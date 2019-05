Nu kan du skaffa The Sims 4 gratis på PC via EA Origin

Den älskade livssimulatorn The Sims 4 är för närvarande helt gratis att ladda ned via EA Origin PC:s spelbutik.

I spelet får du skapa egna digitala familjer, se efter deras behov, uppnå deras drömmas och uppfylla deras önskningar. Det är ett fantastiskt erbjudande på spelet från 2014, som vanligtvis kostar runt 450 kronor.

Det är enkelt att klicka hem spelet, allt du behöver göra är att söka efter spelet på Origin, logga in eller registrera ett konto och klicka på knappen som lägger till The Sims 4 i ditt spelbibliotek.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Gott om innehåll

Trots att spelet följde samma beroendeframkallande kärna där du ska ta hand om dina Sims, få dem att tjäna lite pengar och börja designa deras drömhus, fick The Sims 4 ganska blandad kritik vid sin lansering.

Jämfört med The Sims 3, som hade varit tillgängligt under många år före The Sims 4 och fått massvis med expansionsinnehåll som följd, verkade The Sims 4 lite tomt och gjorde sig även av med omtyckta funktioner som bland annat den öppna spelvärlden i The Sims 3 för en mer fokuserad och kompakt spelstil.

Nästan fem år senare är det dock en helt annan historia, då The Sims 4 fått hela sex expansionspaket, sju Game Packs, 14 Stuff Packs, massor av gratisuppdateringar och ett ständigt växande bibliotek av användargenererat innehåll. Även om det är värt att notera att en stor del av det listade innehållet ovan fortfarande kräver separata köp, har du åtminstone möjlighet att prova på grundspelet helt gratis och om du tycker om det finns det mycket mer att låsa upp.

Du har fram till den 28 maj att ladda ned The Sims 4 helt gratis, innan det återgår till sitt tidigare pris.