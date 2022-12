Steam Deck 2 saattaa parantaa näyttöä ja akkukestoa – suorituskyky sen sijaan jäämässä ennalleen

Valve on jakanut uutta tietoa uudistuksista koskien Steam Deck -konsolin uutta versiota. Sen merkittävimmiksi parannuksiksi kerrotaan pidentynyt akkukesto sekä uusi Steam Controller 2 -ohjain.

Valve ei ole missään vaiheessa piilotellut aikomustaan julkaista uusi versio Steam Deckille. Laitteen suunnittelusta vastaavat Lawrence Yang ja Pierre-Loup Griffais avasivat seuraajan keskeisimpiä osa-alueita The Vergen (Avaa uuteen ikkunaan) haastattelussa.

Kaksikko kertoi keskeisimmiksi parannuskohteiksi akkukeston sekä näytön.

Sen sijaan suorituskyvyn tai ruudunpäivityksen parantumista toivovat joutunevat pettymään. Griffais kertoi haastattelussa haluavansa pitää kehittäjien suunnittelutyön laitteiston osalta yksinkertaisena.

"Tällä hetkellä kaikki Steam Deckit pyörittävät samoja pelejä, joten pelaajat tietävät minkälaista suorituskykyä he voivat olettaa ja tekijät tietävät mitä heillä on käytössään. Kiinteässä suorituskyvyssä on siis runsaasti hyvää."

"Uskon meidän pysyvän vakioidussa suorituskyvyssä vielä jonkin aikaa. Keskitymme sen parantamiseen siinä vaiheessa, kun voimme saavuttaa merkittäviä hyötyjä."

Kuten mainittua, Steam Controller -ohjaimen seuraaja nousi niin ikään puheeksi. Yang kertoi sellaisen olevan suunnitteilla ja tähtäimessä. Hänen mukaansa kysymys on vain "miten ja milloin".

Luvassa on siis uudet versiot sekä laitteelle että Valven ohjaimelle, mutta Steam Deck 2 vaikuttaisi olevan tärkeysjärjestyksessä selvästi edellä. Steam Controller 2 on joka tapauksessa suunnitteilla.

Valven kerrotaan satsaavan runsaasti työaikaa siihen, että pelit pyörisivät Steam Deckillä sulavasti. Esimerkiksi erinomainen Elden Ring on vaatinut runsaasti päivityksiä ja korjauksia tilanteen kohentamiseksi. Mitä ilmeisimmin Halo Infiniten optimointi vaati noin puolen vuoden työpanoksen. Valvella onkin halu panostaa laitteeseensa.

Muutokset eivät koske vain suorituskykyä ja pelin toimivuutta. Valve panostaa myös huijauksenestojärjestelmän toimivuuteen. Tältä osin esimerkeiksi mainittiin Halo: The Master Chief Collection ja Fall Guys, joiden on määrä saapua Steam Deck -yhteensopivien pelien joukkoon ennemmin tai myöhemmin.

Akkukeston parantuminen voisi olla ratkaiseva harppaus

Steam Deck 2:n kohdalla katseet kääntyvät erityisesti akkukeston parantumiseen. Kannettavien konsolien menestys on tukevasti sidoksissa tarjolla olevaan peliaikaan, ja tällä hetkellä tehosyöpöt pelit kuluttavat akun tyhjäksi turhan nopeasti. Toki myös laadukkaampi näyttö vaikuttaisi pelikokemuksen laatuun.

Se, ettei Valve aio panostaa suorituskykyyn ainakaan Steam Deck 2 -konsolilla, on mielenkiintoinen valinta. Todennäköisesti näemme teholoikan myöhempien versioiden kohdalla. Nykyinen valinta tuntuu joka tapauksessa hyvältä uutiselta ensimmäisen Steam Deckin ostaneille, jotka eivät täten joudu välittömästi harkitsemaan seuraajan hankkimista.

Mitä tulee Steam Controller 2 -ohjaimeen, vaikuttaisi se olevan tällä hetkellä varsin kaukana. Lisäksi sen tarpeellisuus voidaan hyvinkin kyseenalaistaa, sillä alkuperäisen padin elinkaari tuli tiensä päähän 2019. Kun esimerkiksi PS5:n DualSense-ohjainta voi käyttää PC:llä, ei Steam Controlleria ole pahemmin jääty kaipaamaan.