Huhut povaavat PlayStation 6:n olevan yllättävän pieni parannus PS5-sukupolveen

YouTube-kanavalla vuodettiin PS6:n mahdolliset tekniset tiedot

RDNA 5 -näytönohjain sekä PS5 Prota parempi suorituskyky

Julkaistaan mahdollisesti loppuvuodesta 2027 tai alkuvuodesta 2028

Tuore tietovuoto antaa osviittaa odotetun PS6-konsolin mahdollisista teknisistä tiedoista. Paljastusten takana on suosittu ja luotettavana pidetty YouTube-kanava Moore's Law Is Dead (tuttavallisemmin MLID).

Wccftech ja MLID ovat julkaisseet tietoja AMD:n vuoden 2023 esityksestä, jossa tiettävästi kerrotaan yleiskuva PS6-konsolista, joka kulkee koodinimellä Orion.

Mikäli tiedot pitävät paikkansa, on luvassa enemmän kokemusta hiova konsoli kuin kovinkaan vallankumouksellinen harppaus. Pääasialliset painopisteet ovat alkuperäistä PS5-konsolia matalampi virrankulutus, PS5 Prota hillitympi komponenttien määrä sekä nykyistä konsolisukupolvea parempi suorituskyky.

PS6:n kerrotaan hyödyntävän RDNA 5 -arkkitehtuuriin pohjautuvaa AMD-näytönohjainta. Tämä mahdollistaa PS5 Prota paremman suorituskyvyn. Materiaalien mukaan luvassa on GDDR7:n avulla saatava parempi kaistanopeus, joka yltäisi PS5 Pron 578 Gt/s:n sijaan tasolle 640-768 Gt/s.

Vuodon perusteella PlayStation 6:n graafinen suorituskyky olisi suunnilleen samalla tasolla kuin Nvidia GeForce RTX 4080 -näytönohjaimella. Lisäksi luvassa pitäisi olla taaksepäin yhteensopivuus PS5- ja PS4-pelien kanssa.

Hintalapuksi kerrotaan noin 499 dollaria, mikä olisi 200 dollaria vähemmän kuin PS5 Prolla. Jos tästä vedetään mutkat suoriksi kotimaisille markkinoille, tarkoittaisi se noin 649 euron hintaa. Varsinainen julkaisu nähdään paljastuksen mukaan loppuvuodesta 2027 tai alkuvuodesta 2028.

Jos mainitut tiedot pitävät paikkansa, saattaa PS6 olla varsin maltillinen päivitys nykyiseen PS5 Pro -tehokonsoliin verrattuna. Hintalapun kohtuullisuus on kuitenkin iloinen yllätys.

Taistelu parhaan pelikonsolin asemasta saattaa käydä pian taas kuumana, sillä myös Xboxin on kerrottu valmistautuvan uuden laitteen julkaisuun. Samainen YouTube-kanava MLID julkaisi Microsoftin laitteen mahdolliset tekniset tiedot taannoin. Näiden tietojen perusteella Xbox saattaa pyrkiä parempaan suorituskykyyn sekä jopa 4K @ 120 fps -kokemukseen.

Vaikka lähde on uskottava, kannattaa väitteisiin suhtautua tässä vaiheessa suurella varauksella. Konsolien julkaisuun on vielä pitkä aika, joten monet tekniset ominaisuudet ja lukemat voivat vielä muuttua siitäkin huolimatta, että ne olisivat tällä hetkellä totuudenmukaiset.