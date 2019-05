Nå er The Sims 4 til PC gratis å laste ned

Den populære livssimulatoren The Sims 4 er helt gratis å laste ned fra EAs nettbutikk Origin fra i dag og frem til 28. mai.

Spillet lar deg skape familier av digitale mennesker, og målet er å hjelpe dem til å leve livene sine og nå drømmene sine. Spillet har vanligvis en fullpris på 399 kroner.

Det er enkelt å plukke opp spillet. Alt du må gjøre er å gå til spillets side på Origin.com, logge inn med Origin-kontoen din (eller lage en ny hvis du ikke har en), og trykke på kjøp-knappen. Da blir spillet lagt til kontoen din, og du får beholde det til evig tid.

Masse ekstrainnhold

Tross at Sims 4 viderefører det samme grunnkonseptet som de tidligere spillene i serien, der du tar vare på simmene dine og bygger hus for dem, så fikk spillet en litt blandet mottakelse da det kom.

Sammenlignet med The Sims 3 som hadde blitt tilført en haug med utvidelser over flere år, så virket The Sims 4 litt tomt. Spillet hadde også droppet de åpne nabolagene til fordel for en mer fokusert og kompakt struktur.

Fem år senere er imidlertid historien en helt annen, for spillet har nå fått seks store utvidelser, syv Game Packs, 14 Stuff Packs, masse gratis oppdateringer og et stadig voksende bibliotek av brukergenerert innhold. Det skal selvfølgelig nevnes at mye av det som er nevnt ovenfor må kjøpes utenom, men nå har du i hvert fall mulighet til å hoppe inn og prøve deg helt gratis med vissheten om at du har masse utvidelsesmuligheter hvis du liker grunnspillet.

Spillet skal være gratis å laste ned frem til 28. mai.