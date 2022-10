Arvostelussa Logitech Litra Glow

Hintalappu on ominaisuuksien rajallisuuden huomioiden korkea

Logitech Litra Glow on erinomainen suoratoistovalaisin, jonka kuljettaminen ja käyttäminen on todella helppoa. Toisin kuin monien suurikokoisten kilpailijoiden kohdalla, mallin pienikokoisuus riittää valaisemaan vain edessään olevan alueen. Sen yksinkertaisuus ja toimivuus tekee siitä joka tapauksessa hyvän vaihtoehdon striimien tai videopalaverien kuvanlaadun parantamiselle.

Logitech Litra Glow - pika-arvio

Logitech Litra Glow täydentää Logitechin tuoretta Creator-tuoteperhettä. Malli tavoittelee niiden käyttäjien lompakoita ja työpisteitä, jotka etsivät edullista suoratoistovalaisinta parantamaan videoyhteyden laatua. Vaikka striimaajat ja videoblogien tekijät ovat todennäköisesti pääasiallinen kohdeyleisö, Litra Glow on omiaan myös etätyöpisteelle. Sen avulla näyttäytyy työpäivän Teams-palavereissa hieman kirkkaampana ja energisempänä.

Hinnoittelu on Logitech Litra Glowin parhaita puolia, sillä malli maksaa Suomessa vain noin 70 euroa. Toki verkkokaupat ja muut roinamyymälät tarjoavat selvästi edullisempia vaihtoehtoja, mutta jo Logitechin maine tunnettuna valmistajana tuo laitteelle hyvän auran. Myös pienikokoinen rakenne pelaa siistin työpisteen pussiin.

Huomaamattomat painikkeet sulautuvat valaisimen selustaan. (Image credit: Future)

Koska kyseessä on Logitechin tuote, lähimpiä reiluja vertailukumppaneita on haettava Elgaton ja Razerin tuotelistoilta. Tällä saralla Litra Glow on edullisimmasta päästä, sillä esimerkiksi Elgato Key Light Mini kustantaa Suomessa lähemmäs 90 euroa. Lisäksi vertailumalli ei sisällä erillistä kiinnitintä, vaan se on hankittava erikseen. Toki lisäkulun voi kiertää jonkinlaisella teippiviritelmällä, mutta tätä emme suosittele.

Logitech Litra Glow on pyöristetyillä kulmilla varustettu neliskulmainen valaisin, jonka ominaisuuksia voi pääasiassa hallita Logitech G Hub -tukisovelluksesta. Onneksi valmistaja on lisännyt valaisimen selustaan keskeisimmät fyysiset painikkeet, jotka sulautuvat laitteen selustaan erittäin huomaamattomasti.

Selustassa on painikkeet virranhallinnalle, värisävylle sekä kirkkaudelle. Kaksi viimeksi mainittua painiketta ovat muotoilultaan samanlaiset, mutta niiden pinnassa olevat kuvioinnit auttavat erottamaan ne toisistaan pimeässäkin tilassa. Näppäimissä on taasen miellyttävän selkeä tuntuma jos ja kun niitä täytyy toisinaan klikkailla.

Näppärä muovinen kiinnityspidike auttaa asettamaan valaisimen tukevasti näyttöön kiinni. (Image credit: Future)

Logitech väittää valokirkkaudeksi 250 lumenia. Vaikka lukema ei ole erityisen korkea ja todellisuuden mittaaminen on hankalaa, Litra Glow tuntuu parantavan valaistustilannetta huomattavasti jopa päivänvalolla. Oletusasetukset ovat onneksi riittävän kattavat peruskäyttöön, sillä käyttäjälle tarjotut muokkausmahdollisuudet jäävät sen sijaan minimaalisiksi. Muokattavat asetukset koskevat kirkkautta sekä lämpöä. Näistä jälkimmäinen vaihtelee auringonpaistetta muistuttavasta keltaisesta viileämpään siniseen.

Kuten suoratoistovalojen ja muiden kasvojen edessä olevien valonlähteiden tapauksessa on tyypillistä, pidempiaikainen yhtämittainen käyttö voi aiheuttaa pieniä lieveilmiöitä silmien kuivumisesta päänsärkyyn. Sinänsä reaktio on sama kuin kesäpäivänä ikkunan edessä työskentely, eli tätä ei kannata nostaa liian suureksi kynnyskysymykseksi.

Logitech Litra Glow erottuu edukseen erityisesti sisäänrakennetulla pidikkeellään. Lampun pohjasta lähtevä varsi tukeutuu näytön selustaan aseteltavalla kulmalla, jolloin valaisimen saa aseteltua juuri omiin tarpeisiin sopivaksi. Asemointi onnistuu taiteltavuuden ansiosta jopa poikkeuksellisiin pintoihin. Ratkaisu tekee mallista sopivan työkalun niin perinteisen näytön kuin läppärinkin kaveriksi. Näytön etupuolella olevan pidikkeen saa taitettua näppärästi kiinni pitkään varteen reissaamista varten. Pienikokoinen Litra Glow on muotoilunsa ansiosta mainio vaihtoehto liikkuvan striimaajan tai työntekijän tarpeisiin.

Logitech G Hub -tukisovellus mahdollistaa asetusten näpräämisen ilman laitteeseen kajoamista. (Image credit: Future)

Tukisovellus Logitech G Hub on saatavissa sekä Mac- että Windows-laitteille. On kuitenkin syytä mainita, että virallisesti sovellus on julkaistu Windows 10:lle, joten Windows 11 ei ole verkkosivuston mukaan tuettuna. Todellisuudessa ohjelmisto kuitenkin toimii tuoreimmallakin Windowsilla ongelmitta.

G Hub on näppärä valinta erityisesti niille käyttäjille, joiden striimauspisteellä on enemmänkin Logitech-tuotteita. Ohjelmiston avulla saa hallittua samalla kertaa esimerkiksi webkameroita Logitech 4K Brio (Avaa uuteen ikkunaan) ja Logitech StreamCam (Avaa uuteen ikkunaan). Tällöin sovelluksen lataus on kannattavaa, mutta pelkästään Litra Glow ei tee siitä pakollista lisävaivaa.

Kun Logitech on kestomenestyjä parhaiden webkameroiden listallamme, ei ole yllätys, että myös Litra Glow ammentaa samoista vahvuuksista. Tukisovellus sekä plug'n'play-periaatteella toimiva USB-liitäntä tekee mallista todella helppokäyttöisen. Ainoa pieni murhe koskee kaapelin pituutta. Vain 1,5-metrinen johto riittää monilla, mutta olisimme toivoneet hieman lisäpituutta. Tällaisenaan se voi aiheuttaa perinteisen pöytäkoneen omistajille haasteita.

Kaikkinensa Logitech Litra Glow tasapainottelee onnistuneesti ominaisuuksien sekä hinnoittelun välillä. Mallin valoteho ei edes pyri olemaan riittävä esimerkiksi ammattivalokuvaajien tarpeisiin, mutta Teams-palaverit sekä suoratoistosta innostuneet saavat sillä parannettua kuvanlaatua huomattavasti. Hinta-laatusuhteeltaan se on erinomainen tapa tutustua suoratoistovalaisimien maailmaan

Kannattaako Logitech Litra Glow ostaa?

Osta, jos...

Et tarvitse isoa valonlähdettä

Pienikokoinen Logitech Litra Glow on yllättävän tehokas, mutta tästä huolimatta se on tarkoitettu näytön päälle yksittäisen käyttäjän tarpeisiin.

Etsit helposti liikuteltavaa valoa

Litra Glow'n taittuva rakenne saa sen mahtumaan pieneen tilaan, minkä ansiosta sitä on helppo kuskata kotoa kouluun tai työpaikalle.

Haluat näprätä asetuksia tukisovelluksella

Vaikka ominaisuuslista on rajallinen, valaisimen käyttämä Logitech G Hub -tukisovellus auttaa optimoimaan valon lämpötilaa sekä kirkkautta miellyttävän mukavasti.

Älä osta, jos...

Etsit halvinta mahdollista mallia

Vaikka kyseessä on huippuvalmistajan malliksi edullinen vaihtoehto, markkinoilla piisaa todella edullisia halpistuotteita samaan tarkoitukseen. Näiden ominaisuudet sekä kestävyys voivat kuitenkin jättää runsaasti jossiteltavaa.