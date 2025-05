Ny Sony WH-1000XM6-läcka kan ha avslöjat designen och priset

Sony WH-1000XM6 kan släppas under de första veckorna i maj

De ser ut att återgå till den äldre vikbara designen

Priset ser ut att bli högre än för WH-1000XM5

När det gäller de bästa over-ear-hörlurarna du kan köpa just nu finns både Sony WH-1000XM4 och WH-1000XM5 med på vår topplista. Nu verkar det som att efterföljaren, Sony WH-1000XM6, är på väg att lanseras inom kort.

Enligt The Walkman Blog (via Notebookcheck) kommer Sony WH-1000XM6 att offentliggöras någon gång under den första eller andra veckan i maj. Däremot verkar det kunna dröja till mitten av juni innan du faktiskt kan köpa dem i butik eller beställa dem online.

Samma källa uppger att priset kommer att landa på omkring 479 dollar. Som jämförelse lanserades WH-1000XM5 för 399 dollar, så det handlar alltså om en ganska rejäl prishöjning. På den svenska marknaden hade WH-1000XM5 ett pris på 5 000 kronor vid sin lansering, så om det faktiskt blir en prisökning kommer det att bli ett riktigt dyrt par hörlurar.

Med tanke på att WH-1000XM5 hade premiär i maj 2022 har vi väntat länge på en uppföljare. Modellen före det, WH-1000XM4, släpptes redan i augusti 2020.

Vad vi tror oss veta hittills

Sony WH-1000XM5 (Image credit: Future)

En annan intressant detalj från den senaste läckan är att WH-1000XM6-modellen tydligen kommer att vara vikbar, till skillnad från dagens WH-1000XM5. Det innebär att man återgår till designen vi såg i både WH-1000XM4 och WH-1000XM3 – något många användare har efterfrågat.

Det här är mer information än vi tidigare haft om dessa hörlurar, trots att lanseringen alltså verkar vara nära. En tidigare läcka nämnde också färgalternativen svart, platinumsilver och midnattsblå.

Redan i början av året kom rykten om förbättrad Bluetooth och ett mer robust gångjärn, vilket antyder att Sony satsar på att förbättra både anslutning och hållbarhet. Förväntningarna är höga – inte minst eftersom det gått tre år sedan den senaste modellen släpptes.

Eftersom WH-1000XM6 nyligen även dykt upp i offentliga myndighetsregister, verkar det nu mer eller mindre säkert att en lansering är nära. Vi håller så klart utkik och rapporterar så fort något bekräftas officiellt.