x360 (2021) håller i nästan 13 timmar i det intensiva batteritidstestet PCMark 10. Vi klarade oss till och med utmärkt genom en hel arbetsdag av användning med den bärbara datorn. Om du har haft intrycket av att Windows 10-laptops inte kan konkurrera med en MacBook eller Chromebook vad gäller batteritid, visar HP Spectre x360 (2021) att det är dags att ändra uppfattning.

Vår största invändning var att HP Spectre x360 (2021) i surfplatteläge gick från att vara en smal och stilren laptop till att bli en skrymmande och omständlig surfplatta. Det är ett trevligt alternativ att ha, men om du letar efter en enhet som oftare kommer att fungera som en surfplatta än en bärbar dator, rekommenderar vi starkt Surface Pro 7 eller iPad istället, som är smala och lätta surfplattor du kan använda ett tangentbord till.

En annan nackdel är att fläktarna kan bli ganska högljudda vid användning av laptopen, och ibland även när du inte använder den. Ibland hände det att vi hörde fläktarna dra igång även när HP Spectre x360 (2021) var stängd. Detta är ett område där enheten inte är förstklassig.

Bortsett från dessa mindre klagomål, är detta en riktigt bra bärbar dator för vardagligt bruk, inklusive arbete. Enheten kostar en hel del, men om du har råd, kommer du inte att bli besviken.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

Specifikationer Här är konfigurationen på modellen av HP Spectre x360 (2021) som TechRadar fick in till test: Proseccor: 2,8 GHz Intel Core i7-1165G7 (fyrkärnig, 8 MB Intel Smart Cache, upp till 4,7 GHz med Turbo Boost)

Grafikkort: Intel Iris Xe (integrerat)

RAM: 16 GB LPDDR4 (3200 MHz)

Skärm: 13,3" FHD (1920 x 1080) pekskärm

Lagring: 512 GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Portar: 1x USB-A 3.1, 2x USB-C med Thunderbolt 4, microSD-kortplats, kombi ljuduttag

Anslutning: Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Kamera: HP TrueVision HD 1080p IR Webcam

Vikt: 1,3 kg

Mått: 30,6 x 19,45 x 1,69 cm (W x D x H)

Pris och tillgänglighet

HP Spectre x360 (2021) finns i en mängd olika konfigurationer och prisklasser. En modell med exempelvis Core i7 1165G7, 16 GB RAM och 1 TB SSD finns tillgänglig för drygt 21 000 kronor.

Modellen med Core i7-1165G7, 16 GB RAM och 512 GB SSD har vi sett till ett reducerat pris för 15 990 kronor.

Det finns dock inte modeller för alla typer av budgetar, för oavsett vilken konfiguration du väljer, skulle vi hävda att det här är en dyr enhet. Det kan vara svårt att motivera det höga priset.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

Design

Med ett pris på toppnivå, förväntar man sig en liknande design. Här levererar HP verkligen med sin HP Spectre x360 (2021). Inte för att vi någonsin tvivlade på dem. Föregångaren var en av de mest eleganta bärbara datorerna vi har fått testa, och årets modell är också en vacker liten sak. Den är ganska lik sin föregångare, och det är absolut ingen nackdel.

HP Spectre x360 (2021) levereras med ett borstat metallchassi i flera färgkombinationer. Med ett 360-graders gångjärn kan skärmen vikas hela runt och förvandlar HP Spectre x360 (2021) till en surfplatteliknande enhet.

På anslutningsfronten får du ett klassiskt ljuduttag och en USB-port i full storlek på höger sida, samt två USB-C-portar, en microSD-kortplats och en fysisk killswitch för webbkameran på vänster sida.

Med det sistnämnda kan du stänga av webbkameran när den inte används. Det är en fantastisk funktion för dig som bryr dig om integritet och ett bra försäljningsargument. Tillsammans med USB-C-porten i fullformat och microSD-kortplatsen visar denna enhet att det är möjligt för en tunn bärbar dator att rymma många anslutningsalternativ utan att behöva kompromissa med designen. Det placerar de två USB-C-portarna på MacBook Air (M1, 2020) och MacBook Pro 13-tums (M1, 2020) i skamvrån.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

När du öppnar HP Spectre x360 (2021) får du en ljus och färgstark skärm omgiven av en exceptionellt tunn ram. Detta ger enheten en mycket modern känsla. Detta är ytterligare ett fall av en Windows 10-laptop som ser ännu snyggare ut än en Apple MacBook. HP och Intel kommer säkerligen bli glada över att höra detta, och det är ytterligare en anledning för Apple att titta lite närmare på designen på MacBook-datorer.

Tangentbordet är stort och bekvämt att använda, även om tangenterna sträcker sig ganska långt. De har också bakgrundsbelysning, så det går fint att skriva även i mörker.

Styrplattan är bekväm och responsiv. Det är bredare än vad du kanske är van vid på en 13-tums laptop, vilket ger dig mer utrymme att röra fingrarna. Till höger om styrplattan finns också en fingeravtrycksläsare för att logga in på Windows 10.

Med samma generösa tillvägagångssätt som HP har haft när det gäller portar, har de också lyckats klämma in ett stort tangentbord och en rymlig styrplatta i ett litet skrov. Det är en fantastisk designprestation, och HP Spectre x360 (2021) ser inte bara bra ut, utan den är dessutom riktigt bekväm att använda.

Om du viker skärmen hela vägen runt och använder HP Spectre x360 (2021) som en surfplatta, fungerar den stora pekskärmen bra. Men även om det här är en tunn bärbar dator uppfattas den i ett sådant sammanhang som tung och skrymmande jämfört med surfplattor som exempelvis en iPad. Det är uppenbart användbart att kunna använda den bärbara datorn på det här sättet, men det är fortfarande inte en fullfjädrad ersättning för en vanlig surfplatta. HP Spectre x360 (2021) fungerar mycket bättre som en bärbar dator.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

Prestandatest Så presterade HP Spectre x360 (2021) i vår serie av prestandatester: Cinebench R20: 1430 poäng

GeekBench 5: 1317 (enkärnigt); 4541 (flerkärnigt)

PCMark 10 (hemmatest): 4721 poäng

PCMark 10 batteritid: 12 timmar och 52 minuter

Batteritid (TechRadars filmtest): 11 timmar och 22 minuter

Prestanda

Den största uppgraderingen som HP Spectre x360 (2021) bjuder på jämfört med sin föregångare är komponenterna och prestandan. Den bärbara datorn använder Intels senaste processorer för mobila enheter.

Testmodellen vi fick använder en Intel Core i7-1165G7-processor. Detta är en fyrkärnig enhet som kan uppnå en maximal hastighet på 4,70 GHz, vilket är ett betydande kliv uppåt från föregångarens Core i7-1065G7.

Som du kan se från våra resultat från Cinebench och Geekbench, erbjuder HP Spectre x360 (2021) bättre prestanda jämfört med sin föregångare, med ett enkärnigt resultat på 1317 jämfört med sin föregångares 1259. Det är inte ett stort steg, men ändå en förbättring. Intel Core i7-1065G7 var också en bra processor, och nu har Intel vidareutvecklat den.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

Sammantaget erbjuder HP Spectre x360 (2021) solid prestanda med sin nya processor och 16 GB RAM-minne. Windows fungerar snabbt och lyhört. Multitasking med flera applikationer öppna parallellt och flera Edge-flikar aktiva saktade inte ner enheten.

För vardaglig användning levererar HP Spectre x360 (2021) den prestanda du kan förvänta dig av en bärbar dator i premiumklass och i detta prisklass. Du kommer knappast bli besviken.

En av de viktigaste uppgraderingarna tillsammans med de nya Tiger Lake-processorer som Intel Core i7-1165G7, är inkluderingen av Intel Iris Xe-grafikkort. Detta är en integrerad GPU som ger mycket bättre prestanda än tidigare integrerade grafikkort.

Även om HP Spectre x360 (2021) helt klart inte är en bärbar dator designad för gaming, kan den köra några datorspel utan problem, som vissa andra tunna och lätta bärbara datorer skulle kämpa med. Även om Cyberpunk 2077 med maxade grafikinställningar inte är ett av dem, hävdar Intel att den kan köra GTA 5 med över 60 fps, medan mindre grafik-hungriga sportspel som Rocket League, League of Legends och CS:GO borde kunna köras utan några problem tack vare dess solida prestanda.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

På grund av det kunde vi inte låta bli att köra några spel på HP Spectre x360 (2021). Som sagt, detta är inte en bärbar dator designad med gaming i åtanke, men vi ville ändå testa om den kunde köra några spel som vi kunde koppla av med efter en lång, hård dag på jobbet.

Och svaret är nja. Total War: Three Kingdoms lyckades bara med 30 fps vid låga inställningar. Allt som krävde mer kunde vi bara glömma. Vi körde också det visuellt slående plattformsspelet Ori and the Will of the Wisps, som även om det är vackert kräver mindre av enheten än många andra moderna spel. Tyvärr var vi tvungna att dra grafikinställningarna hela vägen till botten för att få en smidig spelupplevelse. Så det var möjligt att spela spel som Ori och Wisps Will, men mycket av den grafiska återgivningen måste offras.

Även vid mindre krävande uppgifter som nedladdning av programvara kommer fläktarna i HP Spectre x360 (2021) att köra igång. Detta är på ett sätt förståeligt eftersom den supertunna bärbara datorn behöver kylas ner. Det var dock fortfarande irriterande och står i skarp kontrast till den tysta MacBook Air (M1, 2020), som har en fläktlös design.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

Batteritid

En av de viktigaste uppgraderingarna som har kommit med Intel Evo-plattformen är lång batteritid. Och HP Spectre x360 (2021) gör en inte besviken här. Den bärbara datorn höll igång i solida 11 timmar och 22 minuter i vårt eget batteritest. I det testet kör vi en 1080p-video med 50% ljusstyrka tills batteriet tar slut.

Den tidigare utgåvan av HP Spectre x360 fungerade också bra i detta test med sina 10 timmar och 55 minuter. Men vi uppskattar verkligen den där extra halvtimmen. Detta innebär att de kraftfulla komponenterna inte påverkar batteriets prestanda.

Vi körde också det krävande batteritestet PCMark 10 på den bärbara datorn. Det efterliknar vardagsanvändning som webbsurf och videokonferenser. Här varade HP Spectre x360 (2021) i nästan 13 timmar. Det är en imponerande bedrift och ett rejält kliv uppåt jämfört med sin föregångares fyra timmar (på PCMark 8).

Batteriet i HP Spectre x360 (2021) är därmed välbalanserat och håller länge vid både lätt och intensiv användning. Med den här bärbara datorn kan du enkelt komma igenom hela arbetsdagen. Således är det ett utmärkt verktyg för kontorsanvändning, och speciellt för användare som letar efter solid prestanda, en stilren design och lång batteritid.

HP Spectre x360 (2021) - recension (Image credit: Future)

Köp den om ...

… du vill ha en elegant laptop

HP Spectre x360 (2021) är vacker och känns förstklassig. Det är en av de mest väldesignade bärbara datorerna vi har sett.

… du behöver en kraftfull laptop för vardaglig användning

Den nya 11:e generationens processor från Intel för mobila enheter får Windows 10 att fungera otroligt bra, och den bärbara datorn kan till och med klara av lite lätt gaming.

… du är ute efter en batteritid som håller hela dagen

Batteritiden på HP Spectre x360 (2021) är utmärkt. Enheten klarar sig i en hel arbetsdag eller skoldag utan problem. Även på långa flygresor (kommer du ihåg sådana?) klarar sig den här laptopen galant.

Köp den inte om ...

… du bara vill ha en surfplatta

HP Spectre x360 (2021) kan också fungera som en surfplatteliknande enhet. Men det är större, dyrare och mer skrymmande. Om du bara vill ha en surfplatta finns det mycket bättre alternativ.

… du vill ha en tystgående laptop

HP Spectre x360 (2021) har lite för överdrivna fläktar och kan därmed vara lite högljudd vid användning. Den nya MacBook Air har en fläktlös design och visar hur det ska gå till.