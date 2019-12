Sony-pomo Yoshida kertoo tekijöiden ylistävän PS5:n kehitystyökaluja

Vaikka vuoden 2020 lopussa ilmestyvästä PlayStation 5:stä ei vielä liikoja tiedetäkään, Sony käynnistelee markkinointikoneitaan tosissaan.

Sony Interactive Entertainmentin pomo Shuhei Yoshida kertoi Siliconeran haastattelussa PS5:n mahdollisuuksista ja eduista. Erityisesti kehittäjät ovat olleet japanilaisyhtiön mielessä.

Yoshida paljasti tulevan konsolin tekevän parantavan kehitystiimien elämää merkittävästi. Panostusta on myös kiitelty, sillä studioiden mukaan PS5-pelien kehitystyö on "helpompaa kuin koskaan".

Pelaajilta kehittäjille

Askeleet ovat ehdottomasti oikeaan suuntaan, sillä erityisesti PS3:n työkalut saivat osakseen äänekästä kritiikkiä. Yoshida myöntääkin PlayStation 3:n olleen yhtiön "vaikein ajanjakso", jolloin "pelinteon ongelmat nousivat selvästi esille".

Vaikka PS4 oli jo selvä harppaus parempaan, Sony on halunnut panostaa asiaan edelleen. Tekijöille PS5 lupaakin helpompia aikoja, minkä on määrä näkyä pelaajille parantuvana kokemuksena.

Työkalujen parantuminen ei suoraan helpota tai nopeuta kehitystyötä, mutta samalla se mahdollistaa studioiden keskittymisen olennaiseen. Mikäli Yoshidan kommentit pitävät kutinsa, voivat tekijät panostaa luomistyöhön ongelmien väistämisen sijasta.

PlayStation 5:n on määrä ilmestyä vuoden 2020 lopussa. Vaikka konsolin ulkonäkö on vielä hämärän peitossa, julkaisupeli Godfall on jo julkistettu. Lisätietoja konsolista sekä laitteista odotellaan alkavan vuoden aikana.