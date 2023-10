Das Action-Spektakel geht in die dritte Runde: Tom Clancy's Jack Ryan – Staffel 3 feiert Heimkino-Release! (inkl. Gewinnspiel)

Es ist einmal mehr die Zeit gekommen, wo wir unsere liebe Leserschaft auf einen der heißesten Heimkino-Releases der letzten Tage und Wochen aufmerksam machen wollen. Konkret soll es uns an dieser Stelle dabei einmal um den visuellen Serienexkurs von Star-Autor Tom Clancy gehen, der einmal mehr beweist, dass seine Spionagethriller nicht nur in lyrischer Form, sondern auch als packende Serienaction spaßige Stunden garantieren.

Und wie immer gilt: Mit der gehörigen Portion Glück kannst auch du dir dieses Actionvergnügen komplett kostenfrei ins Eigenheim holen – unserem Gewinnspiel und Paramount sei es gedankt!



Tom Clancy's Jack Ryan - Staffel 3: Erscheinungsdatum und Verfügbarkeit

John Krasinski (A Quiet Place, The Office/Das Büro) darf sein schauspielerisches Talent auch in der dritten Staffel von Jack Ryan als namensgebender Protagonist wieder einmal zum Besten geben.

Erschienen ist Staffel 3 hierbei allerdings schon im Dezember (21.12.) des Vorjahres, der Release der DVD- und Blu-ray-Fassungen ließ aber noch bis zum 5. Oktober des Jahres 2023 auf sich warten. Doch der ist ja glücklicherweise schon vorüber, was bedeutet, dass du dir die neueste Staffel noch heute sichern kannst und so nach Belieben in das Actionfeuerwerk einen Blick riskieren darfst!

Tom Clancy's Jack Ryan - Staffel 3: Handlung und Besetzung

Serienfans sind geradezu süchtig nach der explosiven Action in "Jack Ryan", und das aus gutem Grund – denn hier fiebert man wirklich von Anfang bis hin zu den Credits mit!

In der neuesten Staffel bleibt dieses Erfolgskonzept unverändert, ja, es wird sogar noch auf die Spitze getrieben. Denn in Staffel 3 muss unser Protagonist Jack Ryan nicht nur vor den Agenten der CIA auf der Flucht sein, nein, er hat sich diesmal auch mit brandgefährlichen Gangstern anzulegen.

Gekonnt erinnert der Plot der dritten Staffel hierbei vereinzelt sogar an ältere Bond-Streifen: Hier geht es um die Wiederherstellung der Sowjetunion, und zwar mit einem nuklearen Angriff, der die Welt in einen verheerenden Weltkrieg stürzen könnte. Da ist natürlich klar, dass Jack Ryan höchstpersönlich einschreiten muss. Denn es stehen unzählige Menschenleben auf dem Spiel und nur unser Protagonist hat das Können und Wissen, eben jene zu retten!

Mit diesem epischen Handlungsfaden wird die Action-Serie "Jack Ryan" in ihrer dritten Staffel also erneut allen Erwartungen gerecht. Und mit einem erstklassigen Actionhelden, bedrohlichen Superschurken sowie dem Schicksal der Welt, was ganz nebenbei am seidenen Faden hängt, ist Nervenkitzel garantiert!

(Image credit: Paramount Pictures)

Fans der vorherigen Staffeln werden es anhand der Bilder schon erahnt ... oder zumindest erhofft haben: Ja, John Krasinski ist wieder als Dr. Jack Ryan mit von der Partie. Über die weitere Besetzung schwieg die Produktion vor Release der dritten Staffel allerdings lange Zeit.

Noch kurz vor Veröffentlichung gab es dann aber endlich die nächsten Details und so wurde klar, dass auch Schauspielerin Betty Gabriel als Elizabeth Wright mit von der Partie sein würde – eine Rolle, die ursprünglich einmal für Marianne Jean-Baptiste (Blindspot) angedacht war. Als Neuzugang darf man mitunter auch Nina Hoss begrüßen, die die Rolle der tschechischen Präsidentin Alena Kovac übernahm.

Und auch Wendell Pierce ist als James Greer wieder mit von der Partie! Eine Erleichterung für Fans, wo der Charakter doch noch in Staffel 2 aufgrund von Herzproblemen in den Hintergrund rückte, in aktuellen Folgen aber seine triumphale Rückkehr feiert. Stichwort Rückkehrer: Natürlich ist auch Michael Kelly mit dabei und übernimmt seit Ende 2022 wieder seine Rolle als EX-CIA-Officer Mike November!

Insgesamt umfasst Staffel 3 übrigens acht Folgen, die mit einer Länge von etwa 45 Minuten bis hin zu einer knappen Stunde ein gute gefülltes Actionspektakel versprechen.

Aber genug der Formalien und Infowiedergabe ... du bist doch sicher hier, um dir die Chance auf eine Gratis-Kopie der dritten Staffel nicht entgehen zu lassen, haben wir recht?

Wenn dem so ist, dann habe ich an dieser Stelle gute Nachrichten für dich: Zusammen mit Paramount verlosen wir nämlich in Anbetracht des DVD- und Blu-ray-Releases gleich drei Kopien der Blu-ray-Variante von Jack Ryan – Staffel 3. Was du hierfür tun musst, verraten wir dir natürlich unterhalb und wünschen an dieser Stelle schon einmal viel Glück bei der Auslosung!



Gewinnspiel: So sicherst du dir dein Blu-ray-Exemplar von Tom Clancy's Jack Ryan – Staffel 3 komplett kostenfrei

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach auf das Banner unterhalb klicken, im Formular deine Daten angeben und die entsprechende Frage beantworten. Wir hoffen, du hast aufmerksam gelesen!

Die Teilnahmefrist endet am 23.10.2023 um 23:59 Uhr. Im Anschluss daran losen wir die Gewinner aus und benachrichtigen diese umgehend. Selbige haben bis zum 30.10.2023 Zeit, auf unsere E-Mail zu antworten. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich außerdem einverstanden, dass wir deinen Namen sowie Wohnort auf dieser Seite in anonymisierter Form ("Max M. aus Musterhausen") veröffentlichen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier.