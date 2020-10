Parhaat PlayStation 4 -tarjoukset ja -bundlet lokakuussa 2020

Marraskuussa ilmestyvä PS5 on vienyt suurimman huomion Sonyn konsolimarkkinoilta, mutta samalla se tarkoittaa nykyisen PS4-konsolin saavan erityisen hyviä tarjouksia. Jälleenmyyjät pyrkivät kauppaamaan varastojaan tyhjäksi uutta konsolisukupolvea silmälläpitäen, joten kattavalla pelivalikoimalla varustetun konsolin voi saada itselleen todella huokeaan hintaan.

Tarjolla on kattava valikoima erilaisia vaihtoehtoja. Pelkän konsolin sekä DualShock-ohjaimen saa tietysti halvimmalla, mutta tästä huolimatta suosittelemme katsomaan erityisesti konsolibundleja. Näissä saat konsolin kyytipojaksi yhden tai useamman ison pelinimikkeen, minkä lisäksi toinen ohjainkin saattaa irrota matkaan pilkkahintaan. Vaikka paketti on muutaman kympin verran pelkkää konsolia kalliimpi, saat bundlella rahallesi roimasti paremman vastineen.

Olemme keränneet tälle sivulle liudan edullisia vaihtoehtoja. Haitpa sitten PS4 Slim -konsolia tai tehokkaampaa PS4 Prota, näistä vaihtoehdoista löydät taatusti omasi.

Saatat säästää vielä lisää ostamalla laitteen vasta Black Fridaynä - listasimme tänne parhaat tarjoukset

Parhaat PS4-tarjoukset

PS4 Slim on saatavissa varsin edullisesti. Konsolin saa matkaansa noin 299 euron hintaan ilman tarjouksiakin. Suositushinta on tällä hetkellä jopa niin tasainen, ettei kauppapaikalla ole juurikaan merkitystä. Lisäksi laitetta on saatavilla kattavasti ympäri Suomea, joten oikeastaan voit hakea tai tilata pelkän konsolin lähes pistä tahansa.

Toisin kuin monesti lisänimissä, ei kannata säikähtää Slim-päätettä. Kyseessä on peruskonsolin ohkaisempi versio, mutta muutoin kyseessä on sama laite kuin PS4 julkaisussakin.

Haluamme kuitenkin korostaa edelleen, että kannattaa vakavasti harkita mitä kaikkea konsoliltaan heti haluaakaan. Pelkän PS4 Slimin ostaja ei nimittäin saa mukaan pelejä, vaan ne täytyy ostaa erikseen. Erityisesti uusien julkaisujen tapauksessa konsoli sekä täysihintainen peli maksavat suunnilleen saman verran kuin erikseen ostettunakin. Vanhempien pelien tapauksessa saatat saada erikseen ostettuna edullisemman hinnan.

Tällä ei sinänsä ole rahallisesti juurikaan merkitystä, mutta bundlet tarjoavat mahdollisesti muuta lisäarvoa. Esimerkiksi Marvel's Spider-Manista sekä Red Dead Redemption 2:sta on saatavilla hienot erikoisbundlet, joiden tapauksessa konsoli erottuu selvästi edukseen kavereiden vastaavista. Toki koristeellinen ulkoasu ei välttämättä sovi jokaiseen sisustukseen, joten kannattaa harkita valintaa monilta eri kanteilta.

PS4 Slim 500 Gt | 289 € | Halpahalli

PS4 Slim tarjoaa Sonyn konsolin edulliseen hintaan. Laitetta on saatavissa kattavasti ympäri Suomen, minkä lisäksi pelejä on tarjolla runsaasti. Mukana on konsoli sekä yksi DualShock 4 -ohjain. Kyseessä on Black Friday -tarjous.Katso tarjous

PS4 Slim 1 Tt | 299 € | -14 % | VPD

PS4 Slim tarjoaa Sonyn konsolin edulliseen hintaan. Laitetta on saatavissa kattavasti ympäri Suomen, minkä lisäksi pelejä on tarjolla runsaasti. Mukana on konsoli sekä yksi DualShock 4 -ohjain. VPD:n tarjouslaite on 1 teratavun kovalevyllä varustettu konsoli, jolloin saat tuplasti enemmän tallennustilaa kuin perusversiossa.Katso tarjous

PS4 Slim 500 Gt | 299 € | Gigantti

PS4 Slim tarjoaa Sonyn konsolin edulliseen hintaan. Laitetta on saatavissa kattavasti ympäri Suomen, minkä lisäksi pelejä on tarjolla runsaasti. Mukana on konsoli sekä yksi DualShock 4 -ohjain.Katso tarjous

PS4 Slim 1 Tt Hits | 349 € | Power

PS4 Slimin kiinnostavin bundle on Hits-kokoelma, jossa on mukana kolme ylistettyä teosta. Saat konsolin kylkeen Horizon: Zero Dawnin, Uncharted 4: A Thief's Endin sekä The Last of Us Remasteredin. Lisäksi konsoli on isommalla yhden teratavun kovalevyllä varustettu malli.Katso tarjous

Parhaat PS4 Pro -tarjoukset

Haetko sittenkin parempaa 4K-grafiikkaa sekä lyhyempiä lataustaukoja? PS4 Pro pyörittää samoja pelejä kuin tavallinen PlayStation 4:kin, mutta se on hitusen tehokkaampi ja vähän kalliimpi vaihtoehto.

Tässä on tämän hetken parhaat hinnat PS4 Pro -konsolista:

PS4 Pro 1 Tt | 379 € | Power

Jos haluat pelkän PS4 Pro -konsolin, hintahaarukka nousee vajaalla sadalla eurolla peruskonsoliin nähden. Lisähinta tuo mukanaan tuen 4K-resoluutiolle niin peleissä kuin elokuvissakin. Samalla kovalevy on tuplasti isompi kuin peruskonsolin tavallisessa versiossa. Kannattaa myös huomata, että vaikka samat pelit toimivat molemmilla alustoilla, PS4 Prolla saat yleensä paremman grafiikan sekä nopeammat lataustauot.Katso tarjous

1 Tt PS4 Pro | 389 € | Gigantti

Jos haluat pelkän PS4 Pro -konsolin, hintahaarukka nousee vajaalla sadalla eurolla peruskonsoliin nähden. Lisähinta tuo mukanaan tuen 4K-resoluutiolle niin peleissä kuin elokuvissakin. Samalla kovalevy on tuplasti isompi kuin peruskonsolin tavallisessa versiossa. Kannattaa myös huomata, että vaikka samat pelit toimivat molemmilla alustoilla, PS4 Prolla saat yleensä paremman grafiikan sekä nopeammat lataustauot.Katso tarjous

Jos ostat PS4-konsolin, kannattaa katsoa myös PlayStation Plus -tarjouksia. PS+ avaa väylän verkkopeleihin sekä kuukausittain vaihtuviin ilmaispeleihin. 12 kuukauden jäsenyys maksaa yleensä 59,95 euroa, mutta tarjouksia on toisinaan saatavissa. Olemme keränneet parhaat diilit kansainväliselle sivullemme, josta löydät edullisimmat 3 ja 12 kuukauden PlayStation Plus -tilaukset.

PS4 ja Black Friday

Konsolisukupolven vaihtuessa on selvää, että monet jälleenmyyjät haluavat saada varastonsa tyhjiksi vanhentuvista laitteista. Tämän vuoksi on todennäköistä, että marraskuun 27. päivä käynnistyvässä Black Friday -tapahtumassa nähdään erinomaisia tarjouksia. Mikäli konsolihankinnalla ei ole kiire, kannattaa harkita ostopäätöksen lykkäämistä vuoden suurimpaan alennusmyyntitapahtumaan.

Keräämme aiempien vuosien tapaan parhaat Black Friday- ja Cyber Monday -tarjoukset erilliselle tarjoussivullemme. Kannattaakin laittaa sivu kirjanmerkkeihin ja palata marraskuun lopulla etsimään parhaat tarjoukset konsoleista sekä muusta elektroniikasta sivuiltamme.