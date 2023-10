Arvostelussa Logitech Litra Beam LX

Logitech Litra Beam LX on striimaukseen ja videokuvaukseen sopiva voimakas valopaneeli, jossa on upea RGB-valaistus niille, jotka haluavat räiskyvyyttä kokoonpanossaan. Hinta on kuitenkin harmillisen korkea.

Logitech Litra Beam LX on brändin seuraaja pelaajille ja striimaajille tarkoitetuista valopaneeleista. Alkuperäiseen malliin pohjautuvaan seuraajaan on lisätty ympäristön RGB-valaistus kilpailukykyiseen hintaan. Jos tarkoituksena on nostaa striimauslaitteiston tasoa, Logitech Litra Beam LX yhdistettynä joidenkin parhaiden web-kameroiden ja parhaiden taustakankaiden kera on hyvin toimiva parannus.

Valopaneeli toimii tehokkaasti sekä rengasvalona sekä RGB-valopalkkina. Mukana tuleva jalusta mahdollistaa erilaisten sijoitteluvaihtoehtojen kokeilemisen. Jos olet kiinnostunut vain valopalkista ilman RGB-ominaisuuksia, paljon edullisempi Litra Beam voi olla silloin parempi valinta.

Hinta ja saatavuus

Logitech Litra Beam LX julkaistiin 19. syyskuuta 2023. Suomessa se on saatavilla 169 euron suositushintaan. Vertauksen vuoksi alkuperäinen Litra Beam maksaa 149 euroa, eli RGB-ominaisuuden vuoksi on kaivettava hieman syvemmältä taskunpohjalta.

Muotoilu ja ominaisuudet

Laitteen hallinta onnistuu painikkeiden avulla. (Image credit: Future)

Mitä valaisimiin tulee, Logitech Litra Beam LX on yksi parhaimpia suunniteltuja valopaneelimalleja, joita olemme käyttäneet. Aikaisemmin käytössä ollut Litra Glow on pieni, monitoriin kiinnitetty neliönmuotoinen valaisin. Logitech Litra Beam LX:n mukana tulee oma jalusta, johon valopaneelin voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon.

Aivan kuten alkuperäinen Litra Beam, myös LX-malli toimii verkkovirralla. Tämän johdosta valaisin on huomattavasti kirkkaampi kuin aikaisemmin arvosteltu ja USB-liittimellä toimiva Glow-malli. Iso ero aikaisempaan versioon on RGB-valaistus, sillä LX-malli on kaksipuolinen valopaneeli. Sen tarkoituksena on tuottaa samanaikaisesti paitsi lisätunnelmaa mutta myös webkameran kaipaamaa lisävaloa. LX-mallia voi käyttää yhdessä Lightsyncin kanssa Logitechin G Hub -portaalin kautta. Samoin Bluetoothin avulla voi säätää valaistusta langattomasti.

Litra Beam LX -valopaneelin päällä on kaikki tarvittavat painikkeet valaisimen asetusten manuaaliseen konfiguroimiseen. Painikkeisiin kuuluvat virtapainike, kirkkauden säädin ja värin lämpötilan mittari, joka toimii samalla myös RGB-värikytkimenä. Painikkeiden käyttö on hyvin suoraviivaista, jolloin nopeita säädöksiä on helppo tehdä käsin. Tarkempia hienosäädöksiä saa näperrettyä ohjelmiston avulla.

Mukana tuleva jalustin on loistava, sillä siihen voi asettaa valopaneelin horisontaalisesti tai vertikaalisesti, minkä lisäksi se mahdollistaa korkeuden säätämisen sopivaksi. Valopaneeli voi olla monitorin alapuolella, näyttöjen päällä tai niiden välissä riippuen siitä, millainen asettelu työ- tai pelipisteellä on.

Suorituskyky

(Image credit: Future)

Yllätyin kytkettyäni Logitech Litra Beam LX -valaisimen ensimmäisen kerran siitä, kuinka kirkas se on. Kun aikaisemmin käyttämäni valaisin oli Litra Glow, LX:n kirkkaus on todellakin päivitys aikaisempaan. Yhtiön mukaan 400 lumenin LED-valo ja ”TrueSoft-teknologia tarjoaa tasapainoisen ja pehmeän valon mukavaan ympärivuorokautiseen käyttöön”. Testijakso vahvistaa väitteen todeksi. Työhuoneeni laitteistoineen on tummahko, sillä yleensä valaistuksen virkaa on hoitanut vanhentuva hehkulamppu. LX-valopaneeli tuo ympäristöön aivan uudenlaisen valoisuuden.

RGB-valaistus itsessään on eloisa ja säätimien avulla voi selata gradienttia ja värien spektriä. RGB-valaistus ei ole aivan yhtä voimakas kuin eteenpäin osoittava valokeila raa'an kirkkauden osalta, sillä sen tunnelma on pehmeämpi. LX-valopaneeli valaisee kuitenkin työaseman äärellä hyvin ulottuen myös seiniin monitorieni takapuolella. Huomasin, että RGB oli silmiinpistävin silloin, kun huoneen muut valot ovat sammutettu ja LX toimii ainoana valon lähteenä luonnon valon lisäksi. Toisaalta yön pimeydessä lämpimämpi väritys on parempi vaihtoehto, sillä valkoiseen valoon tuijottaminen läpi yön ei ole ihanteellista.

Onneksi Logitech Litra Beam LX lämpötilasäätimiä on helppo säätää, sillä vaihtaminen kylmästä sinisestä lämpimään oranssiin kestää vain noin kaksi sekuntia. Kokonaislämpötila-alue 2700-6500K on tasapainoinen eikä voimakkainkaan asetus rasita silmiä. Jos kaipaat tehokkaampaa valoa kuin mitä tietokoneen USB-portit pystyvät tarjoamaan, Logitech Litra Beam LX on oivallinen vaihtoehto.

Kokonaisuutena Logitech Litra Beam LX on loistava valopaneeli, jossa on mukana kunnollinen RGB-valaistus ja tukeva teline. Tosin RGB-ominaisuus verottaa jonkin verran enemmän kukkaroa, joten jos sille ei ole tarvetta, Litra Beam voi sen sijaan toimia hyvänä valintana.

RGB-valaistus tuo tilaan lisää persoonallisuutta. (Image credit: Future)

Kannattaako Litra Beam LX ostaa?

Osta, jos...

Haluat tehokkaan työpöytävalaisimen

Litra Beam LX on yksi kirkkaimmista ja tehokkaimmista valopaneeleista, joita olen käyttänyt.

Haluat RGB-valaistuksen asetuksiisi

Litra Beamin RGB-valaistus on kirkas ja lisää kokoonpanoon pehmeää tunnelmaa. Tästä huolimatta valaistus ei ole liian voimakas.

Älä osta, jos...

Et tarvitse tai halua RGB-valaisinta

Jos et halua RBG-ominaisuutta, Litra Beam -perusmalli tarjoaa parasta vastinetta rahoillesi olemalla huomattavasti edullisempi.

Haluat USB-liittimellä toimivan rengasvalaisimen

Litra Beam LX käyttää verkkovirtaa toimiakseen, joten jos haluat ennemmin käyttää valaisinta USB-porttiin kytkettynä, silloin Litra Glow on parempi vaihtoehto.