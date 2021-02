Marvel's The Falcon and the Winter Soldier mit neuem Trailer und Veröffentlichungsdatum

Während ihre von der Kritik gefeierte Show WandaVision in den letzten Wochen immer stärker wurde, hat Marvel Studios es für angebracht gehalten, während des Super Bowl LV einen neuen Trailer für ihre nächste Disney Plus-Originalserie zu veröffentlichen.

Der neue Trailer zu "The Falcon and the Winter Soldier" gibt einen besseren Einblick in die weiteren Abenteuer von Sam Wilson (Anthony Mackie) und James Buchanan "Bucky" Barnes (Sebastian Stan) und verrät endlich das offizielle Erscheinungsdatum der Serie: 19. März 2021.

Basierend auf dem obigen Trailer sieht es so aus, als würde sich die Serie eng am Tonfall von The Return of the First Avenger orientieren. Es scheint, als gäbe es einen Fokus auf militärische Action und politische Intrigen.

Der Trailer setzt kurz nach den Ereignissen von Avengers: Endgame ein und es sieht so aus, als würden Falcon und der Winter Soldier versuchen, ihre Rivalität in einer Beratung aufzuarbeiten, was in diesem Trailer in einem sehr humorvollen Wettstarren gipfelt.

Darüber hinaus ist auch Sharon Carter (Emily VanCamp) zurück und die Rückkehr von Baron Helmut Zemo (Daniel Brühl) wird angeteasert, den wir zuletzt am Ende von Captain America: Civil War gesehen haben. "Ich habe nicht die Absicht, mein Werk unvollendet zu lassen", sagt Zemo während er seine klassische lila Maske aus den Comics hält.

Sehr spannender Inhalt! Zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten, bis die sechsteilige Serie am 19. März startet - nur drei Wochen nach dem bevorstehenden Finale von WandaVision.