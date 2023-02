Ensiarviossa Samsung Galaxy Book3 Ultra

Galaxy Book3 Ultran teknisten tietojen myötä arvelemme Samsungin pyrkivän tavoittamaan niin pelaajat kuin luovaa työtä tekevätkin. Vaikka kannettava on ohuuden huomioiden hieman painava, on se perusteltua laadukkaiden teknisten ominaisuuksien vuoksi. Samsungin huippuläppärissä on nimittäin laadukas prosessori sekä näytönohjain.

Saimme mahdollisuuden kokeilla kolmea uusinta Samsung Galaxy Book3 -sarjan Ultrabook-konetta ennen virallista julkaisua. Toistaiseksi olemme vaikuttuneita näkemästämme. Tähän mennessä Galaxy Book3 Ultra oli suurin yllätys, sillä emme odottaneet Samsungin sukeltavan ”syvään päätyyn” pelaajille ja luovan alan ammattilaisille tarkoitetun ohuen ja kevyehkön kannettavan muodossa.

Tarkastelussamme oli 16-tuumainen musta malli, jonka sulavan ja viehättävän muotoilun alla piilevän suorituskyvyn paljastaa välittömästi sen hämmästyttävän raskas paino. Upea näyttö on yksinkertaisesti luksusta. Samankaltaisiin koneisiin verrattuna Samsung Book3 Ultran ruutu on aivan omassa luokassaan.

Galaxy Book3 Ultra - Hinta ja saatavuus

Galaxy Book3 Ultran hintalappu alkaa 2 899,00 eurosta. Ennakkotilaukset alkavat helmikuun 14. päivä, minkä jälkeen varsinainen julkaisupäivä on helmikuun 22. päivä.

Toistaiseksi näyttää siltä, että tämä Ultrabook julkaistaan aluksi ensisijaisesti vain Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Saatavuus Suomessa onkin tässä vaiheessa vielä kysymysmerkki.

Galaxy Book3 Ultra - Muotoilu

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Ultran tekniset tiedot Komponentti Header Cell - Column 1 Hinta Alkaen 2 899 € Prosessori Jopa 13. sukupolven Intel Core i9 (45 W) Näytönohjain Nvidia RTX 4050 tai RTX 4070 Muisti Jopa 32 Gt LPDDR5 Kovalevy Jopa 1 Tt SSD Näyttö 14- ja 16-tuumainen WQXGA+ (2 880 x 1 800) Dynamic AMOLED 2X

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Toisin kuin kaksi muuta tarkastelemaamme Ultrabook-mallia, Galaxy Book3 Ultra on näitä kannettavia selvästi painavampi. Tästä huolimatta se säilyttää yhtälailla ohuen muotoilunsa. Sen 16-tuuman näyttö yhdessä koneen nousseen painon myötä ero edeltäjiin on huomattava. Saatavilla on kaksi eri värivaihtoehtoa: musta ja vaaleanhopea. Näistä melko tavallisista värivaihtoehdoista huolimatta Galaxy Book3 Ultra on kannettavaksi tietokoneeksi laadukkaan sulavalinjainen. Lisäksi sen AMOLED-näyttö on hätkähdyttävän upea.

Näppäimistön käyttäminen tuntui luksuksenomaiselta. Kosketuslevyn koko ja tarkkuus tekevät niin ikään vaikutuksen. Webkamera on tarkkuudeltaan 1080p, mikä mahdollistaa selkeän ja kirkkaan kuvan. Lisäksi webkamerassa on tuki HDR:lle (High Dynamic Range) sekä automaattiselle kohdennusta, jotka parantavat kuvanlaatua ja kuvan tarkennusta.

Liitäntöjä on melko mukavasti, Laite sisältää HDMI-väylän, kaksi Thunderbolt 4 -porttia, paikan USB-A:lle, audioliittimen sekä korttipaikan mini-SD:lle. Valitettavasti Ethernet-paikan puuttuminen on kuitenkin merkittävä pettymys. Useimmat käyttäjät todennäköisesti eivät kytke Ultrabook-konettaan piuhalla päästäkseen verkkoon, mutta sen vaihtoehdon olemassaolo itsessään on tärkeää. Nyt sitä ei ole.

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Galaxy Book3 Ultra - Suorituskyky

Emme voineet vielä testata Galaxy Book Ultran suorituskykyä riittävän kattavasti, mutta koneen tekniset tiedot ovat tähän mennessä olleet vakuuttava. Sisällä on 13. sukupolven Intel-suoritin, joka on konfiguraatiosta riippuen joko Core i7 tai Core i9. Näytönohjaimena on puolestaan joko Nvidia RTX 4050 tai RTX 4070. Tällä kokoonpanolla Ultra soveltuu hyvin pelaamiseen sekä luovaan työskentelyyn. Osaamme kuvata tarkemmin suorituskykyä, kunhan saamme tilaisuuden puskea laitteen suorituskyky äärirajoille. Palaamme tähän täydessä arvostelussamme.

16-tuumainen kannettava ei vaadi kaikissa tilanteissa edes erillistä näyttöä. (Image credit: Future)

Galaxy Book3 Ultra - Ensiarvio

Kaiken kaikkiaan käsillämme on mielestämme tähän mennessä kiinnostavin Samsungin valmistama kannettava. Lyhyen kokeilujakson sekä koneen teknisten tietojen perusteella käsissämme on korkealaatuinen ja monipuolinen kannettava, jota voi käyttää niin tehokkaaseen työskentelyyn kuin hauskanpitoonkin.

Hinnoittelu on melko korkea, vaikka se toki on linjassa parhaimpien pelikannettavien ja Ultrabook-koneiden kanssa. Keskivertokuluttajalle loppusumma voi olla ehkä turhan korkea varsinkin tällaisena aikana, kun hintatietoisuus on merkittävästi lisääntynyt kuluttajien keskuudessa. Samsung Galaxy Book3 Ultra vaikuttaa silti hyvältä sijoitukselta, ja on selkeästi suositeltavampi kuin monet järisyttävän massiiviset behemothilaiset koneet, joita olemme nähneet tänä vuonna.

Jää silti vielä nähtäväksi, mille tasolle sen varsinainen suorituskyky, äänenlaatu, ilmanvaihto ynnä muut aspektit todella yltävät. Näitä voimme arvioida, kun saamme koneen käsiimme täyttä arvostelua varten. Toivottavasti ne tulokset ovat yhtä ällistyttäviä kuin se, mitä olemme saaneet tähän asti nähneet.