Arvostelussa Huawei MateBook 14s

Huawei MateBook 14s tekee vaikutuksen teknisillä ominaisuuksillaan, joiden ansiosta malli nousee puhdasveriseksi vaihtoehdoksi MacBookien rinnalle. Sen tyylikäs muotoilu, kevyt rakenne ja mainio akkukesto helpottavat arkea. Eurooppalaisittain on kuitenkin harmi, ettei Huawei Share -linkityksestä ole iloa kovinkaan monelle.

Pika-arviossa Huawei MateBook 14s

Huawei MateBook 14s on tuorein lisäys valmistajan suosiota keränneeseen MateBook-mallistoon. Se tarjoaa erinomaiset ominaisuudet ja tyylikkään muotoilun tavalla, joka ei kalpene MacBook Airin (M1, 2020), 13-tuumaisen MacBook Pron (M1) tai Dell XPX 15:n rinnalla. Kone on suunniteltu Aasiassa osaksi Huawein kokonaisvaltaista ekosysteemiä, mutta länsimaissa tästä ei ole samanveroisesti iloa.

Huawei on jo useamman vuoden ajan ollut Yhdysvaltojen pakotelistalla, mikä rajaa valmistajan tuotteiden kiinnostusta myös Euroopassa. MateBook 14s välttää kannettavana tietokoneena karikot, mutta yhtiön puhelimet sekä tabletit ovat Googlen palveluiden puutteessa tukalammassa asemassa. Google Play Kauppa -latauspaikan uupuminen on näkynyt sekä kiinnostavuudessa että saatavuudessa. Tämän takia läppärin Huawei Share -linkitys ei tarjoa Suomessa samanlaista iloa kuin mihin aasialaiset käyttäjät ovat tottuneet.

Kuten mainittua, MateBook 14s ei kannettavana tietokoneena kärsi valmistajan murheista. Läppäri on muotoilultaan hillityn tyylikäs ja kauttaaltaan laadukas. Sen kaksi eri värivaihtoehtoa (harmaa Space Gray sekä vihreä Spruce Green) tekevät yhtä lailla vaikutuksen.

Kokonaisuutena Huawei MateBook 14s on erinomainen kannettava tietokone. Sen hinta on hiukan korkea erityisesti ekosysteemin vajavaisuuden huomioiden. Jos käytössä kuitenkin on valmistajan puhelin, tabletti tai muu tuote, on kyseessä erinomainen valinta uudeksi laitteeksi työn, opiskelun ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot Tällainen Huawei MateBook 14s -malli lähetettiin arvosteltavaksi TechRadarille: Prosessori: 11th gen Intel Core i7-11370H

Näytönohjain: Intel Iris Xe

RAM-muisti: 16 Gt LPDDR4-4167

Näyttö: 14,2", 2520 x 1680 touch

Tallennustila: 1 Tt SSD (PCIe M.2 NVMe)

Liitännät: 2 x USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x kuulokeliitäntä, 1 x HDMI

Yhteydet: Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5.1

Kamera: 720p

Paino: 1,43 kg

Mitat: 314 x 230 x 16,7 mm

Huawei MateBook 14s on saatavissa Suomessa useilta suurimmilta jälleenmyyjiltä 1 499 euron suositushintaan. Mallissa on 11. sukupolven Intel Core i7-11370H -suoritin integroidulla Intel Iris Xe Graphics -grafiikkasuorittimella, 16 gigatavua LPDDR4X-tyypin RAM-käyttömuistia sekä 1 teratavu NVMe PCIe SSD -tallennusmuistia.

Malli on varustettu Intel Evo -sertifikaatilla, joka vaatii 11. sukupolven Core-prosessorin lisäksi vähintään yhdeksän tunnin akkukeston, Wi-Fi 6 -tuen sekä Thunderbolt 4 -liitännän. Intel haluaa sertifikaatilla korostaa markkinoilta ne laitteet, jotka "ovat suunniteltu nykyajan hektisen elämän tarpeisiin".

Hinnoittelu on ominaisuudet huomioiden hyvällä tasolla, mutta samalla se asettaa MateBook 14s -mallin tiukkaan kilpailuun. Esimerkiksi Applen M1-sirulla varustettu MacBook Air on muutaman satasen edullisempi.

Mallista on maailmalla myynnissä myös hiukan erilaisilla teknisillä tiedoilla varustettu vaihtoehto, mutta se ei ole Suomessa saatavilla.

Tyylikäs metallirunko tuntuu kestävältä ja näyttää hyvältä. (Image credit: Future)

Muotoilu

Huawei MateBook 14s näyttää päällisin puolin varsin yksinkertaiselta ja modernilta. Muotoilu itsessään on hyvin tuttua valmistajan aiemmista malleista MateBook 14 ja MateBook X. Sen kevyt alumiinirunko painaa vain 1,43 kiloa, mikä on erityisesti lujatekoisuuden huomioiden pieni ihme. Vaikka markkinoilla on vieläkin kevyempiä malleja, ei laitteen kuljettaminen arjen kiireissä ole minkäänlainen ongelma.

Rakenne on kestävä, eikä pintaan saanut pidemmänkään arvostelujakson aikana syntymään naarmuja tai muita elämän jälkiä. Ainoa pieni murhe koskee pintaan jääviä sormenjälkiä, jotka erottaa sopivassa kulmassa varsin hyvin. Toisinaan onkin hyvä pyyhkäistä pintaa uudenkarhean olemuksen säilyttämiseksi.

Koneessa on esiasennettuna Windows 10, mutta Windows 11 -käyttöjärjestelmän asennus onnistuu ilmaiseksi. Tämä tuo etenkin näin käyttöjärjestelmämurroksen keskellä varmuutta tulevaisuuteen.

Uudet läppärit ovat ottaneet mukavasti pientä takapakkia takaisin kattavien liitäntöjen suuntaan. Vaikka porteilla ei varsinaisesti mässäillä, Huawei MateBook 14s tarjoaa yhden USB-A-väylän, johon saa kytkettyä perinteiset lisälaitteet hiirestä lähtien.

Vasemmassa sivussa on kaksi USB-C-väylää, joista toista käytetään myös koneen lataamiseen. Lisäksi sen vieressä on HDMI-paikka ulkoista näyttöä varten. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä on 3,5mm liitäntä kuulokkeille tai mikrofonille.

Liitäntöjen määrä ei siis aiheuta ongelmia etenkään niille, jotka hyödyntävät langattomia yhteyksiä. Mikäli työpisteelle on välttämätöntä saada vieläkin enemmän portteja käyttöön tai esimerkiksi SD-kortinlukija, voi tämän murheen kiertää erillisellä donglella.

Koneen oikeassa kyljessä on ainoastaan USB-A-liitäntäväylä. (Image credit: Future)

MateBook 14s:llä kirjoittaminen on miellyttävää ja nopeaa. 1,5 millimetrin näppäinliike tuntuu sormenpäissä ja saa aikaan pienen äänen, mutta vieressä olevat eivät naputtelusta häiriinny. Loppusilauksen kokonaisuuteen luo rungon oikeaan yläkulmaan asetettu sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike. Sen erottaminen muusta näppäimistöstä on onnistunut ratkaisu, jotta sitä ei tule vahingossakaan painettua kiireen ja tohinan keskellä.

Sormenjälkitunnistin itsessään on erittäin laadukas. Laitteen käynnistyminen tapahtuu nopeasti ja taltioitu sormi tunnistautuu vikkelästi. Testikäytössä ei ilmennyt kertaakaan ongelmaa tunnistautumisessa, mutta ulkopuolisille eivät koneen portit auenneet.

Kosketuslevy on kookas ja miellyttävä. Siinä on sopivasti tuntumaa, jotta sormi ei liu'u vahingossa liian vilkkaasti. Joitakin voi harmittaa fyysisten vasemman ja oikean hiirenpainikkeen sekä tietysti numeropainikkeiden uupuminen, mutta niiden puuttuminen on tyypillinen kompromissi tämän kokoluokan läppäreissä. Vaikka nuolinäppäimet ovat aavistuksen tavanomaista pienemmät, niihin tottuu hyvin nopeasti.

Vasemmalla reunalla on enemmän liitäntöjä. (Image credit: Future)

14,2-tuumainen kosketusnäyttö yltää niin sanottuun 2,5K-resoluutioon (2 520 x 1 680). Tämä tarkoittaa 16:10-kuvasuhdetta. Ruudun hiukan tavanomaista suurempi korkeus on omiaan työkäyttöön, sillä näin rinnakkain saa helpommin esimerkiksi kaksi tekstitiedostoa.

Näytön pinnoite on suunniteltu vähentämään heijastuksia. Katselukokemus on sisätiloissa sekä hallituissa olosuhteissa hyvä, mutta hellepäivien ulkoilmatyöskentelystä tulee nopeasti haasteellista. 400 nitin kirkkaus on kohtuullinen ja esimerkiksi samalla viivalla MacBook Airin kanssa.

Kosketusnäyttö itsessään on miellyttävä käytettävä sitä tarvitseville. Ruutu reagoi kosketukseen nopeasti ja sen avulla esimerkiksi nettifoorumien keskustelujen rullaaminen on vaivatonta. Toki samalla altistaa ruudun sormenjäljille, mutta se on pieni hinta maksettavaksi.

Näytön 90 Hz virkistystaajuus sekä 100% sRGB-väriskaala tekevät vaikutuksen. Vaikka tekninen suorituskyky ei tee täyttä kunniaa kaikista vaativimmille huippupeleille, pärjää sen kanssa hyvin ja ruudunpäivitys on sentään hyvällä tolalla. Erityisesti värisyvyydestä ja virkistystaajuudesta riemastuvat video- ja valokuvaeditointiin hurahtaneet.

MateBook 14s tarjoaa kookkaan kosketuslevyn sekä laadukkaalta tuntuvan näppäimistön. (Image credit: Future)

Huawei on suunnitellut uuden läppärinsä osaksi valmistajan muuta tuoteperhettä. Mikäli käytössä on Huawein älypuhelin, saa sen yhdistettyä koneeseen kosketuslevyn sisään rakennetun NFC:n avulla. Huawei Share -linkitys toimii hieman samalla tavalla kuin pankkikortilla lähimaksaminen. Koska valmistajan puhelimet ovat Suomessa tällä hetkellä hieman välitilassa, ominaisuutta hyödyntää todennäköisemmin tablettien, näyttöjen sekä muiden oheislaitteiden kanssa.

Jos omistat Huawei MateBook -tabletin, voi sitä käyttää kannettavan tietokoneen kakkosnäyttönä. Tällöin laitteiden välillä voi vaivattomasti raahailla ja siirrellä ikkunoita sekä tiedostoja.

Huawei Share on erittäin hyvä ja laadukas ominaisuus, mutta sen kohdalla on valitettavasti mutta-sana. Pakotteiden seurauksena muodostunut Googlen palveluiden puuttuminen nimittäin näkyy laitteiden houkuttelevuudessa. MateBook 14s ja muut kannettavat tietokoneet ovat tällä saralla iloinen poikkeus vailla puutteita, mutta muutoin Huawein laitevalikoima on erityisesti Suomessa ominaisuuden kannalta hiukan vajavainen. Tällä hetkellä suuremmassa huudossa olevat valmistajat kuulokkeet ja älykellot hyötyvät ominaisuudesta varsin rajallisesti. Toivottavasti tilanne parantuu kauttaaltaan tulevaisuudessa.

Suorituskyky

Benchmark-tulokset Näin Huawei MateBook MateBook 14s suoriutui meidän benchmark-testeissä:

3DMark Night Raid: 18 219; Fire Strike: 5 144; Time Spy: 1 886

Cinebench R20: 2 501 pistettä

GeekBench 5: 1 588 (yksi ydin); 6 000 (moniydin)

PCMark 10 (Home Test): 5 274 pistettä

PCMark 10 Battery Life: 13 tuntia 23 minuuttia

Battery Life (TechRadarin elokuvatesti): 12 tuntia 17 minuuttia

Kuten mainittua, testikäyttöön saatu Huawei MateBook 14s hyödyntää 11. sukupolven Intel i7-11370H -prosessoria. Se on suorituskyvyltään parempi kuin Huawei MateBook X Pro. Myös Dell XPS 13 ja monet muut pienkannettavat jäävät tulosten saralla kalpeaksi kateudesta. Käytännössä läppärin tehot riittävät vastaamaan mihin tahansa tolkun rajoissa olevaan haasteeseen.

Koneen sisuksissa on peräti 16 gigatavua DDR4 RAM -muistia, mikä riittää tekemään Adobe Photoshopin kaltaisista sovelluksista erittäin nopeita ja sulavia käytettäviä. Niin ikään teratavun SSD-tallennustilassa piisaa kapasiteettia lähes mihin tahansa.

Testikäytössä suorituskyky vakuutti. Kun Chrome-selain avattiin pullolleen välilehtiä ja erillisiä ikkunoita, meno pysyi sutjakkana ilman yskähtelyä. Käytännössä MateBook 14s siis täyttää niin työntekijöiden kuin opiskelijoidenkin tarpeet vaivatta. Aivan mihin tahansa se ei kuitenkaan yllä, sillä integroitu Intel Iris Xe Graphics -näytönohjain estää raskaan käytön sekä pelaamisen kovimmilla asetuksilla. Ohessa olevat benchmark-testitulokset ovat yhtä kaikki vakuuttavat muuhun kuin pelikäyttöön suunnitellulle laitteelle.

Mallin ruutu-runko-suhde on peräti 90 %. (Image credit: Future)

Harvakseltaan pelaavat eivät joudu silti pettymään. Vaikka emme suosittele kokeilemaan onnea Red Dead Redemption 2:n kaltaisten huippupelien parissa, vähemmän graafista tykitystä vaativat pelit pyörivät sutjakasti. Kokeilukäytössä olleet League of Legends ja Minecraft rullasivat yllättävänkin hyvällä ruudunpäivityksellä. ilman viivettä tai pätkimistä.

Tykästyimme erityisesti allin jäähdytykseen. Vaikka yritimme puskea laitteen suorituskyvyn äärirajoille, MateBook 14s pysyi riittävän viileänä ollakseen jalkojen päällä. Tuulettimien olemassaolon huomasi ainoastaan Blenderin sekä 3DMarkin kaltaisten sovellusten kohdalla.

Kuvankäsittelyä tekevät ilahtuvat näytön 100% sRGB-värisyvyydestä. Lisäksi on syytä vielä mainita, että näyttö on asetettu 60 Hz virkistystaajuudelle, mutta se skaalautuu tarpeen mukaan 90 hertsiin. Näin akkua ei kuluteta suotta ilman todellista tarvetta.

Leffojen ja sarjojen katsojat pääsevät kuuntelemaan ääniraitoja neljän kaiuttimen järjestelmällä, mikä on yllättävän kattava ja laadukas. Kaksi diskanttielementtiä ja kaksi woofer-bassoelementtiä saavat basson tuntumaan ja musiikin soimaan kovaa sekä kirkkaasti.

Mainitaan vielä lopuksi, että koneessa on Wi-Fi 6 -tuki. Nopeamman yhteyden hyödyntäminen vaatii kuitenkin yhteensopivan reitittimen.

Rungon pinnoitus on hyvin minimalistinen, sillä vain valmistajan nimi erottuu pinnasta. (Image credit: Future)

Akkukesto

Mainio akkukesto riittää helposti koko työpäivän ajalle. PCMark 10:n testissä puhtia piisasi 13 tunnin ja 23 minuutin ajaksi, kun taas TechRadarin leffatestissä mitattiin tulokseksi 12 tuntia ja 17 minuuttia. Näistä jälkimmäinen perustuu pyöritettävään videotoistoon.

Oivaksi vertailukumppaniksi nostettava MacBook Air (M1, 2020) ylsi PCMarkin piinapenkissä 11 tuntiin ja 15 minuuttiin, kun taas HP Spectre x360 kellotti 12 tuntia 52 minuuttia. Molemmat mittatikut ovat aavistuksen edullisempia kuin Huawei MateBook 14s, mutta useat muut kilpakumppanit jäävät nielemään pölyä. 12 tunnin rajapyykin ylittäminen antaa aina aihetta ylpeilylle.

Käytännössä akkukesto on siis hyvällä tolalla tavalliseen arkeen. Tyypillinen opiskelu- tai työpäivä sujahtaa vaivatta, minkä jälkeen voi vielä rentoutua esimerkiksi muutaman Netflix-sarjan jakson verran ennen tarvetta lataukselle.

Tyhjentynyt akku täyttyy nollasta sataan alle kahdessa tunnissa. Apu on lähellä myös yllättävien käänteiden koittaessa, sillä jo parikymmentä minuuttia poikii laitteeseen virtaa neljän tunnin käyttöajaksi.

Myyntipakettiin sisältyy 90 W laturi sekä USB-C-piuha.

Webkamera on palautettu takaisin näytön päälle. (Image credit: Future)

Webkamera

Huawei MateBook 14s ottaa kameran sijoittelun osalta onneksi pientä takapakkia. Siinä missä osa valmistajan edeltävistä malleista on sijoittanut kameran yksityisyyden nimissä näppäimistöön, on se samalla korostanut ikävällä tavalla kaksoisleukaa. Lisäksi sen sijoittelun kääntöpuolena on tuntuma poissaolevuudesta, sillä ruutua katsova vaikuttaa tuijottavan aivan muualle kuin kohdeyleisöönsä.

Tällä kertaa kamera on jälleen näytön yläpuolella. Nyt täydellinen mielenrauha kameralta vaatii erillisen suojuksen, mutta ainakin kuvakulma on videopalavereissa aiempaa parempi.

Kamera itsessään on edelleen tarkkuudeltaan 720p. Se ei siis yllä markkinoiden parhaimmistoon, sillä ruudunpäivitys sekä taustakohina tuntuvat vuoden 2022 mallille turhan heikoilta. Onneton se ei silti ole, vaan toisinaan palavereihin osallistuvat saavat riittävän hyvän kuvan. Jos läppäriä haluaa käyttää päivittäisiin palavereihin, suosittelemme hankkimaan erillisen webkameran.

MateBook 14s hyödyntää neljän mikrofonin järjestelmää, jotka saavat napsittua äänen viiden metrin säteellä. Laitteessa on myös sisäänrakennettu äänenparannustoiminto, joka pyrkii suodattamaan ympäristön taustamelut pois ääniyhteydestä.

Mikrofonit ovat yllättävän hyvät ja selvästi paremmat kuin mihin tyypillisiä kannettavia tietokoneita käyttäneet ovat tottuneet. Vaikka ne eivät luonnollisestikaan erilliselle mikrofonille tai headsetille pärjää, ei palaverien keskustelut jää MateBook 14s:n tekniikasta kiinni.

Kannattaako Huawei MateBook 14s ostaa?

Osta, jos...

Etsit tyylikästä ja tehokasta kannettavaa

MateBook 14s osoittaa Huawein olevan tosissaan läppärimarkkinoilla. Mallin mainio suorituskyky yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun tekee vaikutuksen päivästä toiseen. Lisäksi sen 2,5K-näyttö tarjoaa puitteet sulavalle työkäytölle.

Etsit laadukasta tuntumaa

Alumiinirunko tuo mallille modernin ja huolitellun ulkonäön. Vaikka yleensä tyylikkäiden läppärien kohdalla mainitaan MateBook Air, olisi Huawei MateBook 14s vähintään yhtä esimerkillinen nosto.

Omistat Huawein laitteita

Jos käytössäsi on Huawein tuoteperheen muita laitteita, saat Huawei Share -linkityksestä ilon irti. Sen avulla vempaimet toimivat entistä paremmin yhteen.

Älä osta, jos...

Et halua Huawein valmistajan muita laitteita

Vaikka Huawei Sharen käyttäminen ei ole pakollista, laaja ekosysteemi nostaa käyttökokemuksen paremmalle tasolle. Tämä ei ole suurimmalle osalle ongelma, mutta se on hyvä huomioida.

Etsit edullista kannettavaa

MateBook 14s on erinomainen ja laadukas kokonaisuus, joten hinta on sen mukainen. Voit saada laadukkaan mallin myös satasia halvemmalla.