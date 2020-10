Uusi Call of Duty -peli on edelleen kehitteillä loppuvuodelle

Aivan kuin aiempina edellisinäkin vuosina, myös tänä vuonna nähdään uusi Call of Duty -sarjan peli. Activision Blizzard vahvisti seuraavan Call of Dutyn olevan kehitteillä tälle vuodelle, minkä lisäksi julkaisija on aikeissa julkaista kaksi muuta Activisionin aiempiin pelisarjoihin kuuluvaa peliä tänä vuonna.

Vahvistuksenkin teki Gematsu, joka twiittasi pätkän Activisionin sijoittajilleen pitämästä tilivuosikatsauksesta. Raportissa paljastui samalla, että viime vuonna julkaistua Call of Duty: Modern Warfarea on myyty enemmän kuin pelisarjan aiempia osia.

During its earnings call, Activision said that the next premium release of Call of Duty, plus two titles based on Activision library IP are on track for release in 2020. pic.twitter.com/7e1xwFw6NaMay 5, 2020