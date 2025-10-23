Samsung Galaxy S26 -mallisto vaikuttaa viivästyvän

Useat lähteet väittävät Samsung Galaxy S26 -malliston viivästyneen

Julkaisu todennäköisesti vasta maaliskuussa

Syynä mahdollisesti S26 Plussan yllätyspaluu

Kuulimme vastikään puheita, joiden mukaan Samsung Galaxy S26 -mallisto viivästyisi maaliskuulle eli noin kahdella kuukaudella perinteisestä tammikuisesta julkaisusta. Tuolloin väite pohjautui yksittäiseen lähteeseen, mutta nyt samankaltaisia paljastuksia on alkanut kuulua useammalta eri taholta.

Ice Universe kertoi Weibossa, että Samsung Galaxy S26 -malliston "lykkääntyminen on vahvistettu". Niin ikään Setsuna Digital väittää julkaisun mahdollisesti lykkääntyneen maaliskuulle, kertoo Phone Arena.

Mikään lähde ei ole paljastanut ratkaisun syytä, mutta todennäköisin peruste juontaa juurensa malliston muuttumiseen. Syynä on mitä ilmeisimmin Samsung Galaxy S26 Edge – tai pikemminkin sen puuttuminen. Aiemmat paljastukset ovat kertoneet Samsung Galaxy S26 Edgen jäävän kokonaan välistä, sillä Samsung Galaxy S25 Edgen myyntimenestys on jäänyt kauaksi tavoitteista.

Samsung ei kuitenkaan ole päätymässä ainoastaan kahteen malliin (Samsung Galaxy S26 sekä Samsung Galaxy S26 Ultra), vaan malliston täydentää Samsung Galaxy S26 Plus. Koska laitetta ei ollut aiemmin tarkoitus julkaista lainkaan, on sen kehitystyö takamatkalla muihin veljesmalleihin nähden.

Uusi nimi sekä vaihtuva suoritin

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Vaikka mallivaihdos lienee pääsyy, on taustalla mahdollisesti muitakin syitä. Yksi isoimmista kysymyksistä on se, millä nimellä perusmallia pitäisi kutsua. Aiemmin on povattu Samsung Galaxy S26:n nimen olevan Samsung Galaxy S26 Pro, mutta nyt tämä ajatus näyttäisi olevan haudattuna. Lisäksi tässä vaiheessa puhelimien järjestelmäpiiri on vielä epäselvää, sillä osa malleista saattaa käyttää Exynos 2600 -suoritinta.

Tuoreiden huhujen mukaan Samsung olisi onnistunut viimein nostamaan oman suorittimensa suorituskyvyn sellaiselle tasolle, että se voisi korvata aiemmin käytössä olleet Snapdragon-sirut. Tuoreimpien tietojen mukaan suorituskyky vaikuttaakin lupaavalta.

Mikä tahansa näistä syistä voi juontaa juurensa Galaxy S26 -malliston mahdolliseen viivästymiseen. Nyt kun useampi lähde väittää samaa asiaa, alkaa asia tuntumaan selvästi uskottavammalta. Toisaalta Samsung on myös aiemmin osannut hämätä kuluttajia, sillä vasta kesällä se vihjaili Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra -mallilla, jota ei ikinä tullutkaan. Kyseessä olikin vain vihjaus siitä, että Samsung Galaxy Z Fold 7 muistuttaa Ultra-puhelimille ominaista kokemusta.