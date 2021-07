Valve julkisti Steam Deckin – kannettava käsitietokone haastaa Nintendo Switchin

Valve on julkistanut yhtiön uuden kannettavan käsitietokoneen, Steam Deckin, jonka avulla yhtiö näyttäisi yrittävän napata siivunsa käsikonsolimarkkinoista. Tosin tällä kertaa laitteessa on myös tehoja pelien pelaamiseen.

Steam Deck käyttää kustomoitua APU:a, jossa on AMD Zen 2- ja RDNA 2 -arkkitehtuuri. Tehoiltaan se on verrattavissa AMD Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimeen ja Ryzen 3000 -suorittimeen. Valve väittää, että laitteisto riittää pyörittämään kaikkia Steam-kirjastossa olevia AAA-pelejä, joihin nykyiset kannettavat käsitietokoneet eivät yksinkertaisesti yllä.

Nämä ovat tämän hetken parhaat näytönohjaimet

Olemme valinneet myös parhaat PC-pelit

APU:ssa on 4-ytiminen/8-säikeinen suoritin ja näytönohjain, jossa on 8 RDNA 2 CU:ta. Vertailun vuoksi heikkotehoisin AMD RDNA 2 -näytönohjain tällä hetkellä on Radeon RX 6700 XT, jossa on 40 CU-yksikköä. Joten vaikka Valven uudella käsitietokoneella voi pelata suurinta osaa peleistä, niiden grafiikka-asetukset rajoittuvat todennäköisesti medium-tasolle ja resoluutio yltää ainoastaan 1 280 x 800.

Lisäksi laitteessa on 16 Gt RAM-muistia ja 64 Gt eMMC-tallennustilaa, joskin kalliimmissa malleissa on saatavilla tilavampaa ja nopeampaa NVMe SSD:tä. Lisätilaa laitteeseen saa helposti microSD-muistikorteilla.

Surkuhupaisten Steam Machinen lailla Steam Deck pyörii SteamOS:n varassa, joten kaikkia pelejä ei voi pelata täysin natiivisti laitteen kautta ilman, että koneeseen asentaa myös Windows 10:n tai Windows 11:n.

Steam Deck saapuu myyntiin joulukuussa, ja omansa voi ennakkovarata 16. heinäkuuta alkaen laitteen kotisivuilta. Hinnat alkavat 419 eurosta, jolla saa 64 Gt mallin. 256 Gt tallennustilalla varustettu malli maksaa puolestaan 549 € ja 512 Gt malli 679 €.

Switchin tappaja?

Vaikka Steam Deck näyttää hyvin samankaltaiselta kuin Nintendo Switch, se on huomattavasti tehokkaampi ja kookkaampi. Se on pituudeltaan 298 mm pitkä ja 49 mm syvä. Vastaavasti Switch on 239 mm pitkä ja 13,9 mm syvä.

Erot eivät jää siihen, vaan Valve on kehittämässä Steam Deckille myös omaa latausalustaa, joka myydään erikseen. Mutta siinä, missä Nintendo Switch on edelleen vain Nintendo Switch telakassa ollessaan, Steam Deck muuttuu telakoituessaan perinteiseksi pöytätietokoneeksi.

IGN pääsi testaamaan Steam Deckia ennakkoon, ja Valve paljasti lehdelle, ettei se aio rajata laitteeseen asennettavia ohjelmistoja. Steam Deckiin voikin asentaa minkä tahansa sovelluksen, käyttää mitä tahansa lisälaitteita ja korvata SteamOS 3.0:n vaikka Windows 10:llä.

Steam Deckissa on lisäksi kattavammat ohjaimet. Kummankin tatin alla on kosketuslevy, joka käyttää uudempaa teknologiaa kuin Steam-ohjaimissa olevat vastaavat. Lisäksi kosketuslevyt yhdistävät gyroskoopin parantaakseen tarkkuutta. Laitteen selässä on myös ylimääräisiä painikkeita.

Emme ole kuitenkaan täysin varmoja, kuinka tällainen ohjattavuus toimii PC-peleihin, joita perinteisesti pelataan hiiren ja näppäimistön avulla.

Tämä on kovin tuttua

Kyseessä ei ole tietenkään ensimmäinen kerta, kun Valve on julkaissut omaa PC-rautaa. Vuonna 2014 yhtiö esitteli Steam Machinen, joka oli Steam-brändätty pelitietokone konsolimaisella SteamOS-käyttöjärjestelmällä varustettuna.

Yhtiö loi laitteilleen hyvin omaperäisen ohjaimen, Steam-ohjaimen, jossa oli tattien sijaan haptinen kosketuslevy. Sillä pyrittiin imitoimaan Civilization V:n ja vastaavien kaltaisissa peleissä käytettyä hiirtä.

Valve lopetti kuitenkin Steam Machineiden myynnin vain muutama vuosi myöhemmin, sillä ne olivat kalliita, eikä niiden Linux-pohjaisessa käyttöjärjestelmässä toiminut kaikki pelit. Yhtiö ei myöskään valmistanut itse laitteita, vaan lisensoi tuotannon Alienwaren kaltaisille tekijöille.

Vaikka Steam Machine osoittautui flopiksi, Valve Index on ollut kaikkea muuta kuin sitä. Vaikka se ei ole ollut Valven kaipaama VR-vallankumous, se on ollut VR-yhteisössä varsin hyvin vastaanotettu laite.

Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka Steam Deck vertautuu yhtiön aiempiin laitteisiin ja onko siitä vastusta kilpailullisessa käsikonsolimarkkinoilla.