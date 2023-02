The Marvels wurde verschoben - kommt aber trotzdem 2023

The Marvels wurde verschoben - aber der Film aus dem Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)Cinematic Universe (MCU) soll trotzdem 2023 in die Kinos kommen.

Als die Marvel Studios am 18. Februar die jüngste Terminänderung bekannt gaben - es ist bereits der vierte (!) neue Starttermin für The Marvels - verkündeten sie, dass der kommende Superheldenfilm nun am 10. November in die Kinos kommen wird. Ursprünglich sollte The Marvels am 28. Juli erscheinen.

Um die Wogen etwas zu glätten, hat Marvel das erste Poster für The Marvels veröffentlicht. Es zeigt das Superhelden-Trio Captain Marvel, Photon und Ms. Marvel, die im Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Film mitspielen werden. Während Photon und Captain Marvel hoch fliegen, schaut Ms. Marvel vom Boden aus mit einem amüsant unbeeindruckten Gesichtsausdruck zu. Keine Sorge, Kamala, du wirst auch hoch fliegen können.

Schau dir das One-Sheet unten an:

Higher. Further. Faster. Together. Check out the brand-new teaser poster for Marvel Studios' The Marvels, coming to theaters November 10.

Es wurde kein Grund für die Verspätung des Films genannt. Es gibt wohl Gerüchte, dass Marvel seinen Veröffentlichungszeitplan überdenkt und dieses Jahr nur zwei statt der geplanten vier Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serien veröffentlichen wird. Da ist die Verschiebung von The Marvels keine große Überraschung. Wir haben uns bei Disney erkundigt, warum der Starttermin von The Marvels nach hinten verschoben wurde und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.

Bislang ist Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Öffnet sich in einem neuen Tab) die einzige MCU-Produktion, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurde. Marvel plant weiterhin, Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) am 3. Mai herauszubringen, während Loki Staffel 2 und Secret Invasion (Öffnet sich in einem neuen Tab) vermutlich die einzigen Live-Action-Fernsehserien sind, die dieses Jahr erscheinen.

Über die Handlung von The Marvels ist wenig bekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Carol Danvers/Captain Marvel, Monica Rambeau/Photon und Kamala Khan/Ms Marvel die Hauptrollen spielen und auf merkwürdige Weise miteinander verbrunden scheinen. Es liegt an unseren Helden - mit der Hilfe von Nick Fury - herauszufinden, was dahinter steckt, und den ungenannten Bösewicht von Zawe Ashton aufzuhalten.

Auch wenn sich der Starttermin von The Marvels verzögert, hoffen wir, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir mehr darüber erfahren. Bleib bei TechRadar für weitere Details, sobald wir sie haben.

