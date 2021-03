WandaVision Staffel 2: Was wir nach dem Serienfinale wissen

Es folgen Spoiler für die komplette Staffel von WandaVision.

WandaVision wurde auf Disney Plus beendet. Die Geschichte von Wanda Maximoff ist natürlich noch nicht zu Ende, denn sie hat gerade erst begonnen. Nachdem sie ihren Übergang zur Scarlet Witch vollzogen hat - eine mächtige Figur, die im Darkhold vorhergesagt wurde und die Magie ohne die Hilfe von Beschwörungen oder einem Hexenzirkel einsetzen kann - muss Wanda nun herausfinden, wie sie ihre Kräfte kontrollieren kann. Möglicherweise kann sie sogar ihre Kinder retten, wenn man die Post-Credits-Szene in WandaVision Folge 9 bedenkt.

Ist dies also das Ende der gemeinsamen Geschichte von Wanda und Vision auf Disney Plus? Für den Moment schon. Aber Marvel hat eine weitere Staffel von WandaVision nicht ausgeschlossen. Unten haben wir alles zusammengefasst, was wir bisher über eine mögliche WandaVision-Staffel 2 wissen, einschließlich dessen, was Marvels Kevin Feige zu diesem Thema gesagt hat.

WandaVision Staffel 2 ist nicht ausgeschlossen - wird aber nicht vor Doctor Strange 2 erscheinen

Disney Plus hat derzeit keine Pläne für eine 2. Staffel von WandaVision. Während einige der MCU-Serien, die auf der Plattform laufen, mit Blick auf eine zweite Staffel entwickelt wurden, wurde bereits bestätigt, dass Wanda Maximoffs Geschichte in Doctor Strange in the Multiverse of Madness fortgesetzt wird, der im Jahr 2022 erscheinen soll.

In diesem Film erwarten wir, dass Wanda lernt, ihre Kräfte zu kontrollieren, wie es im WandaVision-Finale angedeutet wurde - zweifellos mit der Hilfe von Doctor Stephen Strange, dem Sorcerer Supreme. Wir erwarten auch, dass die Post-Credits-Szene von Folge 9 Bestandteil der Geschichte sein wird, denn es wird angedeutet, dass Tommy und Billy ihre Mutter um Hilfe anflehen.

Was hat Marvel dazu gesagt, dass WandaVision eine Staffel 2 bekommt? "Ich bin schon zu lange bei Marvel, um ein definitives Nein oder Ja zu irgendetwas zu sagen", erklärte Marvel Studios-Chef Kevin Feige den Reportern während des Television Critics Association Press Tour Panels in Bezug auf eine weitere Staffel von WandaVision. Ob eine zweite Staffel kommt wird von der Geschichte des MCU diktiert werden.

Im Moment klingt es also so, als hätten Marvel und Disney Plus keine festen Pläne für eine 2. Staffel von WandaVision. Marvel hat die Möglichkeit jedoch nicht ganz ausgeschlossen.

Einige MCU-Serien erhalten zweite Staffeln auf Disney Plus und andere wiederum nicht

Marvel hat Pläne, zweite Staffeln für einige der kommenden Disney Plus Shows zu produzieren, aber noch ist unklar von welchen. "Wenn wir mit einem Film beginnen, hoffen wir, dass es einen zweiten Teil gibt, wir hoffen, dass es einen dritten Teil gibt, aber wir gehen nicht von Anfang an davon aus", sagte Feige kürzlich gegenüber THR.

"Bei einigen der Shows, die ich erwähnt habe und die wir gerade anfangen zu filmen, haben wir eine Struktur im Kopf, die auf direktere Weise in eine zweite oder dritte Staffel führen würde, verglichen mit einer Show wie WandaVision, die in einen Spielfilm übergeht", fügte er hinzu.

WandaVision wird also seine Geschichte in Doctor Strange in the Multiverse of Madness fortsetzen und deshalb ist eine Staffel 2 der Serie noch nicht in Sicht.

Laut Feige bei den TCAs (via TVLine) ist jedoch "der Spaß am MCU das ganze Crossover zwischen Serien und Filmen. Manchmal folgt auf eine Serie eine 2. Staffel, und manchmal geht sie in einen Film über und dann wieder zurück in eine Serie.", sagte Feige. Das würde darauf hindeuten, dass WandaVision Staffel 2 auf dem Tisch bleibt, wenn sie auf den zweiten Doctor Strange-Film folgt.

Wird The Falcon and the Winter Soldier die erste Serie sein, die verlängert wird, da sie nicht zu einem kommenden MCU-Film führt (von dem wir bisher wissen)? Das scheint möglich (obwohl Schauspieler Anthony Mackie laut einem aktuellen Variety-Interview keine Gespräche über eine Staffel 2 geführt hat), aber wir müssen erst einmal abwarten.

Worum könnte es in Staffel 2 von WandaVision gehen?

(Image credit: Marvel/Disney)

Sollte sich Marvel dazu entschließen, WandaVision wieder aufzugreifen, vermuten wir, dass man das Sitcom-Setting aufgegeben würde. Die Serie müsste sich um etwas völlig anderes drehen.

Davon abgesehen gibt es in Bezug auf eine weitere Reihe von Folgen über Wanda und Vision ein paar lose Enden in der Serie, an die eine 2. Staffel von WandaVision anknüpfen könnte. Was geschah mit White Vision am Ende dieser Staffel? Wir sahen, wie der wiederbelebte, einst gefährliche Vision-Körper die Erinnerungen des Original-Vision erhielt und davonflog.

Sicherlich ist eine Begegnung zwischen diesem realen Vision und Wanda Maximoff etwas, das wir in der Zukunft des MCU erwarten können. Wann oder wo das passieren wird, bleibt allerdings vorerst ein Geheimnis.

Es bleibt auch die Frage, was der Hilferuf von Wandas Kindern in der Post-Credits-Szene von Folge 9 bedeutet hat, aber wir erwarten, dass dies in Doctor Strange in the Multiverse of Madness geklärt wird.