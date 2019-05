The Sims 4 on ladattavissa PC:lle ilmaiseksi rajoitetun ajan

Monivuotinen elämäsimulaattori The Sims 4 on parhaillaan ladattavissa ilmaiseksi PC:lle EA Origin -kauppapaikasta.

Ikonisen pelisarjan vuonna 2014 julkaistussa neljännessa osassa pääset luomaan ja elämään omien digitaalisten ihmisten perhe-eloa, auttamaan heitä tarpeidensa suhteen ja johdattaakseen heidät kohti unelmia.

Pelin nappaaminen itselleen käy helposti. Klikkaa itsesi pelin Origin-sivuille, kirjaudu tai luo oma tunnuksesi ja lisää The Sims 4 tilillesi.

Opettele elämäsi uusiksi

Vaikka The Sims 4 jatkaa samaa koukuttavaa simsien kasvattamista, elättämistä ja huolehtimista kuin pelisarjan aiemmat osat, tuorein tapaus sai hieman ristiriitaisen vastaanoton julkaisussa.

The Sims 3 oli kerännyt kylkeensä vuosien mittaan lukuisia laajennuksia, joten The Sims 4 tuntui siihen verrattuna sisällöllisesti hyvin köyhältä. Se myös hylkäsi rakastetut naapurustot keskittyessään paljon tiiviimpään pelikokemukseen.

Viisi vuotta julkaisun jälkeen tarina on kuitenkin toinen. The Sims 4 on saanut kuusi valtavaa laajennusta, seitsemän pienempää pelipakettia, 14 tavaralisäystä sekä lukuisia ilmaisia päivityksiä ja käyttäjien luomaa sisältöä. Monet ylläolevista laajennuksista ovat edelleen saatavilla vain lisämaksusta, mutta ainakin pelin pariin voi hypätä ilmaiseksi ja ostaa tarvittaessa lisää sisältöä, jos virtuaalielämä koukuttaa.

The Sims 4 on ladattavissa ilmaiseksi 28. toukokuuta saakka, minkä jälkeen peli muuttuu jälleen maksulliseksi.