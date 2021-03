PlayStation VR 2: PSVR 2 kommt auf PS5, hier ist alles, was du wissen musst

Sony hat bestätigt, dass ein Nachfolger von PlayStation VR in naher Zukunft für die PS5 kommt und "das ultimative Unterhaltungserlebnis mit dramatischen Sprüngen in Leistung und Interaktivität" ermöglichen wird.

In einem Beitrag auf dem PlayStation Blog bekräftigte Sony sein Engagement für Virtual Reality und kündigte ein neues PSVR-System an, das möglicherweise PSVR 2 heißen und das Original in jeder Hinsicht verbessern wird. Das neue Headset wird höhere Auflösungen, ein breiteres Sichtfeld und verbessertes Tracking und Input unterstützen.

Es wird allerdings nicht kabellos sein. Das Headset wird über ein einziges Kabel mit der PS5 verbunden, was immer noch ein viel einfacheres Setup ist, als es das aktuelle PSVR verwendet. Das neue PlayStation VR-Headset wird auch den kabellosen DualSense-Controller enthalten und kürzlich wurde enthüllt, wie die dedizierten neuen PSVR 2-Controller aussehen werden. Nach dem, was wir bisher sagen können, scheinen sie eine große Verbesserung gegenüber den PS Move-Controllern der ursprünglichen PSVR zu sein, mit haptischem Feedback und Fingerberührungserkennung.

Das Headset wird nicht im Jahr 2021 auf den Markt kommen, da Sony zugibt, dass "noch viel Entwicklung für unser neues VR-System im Gange ist".

Technisch gesehen hat Sony bereits 2017 ein zweites PSVR-Headset herausgebracht: Das CUH-ZVR2 fügte einen HDR-Pass-Through, integrierte Kopfhörer und ein kleineres Verbindungskabel hinzu. Aber das echte PSVR 2.0 verspricht einen weitaus größeren Sprung in den Spezifikationen, der letztendlich die leistungsfähigere Hardware der PS5 ausnutzen wird - mit höherer Auflösung, Pixelqualität und Bildwiederholrate.

Jetzt, da wir wissen, dass die PSVR 2 kommt, sind die drängendsten Fragen, die wir von Sony beantwortet haben wollen, wie viel die PlayStation VR 2 kosten wird und wie das Headset aussehen wird. Außerdem wird es interessant sein zu sehen, ob es Features wie Inside-Out-Tracking oder andere Technologien enthalten wird, die seine Konkurrenten wie das Oculus Quest 2 haben.

Hier ist alles, was wir über PlayStation VR 2 wissen.

Kurz und bündig

Was ist das eigentlich? Die nächste Version von PlayStation VR

Die nächste Version von PlayStation VR Wann kommt sie heraus? Möglicherweise 2022 oder später

Möglicherweise 2022 oder später Wie viel wird sie kosten? TBC - wahrscheinlich um den Startpreis der PSVR von 499€

PSVR 2 Erscheinungsdatum

Wir wissen, dass die PSVR 2 nicht 2021 erscheinen wird, wie von Sony bestätigt, und dass es fast sicher ist, dass die PSVR 2 ausschließlich mit der PlayStation 5 funktionieren wird. Schließlich hat Sony bereits eine VR-Lösung auf der PS4, und die zusätzliche Leistung der PS5 wird der Schlüssel sein, um das Beste aus der neuen Hardware herauszuholen.

Sonys Bestätigung, dass PSVR 2 kommt, hat uns tatsächlich überrascht, zumal Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan sagte, dass PlayStation zwar immer noch an VR glaubt, wir aber vielleicht erst in ein paar Jahren ein PSVR 2 Headset sehen werden. "Wird es dieses Jahr sein? Nein. Wird es nächstes Jahr sein? Nein. Aber wird es zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen? Wir glauben daran", so Ryan.

Wenn Sony seine Arbeitskraft hauptsächlich für die PS5-Produktion einsetzt (was angesichts der Nachfrage wahrscheinlich ist), dann könnte die PSVR 2 viel später als das Erscheinungsdatum der Konsole auf den Markt kommen - vielleicht sogar Jahre später. Schließlich kam PlayStation VR drei Jahre nach der PS4 auf den Markt. Aber der relative Erfolg von PSVR bedeutet, dass Sony den Prozess dieses Mal wahrscheinlich beschleunigen wird.

PSVR (Image credit: Sony)

PSVR2-Controller

Eine der konkretesten Neuigkeiten, die wir über die kommende PSVR 2 haben, ist, dass die Controller ein signifikantes Leistungs- und Design-Upgrade erhalten werden.

Im März 2021 kündigte PlayStation seine neuen PSVR 2-Controller an, die mit der PS5 zusammenarbeiten werden. Von dem, was wir bisher sagen können, scheinen sie eine große Verbesserung gegenüber den PS Move-Controllern der ursprünglichen PSVR zu sein.

(Image credit: Sony)

Stattdessen sehen sie den Touch-Controllern der Oculus Quest 2 ziemlich ähnlich. Die PSVR 2-Controller werden stabähnliche Griffe mit einer Plastikkugel um sie herum haben. Sie nutzen auch die gleichen adaptiven Trigger-Funktionen, die in den aktuellen DualSense-Pads der PS5 zu finden sind. Dies ermöglicht unterschiedliche Spannungen für jede beliebige Aktion im Spiel.

Die PSVR 2-Controller werden außerdem über haptisches Feedback und eine Fingerberührungserkennung verfügen, so dass das Spiel weiß, wo deine Finger aufliegen, ohne dass du eine Taste berührst.

"So kannst du während des Gameplays natürlichere Gesten mit deinen Händen machen", sagt Hideaki Nishino, Leiter der Plattformplanung und -verwaltung bei PlayStation.

PSVR 2 Neuigkeiten und Gerüchte

Was hat sich gegenüber der ersten PSVR geändert?

Im Gespräch mit GQ sagte Sonys Jim Ryan, dass PSVR ein "komplett neues VR-Format für PS5" sein wird und dass "Dev-Kits dabei sind, rauszugehen". Ryan sagte, dass Sony "an VR glaubt", aber er sagte, dass "wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Spezifikationen veröffentlichen", aber dass wir "im Laufe dieses Jahres" mehr herausfinden sollten.

Sony deutet PSVR 2 für PS5 an

Sony hat angedeutet, dass die PS5 ein eigenes VR-Erlebnis bekommen könnte, separat zum PSVR-Headset der PS4.

In einem kürzlichen Interview mit der japanischen Publikation AV Watch (via Nibel auf Twitter) machte Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Planning and Management von Sony Interactive Entertainment, diese Andeutungen.

"Ich würde gerne erwarten, dass die PS5 ein VR-Erlebnis hat, das der PS5 angemessen ist", sagte Nishino. "Ich kann das nicht weiter kommentieren, aber ich freue mich schon darauf [lacht]."

Dies ist keine offizielle Bestätigung der PSVR 2, aber es ist sicherlich die vielversprechendste Erwähnung zukünftiger VR-Hardware für PlayStation, die wir seit einer Weile gehört haben. Natürlich könnte eine PSVR 2 noch eine Weile auf sich warten lassen, basierend auf früheren Kommentaren des Sony Interactive CEO Jim Ryan, der andeutete, dass es noch ein paar Jahre dauern könnte, bis wir eine weitere Headset-Iteration von Sony sehen.

Haptisches Feedback am Horizont für PSVR 2?

Ein kürzlich von LetsGoDigital entdecktes Patent deutet darauf hin, dass haptisches Feedback eine Funktion in einem zukünftigen PSVR-Headset sein könnte. Das Patent, das bereits 2016 eingereicht und im November 2020 erteilt wurde, erforscht in erster Linie Möglichkeiten, wie VR- oder AR-Headsets einfacher und bequemer zu tragen sein könnten.

Das Patent schlägt vor, mehrere Sensoren - ob Druck-, Bewegungs- oder Dehnungssensoren - in das Headset einzubauen, die Signale senden können, die anzeigen, ob es richtig getragen wird oder nicht. Wenn das Headset nicht richtig sitzt, könnte der Benutzer Tipps erhalten, um das Problem zu beheben, wobei das Feedback auf dem Bildschirm oder durch Sprache über die eingebauten Lautsprecher angezeigt wird.

Das Patent erwähnt auch haptisches Feedback und LEDs, die als Teil der Rückmeldung an den Benutzer verwendet werden könnten, wie er das Headset trägt.

Haptisches Feedback in der PSVR 2 würde gut zu den Fähigkeiten des neuen DualSense-Controllers der PS5 passen, aber da es sich um ein Patent handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass alles, was darin beschrieben wird, jemals in einem Produkt von Sony erscheinen wird.

Die Zukunft von VR wird erst nach 2021 kommen

In einem Interview mit dem Gaming-Vertical der Washington Post, Launcher, hat PlayStation-CEO Jim Ryan gesagt, dass "PlayStation zwar an VR glaubt", dass wir aber "mehr als nur ein paar Minuten von der Zukunft von VR entfernt sind", und er glaubt nicht, dass VR vor 2021 eine "sinnvolle Komponente der interaktiven Unterhaltung" sein wird.

Ryan möchte betonen, dass PlayStation "sehr zufrieden mit den Erfahrungen ist, die wir mit PlayStation VR gemacht haben" und dass man sich "darauf freut zu sehen, wohin uns das in der Zukunft führt." Ein PSVR 2 ist also nicht vom Tisch, aber seine Worte deuten darauf hin, dass wir noch eine Weile davon entfernt sind, irgendeine Art von Nachfolger für das ursprüngliche PSVR-Headset zu sehen, wahrscheinlich frühestens 2022.

Jim Ryan sagt, VR sei noch unausgereift, aber faszinierend

PlayStation-CEO Jim Ryan sagte (via UploadVR), dass VR immer noch ein " unbewährtes Gebiet " ist (sogar mehrere Jahre nach dem Lebenszyklus von PSVR), aber dass das Unternehmen immer noch " wirklich fasziniert " ist, wohin es gehen wird.

Obwohl dies keine Bestätigung für einen Nachfolger des PSVR-Headsets ist, zeigt es doch ein anhaltendes Interesse von PlayStation an VR für seine Konsolen. Ryans Blick auf die Technologie scheint optimistisch zu sein, denn er fügte hinzu: "Ich denke, dass die Unterscheidung zwischen einem Spielerlebnis und einem Nicht-Spielerlebnis, die bisher sehr klar und binär war, verschwimmen wird... Ich denke, dass diese Linien anfangen werden zu verschwimmen und man wird VR-Erlebnisse mit einer gewissen Art von leichter Interaktivität haben, die aber technisch immer noch Spiele sein könnten. Einige davon könnten die besten Virtual-Reality-Unterhaltungserlebnisse sein, die man je haben wird, aber sie werden sehr einfach zu genießen sein."

VR wird in Astro's Playroom erwähnt

Um PlayStation ist es seit dem Launch der PS5 ziemlich still geworden, was VR angeht. Ein kleiner Hinweis auf PSVR im PS5-Launch-Titel Astro's Playroom zeigt jedoch, dass es nicht völlig vergessen wurde.

Wir hatten die Gelegenheit, die PS5 und Astro's Playroom auszuprobieren. Astro's Playroom ist ein Plattformer, der exotische Orte nutzt, um Artefakte aus Sonys PlayStation-Hardwarekatalog zu verstecken. Im Laufe unseres Gameplays haben wir in einem Level einen PlayStation VR Aim Controller in einer Schneewehe versteckt gefunden. Das ist zwar nur ein kleiner Hinweis, aber ein beruhigender für VR-Fans.

Noch wichtiger für die Zukunft von VR ist jedoch unser erster Eindruck von der PS5: Sie ist eine wirklich leistungsstarke Konsole, die eine "felsenfeste" und "butterweiche" Bildrate bietet. Dieser Leistungssprung ist ein gutes Zeichen für die Zukunft von VR, und wir können nur hoffen, dass Sony seine Next-Gen-Hardware nutzen wird, um eines Tages ein neues, verbessertes VR-Headset mit flüssigerem, hochwertigerem Gameplay zu unterstützen.

Kabelloses Remote Play?

Der Twitter-Nutzer Lumen hat (via PSU) von Hinweisen auf kabelloses PSVR Remote Play in der PS5 Remote Play App berichtet, was auf Fähigkeiten der PSVR 2 hindeuten könnte, falls diese in Arbeit ist.

I thought i'd make a seperate tweet about this.Yeah we digged into the PS remote play app files and we found code references to PSVR wireless remote playspecific line: "Can't use a microphone with Remote Play when the VR headset is turned on"#PS5 #PSVR pic.twitter.com/9qQ6tMkEUyOctober 15, 2020 See more

Laut Lumen sagte ein bestimmter Hinweis im Code: "Kann kein Mikrofon mit Remote Play verwenden, wenn das VR-Headset eingeschaltet ist." Lumen fuhr fort, dass es Sinn machen würde, dass sich dies auf eine zukünftige PSVR 2 bezieht und nicht auf das aktuelle Headset aufgrund der Wi-Fi 6 Fähigkeiten.

Sony ist immer noch sehr ruhig, wenn es darum geht, VR-Pläne zu enthüllen und nichts wurde bisher bestätigt, so dass dies natürlich mit einer großen Prise Vorsicht genossen werden sollte, da der Code referenziert veraltet sein könnte oder an ein anderes Szenario im Zusammenhang mit dem ursprünglichen PSVR-Headset gebunden ist.

Patent zur Reduzierung der Bewegungskrankheit

Ein Patent, das 2019 eingereicht und 2020 auf der WIPO veröffentlicht wurde, weist auf Bemühungen von Sony hin, die Bewegungskrankheit in einer möglichen PSVR 2 zu reduzieren. Das Patent beschreibt "ein System zur Reduzierung der VR-Krankheit, ein am Kopf getragenes Display, ein Verfahren zur Reduzierung der VR-Krankheit und ein Programm, mit dem es möglich ist, die VR-Krankheit weiter zu reduzieren."

Mit der Feststellung, dass ein Großteil der Bewegungskrankheit in VR durch "einen Unterschied zwischen der Bewegung des Blickpunkts und dem Gefühl des Benutzers in einer Situation, in der ein sich bewegendes Bild, das die Erscheinung vom Blickpunkt aus zeigt, auf dem Display angezeigt wird" verursacht wird, postuliert das Patent eine mögliche Lösung, die anscheinend Vibrationen oder Schwingungen beinhaltet.

Im Patent heißt es: "Ein HMD (12) ist mit einer Anzeigeeinheit (38) versehen, die vor den Augen eines Benutzers angeordnet ist, wenn der Benutzer das HMD (12) trägt. Eine Schütteleinheit (42) kann den Kopf des Benutzers, der das HMD (12) trägt, schütteln.

Eine Unterhaltungsvorrichtung (14) veranlasst die Anzeigeeinheit (38), ein bewegtes Bild anzuzeigen, das eine Ansicht, wie sie von einem Standpunkt aus gesehen wird, darstellt. Die Unterhaltungsvorrichtung (14) steuert das Schütteln der Schütteleinheit (42) in Übereinstimmung mit dem Beschleunigungszustand des Blickpunkts für das von der Anzeigeeinheit (38) angezeigte bewegte Bild. "

Das übergeordnete Ziel: Das, was der Spieler im PSVR-Headset sieht, soll mit dem, was er außerhalb des Headsets fühlt, besser zusammengeführt werden. Patente sind nie eine Garantie für ein endgültiges Produkt, aber dies könnte ein Einblick in Probleme sein, die Sony in zukünftigen Iterationen des PSVR-Headsets überwinden möchte.

eSports Streaming-Patent

Ein im Juli 2020 auf der WIPO veröffentlichtes Patent deutet auf eSports-Streaming-Fähigkeiten in der PSVR oder vielleicht in der PSVR 2 hin. Das Patent ist für die "Einfügung eines VR-Zuschauers in das Live-Video eines Live-Events" und beschreibt Methoden, um es einem Benutzer zu ermöglichen, eSports aus der Ferne zuzuschauen, "so dass der entfernte Zuschauer das eSports-Event so erleben kann, als ob er/sie persönlich am Veranstaltungsort anwesend wäre, an dem das eSports-Event stattfindet."

Das Patent beschreibt "das Zuweisen des Virtual-Reality-Zuschauers zu einem Sitzplatz in einem Veranstaltungsort, in dem das Live-Ereignis stattfindet; das Empfangen einer Vielzahl von Videoeinspeisungen von einer Vielzahl von Kameras, die in dem Veranstaltungsort positioniert sind; das Zugreifen auf Videoverarbeitungsparameter, die in Verbindung mit dem Sitzplatz gespeichert sind; das Verwenden der Videoverarbeitungsparameter zum Auswählen und Zusammenfügen ausgewählter Videoeinspeisungen, um ein zusammengesetztes Video zu erzeugen, das eine Ansicht des Veranstaltungsortes aus einer Perspektive bereitstellt, die im Wesentlichen durch eine 3D-Position des Sitzplatzes in dem Veranstaltungsort definiert ist; das Übertragen des zusammengesetzten Videos über das Netzwerk an das Client-Gerät zur Wiedergabe auf dem am Kopf montierten Display."

Das Patent erklärt weiter: "Ein kopfgetragenes Display kann dem Benutzer eine visuell eindringliche Virtual-Reality-Erfahrung bieten, da das HMD eine dreidimensionale Echtzeit-Ansicht der virtuellen Umgebung in einer Weise rendert, die auf die Bewegungen des Benutzers reagiert. Dem Benutzer, der ein HMD trägt, wird Bewegungsfreiheit in alle Richtungen gewährt, und dementsprechend kann über das HMD eine Ansicht der virtuellen Umgebung in alle Richtungen bereitgestellt werden."

Da es sich um ein Patent handelt, das lediglich der Erforschung dient, ist nichts sicher, aber es deutet darauf hin, dass Sony Pläne für die Zukunft seines VR-Headsets in Betracht zieht, die über das reine Spielen hinausgehen. Es reiht sich auch in frühere Patente ein (siehe unten), in denen Sony die Idee erforschte, VR zum Betrachten von Live-Events zu verwenden.

Resident Evil und Rockstar in der Zukunft von VR

Obwohl Sonys Juni-Stream der PS5-Spiele keine PSVR-Titel enthielt, gab es einige Berichte und Gerüchte, die uns einen Hinweis auf die Qualität der Erfahrung geben könnten, die wir von der nächsten Konsolengeneration und vielleicht einer neuen Iteration von PSVR erwarten könnten.

In einer kürzlichen Stellenausschreibung auf LinkedIn teilte das Entwicklerstudio Video Games Deluxe mit, dass es sich "jetzt auf ein neues Projekt vorbereitet, einen AAA-Open-World-Titel in VR für Rockstar. 2020 markiert unser 7. Jahr, in dem wir exklusiv für Rockstar in Sydney arbeiten, und wir freuen uns darauf, dieses bahnbrechende Projekt zu übernehmen."

Das Studio hat zuvor mit Rockstar an der VR-Iteration von L.A. Noire (L.A. Noire: The V.R. Case Files) auf PC und PSVR gearbeitet, also scheint es ziemlich wahrscheinlich, dass dies geschieht.

Wir wissen nicht, was das Spiel sein wird, aber GTA 5 scheint eine gute Wette zu sein, da es immer noch ein Geldbringer für Rockstar ist und in einer verbesserten Form auf die PS5 kommt.

Es gab auch Gerüchte, dass Resident Evil 8 PSVR unterstützen wird. Dusk Golem, ein Leaker, der in der Vergangenheit richtigerweise Resident Evil 8 vor seiner offiziellen Ankündigung geleakt hat, hat getwittert, dass sie von einem Insider gehört haben, dass es VR-Unterstützung für die PlayStation-Version des Spiels geben wird.

For anyone worried about RE8's frame rate, don't. The trailer played kinda' weirdly on the stream, but the game does support PSVR from what I hear so they will be aiming for a stable 60fps.June 11, 2020 See more

Capcom hat allerdings keine VR-Pläne für Resident Evil 8 geteilt, also sollte man das natürlich mit Vorsicht genießen. In Anbetracht des Erfolgs von Resident Evil 7 auf PSVR würde es uns jedoch nicht überraschen, wenn Capcom sich erneut für diesen Weg entscheiden würde.

Könnte PSVR 2 kabellos sein?

LetsGoDigital hat ein Patent für die nächste Generation der Virtual-Reality-Hardware ausgegraben, das darauf hindeutet, dass PlayStation VR 2 drahtlos sein wird und mit eingebauten Kameras und einem Transparenzmodus ausgestattet ist, der Ihnen die Möglichkeit geben würde, die Welt um dich herum durch die Bildschirme des Headsets zu sehen.

Sony Interactive Entertainment reichte Anfang des Jahres ein Patent beim United States Patent and Trademark Office ein - das am 3. Oktober 2019 genehmigt wurde - mit dem Titel "Datenverarbeitung".

Dieses Patent beschreibt ein Virtual-Reality-Headset mit drei eingebauten Kameras - zwei auf der Vorderseite und eine auf der Rückseite - sowie einer Technologie zur Bewegungserkennung. Als ob das noch nicht genug wäre, sieht es so aus, als ob das PSVR 2 Headset auch kabellos sein könnte und über eine eingebaute Stromversorgung, ein Mikrofon und eine eigene Video-/Audio-Signalquelle verfügt. Mit anderen Worten: kein Anstecken von Kopfhörern für den Ton oder Kabel für die Bilder mehr, sondern eingebaute Lautsprecher.

Dies ist eine große Veränderung gegenüber dem aktuellen PSVR-Headset, das kabelgebunden ist und keinen eingebauten Lautsprecher und kein Mikrofon hat, obwohl das tatsächliche Aussehen des potenziellen PSVR 2-Headsets nicht weit von seinem Vorgänger entfernt aussieht, wenn das Patent sich als Indikator für das Industriedesign erweist.

(Image credit: USPTO/Sony)

Live-Events?

Siliconera entdeckte zwei Einreichungen in Bezug auf Sonys Virtual-Reality-Headset, die auf die Art von Erfahrungen hinweisen könnten, die das Unternehmen für die Zukunft plant. Die beiden wurden 2017 bzw. 2018 eingereicht, was darauf hindeutet, dass sie (falls sie von Sony verfolgt wurden) bald Früchte tragen könnten.

Das erste bezieht sich auf Live-Events. Sonys Patent beschreibt ein Szenario, in dem ein Benutzer an einem realen Ort anwesend ist, z. B. in einem Sportstadion, und das Headset ihn "an einem physischen Ort im Veranstaltungsort verankert".

Man wäre von realen Teilnehmern umgeben und könnte die Veranstaltung so verfolgen, als wäre man tatsächlich vor Ort. Das klingt ähnlich wie bei anderen Live-VR-Anwendungen, wie Next VR, Melody VR oder Oculus Venues.

Buddies als NPCs

Ein zweites Patent beschreibt die Umwandlung von Freunden aus deiner PSN-Spieleliste in Zuschauer deiner Spiele, während du spielst. Anstelle von generischen NPC-Zuschauern auf der Tribüne eines FIFA-Spiels oder entlang der Strecke eines Gran Turismo-Rennens könnten deine Freunde also eine Avatar-Darstellung von sich selbst in deinem Spiel auftauchen lassen.

Diese Avatare können lebensecht sein oder eine beliebige stilisierte Darstellung, die sie einreichen. Die Freunde könnten entweder in Echtzeit in der virtuellen Realität zuschauen oder ihre Unterstützung durch einen "vorprogrammierten" Clip zeigen.

Könnte es Augenbewegungen und Kopfbewegungen verfolgen?

Ein neues Patent legt nahe, dass die PSVR2 sowohl Augen- als auch Kopfbewegungen verfolgen kann.

Was wird das für VR bedeuten? Laut dem Patent von Sony Interactive Entertainment wird es die Immersion verbessern, indem es verfeinert, was jedes Auge sieht - auch bekannt als "Parallaxenbilder" - für verbesserte stereoskopische Tiefe. Sony entwickelt auch eine Technologie, um diese Bilder relativ zu halten, wenn Sie Ihren Kopf drehen/neigen.

Aber es gibt noch andere Möglichkeiten für Eye-Tracking in VR, einschließlich alternativer Steuerungsmethoden und/oder Interface-Optionen - was eine großartige Option für die Barrierefreiheit für behinderte Gamer wäre.

Image credit: Sony/USPTO (Image credit: USPTO)

PlayStation VR 2 könnte die Zukunft von Gran Turismo beflügeln

In einem Interview mit GT Planet verriet Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der Gran Turismo-Serie, dass Polyphony Digital bei der Nutzung der Leistung der Next-Gen-Konsolen vor allem auf VR setzt.

"Die erste Sache, die von mehr Leistung betroffen sein wird, ist VR", sagte Yamauchi gegenüber GT Planet. "Ich glaube nicht, dass es etwas anderes gibt, das so viel Rechenleistung benötigt. Ich mag VR wirklich; ich bin einer, der an die Möglichkeiten dieser Technologie glaubt, und sie eignet sich sehr gut für ein Fahrspiel."

Da es sich bei Gran Turismo um eine PlayStation-exklusive Serie handelt, ist es wahrscheinlich, dass die Zukunft der Rennspielserie von PlayStation VR und seinem wahrscheinlichen Nachfolger beflügelt wird: PlayStation VR 2. Wir haben zwar einen Trailer zu Gran Turismo 7 während Sonys PS5-Spiele-Enthüllungsevent gesehen, aber es wurde kein VR-Material gezeigt oder angedeutet.

"VR ist etwas, das wirklich von der Entwicklung der GPU-Leistung und der Hardware dafür abhängt, wie zum Beispiel Display-Geräte", so Yamauchi weiter. "Es ist etwas, wo man nie genug Rechenleistung haben kann; es wird immer diese Hardware-Grenze geben, und diese Grenze wird für uns nie hoch genug sein! Offensichtlich wird sich das mit der Zeit verbessern und wir werden sicherstellen, dass wir dem folgen."

Gran Turismo Sport (Image credit: Polyphony Digital) (Image credit: Polyphony Digital)

Aktuelle PSVR-Headsets funktionieren mit der PS5

Die ersten Details über die PS5 landeten Anfang 2019 und brachten die Bestätigung mit sich, dass Ihr aktuelles PlayStation VR-Headset mit der Next-Gen-Konsole funktionieren wird.

Im Gespräch mit Wired bestätigte Mark Cerny (leitender Systemarchitekt bei Sony, der an der kommenden Konsole arbeitet), dass alle bestehenden Versionen von PlayStation VR mit der Next-Gen-Konsole kompatibel sein werden.

Abwärtskompatibel

"Fast alle" der 100 besten PlayStation 4-Spiele werden zum Start mit der PlayStation 5 abwärtskompatibel sein, aber wir wissen noch nicht, welche PSVR-Spiele dies sein werden.

Gute Nachrichten für Brillenträger?

Laut einem veröffentlichten Patent (entdeckt von Upload VR) arbeitet Sony an einer "verschreibungspflichtigen Brille mit Eye-Gaze-Tracking und elektro-optischer Signalübertragung an ein HMD".

Diese von Sony entwickelte Korrektionsbrille würde für den Träger maßgeschneidert sein und der Blick würde vom VR-Headset über einen kodierten Sensor erkannt werden können. Mit anderen Worten: Brillenträger könnten VR viel einfacher nutzen. Wir erwarten nicht, dass diese Brille billig sein wird, aber die Implementierung der Eye-Gaze-Software bedeutet, dass wir wahrscheinlich erwarten können, dass sie in der PSVR 2 kommt...

PSVR 2 Preis

Das aktuelle PlayStation VR Starter-Bundle kostet 299€ aber dieser erschwingliche Preis kam nach mehreren Preissenkungen.

Der ursprüngliche Preis für ein komplettes Bundle von 450€, könnte uns eine gute Vorstellung davon geben, was Sony für das PSVR 2-Headset verlangen wird.

Natürlich wird dieses neue Headset einige potenziell teure Technik haben, die mit dem gesteigerten Potenzial der PS5 einhergeht, wie der neue VR-Controller, den Sony angekündigt hat.

Japan Display (JDI), ein LCD-Hersteller, der von Sony mitbetrieben wird, hat kürzlich seine 3,2-Zoll-Displays mit 1.001 Pixeln pro Zoll (ppi) und einer Auflösung von 2160 x 2432 vorgestellt. PSVR verwendet derzeit 386 ppi und 1920 x 1080 Auflösung für seinen einen 5,7-Zoll-Bildschirm.

Wie die Pixeldichte das VR-Erlebnis verbessern kann. (Bildnachweis: JDI)

Das Hinzufügen einer besseren Anzeigequalität sowie die Verdopplung der Bildschirmanzahl könnte den Preis sprunghaft in die Höhe treiben.

Zum Vergleich: Ein "Premium"-VR-Headset, das derzeit auf dem Markt ist, ist das HTC Vive Pro, das für 659€ verkauft wird. Abhängig von der Hardware der PSVR 2 könnte sich Sony dafür entscheiden, sie als Premium-Gerät zu listen.

Aber das würde wahrscheinlich gegen die Marke verstoßen, einen erschwinglichen Einstieg in VR anzubieten. Wir hoffen, dass Sony es vermeiden wird, alle außer den Wohlhabendsten unter uns von VR auszuschließen.

Die PS4 Pro wird Anfang 2021 über vier Jahre alt sein. (Bildnachweis: Sony)

Alle aktualisierte Hardware, Design und Zubehör

Die konkreteste Info, die wir darüber haben, was PSVR 2 können könnte, kommt von JDIs Ankündigung des 3,2-Zoll-Displays mit 1.001ppi und 2160 x 2432 Auflösung.

JDI behauptet, dass dieses Display die Latenzzeit auf 2,2msec (im Vergleich zu >18msec heute) reduzieren wird, 120Hz ermöglicht (wie bei PSVR 1) und weniger Rechenleistung benötigt, um eine bessere Bildqualität zu erreichen - was möglicherweise ein leichteres, kleineres Design für das Headset ermöglicht.

Der verbesserte AMD-Ryzen-Chip, den Sony in der PS5 implementiert hat, könnte sicherlich die notwendige Rechenleistung erreichen, um diese Displays zu unterstützen.

Credit: AMD

Sony, das die Bildschirme von JDI für seine Smartphones verwendet, wird sich sehr wahrscheinlich auf diese verbesserten Displays für sein neues Headset verlassen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir das Design der PSVR 1 bereits als komfortabel für lange Spielperioden empfunden haben, könnte dies die Nutzung des Erben scheinbar noch angenehmer machen.

Sollte die PlayStation VR 2 tatsächlich mit Dual-Displays ausgestattet sein, werden die grafischen Anforderungen an das Headset natürlich deutlich schwieriger zu erfüllen sein. Wenn Sony zum Beispiel 4K VR wollte, dann müsste die PS5 in der Lage sein, 8K auszugeben - was sie auch kann.

Auf diese Weise wird es für Sony auch einfacher, das raumbezogene Tracking für PSVR 2 zu unterstützen. Oculus und HTC unterstützen dies bereits seit einigen Jahren, und es ist einer der Hauptbereiche, in denen PSVR hinter der Konkurrenz zurückbleibt.

Die PlayStation-Kamera verfolgt die Bewegungen des Kopfes und des Controllers, während Sie im Sitzen spielen, hat aber Probleme, die Bewegungen genau zu verfolgen, wenn man sich bewegt (vor allem, wenn man mit dem Rücken zur Kamera steht), und unsere Tester fanden heraus, dass sie den Controller häufig auch im Stillstand nicht verfolgen konnte.

Das Hinzufügen der Unterstützung für die Raumverfolgung wird Sony nur dabei helfen, die Größe seiner Spielebibliothek zu erhöhen, da es mehr Erlebnisse unterstützt, die sich auf das Herumwandern in einem Raum verlassen. Es ist unklar, ob die neue Kamera, die wir während des kürzlich stattgefundenen PS5 Games Reveal Events gesehen haben, diese Funktionalität unterstützen wird.

Natürlich könnte das bedeuten, dass das neue PSVR 2-Bundle ein paar Raumsensoren enthalten wird, um das Tracking der Kamera zu erweitern - oder sich für ein "Inside-Out"-Tracking zu entscheiden, das die Onboard-Kameras im Headset nutzt, um den Raum um ihn herum zu überwachen.

Die meisten VR-Bundles der ersten Generation enthielten die Kamera, aber keines enthielt 6DoF-Tracking-Sensoren. (Bildnachweis: Sony)

PSVR 2 Features: fünf Dinge, die wir sehen wollen

PlayStation VR beginnt dieses Jahrzehnt als völlig unterbewertetes Virtual-Reality-System mit einer Litanei von Qualitätsspielen in seinem Katalog zu einem erschwinglichen Preispunkt. Da es sich um die kostengünstigste Möglichkeit handelt, in VR einzusteigen (abgesehen von der eigenständigen Oculus Quest 2), sind wir sehr gespannt auf die PSVR 2, die zweifellos bald erscheinen wird, wenn man einer Reihe von Patenten Glauben schenken darf. Hier ist, was die TechRadar-Mitarbeiter von der PSVR 2 erwarten.

(Image credit: Sony)

Kabelloses Spielen: Ein offensichtlicher nächster Schritt für die Plattform, viele HMD-Hersteller drängen darauf, die Kabel zu entfernen, in denen man sich beim Spielen in der virtuellen Realität nur allzu leicht verheddern kann. Egal, ob du in Firewall um die Ecke schaust oder dich in Blood and Truth in Deckung begibst, es gibt nichts Schlimmeres, als diese Einschränkung zu spüren und festzustellen, dass du nicht weiter ins Geschehen eingreifen kannst. PSVR würde von diesem Upgrade erheblich profitieren, vor allem angesichts des günstigen Preises und der vielversprechenden Zugänglichkeit für diejenigen, die bereits eine Konsole im PlayStation-Ökosystem besitzen.

Wie EyeToy und andere beliebte familienfreundliche Tools, die vor ihm kamen, wird Virtual Reality nur dann erfolgreich sein, wenn die Einstiegshürde noch weiter gesenkt wird. VR wird immer noch als teurer, exklusiver Club mit geringer Spielerzahl angesehen - durch eine einfachere Einrichtung und die Einführung eines kabellosen HMDs könnte PSVR 2 in einem familiären Umfeld herumgereicht werden und weitere Möglichkeiten für lokales Gameplay eröffnen, das mehr Nutzer einbezieht.

Oculus hat bereits mit seinem kabellosen Quest-Headset bewiesen, dass es ein Erfolg werden kann. Es bietet Virtual-Reality-Gameplay in Top-Qualität für unterwegs und hat sich als Hit bei einem Gelegenheitspublikum erwiesen. Mit der Unterstützung von Sonys First-Party-Entwicklungsstudios und einem Tandem-Launch mit einer großen Konsole könnte PSVR 2 von diesem Markt profitieren und VR weiter in den Mainstream bringen, indem es dem PS5-Paket hinzugefügt wird.

Potenzielle Patente, die von LetsGoDigital ausgegraben wurden, deuten auf ein Transparenzsystem und eingebaute Kameras für PSVR 2 hin, notwendige Schritte in Richtung eines drahtlosen Setups für die nächste Iteration. Hoffen wir es!

Klar ist jedenfalls, dass die PSVR 2 in ihrer Standartausführung nicht kabellos sein wird.

(Image credit: Sony)

Eine raumfüllende Tracking-Lösung: Eines der Hauptprobleme von PSVR ist das Tracking-System, das eine einzelne Kamera beinhaltet, um Ihre Controller und Kopfbewegungen zu erfassen. Schon vor PSVR wurde dieses Problem von den High-End-Playern in diesem Bereich wie Oculus und Vive gelöst - obwohl das Privileg eines raumfüllenden Tracking-Systems einen hohen Preis hatte.

Jetzt, wo sich der iterative Virtual-Reality-Raum für den größten Teil eines Jahrzehnts verschoben und verzogen hat, können wir erwarten, dass Sony ein raumfüllendes Tracking-System einbaut, wenn es hofft, die eher müde teleportierte Bewegung und das "Schießbuden"-Gameplay, das wir bisher mit der PSVR gesehen haben, zu verbessern. In der Lage zu sein, volle 360-Grad-Bewegungen auszuführen und Umgebungen zu erkunden, ohne mit dem Oberkörper in einem starren Raum eingesperrt zu sein, ist eindeutig die Zukunft der Plattform - schaue dir nur Half-Life: Alyx an.

Dies wäre sicherlich eine verlockende Aussicht für Sonys Entwickler, die nur dann das Risiko eingehen wollen, ein VR-Spiel zu entwickeln, wenn sie wissen, dass die Hardware die Kapazität hat, ihre Visionen wirklich zu realisieren. Auch das oben erwähnte Patent, das von LetsGoDigital ausgegraben wurde, zeigt potenzielle Front- und Rückkameras am kopfgetragenen Gerät sowie Kameras an den neuen Controllern, um sicherzustellen, dass du in der Lage bist, die Umgebung zu erkunden.

(Image credit: Sony)

Updates für alte Peripheriegeräte: Während die PSVR viele erfolgreiche Exklusivspiele hatte, wurden einige der fesselndsten Spiele, die auf der Plattform debütierten, entwickelt, um am besten mit einem Gamepad zu funktionieren. Astro Bot: Rescue Mission ist das beste Beispiel dafür, ein Platformer, der viele der versteckten Funktionen des Dualshock 4 zu einem reizvollen Platforming-Effekt nutzte. Allerdings gibt es einen Grund für diese betonte Gamepad-Kompatibilität: Wir haben die PS Move-Controller ein wenig satt.

Die Genauigkeit der PS-Move-Controller war 2010 beeindruckend, aber wenn man sie jetzt auspackt, fühlt sich das immer wie ein fauler Kompromiss an. Sonys plastikartige Orb-Stäbe sind ein Jahrzehnt alt und es ist sehr einfach, die Nachteile zu sehen, wenn man das System für einige Zeit benutzt hat. Trotz des Upgrades auf einen Micro-USB-Anschluss im Jahr 2017 sind die Batterien im Inneren immer noch erbärmlich, das Tastendesign ist klobig und es gibt keine Analogsticks. Angesichts der miserablen Haptik und der vielen Drift-Probleme ist es ein Wunder, dass die PS Move-Controller immer noch mit moderner Hardware funktionieren. Es wird langsam klar, dass sie die Vision der exklusiven Spiele, die für PSVR erschienen sind, herunterziehen, besonders gegen Ende des Lebenszyklus.

Mit der nächsten Iteration von PSVR betteln wir um einen Satz moderner Controller, die zusammen mit dem Headset entwickelt wurden. Wir haben gesehen, wie sehr eine Revolution im Bereich der Controller das Gameplay mit Valves Knuckle-Kit verbessern kann, das ein vollständiges Finger-Tracking in VR ermöglicht. Sony braucht eine ähnlich einfallsreiche Eingabemethode, um die Art und Weise zu verändern, wie wir Virtual-Reality-Spiele in der nächsten Generation angehen. Wir können uns nicht weiter auf uralte, überholte Technik verlassen, um uns mit der Zukunft der virtuellen Realität zu beschäftigen. Die Move-Controller, die herausfallen, wenn man sich in Beat Saber dreht, müssen weg, und die 1200 x 800-Kamera könnte ganz entfernt und durch Basisstationen oder einen eingebauten kabellosen Ansatz ersetzt werden, da sie ebenfalls beginnt, ihr Alter zu zeigen.

Das wir neue Kontroller bekommen steht jedenfalls seit dem 18.03.2021 fest!

(Image credit: Sony)

Ein sinnvolles Display-Upgrade: Von allen populären Virtual-Reality-Headsets auf dem Markt ist die Display-Auflösung der PSVR bei weitem die schlechteste, da sie einen einzigen 1920x1080-Bildschirm (960x1080 pro Auge) verwendet, um ihre Spiele an den Benutzer zu liefern. Die Körnung und Unschärfe sind das Erste, was dir auffällt, wenn du dir das HMD umschnallst. Deshalb muss PSVR 2 das Display verbessern, wenn es in einem zunehmend volatilen und grafikintensiven Markt erfolgreich sein will.

Windows Mixed Reality-Headsets bieten jetzt ein besseres Display zu einem enorm niedrigen Preispunkt (1440p pro Auge), was beweist, dass VR mit höherer Auflösung zu niedrigen Kosten möglich ist. Dieser Display-Bump wäre ein auffälliges Versprechen an diejenigen, die eine PS5 als potenzielle Virtual-Reality-Maschine statt eines Gaming-PCs in die Hand nehmen. Mit der 8K UHD- und Raytracing-Leistung von Sonys nächster Konsolengeneration im Rücken könnte PSVR 2 das Display des Headsets auf die Auflösung bringen, die wir auf dem Bildschirm außerhalb des Geräts sehen können, was ein großer Schritt zur Legitimierung der PSVR wäre und mehr Gelegenheitsspieler in die Herde ziehen würde.

(Image credit: SIE Japan Studio)

Mehr hervorragende Exklusivspiele: Das Beste daran, ein PSVR-Headset zu besitzen, sind die exklusiven Spiele, die auf der Plattform verfügbar sind. Sony hat sehr viel Wert darauf gelegt, hochwertige Titel für sein Virtual-Reality-System zu kuratieren, was zu spannenden Erlebnissen wie Astro Bot: Rescue Mission, Blood and Truth, Arkham VR, Psychonauts in the Rhombus of Ruin und Tetris Effect (die drei letztgenannten sind jetzt auch für PCVR erhältlich).

Die Vielfalt der Erlebnisse in dieser ersten Generation hat bewiesen, dass Sonys Talentpool mit wenig viel erreichen kann, was die Hardware und die Peripherie betrifft, wobei exklusive VR-Spiele auf anderen Plattformen im Vergleich zum aktuellen Lineup von PSVR verblassen. Da SIE London Studio und das ASOBI-Team von SIE Japan Studio gerade zwischen zwei Spielen stecken, könnte PSVR 2 die aufregenden Launch-Titel liefern, die der ersten Iteration fehlten, und auf dem Erfolg von Spielen aufbauen, die erst spät im Lebenszyklus erschienen, wie Astro Bot und Blood and Truth. Mit einer Reihe beliebter Sony-Franchises, die in den Startlöchern stehen, könnte das nächste Ape Escape-, Sly Cooper- oder Gravity Rush-Spiel durchaus ein PSVR 2-Exklusivtitel werden.

PSVR 2: genau das, was die VR-Branche braucht!

PlayStation VR hat die Verkaufserwartungen von Sony nicht erfüllt, aber die Verkäufe sind im Vergleich zur High-End-VR-Headset-Konkurrenz nicht zu verachten, aber Sony hatte erwartet, dass der gesamte VR-Markt wachsen würde.

Stattdessen macht sich Sony wahrscheinlich Sorgen, dass VR zu sehr in der Nische bleibt, um die Gewinne zu erzielen, die sich das Unternehmen einst erhoffte. Kodera sagte, dass Sony einen "realistischeren Ausblick" auf die zu erwartenden Verkaufszahlen haben wird.

Koderas Aussage impliziert, dass Sony sich weiterhin verpflichtet, mehr VR-Geräte zu produzieren. Leider könnte der laue VR-Markt bedeuten, dass Sony weniger Zeit und Geld in zukünftige VR-Erlebnisse investiert.

Aber im Idealfall könnten die PlayStation VR 2 und andere Next-Gen-Headsets mit besseren Spezifikationen und weniger Kabeln den Markt wiederbeleben.

Die Ankündigung der Playstation VR 2 sorgte jedenfalls in der VR-Gemeinde für viel Euphorie und Zuversicht. Mit Sony ist ein weiterer großer Player neben Facebook am VR-Markt etabliert und sorgt für Entwicklungsdynamik. Apple wird demnächst wohl auch dazustoßen! Spannend wird es also allemal.