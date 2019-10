Oletko ostamassa PS4:ää, Xbox Onea tai Nintendo Switchiä? Odota Black Fridayn bundle-tarjouksia

Jos tähtäimessäsi on kattava konsolipaketti alennettuun hintaan, kissanpäiväsi koittavat pian. Vuoden suurimmat tarjouspäivät Black Friday ja Cyber Monday lähestyvät kovaa vauhtia, eikä näiden tapahtumien veroisia tarjouksia ei ole nähty sitten, no, viime vuoden tapahtumien.

Erityisesti Black Fridayn tapauksessa jälleenmyyjät haluavat kaupata loputkin laitteensa pois, joten pelaajille on tiedossa houkuttelevia alennuksia.

Onkin todennäköistä, että PS4, Xbox One S sekä Nintendo Switch ovat halvempia kuin koskaan. Lisäksi oman mausteensa soppaan tuovat konsolipaketit, jotka tarjoavat laitteen kylkiäiseksi AAA-huippupelejä.

Listasimme alle neljä syytä, miksi konsolipaketti kannattaa hankkia juuri marraskuun 29. päivä järjestettävänä Black Fridayna.

(Image credit: TechRadar)

1. Konsolit ovat kalliita

Kuten on hyvin tiedossa, konsolit kustantavat pitkän pennin. Olipa mielessäsi PlayStation 4, Xbox One S tai Nintendo Switch, laitteesta joutuu kustantamaan heposti yli 200 euroa.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä konsoleiden tehokkaammat mallit ovat tätäkin tyyriimpiä. PS4 Pro sekä Xbox One X verottavat kukkaroa noin 380 euron edestä. Molemmissa tapauksissa lisäroposet tuovat toki lisätehoa, mutta samalla budjetti venyy herkästi kipurajan ylitse.

2. Konsolibundleissa säästät eniten

Vaikka kyseessä ei olisikaan Black Fridayn kaltainen tapahtuma, konsolibundle on yleensä järkevin ratkaisu laitteen ostamiselle.

Syy paketin kannattavuudelle on laitteen kyytipoikana tulevat pelit. Tyypillisesti mukana on yksi hittipeli tai pari pienempää julkaisua, minkä lisäksi pakettiin saa usein vielä toisen ohjaimenkin. Oheistarvikkeet ja mukana tulevat pelit eivät näy onneksi juurikaan hinnassa.

Kaiken kukkuraksi tämän kaiken saa vielä yhteen laatikkoon ahdettuna!

Sonyn Marvel's Spider-Man PS4 Pro -paketti singahti suoraan bundlevalikoiman kärkikahinoihin

3. Erikoistyylit ja rajoitetut painokset

Tokihan yksi perustelu on mahdollisuus hankkia erikoisversio. Konsolivalmistajat panostavat monesti bundlepakettien ulkoasuun tavallista enemmän. Rajattuja, tyyliteltyjä painoksia on saatavissa vain hetken aikaa, joten laitteeseen panostaminen on oiva tapa saada kaveripiirisi valkeaksi kateudesta.

Erityisesti Marvel's Spider-Man PS4 Pro -bundle on kerännyt huomiota puna-valkoisella tyylillään. Eikä Nintendo jää taistossa jälkeen. Esimerkiksi Pokémon Let's Go -konsolipaketti komistaa Switchin telakkaa söpöilevillä Pikachulla ja Eeveellä.

Hyvällä tavalla kauheampaa tyyliä edustaa puolestaan Xbox One X:n Gears 5 -paketti. Syyskuussa ilmestynyt painos sisältää harmaan kallon, joka ei varmasti jää huomaamatta. Kun visuaaliseen komeuteen lisätään vielä kaikki Gears of War -sarjan pelit, on kyseessä mainio vaihtoehto.

(Image credit: Microsoft)

4. Black Fridayn tarjoukset hakevat veroistaan

Black Friday on jälleenmyyjille mainio tilaisuus tyhjentää varastojaan vanhoista laitteista. Vaikka tuotteiden hinnat ovatkin tavallista alhaisempia, lisää innokkaiden ostajien määrä kaupankäyntiä roimasti.

Tapahtuma on yksinkertaisesti vuoden suurin kulutusjuhla. Ja vaikka tänä vuonna ei tulisikaan vastaan toivotunlaista tarjousta, parempaa mahdollisuutta tuskin nähdään ennen ensi vuoden Black Fridaytä.