Parhaat liikuntapelit 2020: kuntoile itsesi timmiksi näiden avulla

Treenaaminen voi käydä tylsäksi, joten toisinaan harjoituksia on kiva tehdä liikuntapelien merkeissä. Parhaat liikunnalliset pelit tuovat hien pintaan ja polttavat kaloreita, mutta ennen kaikkea ne ovat hauskoja.

Liikuntapelit yhdistävät pelaamisen hauskuuden omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin, mistä voi olla hyvä muistuttaa itseään, kun makaa paikat kipeänä pelisession jälkeen lattialla.

Alle olemme koonneetkin tämän hetken parhaat liikuntapelit – uudet ja vanhat – joilla saat sykkeen koholle, notkeutat kehosi, treenaat voimanhallintaa ja parannat tanssiliikkeitäsi.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventurea markkinoidaan ennen kaikkea pelinä ja vasta sitten treeniharjoitteena, mutta tällä pelillä saat hien virtaamaan. is marketed as a game first and exercise second, but it'll certainly put you through your paces.

Ring Fit Adventure on Nintendo Switchille kehitetty toimintaroolipeli, jossa Joy-Conit yhdistetään käsissä pidettävään vanteeseen sekä jalkaremmiin. Omilla liikkeillä ohjataan hahmoa, joka kulkee erilaisten ratojen, esteiden ja minipelien läpi. Matkalle mahtuu myös erilaisia vihollisia, joita vastaan taistellaan tekemällä määrättyjä liikkeitä.

Pelissä on yli 20 eri maailmaa, 4 pelimuotoa ja 60 erilaista harjoitusta. Oman tason saa valittua kunnon mukaan, joten saat taatusti hien pintaan. Ring Fit Adventure on melko kallis, sillä se vaatii erillisen Ring Fit -lisälaitteen, mutta se on aidosti hyvin toteutettu ja viihdyttävä peli, joka innostaa sinut liikkumaan.

Alusta: Nintendo Switch

Tarvittavat lisävarusteet: Ring Fit

Fitness Boxing

Jos et halua ostaa hieman kalliimpaa Ring Fit Adventurea, silloin Nintendo Fitness Boxing täyttää hyvin tarpeesi. Tässä Switch-pelissä kuntoiluasi valvoo virtuaalinen treenaaja, ja hyödynnät Joy-Con-ohjaimia suorittaakseen lyöntisarjoja ja väistöliikkeitä, jotka vaikeutuvat ajan kanssa.

Peli hyödyntää painoasi ja korkeuttasi määrittääkseen kuntoilijan ikäsi ja tarvittavan kalorinpolton, sekä asettaa rutiinit, pituudet ja näiden tehokkuuden niiden perusteella. Näitä voi kuitenkin säätää, jos asetukset eivät miellytä. Lopputulos on erinomainen kuntoiluharjoite, jos haluat yksinkertaisia nyrkkeilyliikkeitä ilman painoja.

Alusta: Nintendo Switch

Tarvittavat lisävarusteet: Ei

Beat Saber

Beat Saber ei näytä ensisilmäyksellä juuri Guitar Herota vaativammalta – sen kuin heilutat käsiäsi ilmassa. Tosiasiassa pelistä tulee kuitenkin nopeasti melkoista hikijumppaa. Koukuttavassa pelissä lyödään rikki punaisia ja sinisiä palikoita musiikin tahtiin, hypitään sekä väistellään kohti lentäviä esteitä.

Musiikki ja tyylikkäät valoefektit saavat aikaan mukaansatempaavan pelikokemuksen, jonka aikana et edes muista liikkuvasi. Jos omistat VR-lasit, tämä on suorastaan pakollinen hankinta!

Alusta: PS4 ja PC

Tarvittavat lisävarusteet: Vaatii tuetun VR-laitteen sekä alustasta riippuen Motion-ohjaimet.

Zumba: Burn It Up

Nintendo tarjoaa toisen fitness-pelin pelaajilleen. Zumba: Burn It Up on uusin osa Zumba-pelisarjassa, ja Burn It Up toimii henkilökohtaisena Zumba-sessiona kotona. Siinä on 30 erilaista harjoitetta, jotka saavat sydämen tikittämään sekä hyvää musiikkia kuunneltavaksi.

Kyseessä on lisäksi virallinen Zumba-tuote, jossa on oikeita oppaita, joten harjoitteet ovat kunnolliset. Sessioihin voi kutsua myös kaksi muuta ystävää mukaan.

Alusta: Nintendo Switch

Tarvittavat lisävarusteet: Ei

Wii Fit Plus

Tiedämme, mitä aiot sanoa: "Wii Fit on vanha!". Olemme lisänneet tälle listalle vanhoja pelejä juurikin sen takia, että saattaisit ottaa vanhat konsolit taas esille ja ryhtyä treenaamaan. Eikä se vaadi lainkaan ylimääräisiä investointeja.

Wii Fit Plus on paranneltu versio Wii Fitistä, jossa on alkuperäisten pelien lisäksi muutama uusi peli työstämään aerobista kuntoasi, voimaharjoitteita, joogaa ja tasapainoa. Pelien lisäksi siihen voi luoda oman harjoitusohjelman, minkä lisäksi moninpelin avulla voit pelata ystäviesi kanssa.

Wii Fit Balance -laudan löytäminen nykypäivänä voi olla tosin hankalaa, ellei sellaista löydy jo entuudestaan.

Alustat: Wii

Tarvittavat lisävarusteet: Wii Balance Board

Wii Sports

Wii Sports ei kieltämättä yllä aivan Zumban tasolle liikkuvuuden suhteen, mutta se on silti liikuntapeli. Peli sisältää viisi urheiluharjoitetta: pesäpallon, keilauksen, tenniksen, golfin ja nyrkkeilyn. Näitä pelataan imitoimalla Wii-ohjaimella vastaavia liikkeitä, joten se tuntuu kuin löisit pesäpalloa oikeasti.

Lisäksi pelistä löytyy harjoitustilat ja erillinen fitness-pelimuoto, joka seuraa kehitystäsi. Pelejä ei myöskään tarvitse pelata yksin, vaan niihin voi osallistua ystäväsikin.

Alusta: Wii

Tarvittavat lisävarusteet: None

1-2-Switch

Rakastitko kaikkia ensimmäiseltä Wii-konsolilta tuttuja Wii Sport- ja Wii Fit -pelejä, jotka olivat täynnä hauskoja urheilulajeja? Suosikkipelit eivät ole toistaiseksi saaneet uusia osia, mutta onneksi Nintendo on kehittänyt 1-2-Switchin, joka perustuu hieman samanlaiseen konseptiin. Pelissä suoritetaan erilaisia liikuntaa vaativia haasteita ja harjoituksia – joko yksin tai ystävien kanssa.

Jos etsit muita samanlaisia vaihtoehtoja, kannattaa tutustua Go Vacationiin ja Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020:een.

Alusta: Nintendo Switch

Tarvittavat lisävarusteet: Ei

Just Dance 2020

Just Dance on peliklassikko, joka on innostanut pelaajia liikkumaan jo vuodesta 2009. Nyt pelejä on julkaistu jo 11 kappaleita, mutta perusajatus on pysynyt samana. Pääset tanssimaan monien suosikkikappaleiden tahtiin, ja tavoitteena on suorittaa tanssiliikkeet niin tarkasti kuin mahdollista. Tanssien tasoa voi vaihdella oman tason mukaan, eikä peli vaadi mitään aiempaa tanssitaustaa. Voit kilpailla pelissä joko itseäsi vastaan tai tanssia kavereidesi kanssa.

Peli on saatavilla PS4:lle, Xbox Onelle, Wiille ja Nintendo Switchille. Jos haluat tutustua muihin vastaaviin vaihtoehtoihin, suosittelemme Dance Centralia ja Dance Dance Revolutionia.

Alusta: Nintendo Switch, Wii, PS4, Xbox One ja Stadia

Tarvittavat lisävarusteet: PS Move ja PlayStation Camera, Xbox Kinect, tai Just Dance Controller -sovellus

Knockout League

Kaipaatko toiminnantäytteistä peliä, jossa pääseet nyrkkeilemään virtuaalisia vastustajia vastaan? Siinä tapauksessa suosittelemme Knockout Leagueta. Vuonna 2018 julkaistu nyrkkeilypeli on kehitetty erityisesti VR-pelaamista varten, joten pelaaminen tuntuu intuitiiviselta. Nyrkkeilyottelut koostuvat lyönneistä, väistöistä ja torjunnoista – aivan kuin oikeassa elämässäkin. Tavoitteena on voittaa kaikki vastustajat ja juhlia Knockout Leaguen mestaruutta!

Muistathan, että pelaaminen vaatii VR-laitteet. Jos haluat kokeilla muita taistelu- ja action-pelejä, suosittelemme tutustumaan The Thrill of the Fightiin, Punch-Outiin ja Blade and Sorceryyn.

Alusta: PS4 ja PC

Tarvitavat lisävarusteet: Tuettu VR-laite sekä näihin sopivat Motion-ohjaimet

BoxVR

BoxVR on Beat Saberin ja Fitness Boxingin risteytys, jota tekijät kutsuvat "VR-maailmassa toimivaksi kuntoharjoitteeksi". Se tarjoaa rytmipohjaista nyrkkeilyä, jossa määrättyihin merkkeihin pitää osua väistöjen ja kyykkyjen välissä.

Peli tarjoaa ison valikoiman erilaisia harjoitteita 3-minuuttisista rytistyksistä yli 20-minuuttisiin kuntoharjoituksiin, jotka ovat erinomaisia sydänharjoitteita. Lisäksi harjoituksia päivitetään säännöllisesti, joten ne eivät käy tylsäksi.

Alusta: PS4 ja PC

Tarvittavat lisävarusteet: Tuettu VR-laite sekä siihen sopivat Motion-ohjaimet

Lataa BoxVR PlayStation Storesta tai Steamista

Pokémon Go

Muistat varmasti vielä, kuinka kaikki kävelivät Pokémonien perässä kesällä 2016, kun Pokémon Go oli suosionsa huipulla. Peli ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään vuosien saatossa. Jos haluat siis aloittaa liikkumisen hieman kevyemmin lisäämällä hyötyliikuntaasi, pidemmät kävelylenkit ovat hyvä alku.

Kävelyihin saa mukavaa lisäjännitystä Pokémoneja etsiessä, ja pääset tutustumaan paremmin ympäristöösi. Voit valita Pokémon-munien kuoriutumisajaksi joko 2, 5 tai 10 kilometriä, joten saat pienen palkinnon käveltyäsi valitun matkan. Tuletkin helposti kävelleeksi tuhansia askelia ja polttaneeksi satoja kaloreja lähes huomaamatta.

Pokémon Go on ladattavissa ilmaiseksi iOS:lle ja Androidille. Jos haluat kokeilla jotain vastaavaa peliä, suosittelemme Zombies, Run!:ia ja Harry Potter: Wizards Unitea.

Alusta: iOS ja Android

Tarvittavat lisävarusteet: Ei

Sports Champions 2

Toinen vanhempi peli, mutta Sports Champions 2 on käytännössä Sonyn versio Wii Sportsista. Tässä fitness-pelissä on kuusi erilaista aktiviteettia: hiihto, tennis, nyrkkeily, golfi, keilaus ja jousiammunta. Wii-pelin tapaan tässäkin käytetään PlayStation Move -ohjaimia imitoidakseen kunkin harjoitteen liikkeitä.

Alusta: PS3

Tarvittavat lisävarusteet: PlayStation Move ja PlayStation Camera