Arvostelussa Steam Deck

Steam Deck julkaistiin helmikuussa 2022, ja julkaisunsa jälkeen Valve on päivittänyt laitetta säännöllisesti. Monia alkupään ongelmia on jo selätetty.

Steam Deckiä saa joko 64, 256 tai 512 gigatavun muistilla. 64 gigatavun versiossa on eMMC-muisti, kun taas suuremmissa versioissa on NVMe SSD. Kaikkien versioiden mukana tulee suojakotelo, ja kalliimpien versioiden kylkeen lisästään vielä kaupanpäällisiä.

Laitteen saatavuudessa on tällä hetkellä merkittäviä haasteita. Joudut odottamaan lokakuuhun 2022 asti, mikäli haluat tilata Steam Deckin Valven kautta. Voit jo tehdä varauksen ja sinulla on 72 tuntia aikaa vahvistaa ostoksesi, kun laitetta on taas saatavilla.

Alkuun suurin valituksen aihe oli akkukesto - tai paremminkin sen puute. Valve on parantanut kokemusta ohjelmistopäivityksillä, jotka eivät ole olleet vain pieniä paikkauksia.

Steam Deck: Mitä on päivitetty?

Pitkin kevättä ja alkukesää rullanneet päivitykset ovat kattaneet kaikkea bugikorjauksista, ohjaimen asetuksiin ja ruudunpäivitysvaihtoehtoihin. Käyttäjät voivat nyt muun muassa asentaa Steam Deckiinsä Windows 11:n sekä luomaan omia lukitusnäyttöjä.

Kielivaihtoehtoja on nyt 21 ja näppäimistölle saa lukuisia asetteluita englanninkielisen QWERTY-vaihtoehdon lisäksi. Parhaillaan Valve työstää muun muassa korealaista, japanilaista sekä kiinalaista asettelua näppäimistölle. Käyttäjät voivat nyt myös siirtyä sulavasti ikkunasta toiseen, aivan kuten esimerkiksi selaimessa voi tehdä.

Yksi ratkaisematon ongelma on tuulettimen korkea ininä sekä natina. Ongelma ei ole suuri, mutta sitä on silti yritetty korjata ja miinuspuolena prosessori kuumentuu nykyään hieman enemmän.

Steam Deckin jatkuvat päivitykset parantavat jo ennestään vaikuttavaa laitetta. Pidimme laitteesta jo helmikuussa 2022, mutta viimeisimmät päivitykset näyttävät Steam Deckin todellisen potentiaalin. Katsasta alkuperäinen arviomme alta.

Pika-arviossa Steam Deck

Steam Deck on yksi odotetuimmista laitejulkaisuista viime aikoina.

Tehtävä on kunnianhimoinen, mutta Valve selviytyy hommasta melko hyvin. Vaikka voisi luulla, että Steam Deck on kilpailija Nintendo Switchille, se on oikeastaan enemmänkin haastaja peliläppäreille.

Jos olet PC-pelaaja, jolla on suuri kirjasto pelejä Steamissa ja olet tottunut PC-pelaamisen outouksiin sekä ärsytyksiin, pidät luultavasti Steam Deckistä ja siedät sen vikoja.

Toisaalta saatat pettyä, jos olet konsolipelaaja, joka on tottunut viimeistellympään ja yksinkertaisempaan kokemukseen.

Ongelmat ovat tavallaan osa viehätystä ja johtuvat laitteen kannettavasta luonteesta ja joustavuudesta, jota perinteiset konsolit eivät pysty tarjoamaan. Laitteeseen voi liittää melkein minkä tahansa USB-C hubin, monitorin tai TV:n ja pelata isolta ruudulta. Steam Deckiä voi käyttää myös työpöytämoodissa, jolloin siihen pystyy asentamaan valikoiman Linuxin sovelluksia tai vaikkapa Windows 11:n, jolloin laitteesta tulee todellinen mini-PC.

Hotline Miami 2 Steam Deckillä (Image credit: Future)

Steam Deck erottuu joukosta monipuolisuudellaan. Switchin kaltaista kokemusta etsivät eivät vakuutu, mutta peliläppärin hankkimista miettiville PC-pelaajille kyseessä on potentiaalinen laite, erityisesti jos tykkää värkätä.

Pelien tuki on yksi ongelmista. Jos ostat Nintedo Switchille pelin, tiedät että se toimii laitteessasi. Jos ostat pelin Steam Deckille, se ei välttämättä toimikaan laitteessasi. Tämä johtuu suurilta osin Deckin Linux-käyttöjärjestelmästä, tarkemmin sanottuna Steam OS 3.0:sta. Monet Steam-pelit kun toimivat vain Windowsilla. Valve on kehittänyt ratkaisuksi näppärän Protonin, jonka avulla voi pelata Windowsin pelejä Linuxilla. Ratkaisu ei kuitenkaan ole täydellinen, ja esimerkiksi huijauksenestosovelluksia käyttävät pelit eivät toimi.

Steam Deckillä toimivien pelien tunnistaminen on tehty helpoksi. Pelikirjastossa näkyy vihreä väkänen, jos nimike toimii laitteella ongelmitta. Grafiikka-asetukset ja kontrollit toimivat sekä menut ja tekstit ovat luettavissa.

Keltaisella väkäsellä merkityt pelit ovat pelattavissa, mutta niitä ei ole täysin testattu ja ongelmia saattaa ilmetä. Tällä hetkellä luultavasti suurin osa kirjastostasi osuu tähän kategoriaan.

Näiden lisäksi on vielä joukko tuntemattomia nimikkeitä, joista ei ole tarpeeksi tietoa toimivuuden varmistamiseksi. Sitten on vielä tukemattomien pelien joukko, jotka eivät varmasti toimi. Näitä on onneksi vähän ja toimimattomuus liittyy enemmänkin toimimattomaan lisälaitteeseen, kuten virtuaalilaseihin. Voit tarkastaa pelikirjastosi Steam Deck -yhteensopivuuden asiaan omistetulta sivustolta. Tarkistus kannattaa ehdottomasti tehdä ennen hankintaa.

Lähtöhinta 64 gigatavun eMMC-tallennustilalla varustetulle laitteelle on 419 euroa. Suosittelemme kuitenkin 256 gigatavun SSD-mallia, joka on myös nopeampi ja maksaa 549 euroa. 679 eurolla saa 512 gigatavua tallennustilaa sekä heijastamattoman näytön. Kaikissa malleissa on vakiona microSD-paikka muistin laajentamiseksi, mutta sen kautta pelatessa latausajat pitenevät.

God of War Steam Deckillä (Image credit: Future)

Steam Deck tuntuu vankkarakenteiselta ja on kookas, mutta ei epämukava. Pienikätisemmillä voi tosin olla ongelmia koon kanssa. Erinomaisen hienoa on kuitenkin monipuolinen pelivalikoima. Visuaalisesti upea God of War pyörii ilman ongelmia, mutta vakuuttavin laite on vaatimattomampien indiepelien parissa, joita on tarkoitus pelata pienissä erissä.

Keskeytystoiminnon lisääminen on erittäin tervetullutta. Sen ansiosta pelit on helppo keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Vähemmän tervetullutta on heikko akku, jonka vuoksi esimerkiksi God of Waria pystyy pelaamaan vain puolitoista tuntia. Vähemmän tehoa vaativien nimikkeiden kohdalla akku kestää tietysti kauemmin.

Steam Deck työpöytämoodissa (Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot Arvostelulaitteen tekniset tiedot: Suoritin: AMD Zen 2 neliytiminen 2,4-3,5GHz

Grafiikkasuoritin: AMD RDNA 2

RAM-muisti: 16 Gt LPDDR5

Näyttö: 7 tuumaa, 1 280 x 800 kosketusnäyttö, 60 Hz

Tallennustila: 256 Gt PCIe SSD

Liitännät: USB-C, 3,5 mm kuulokeliitäntä, microSD

Yhdistettävyys: Wi-Fi 5, Bluetooth 5

Paino: 670 g

Koko: 29,8 x 11,7 x 4,9 cm (L x S x K)

Steam Deckin piti alun perin tulla joulukuussa 2021, mutta Valve lykkäsi julkaisua helmikuulle 2022. Kuten monia muitakin pelilaitteita tällä hetkellä, myös Valven uutukaista joutuu odottamaan. Kiinnostuneet voivat varata laitteen ja jotkut nopeasormiset onnistuivat saamaan laitteen lähellä julkaisua.

Kirjoitushetkellä omansa voi saada joskus toisen vuosineljänneksen jälkeen. Steam Deckiä havittelevat joutuvat kärsimään rajoitetusta saatavuudesta aivan kuten PS5:n tai RTX 3080:n ostelijat.

Steam Deckiä saa kolmena versiona. 419 euroa maksavassa perusversiossa on 64 gigatavua eMMC-tallennustilaa ja mukaan saa suojakotelon.

Arvostellussakin olleessa versiossa on 256 gigatavua NVMe SSD -tallennustilaa ja mukaan saa suojakotelon lisäksi eksklusiivisen Steam-yhteisöprofiilipaketin. Hintaa välimallilla on 549 euroa.

Kallein malli maksaa 679 euroa ja paketti sisältää 512 gigatavua NVMe SSD -tallennustilaa, suojakotelon, huipputason heijastamattoman näytön, eksklusiivisen Steam-yhteisöprofiilipaketin sekä eksklusiivisen virtuaalinäppäimistöteeman.

Suurin ero mallien välillä on tallennuskapasiteetti. Perusmalli vaikuttaa houkuttelevalta hintansa puolesta, mutta 64 gigatavua on aivan liian vähän nykypeleille. Esimerkiksi God of War vaatii 65 gigatavua tilaa, mikä tarkoittaa sitä että sitä ei voi pelata perusmallilla ilman laajennusmuistia.

Onneksi Steam Deckissä on microSD-paikka, joten tallennustilaa saa helposti lisää. Näin ollen perusmallia havittelevien kannattaa laskea mahdollisen muistikortin hinta pakettiin suoraan mukaan.

Tämä tekee keskihintaisesta 256 gigatavun mallista houkuttelevamman, sillä sen sisällä on nopeampi NVMe SSD -tallennustila, joka on paljon nopeampi kuin microSD-kortti.

Saimme tilaisuuden kokeilla myös suurimman tallennustilan mallia, jossa on hiukan eri näyttö. Heijastamaton näyttö vähentää kyllä heijastuksia, mutta se ei ole tarpeeksi oikeuttamaan korkeampaa hintaa. Niinpä suosittelemme 256 gigatavun mallia.

Steam Deck on kieltämättä kallis, sillä jopa perusmalli maksaa enemmän kuin Nintendo Switch. Switchin saa alle kolmella sadalla ja jopa uudempi OLED-malli on halvempi kuin Valven uutuus.

Nintendolla on etu hinnan puolesta, mutta monet monialustapelit saa halvemmalla Steam Deckille kuin Switchille. Jos sinulla on ennestään suuri pelikirjasto Steamissa, sinulla on jo valmiiksi hyvä valikoima pelattavaa. Tämä on huima etu PC-pelaajille.

Peliläppäriin verrattuna Steam Deck on selkeästi halvempi. Se ei ole yhtä monipuolinen, mutta Valve on huomauttanut innokkaasti, että se on kuitenkin pohjimmiltaan tietokone. Voit kytkeä siihen USB-telakan ja liittää siihen hiiren, näppäimistön ja näytön. Voit myös käyttää Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää työpöytätilassa, jolloin se muistuttaa Windowsia. Voit myös asentaa muita sovelluksia, kuten tekstinkäsittelyn tai muita Linuxin käyttöjärjestelmiä tai jopa Windows 11:n

Steam Deckin ristiohjain sekä vasen sauva (Image credit: Future)

Muotoilu

Steam Deck on kooltaan suurimpia käsikonsoleita ja selkeästi kookkaampi ja painavampi kuin Nintendo Switch. Valven mukaan kehitystyössä on panostettu mukavuuteen pitempiä pelisessioitakin ajatellen.

Koko vaatii totuttelua, etenkin pienempiin laitteisiin sekä perinteisiin peliohjaimiin tottuneille. Hektisemmät pelit, kuten Hades saattavat tuntua epämukavalta.

Steam Deck muuttuu kuitenkin sitä mukavammaksi, mitä pitempään sitä käyttää. Etupuolella on ohjainsauvat kummallakin puolella näyttöä, joissa on kapasitiiviset sensorit sisäänrakennettuna. Valven sanojen mukaan nämä tarjoavat "sellaista tarkkuutta ja mukavuutta, jota ei muista kannettavista pelilaitteista löydy".

Sauvat tuntuvat jämäköiltä, herkiltä ja tarkoilta, ja ovat useimmin käytetty ohjausmuoto. Sauvojen alapuolella olevat kosketuslevyt toimivat hiiriohjaimena. Niitä käytetään harvemmin, mutta ne muistuttavat Steam Controllerin vastaavia ja tarjoavat mukavasti pientä haptista palautetta.

Ohjainsauvojen alla on kosketuslevyt (Image credit: Future)

Hieman vasemman ohjainsauvan yläpuolella sijaitsee ristiohjain, joka on kätevä 2D- ja retropeleissä. Samalla kohdalla oikeassa reunassa puolestaan sijaitsee Xboxin ohjaimestakin tutut A, B, X sekä Y-näppäimet.

Konsolista löytyy myös View-näppäin, Menu-nappula, Steam-Nappi sekä Quick access-näppäin. Välillä tämä tuntuu liialliselta, sillä aina ei ole selvää, mitä mikäkin näppäin tekee missäkin yhteydessä. Joskus nappuloilla saattaa olla useampikin toiminto.

Mutta jos pidät nappuloista, pidät Steam Deckistä! Yläreunassa on äänensäätö, virtanäppäin, kaksi olkanäppäintä sekä kaksi liipaisinta. Sieltä löytyy myös kuulokeliitäntä, USB-C-portti sekä merkkivalo.

Lisäksi taustapuolella on vielä neljä näppäintä lisää. Nämä tarjoavat monipuolisuutta, etenkin pelatessa sellaisia PC-pelejä, jotka vaativat yleensä näppäimistöltä käytettäviä pikakomentoja. Ikävästi nämä extranapit ovat joskus tiellä ja johtavat vahinkopainalluksiin pelin tiimellyksessä.

Steam Deckissä on runsaasti nappuloita (Image credit: Future)

Myös kaiuttimet sekä mikrofoni sijaitsevat etupuolella, minkä vuoksi pelikavereille voi puhua ilman erillisiä kuulokkeita.

Laitteessa on 7-tuumainen (1 280 x 800, 16:10) kosketusnäyttö. Vaikka sen kosketusominaisuuksia käytetään peleissä hyvin harvakseltaan, on se kätevä valikoissa liikkumiseen.

Näyttö on suurempi kuin perusmallin Switchissä ja saman kokoinen kuin Switchin OLED-mallissa. Kummassakin Switchin mallissa resoluutio on 1 280 X 720, joten Steam Deckillä on pieni etu tässä. Moni peli käyttää 16:9-kuvasuhdetta, joten Steam Deckin ruudulle ilmestyy mustat palkit ylös sekä alas, eikä se näin ollen hyödy paremmasta resoluutiosta.

Nappuloita piisaa (Image credit: Future)

Onneksi monet nykypelit toimivat useilla resoluutioilla ja kuvasuhteille, joten ne sopivat ruudulle täydellisesti.

Resoluutiossa on myös järkeä. Kuva näyttää tarkalta ja eläväiseltä (ei kuitenkaan yhtä hyvältä kuin Switchin OLEDissa), ja suhteellisen pieni resoluutio ei rasita Steam Deckin laitteistoa niin paljoa. Tämä voi johtaa parempaan suorituskykyyn sekä pitempään akunkestoon.

On mainittava, että Steam Deckissä on tarvittaessa käyntiin pärähtävät tuulettimet laitteen yläosassa. Ne eivät ole maailman äänekkäimmät, ja PC-pelaajat tuskin välittävät äänestä, mutta hiljaisiin käsilaitteisiin tottuneet saattavat häiriintyä asiasta.

Yläosan liitännät näkösällä (Image credit: Future)

Suorituskyky

Steam Deckin suorituskyky aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Välillä se on todella vakuuttavaa ja välillä turhauttavaa. Osan turhautumisesta voi tosin laittaa Steam OS:n aikaiseen versioon, jota on sittemmin päivitetty tiiviisti.

Moni pelinkehittäjä työstää vielä pelejänsä Steam Deckillä toimivaksi. Varmistetut nimikkeet ilmestyvät listaan vihreän väkäsen kera, joka tarkoittaa, että ne on testattu perusteellisesti ja toimivat ilman ylimääräistä värkkäämistä.

Toimivaksi varmennettujen nimikkeiden lista kasvaa jatkuvasti. Listalla on God of Warin kaltaisia suurempia nimikkeitä, kuten myös Portal 2:n tapaisia klassikoita. Arviota aloittaessa esimerkiksi Hades ei ollut vielä varmennettujen listalla, mutta kehittäjät päivittivät sen listalle muutaman päivän jälkeen. Peli tosin toimi hyvin jo ennen sitä.

God of War pyörii hyvin (Image credit: Future)

Samoin voi käydä myös nimikkeille, jotka on merkitty olevan "pelattavissa", mikä tarkoittaa että ne saattavat toimia, mutta takeita toimivuudesta ei ole. Esimerkiksi klassikko Monkey Island 2 käynnistyy, mutta jää alkuvalikkoon jumiin.

Steam-kirjasto on sen verran laaja, että suuri osa nimikkeistä on vielä optimoimatta Steam Deckille. Ne saattavat toimia, mutta mukana on todennäköisesti myös bugeja, toimimattomia käyttöliittymiä ja muita ongelmia.

Onneksi laitteella voi muokata asetuksia toimivuuden parantamiseksi. Joskus auttaa kuvan vaihtaminen kokonäytön tilaan tai resoluution säätäminen. Ohjaimeenkin löytyy valmiita asetuksia, jotka auttavat parhaan pelikokemuksen löytämisessä.

Värkkääminen kuuluu ikään kuin asiaan PC-pelaamisessa, mutta sulavampaan kokemukseen tottuneet konsolipelaajat saattavat karsastaa moista.

Jo varmistettujen pelien kanssa emme kokeneet mitään ongelmia. Niissä pysymällä vältät siis turhaa säätämistä.

Steam Deck työpöytämoodissa (Image credit: Future)

Jopa näin alkuvaiheessa jo varmistettujen pelien määrä on vaikuttava, ja on aidosti riemastuttavaa pelata God of Warin tapaista graafisesti vaativaa peliä kannettavalla laitteella. Sen jälkeen on ilo vaihtaa indiepeleihin, kuten Hadekseen tai Hotline Miamiin. Steam Deckin potentiaali on äärimmäisen jännittävää.

Pudotimme God of Warin asetuksia ultrasta korkeaan tasaisemman suorituskyvyn vuoksi. Peli näyttää ilmiömäiseltä 7 tuuman näytöllä ja ruudunpäivitys pysyy 40 tietämissä.

Se on vaikuttavaa, mutta kyseessä ei ole kannettavaan laitteeseen suunniteltu peli. Samoin jotkut räiskintäpelit tuntuivat vaivalloisilta, mutta se voi johtua tottumuksestamme hiiren ja näppäimistön käyttämiseen räiskinnöissä.

Nopeatempoiset pienissä erissä pelattavat nimikkeet, kuten jo mainitut Hades sekä Hotline Miami sopivat laitteelle erittäin hyvin. Virtanäppäintä painamalla Steam Deck menee unitilaan ja uusi painallus käynnistää laitteen muutamassa sekunnissa.

Tämä hieno ominaisuus lisää Steam Deckin viehätystä. Konsolipelaajat ovat jo tottuneet pikaiseen pelaamiseen, mutta PC:lla tilanne on eri. Yksi hauskimmista peleistä oli Valven ikoninen Portal 2 ajalta, jolloin Valve vielä teki pelejä. Jotkin ensimmäisestä persoonasta kuvatut pelit eivät tunnu sopivan Deckille, mutta Portal toimii loistavasti. Tämä johtuu osittain hitaammasta temmosta sekä pelin rakenteesta, joka koostuu erillisistä pienemmistä pulmakentistä. Näin ollen siihen on helppo tarttua vaikkapa matkoilla. Portal 2 on jo vahvempi peli, mutta se näyttää loistavalta ja on ollut ilo palata sen pariin pitkän ajan jälkeen. Koska kyseessä on Valven teos, niin ei tullut yllätyksenä, että se pyörii Steam Deckillä erinomaisesti.

Steam Deck työpöytämoodissa (Image credit: Future)

Suorituskyky ei ole kuitenkaan täydellinen ja jopa vähemmän näyttävissä peleissä ilmenee nykimistä. Kokonaisuutena suorituskyky on hyvällä mallilla ja moiset pienet rypyt luultavasti oikenevat sitä mukaa kun käyttöjärjestelmää, Protonia sekä pelejä päivitetään.

Valve on syystäkin rummuttanut Steam Deckin olevan pohjimmiltaan kannettava PC. Vaihto työpöytämoodiin mahdollistaa sovellusten asennuksen sekä käytön, joko nettiselaimen kautta ladattuna tai Discover Sofware Centerin kautta.

Näin Steam Deckiä voi käyttää kuten tavallista tietokonetta ja Steam OS:lle saatavien sovellusten kattaus on valtava. Voit liittää laitteen myös USB-hubiin ja kytkeä siihen hiiren, näppäimistön ja näytön, jolloin siitä tulee ikään kuin pieni pöytäkone. Tämä on vakuuttavaa ja on hienoa nähdä Valven sitoutuvan avoimuuteen ja joustavuuteen sallimalla melkeinpä minkä tahansa USB-hubien käytön.

Steam Deckin käyttäminen telakassa ei tuo parannuksia toisin kuin Nintendo Switchissä. Näin ollen Steam Deckin rajoitukset näkyvät selvemmin esimerkiksi kytkettäessä 4K-televisioon. Siltikin voit käyttää isoa näyttöä, hiirtä sekä näppäimistöä ja homma pelittää hyvin.

Linux ei ole käyttäväystävällisin käyttöjärjestelmä aloittelijoille, joten haluat luultavasti pitää Steam Deckin Big Picture -moodissa. Kaikki työpöytämoodissa tehdyt asiat pidetään erillään, joten Steam OS:n suuret päivityksen eivät pyyhi tekemisiäsi pois. Linuxin kanssa kikkaillessa on kuitenkin aina vaara rikkoa jotain oleellista, jolloin tarvitaan tehdasasetusten palautusta.

Pelivalikoima kasvaa reilusti, kun Steam Deckiin asentaa Windows 11:n. Näin voi asentaa myös Steamin ulkopuolisia, kuten esimerkiksi Ubisoftin ja Activision Blizzardin pelejä. Arvioinnin aikaan Windows 11 -tuki oli hieman häilyvä, mutta tämäkin seikka luultavasti paranee jatkuvien päivitysten ansiosta.

Jopa 256 gigatavun SSD-mallissa latausajat venyivät melko pitkiksi. Tämän huomaa selkeästi, jos on käyttänyt vastikään peli-PC:ta tai uuden sukupolven konsolia. Tilanne pahenee microSD:n kanssa nopeuden ollessa rajoitettu UHS-I-nopeuteen, joka on noin 104 Mt/s. Se on hitaampi kuin yksikään SSD ja voi kasvattaa latausaikojen pituutta.

Portal 2:n käynnistyminen SSD-levyltä vei 51 sekuntia ja tallennuksen lataaminen vielä 23 sekuntia siihen päälle. Yhteensä aikaa käynnistyksestä pelaamiseen meni siis minuutti ja 14 sekuntia. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta odottaessa se tuntuu siltä.

Vanhempien sekä indiepelien kohdalla latausajat ovat lyhyempiä. Jo aiemmin mainittu unitila on hieno tapa kiertää latausaikoja. Peli jatkuu sekunneissa siitä mihin viimeksi jäit.

Tämä tekee pikaisista pelisessioista todella houkuttavia. Etenkin kun PC-pelaajien olisi normaalisti käynnistettävä kone, odotettava Windowsin käynnistymistä ja sitten vielä pelin käynnistymistä. Unitila ei syö akkuakaan holtittomasti, sillä 16 tunnin käyttö vei varauksesta vain 8 prosenttia.

Valve on lisännyt päivityksillään myös moniajon Steam Deckiin. Sen avulla pelatessa voi kuunnella musiikkia, mutta myös käynnistää kaksi peliä yhtä aikaa, jolloin niiden välillä voi vaihdella ilman lataustaukoja.

Tämä tietysti rasittaa erityisesti keskusmuistia ja akkua ja laite jopa varoittaa kahden pelin yhtäaikaisesta käynnistämisestä. Toivottavasti tulevat päivitykset parantavat moniajoa ja kahden pelin yhtäaikainen käynnistäminen syö vähemmän resursseja.

Pelit näyttävät hyvältä 7-tuumaiselta näytöltä. Erityisesti 2D-pelit ja esimerkiksi Hades näyttää kirkkaalta ja eloisalta. Kalleimman mallin heijastamaton näyttö on tietysti kiva, mutta testiyksilön perusnäyttö toimi myös moitteetta. Kaiuttimien äänenlaatu yllätti iskevyydellään ja hyvin toimivalla stereoäänellä.

Kokonaisuutena suorituskyky yllätti. Steam Deck toimii niin AAA-nimikkeiden kuin vaatimattomampien pelien kanssa. Laitteen luonteen vuoksi helposti lähestyttävät indiepelit loistivat erityisesti elokuvallisten tai monimutkaisia kontrolleja sisältävien teosten sijaan.

Steam Deckin liitäntöjä (Image credit: Future)

Akkukesto

Ikävä kyllä huomasimme akkukeston olevan ongelma. God of Waria pelatessa akku kesti vain puolitoista tuntia, mikä on alle Valven ilmoittaman kahden tunnin minimin. Kyseessä on tietysti tehoja vaativa peli, mutta tämä tarkoittaa, että laitetta joutuu lataamaan usein.

Akun heikko kesto tietysti harmittaa niitä, jotka ovat ajatelleet käyttää Steam Deckiä vaikkapa pitkän lennon aikana. Kestoa voi pidentää säätämällä asetuksia heikommaksi tai käyttämällä akkupakettia. Lataaminen on toki helppoa USB-C-liitännän ansiosta, mutta kaikki tämä tekee laitteesta vähemmän kannettavan tuntuisen.

Onneksi vaatimattomammat pelit eivät kuluta akkua niin paljoa ja voimme nauttia pelaamisesta pitempään usean pelisession ajan.

Jos et odota liikoja, akkukesto ei ole katastrofi, mutta jos haluat pelata näyttäviä pelejä tuntikausia, pidä laturi lähellä.

Kannattaako Steam Deck ostaa?

Osta jos...

Sinulla on valtava Steam-kirjasto

Voit pelata kaikkia jo omistamiasi pelejä missä vaan.

Et pidä pelikannettavista

Pelikannettavat eivät sovi kaikille, mutta Steam Deckin avulla voit pelata PC-pelejäsi helposti mukana kulkevassa muodossa.

Pidät joustavuudesta

Steam Deck on vaikuttavan avoin ohjelmistojen ja laitteiston suhteen. Voit käyttää kolmannen osapuolen laitteita ja oheistuotteita helposti, asentaa Linuxin sovelluksia tai vaihtaa toiseen käyttöjärjestelmään.

Älä osta jos...

Rakastat Nintendoa

Steam Deck muistuttaa monella tapaa Nintendon Switchia, mutta tarjoaa kuitenkin melko erilaisen kokemuksen. Vaikka joitain Xboxin ja PlayStationin pelejä saa Steamiin, Nintendo ei harrasta PC-pelejä.

Haluat akun kestävän pitkään

Akun kesto on Steam Deckin isoin ongelma. Akku kestää yhdellä latauksella vain kahdesta kolmeen tuntia.

Arvio julkaistu alun perin helmikuussa 2022