Finnish Game Awards nostaa parhaat kotimaiset pelit valokeilaan – peligaalassa palkitaan viime vuoden kehutuimmat teokset

Suomen peliala järjestää tällä viikolla perinteikkään The Finnish Game Awards -gaalan juhlistaakseen vuoden 2024 menestyneimpiä, kiinnostavimpia sekä parhaita kotimaisia pelejä.

Tilaisuus järjestetään Helsingissä 13. toukokuuta. Mukaan juhlahumuun pääsee kutsuvieraslistan ohella ostamalla pääsylipun tai katsomalla lähetyksen suorana YouTuben livestriimistä.

Luvassa on useita eri palkintokategorioita. Suomen Pelinkehittäjät ry:n ojentamat neljä pystiä ansaitsevat Vuoden paras suomalainen peli (Finnish Game of the Year), Vuoden tulokas (Finnish Rookie of the Year), Vuoden vaikuttaja (Power Player of the Year) ja Vuoden luova suoritus (Creative Achievement of the Year).

Parhaan suomalaisen pelin tittelistä kamppailevat:

LEGO Hill Climb Adventures

Goblin Camp

Bike Unchained 3

Pax Dei

Supermoves

Warframe

The Black Grimoire: Cursebreaker

Finnish Cottage Simulator

Muutkin järjestöt sekä tahot palkitsevat kiitoksensa ansainneita tahoja. Esimerkiksi Vuoden IGDA-vapaaehtoisen, Finnish Game Jamin Jampion of the Year sekä W Love Games -yhdistyksen W Love Games Excellence Award parhaalle Indie-pelille. Gaalassa luovutetaan myös Bit1-kilpailun pääpalkinto Bit1 Game Award 2025 -opiskelijakilpailun voittajalle.

Finnish Game Awards -peligaala järjestetään tänä vuonna Ravintola Töölössä. Lähetyksen voi katsoa YouTube-striimistä tiistaina 13. toukokuuta 2025 kello 19.00-20.30. Tapahtuman juontamisesta vastaa Teemu Haila.