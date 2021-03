Wie das WandaVision-Serienfinale auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness vorbereitet

Es folgen Spoiler für WandaVision.

Der Hulk tauchte in "Thor: Tag der Entscheidung" auf, Black Widow war eine Schlüsselfigur in den Captain America-Filmen und Iron Man war praktisch der Antagonist in "Captain America: Civil War". Im Marvel Cinematic Universe sind wir es gewohnt, dass große Charaktere in Filmen auftauchen, die von anderen Superhelden angeführt werden.

Während es wahrscheinlich ist, dass WandaVision keine zweite Staffel bekommen wird, wird Wanda Maximoff leben, um an einem anderen Tag an einer anderen Front des MCU zu kämpfen. Gerade erst wurde enthüllt, dass sie die legendäre Scarlet Witch ist und ihre realitätsverändernden Heldentaten in Westview, New Jersey, sollen die Handlung des kommenden "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" vorbereiten - der im März 2022 in die Kinos kommt.

Nachdem WandaVision-Star Elizabeth Olsen längst bestätigt hat, neben Benedict Cumberbatch in der Sorcerer Supreme-Fortsetzung aufzutreten, stellt sich nun die große Frage, wie die Ereignisse der erfolgreichen Disney Plus Serie mit der magischen Handlung von Doctor Strange zusammenhängen.

Deshalb haben wir uns das WandaVision-Serienfinale genauer angesehen, um zu erklären, was es für die Magie im MCU bedeutet und wie es erklären könnte, warum das Multiversum der nächste Schritt in Phase 4 des MCU ist.

Wanda Maximoff entfesselte im Serienfinale ihre vollen Kräfte als Scarlet Witch. (Image credit: Marvel Studios)

Warum ist WandaVision wichtig für Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Die Verbindung geht weit über die Tatsache hinaus, dass Wanda Maximoff und Stephen Strange die beiden bekanntesten zaubernden Superhelden im MCU sind. Während WandaVision-Regisseur Matt Shakman gegenüber Collider erklärt hat, dass sie bisher keine Pläne für eine zweite Staffel von WandaVision haben - wenn auch mit dem Vorbehalt, dass sich dies natürlich ändern könnte - ist es schon lange bekannt, dass Wanda selbst in der Doctor Strange-Fortsetzung auftreten wird.

Elizabeth Olsens Beteiligung wurde im Juli 2019 bestätigt, als die Marvel Studios ihre mit Spannung erwarteten Phase 4 vorstellten, die nach Avengers: Endgame angesiedelt ist. Dazu zählt auch der "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Was wissen wir über Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Während die genaue Art von Wandas Beteiligung an dem Film derzeit unbekannt ist, können wir bereits ein paar Puzzlestücke der Sorcerer Supreme Fortsetzung zusammensetzen.

Regie führt Sam Raimi, der Scott Derrickson ablöste, nachdem "kreative Differenzen" (wie Variety berichtet) den Regisseur des ursprünglichen Doctor Strange dazu veranlassten, das Projekt zu verlassen. Raimi hat bereits Erfahrung mit Figuren, die vom legendären Marvel-Künstler Steve Ditko geschaffen wurden. Er führte Regie bei den drei Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire in der Hauptrolle - der Wandkrabbler war eine Zusammenarbeit zwischen Ditko und Stan Lee. Raimi hat auch erneut den bekannten Komponisten Danny Elfman mit ins Boot geholt.

Was die Handlung angeht, so ist der Titel "...in the Multiverse of Madness" schon ein großer Anhaltspunkt. Wie Derrickson dem Publikum in Halle H auf der Comic-Con 2019 erzählte (Entertainment Weekly berichtete): "Nur weil Quentin Beck Lügen über das Multiversum [in Spider-Man: Far From Home] erfindet, heißt das nicht, dass es nicht real ist."

Kevin Feige, Oberhaupt der Marvel Studios, hat in einem Interview mit ComicBook.com im Dezember 2019 die Bedeutung der parallelen Realitäten des Multiversums für die Zukunft des MCU erläutert. Er erklärte: "Als wir mit dem MCU anfingen, ging es nur um Tony Stark. Wir haben die Welt mit Tony Stark und dem Iron Man-Anzug bekannt gemacht. Dann ging es darum, den Leuten beizubringen, was 'Asgardianer' sind und etwas über Supersoldaten zu lernen, um sie dann in Avengers zusammenzuführen. Ich habe schon immer Weltraumfilme geliebt, deshalb haben wir 'Guardians [of the Galaxy]' gemacht und die Fans haben es super aufgenommen. Ich wollte schon immer Zeitreisen machen, was wir endlich in '[Avengers:] Endgame' machen konnten. Das Multiversum ist der nächste Schritt in der Evolution des MCU und 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' wird es auf eine Art und Weise aufbrechen, die Auswirkungen auf eine Disney Plus-Serie davor (das ist nicht WandaVision) und auf Filme danach haben wird und zwar auf eine große, lustige Art und Weise."

Es scheint wahrscheinlich, dass der Zeitstein - der Infinity-Stein, der im Herzen des Auges von Agamotto sitzt, das der Sorcerer Supreme trägt - zumindest einige der Türen zum Multiversum öffnen wird. Tatsächlich verriet eine in Backstage erschienene Zusammenfassung zu Doctor Strange 2, dass: "nach den Ereignissen von 'Avengers: Endgame' Dr. Stephen Strange seine Forschungen am Zeitstein fortsetzt. Doch ein alter Freund, der zum Feind wird, macht seinen Plänen ein Ende und bringt Strange dazu, unsagbar Böses zu entfesseln".

Es besteht die Möglichkeit, dass es sich bei dem Freund, der zum Feind wird, um Wanda handelt. Schließlich waren sie und Strange beide Teil der Avengers, die gegen Thanos kämpften und Wandas Einsatz von Magie könnte sie in Konflikt mit dem Sorcerer Supreme bringen.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich bei diesem zum Verbündeten gewordenen Antagonisten um Chiwetel Ejiofors Mordo handelt. Während Mordo im ersten Film noch an der Seite von Strange kämpfte, war er nach dem Abspann desillusioniert von der Art und Weise, wie Strange und die Älteste die Naturgesetze missachteten. Da (Baron) Mordo auch in den Comics ein Bösewicht ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er einer der Bösewichte in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sein wird.

Wandas Halloween-Outfit war ein großer Hinweis auf ihr Scarlet Witch-Alter-Ego. (Image credit: Marvel Studios)

Wie wird uns WandaVision auf Doctor Strange 2 vorbereiten?

"Ich glaube nicht, dass Doctor Strange [in the Multiverse of Madness] überhaupt Sinn machen würde, wenn wir WandaVision nicht hätten", sagte Olsen im Januar 2021 gegenüber USA Today. "[Wanda] hat sich wirklich gegen die Rolle gewehrt, die man ihr gegeben hat, nämlich diese Person mit Fähigkeiten und Kräften zu sein. [WandaVision] gibt Aufschluss darüber, was sie einzigartig macht und die Verantwortlichkeit für ihre Lebenserfahrung. Es fühlt sich an wie eine Coming-of-Age-Geschichte in einer erwachsenen, weiblichen Art und Weise für sie mit dieser Serie."

Die letzten beiden Episoden von WandaVision haben gezeigt, dass Wanda Maximoff viel mächtiger ist, als wir jemals vermutet haben. Tatsächlich bestätigte die Hexe Agatha Harkness, dass Wanda sogar mächtiger ist als der Sorcerer Supreme selbst.

Wir hatten immer angenommen, dass Wandas magische Kräfte nur das Ergebnis ihrer Aussetzung mit dem Gedankenstein als Teil der HYDRA-Experimente in ihrer Heimat Sokovia waren. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Sie wurde mit begrenzten telekinetischen und telepathischen Fähigkeiten geboren, aber der Kontakt mit dem Infinity-Stein gab ihren Kräften einen ungeahnten Schub.

Sie ist jetzt die Scarlet Witch, ein einzigartiges Wesen mit der Fähigkeit, Chaosmagie zu wirken und scheinbar auch ein Nexus-Wesen mit der Macht, die Realität zu manipulieren. Die Scarlet Witch "nicht geboren, sondern geformt wird. Sie hat keinen Hexenzirkel, sie braucht keine Wörter, um ihre Zauber zu wirken. Es ist [ihr] Schicksal, die Welt zu zerstören", sagte Agatha in Folge 9 von WandaVision.

Am Ende von WandaVision hat Wanda Agathas Pläne, ihre Energie zu stehlen, vereitelt und das Hexfeld abgeschaltet, das die Stadt Westview in eine lebende Sitcom verwandelt hatte. Als unglückliche Konsequenz hörten der "zurückgekehrte" Vision und ihre Kinder mit Superkräften, Billy und Tommy, auf zu existieren.

Aber die Post-Credits-Sequenz des WandaVision-Serienfinales zeigte, dass Wanda in eine abgelegene Berghütte umgezogen ist - möglicherweise in die Nähe des Mount Wundagore, ihrem Geburtsort in den Comics. Während Wanda ganz normal aussah, war eine zweite Inkarnation von Scarlet Witch in einem Hinterzimmer damit beschäftigt, Zaubersprüche zu wirken und Informationen aus dem Darkhold zu erlangen. Dieses berüchtigte "Buch der Verdammten" ist eine Schlüsselquelle für Informationen über dunkle Magie.

Was hat die Scarlet Witch also vor? Die Tatsache, dass Billys und Tommys Hilferufe deutlich zu hören waren, lässt vermuten, dass sie einen Weg sucht, sie zurückzuholen. Das würde sich mit den Handlungssträngen in den Comics decken, wo die Zwillingsbrüder ebenfalls magische Konstrukte waren, die anschließend wiedergeboren wurden.

In der Tat könnten die "Forschungen" der Scarlet Witch das sein, was Doctor Strange und Wanda zusammenbringt. Schließlich gehört es zu den Aufgaben des Sorcerer Supreme, ein Auge auf andere Magieanwender zu haben, vor allem auf solche, die sich zu sehr den dunklen Künsten widmen. Er ist sicher an jemandem interessiert, der Chaosmagie anwenden kann und könnte sogar die Hilfe von Agatha in Anspruch nehmen, die von Wanda zu einem lebenslangen Fegefeuer in einer Sitcom verurteilt wurde.

Es gibt noch einen weiteren, subtileren Hinweis darauf, dass diese Szene ein direkter Startpunkt für Doctor "Strange in the Multiverse of Madness" ist - eine verlangsamte Version von Michael Giacchinos Doctor Strange-Theme ist deutlich zu hören.

Evan Peters Pietro Maximoff war nicht ganz so wichtig für das Multiverse of Madness, wie ursprünglich angenommen. (Image credit: Marvel/Disney)

Ist WandaVision die Vorbereitung für Marvels Multiversum?

Als Evan Peters als ihr verstorbener Bruder Pietro an Wandas Türschwelle auftauchte, dachten wir, es sei unser erster richtiger Blick in Marvels Multiversum. Immerhin hatte Peters Peter Maximoff (alias Quicksilver) in den X-Men-Filmen außerhalb des MCU gespielt - Aaron Taylor-Johnson hatte die Rolle zuvor in Avengers: Age of Ultron - was darauf hindeutet, dass es eine Vermischung der Realitäten gegeben hat.

Wie sich herausstellte, war die wahre Erklärung viel einfacher. Der WandaVision-Pietro war einfach Agathas Marionette, ein Spion, der ausgesandt wurde, um Informationen über die Welt, die Wanda erschaffen hatte, aufzudecken. Es handelte sich also nicht um ein echtes Crossover mit der separaten Zeitlinie der X-Men-Filme, sondern einfach um eine umprogrammierte Version von Ralph, dem realen Bewohner des Nachbarhauses, das Agatha in ihrer munteren Agnes-Verkleidung übernommen hatte. Die Tatsache, dass er wie der andere Pietro aussah, hat keine Bedeutung für das Universum - dies war nur ein Easter Egg für die Zuschauer. Die Türen zum Multiversum bleiben ungeöffnet.

Allerdings könnten die realitätsverändernden Fähigkeiten, die Wanda in WandaVision offenbart, der Schlüssel zum Aufschließen der MCU-Version des Multiversums sein. Im "House of M"-Storybogen in den Marvel-Comics versuchte Wanda, ihre Fähigkeiten zur Veränderung des Universums zu nutzen, um eine neue, verbesserte Realität zu schaffen, in der das Leben für alle besser ist. Vielleicht werden die Pläne für ein utopisches neues Universum der Katalysator für "Doctor Stranges in the Multivere of Madness" sein?

Jede Folge von WandaVision ist jetzt auf Disney Plus verfügbar.