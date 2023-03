Top Gun 2-Movie-Collection – Klassiker und Vorjahreshighlight im 4K-Bundle (inkl. Gewinnspiel)

Während kürzlich erst die aufgehübschte Fassung des Thrillers Red Eye (2005) (Öffnet sich in einem neuen Tab), bei Paramount (Öffnet sich in einem neuen Tab) erschien, geht es zum Monatsende noch einmal mit einem richtigen Schmankerl in Richtung April.

Denn bereits am 30.03. steht die Top Gun 2-Movie-Collection (Öffnet sich in einem neuen Tab) vor der Tür. Selbsterklärend handelt es sich hier um ein Bundle bestehend aus dem Klassiker aus 1986 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie der flotten Neuauflage Top Gun: Maverick (Öffnet sich in einem neuen Tab), die im Vorjahr noch so einige Lorbeeren einheimsen konnte.

Solltest du das Sommerhighlight von 2022 also bisher versäumt haben, ist das die ideale Gelegenheit, um deine Kenntnisse rund um die Geschehnisse des Vorgängers aufzufrischen und danach sogleich mit der hervorragend besetzten Fortsetzung anzuknüpfen – ganz gemütlich im eigenen Wohnzimmer.

Weil unsere Redaktion der Meinung ist, dass die Abenteuer von Goose, Rooster und Maverick in jedes Film-Pflichtprogramm gehören, sind wir so nett und verlosen gleich drei Exemplare des vorteilhaften Bundles in der schicken 4K Blu Ray-Variante. Was genau du zur Teilnahme brauchst und worum sich die Abenteuer des jungen sowie alten Tom Cruise grob drehen, verrate ich dir im Folgenden.

Luftiger Actionbombast Hoch Zwei

Top Gun (1986)

Im ikonischen Erstling begleiten wir Tom Cruise als jungen "Maverick" bei seinem Aufstieg hin zum Fliegerass als Teil der Top Gun-Crew. Maverick ist ein waschechter Teufelskerl und sein Leben verläuft durchaus gut: Er und sein Freund "Goose" (Anthony Edwards) schaffen es zur Top Gun-Station, er kann fliegen wie kaum ein Zweiter und die junge Ausbilderin "Charlie" scheint genau die Person zu sein, die ihm zu seinem großen Glück noch fehlt.

Hochmut kommt ja aber bekanntlich vor dem Fall und in Top Gun (1986) ist selbiger recht tief. Und nach einem jähen Schicksalsschlag muss Maverick nicht nur seine Ängste überwinden, sondern auch die Frage klären, wie seine Zukunft bei Top Gun verlaufen soll.

Mit der Star-Besetzung rund um Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Meg Ryan sowie Tim Robbins und schließlich auch Tom Cruise gehört der Film zu den waschechten Klassikern des Action-Segments und ist für Fans von Vollgas-Unterhaltung zweifelsfrei auch heute noch ein 'Must Watch'.

Im Erstling aus 1986 begleiten wir noch einen deutlich jüngeren Tom Cruise dabei, wie er in die Rolle des Teufelskerls Maverick schlüpft. (Image credit: Paramount Pictures)

Top Gun: Maverick (2022)

2022 sollte die altbekannte Geschichte rund um Maverick schließlich mit dem namensgebenden Sequel "Top Gun: Maverick" eine längst überfällige Fortsetzung erhalten.

30 Jahre ist Pete "Maverick" Mitchell inzwischen als Top-Pilot im Einsatz. Einmal mehr werden seine Dienste aber in Anspruch genommen, als er eine Gruppe von Top-Gun-Absolventen für ihre nächste Sondermission trainieren soll. An sich keine große Sache für Maverick..., wenn es da nicht eine Begegnung gäbe, die alte Wunden aus der Vergangenheit wieder aufreißt.

Aber nicht nur Maverick selbst wird einiges abverlangt, sondern auch der Gruppe an Auserwählten, die sich zeitnah mit einem Einsatz konfrontiert sehen, der weit mehr fordern könnte, als ihnen im Vorhinein klar war.

Das Alter sieht man den inzwischen 60-Jährigen Tom Cruise auch im Nachfolger von 2022 kaum an. Und auch der Film selbst kann nach über 35 Jahren noch immer mit den gleichen Qualitäten überzeugen! (Image credit: Paramount Pictures)

Die Fortsetzung aus 2022 gehört zu den erfolgreichsten Filmen des Vorjahres und war auch unzählige Monate nach Release noch im Kino zu bestaunen. Und auch wir haben den Film in unserem Jahresrückblick (Öffnet sich in einem neuen Tab) in den höchsten Tönen gelobt.

Verwunderlich ist das nicht, wo doch einmal mehr Tom Cruise als Maverick begeistert und auch Miles Teller als "Rooster" seine Zeit im Rampenlicht hervorragend nutzt. Und auch wenn der Film nicht gerade mit (über-) komplexer Story oder überraschenden Wendungen punkten kann, gibt es doch umso mehr für die Augen statt nur den Kopf. Der Nachfolger ist dabei ein wahres Actionfeuerwerk, was man guten Gewissens einem jeden Interessierten für einen unterhaltsamen Abend ans Herz legen kann.

Gehörst du vielleicht zur Gruppe derer, die Maverick schon ewig schauen wollten, es aber einfach noch nicht geschafft haben?

Oder bist du vielleicht sogar einer der wenigen Action-Fans, die gar das Original aus 1986 noch auf ihrer Watchlist haben?

Was es auch sein mag, ich habe in beiden Fällen eine gute Nachricht für dich:



Dank Paramount dürfen wir nämlich gleich drei 4K-Exemplare der Top Gun 2-Movie-Collection unter den Teilnehmern unseres Gewinnspiels verlosen.



Was du für die Teilnahme tun musst und wann du als glücklicher Auserwählter über deinen Gewinn informiert wirst, verrate ich dir unterhalb.

Gewinnspiel: So sicherst du dir dein Exemplar von der Top Gun Collection als 4K Blu-Ray

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach auf das Banner unterhalb klicken, im Formular deine Daten angeben und für deinen Film-Favoriten mit Tom Cruise in der Hauptrolle abstimmen.

Die Teilnahmefrist endet am 05.04.2023 um 23:59 Uhr. Im Anschluss daran losen wir die Gewinner aus und benachrichtigen diese umgehend. Selbige haben bis zum 12.04.2023 Zeit, auf unsere E-Mail zu antworten. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich außerdem einverstanden, dass wir deinen Namen sowie Wohnort auf dieser Seite in anonymisierter Form ("Max M. aus Musterhausen") veröffentlichen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

(Image credit: TechRadar Deutschland)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)