Ubisoft tuo hittipelejään vihdoin myös Steamiin

Ubisoft tuo uutuuspelinsä viimein myös Steamiin. Pelijätti aloittaa julkaisut joulukuussa massiivisella Assassin’s Creed Valhalla -toimintaseikkailulla.

Eurogamer kertoo viimeisimmän Assassin's Creedin saapuvan Steamiin Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Aiemmin teos on ollut PC-pelaajien saavutettavissa vain Epic Games Storen sekä Ubisoftin oman kauppapaikan valikoimasta.

Viikinkeihin keskittyvä Assassin's Creed saa myöhemmin seuraa, kun Anno 1800 sekä free-to-play-malliin luottava Roller Champions seuraavat samoja jalanjälkiä. Näitä teoksia ei ole toistaiseksi kuitenkaan vielä lisätty Steamiin näkyville, kun taas Valhalla on tältä osin jo virallista tietoa (Avaa uuteen ikkunaan). Muiden Ubisoft-julkaisujen ajankohtaa ei ole vielä paljastettu, mutta odotus jäänee todennäköisesti lyhyeksi.

Ubisoft vahvisti asian Eurogamerille (Avaa uuteen ikkunaan): “Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 ja Roller Champion ovat niiden Ubisoft-pelien joukossa, jotka julkaistaan Steamissa.”

Toivottavasti valikoima laajenee tulevaisuudessa.

Ilouutisia Steam Deckin omistajille

Kyseessä on iloinen yllätys monelle pelaajalle, sillä kattavampi saatavuus on ennen kaikkea kuluttajien etu. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan vielä tietoa siitä, miten kattava julkaisusuunnitelma Ubisoftilla on.

Erityisesti Assassin's Creed Valhallan saapuminen on Steam Deck -konsolin omistajille ilouutinen. Steam-version jälkeen teosta pääsee pelaamaan myös kannettavalla käsikonsolilla ilman turhia kikkailuja. Vaikka rajoituksen on voinut aiemmin ohittaa manuaalisella asennuksella, vähentänee Steam-julkaisu myös teoksen teknisiä yskähtelyitä Valven konsolilla.

Julkaisuajankohdan osuminen joulukuun 6. päivälle ei ole sattumaa. Samaisena päivänä julkaistaan nimittäin teoksen viimeinen sisältölaajennus. Näinpä Steam-pelaajat pääsevät muiden tavoin nauttimaan salamurhaeepoksesta kokonaisuudessaan.

Toivottavasti yhteistyö Valven ja Ubisoftin välillä tarkoittaa myös sitä, että Ubisoftin teokset lisätään pikapuolin Steam Deck -yhteensopivien teosten listalle.