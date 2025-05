Vuoto esittelee Sonyn seuraavat lippulaivakuulokkeet – luvassa merkittävä paluu vanhaan

Sony WH-1000XM6 ilmestyy huhujen mukaan toukokuussa 2025

Hinnan povataan nousevan merkittävästi nykymallista

Tekniset tiedot sekä muotoilu saattoivat paljastua

Sonyn uudet lippulaivakuulokkeet ovat huhupuheissa nykyisin jo lähes päivittäin. Syykin on selvä: The Walkman Blog vihjaa odotetun Sony WH-1000XM6 -mallin ilmestyvän vielä tämän kuun aikana. Sittemmin kuulokkeet olivat hetkellisesti näkyvissä Espanjan Amazon-verkkokaupassa, ja nyt mallista on julkaistu kuvakin.

Tuoreimman paljastuksen takana on Notebookcheck.net, jonka julkaisema kuva on nähtävissä alla. Vaikka otos ei ole kovinkaan tarkka, vaikuttaa se vahvistavan huhutun taittuvan rakenteen, jonka nykyinen WH-1000XM5 jätti välistä.

Taittuvuuden puuttuminen sai Sony WH-1000XM5 -arvostelussamme ansaittua sapiskaa, sillä sen vuoksi mallin kuljettaminen ei ollut yhtä käytännöllistä kuin edeltäneen Sony WH-1000XM4:n kuskaaminen. Tämän vuoksi nykyinen kärkimalli ei ole onnistunut syrjäyttämään edeltäjäänsä parhaiden kuulokkeiden listallamme.

Sony näyttää ottaneen vinkistä vaarin, sillä WH-1000XM6 vaikuttaa palauttavan taittuvuuden. Myös muut uudistukset kuulostavat lupaavilta.

Mitä tiedämme Sony WH-1000XM6 -kuulokkeista?

(Image credit: Aakash Jhaveri)

WH-1000XM6 hinnoiteltiin Amazonin verkkosivuilla 470 euroon, mikä povaa julkaisuhinnan nousevan edeltäjästä jopa satasella.

Amazonin sivuilla mainittiin QN3-järjestelmäpiiri, lisämikrofoneja vastamelutoiminnon parantamiseksi sekä magneettinen suojakotelo. Lisäksi arkea pyritään sujuvoittamaan 10-kaistaisella taajuuskorjaimella, 30 tunnin akkukestolla sekä 30mm elementeillä. Mainittiinpa sivuilla myös 360-asteinen tilaäänen ylöspäinmiksauksen.

Sekä Amazonin markkinointiteksti että The Walkman Blogin sivuissa mainitaan "uusi HD -vastamelutoimintoon tarkoitettu QN3-piiri sekä 12 mikrofonia", "uusi panta", "entistä miellyttävämpi ja jämäkämpi rakenne" sekä "kuusi AI-tuellista mikrofonia".

Vaikka hinnannousu kuulostaa ikävältä yllätykseltä, muilta osin Sony WH-1000XM6 vaikuttaa perustellulta uuden sukupolven mallilta suosituille huippukuulokkeille. Jos huhut pitävät paikkansa, kuullaan viralliset tiedot lähiviikkojen aikana.