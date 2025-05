Sony WH-1000XM6-läcka ger oss första bilden på hörlurarna – och visar en viktig designförändring

Sony WH-1000XM6 förväntas lanseras under maj 2025

De lär bli betydligt dyrare än den nuvarande modellen

Specifikationerna har redan läckt – och nu finns även ett foto

Sonys nya toppmodell har dykt upp i många läckor under de senaste dagarna. Under helgen rapporterade The Walkman Blog att WH-1000XM6 var planerad för lansering i maj och bara två dagar senare dök en Amazon-listning upp på den spanska sidan med viktiga specifikationer. Nu har ännu en läcka dykt upp – ett foto som laddades upp på Reddit och som nu även sprids via Notebookcheck.net.

Bilden är inte i hög upplösning, men visar tillräckligt med detaljer för att bekräfta ett av de viktigaste ryktena från Amazon-läckan: gångjärnen är tillbaka. Sony verkar alltså återgå till vikbar design som på XM4, vilket man övergav i WH-1000XM5.

Avsaknaden av denna vikbara konstruktion var något vi lyfte i vår recension av WH-1000XM5, där vi noterade att det gjorde dem "lite stora att packa ner" och att om du verkligen ville ha ett par hörlurar för resor, kunde in-ear-modellen WF-1000XM4 (nu efterföljd av WF-1000XM5) vara ett bättre alternativ.

Men det ser alltså ut som att kommande WH-1000XM6 återigen kommer att erbjuda en mer resvänlig design – tillsammans med ett par andra nya funktioner.

Sony WH-1000XM6: vad vi vet hittills

Sony WH-1000XM6-hörlurarna kan få vikbara gångjärn som de som senast sågs i XM4-modellen (ovan). (Image credit: Aakash Jhaveri)

Amazon-läckan avslöjade ett pris på €470 inklusive moms för spanska köpare; utan moms landar det på €439. Det motsvarar ungefär 499 dollar, jämfört med den tidigare modellen som kostade 399 dollar vid sin lansering.

I Sverige hade Sony WH-1000XM5 ett pris på 5 000 kronor vid sin lansering, vilket var en tusenlapp dyrare än föregångaren Sony WH-1000XM4. Med tanke på att dollarpriset enligt rykten kommer att bli 100 dollar dyrare, kan det eventuellt handla om en liknande höjning runt tusenlappen även för denna modell.

Produktsidan på Amazon nämnde en ny QN3-processor, fler mikrofoner för brusreducering och ett nytt magnetiskt fodral. Även en 10-bands equalizer, 30 timmars batteritid och 30 mm element listades – samma storlek som i XM5 men mindre än i XM4. Det nämndes även stöd för 360-graders ljuduppmixning för att skapa surroundeffekt.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Marknadsföringstexten från Amazon, skärmdumpad av The Walkman Blog, inkluderar fler detaljer. Bland annat kan vi förvänta oss "ny HD Noise Cancelling Processor QN3 och 12 mikrofoner", ett "nytt huvudband som är ännu bekvämare och säkrare än föregående modell" samt "sex AI-drivna mikrofoner" som använder AI-baserad brusreducering för att filtrera bort oönskade ljud.

Så även om prishöjningen inte är särskilt glädjande, verkar det som att Sony WH-1000XM6 ändå kan komma att bjuda på flera värdefulla uppgraderingar – och vi får sannolikt veta allt officiellt vid lanseringen senare denna månad.