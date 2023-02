Die besten Oculus Quest 2 Fitness-Spiele 2023

Trainieren in VR

Oculus Quest 2 Fitness-Spiele sind nach wie vor sehr gefragt. Metas eigenständiges VR-Headset ist eine hervorragende Möglichkeit, körperlich anstrengende Spiele zu spielen. Kein Wunder also, dass viele Menschen das Gerät nutzen, um fit zu werden oder zu bleiben.

Der Oculus Quest 2 (jetzt Meta Quest 2) Store ist voll mit Sportspielen und Fitness-Erlebnissen, von denen viele einen Blick wert sind. Aber woher weißt du, welche Spiele zu einem Teil deiner täglichen Trainingsroutine werden und welche du nur einmal spielst und dann wegwirfst, wie das Ring Fit Adventure Kit, das du auf der Nintendo Switch vergessen hast?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, haben wir eine große Auswahl an Fitnessspielen aus der Quest 2 Bibliothek ausprobiert. Nach zahlreichen Tests haben wir herausgefunden, welche Spiele sich am besten für alle eignen, die mit VR aktiv bleiben und werden wollen.

Meta Quest 2 Fitness Spiele

Beat Saber

(Image credit: Beat Games)

Beat Saber ist nicht nur eines der besten VR-Spiele auf dem Markt, sondern auch eine der besten Möglichkeiten, sich mit einem VR-Headset wie dem Quest 2 fit zu halten. In dem Spiel musst du mit zwei Laserschwertern rote und blaue Blöcke im Takt beliebter Musiktitel zerschneiden - wie eine aggressive Version von Guitar Hero. Außerdem musst du schwebenden Hindernissen ausweichen, die auf dich zukommen.

Wenn du den Schwierigkeitsgrad erhöhst, werden die Notenblöcke immer schneller auf dich zu fliegen. Du wirst das Brennen in deinem ganzen Körper spüren, aber dank der großartigen Musikauswahl, die Beat Saber bietet, fällt es dir leicht, dich immer weiter anzustrengen, damit du deine Ziele erreichst. Du hast sogar einen speziellen FitBeat-Song, um dich zu motivieren.

Dance Central

(Image credit: Harmonix)

Traditionelle Sportarten sind nicht jedermanns Sache, warum sollte das in der VR anders sein? Wenn du auf der Suche nach einem lustigen Fitnessspiel für dein Quest 2 bist, solltest du lieber Dance Central ausprobieren als alles andere auf dieser Liste.

Dance Central bringt dich und deine Freunde in euren eigenen privaten Club, in dem ihr genau auswählen könnt, zu welchen Songs ihr tanzt. Dank der umfangreichen und abwechslungsreichen Titelliste - mit der Option, weitere Songs für deine Bibliothek zu kaufen - findest du bestimmt etwas, zu dem du gerne tanzt und das dich das Training vergessen lässt.

Wenn du dich beim Tanzen nicht so richtig ins Zeug legst, kommst du vielleicht nicht allzu sehr ins Schwitzen. Nach einer Weile (vor allem auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad) kannst du die Müdigkeit spüren - aber es ist definitiv eines der entspannteren Quest 2 Fitnessspiele auf dieser Liste.

Holopoint

(Image credit: Alzan Studios)

Wolltest du dich schon immer mal wie Hawkeye oder Katniss Everdeen fühlen? Holopoint rüstet dich mit einem einfachen Pfeil und Bogen aus und du versuchst, dich durch Wellen von Zielen zu kämpfen, die auf dich zurückschießen, wenn du sie zerstörst - oder wenn du sie nicht schnell genug zerstörst.

Diese Mischung aus Oberkörper- und Unterkörperbewegungen lässt dein Herz höher schlagen - ein Effekt, der noch dadurch verstärkt wird, dass du schnell zielen und schießen musst, um die immer schwieriger werdenden Level zu meistern.

Ziele können überall auftauchen, so dass du auf der Hut sein musst, wenn du alle 30 Wellen im Herausforderungsmodus abschließen und die höchstmögliche Punktzahl erreichen willst. Was als sanftes Aufwärmen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem intensiven Quest 2-Training, das deine geistigen und körperlichen Fähigkeiten auf die Probe stellt.

Liteboxer

(Image credit: Liteboxer)

Wenn du fit werden und Spaß haben willst, dann ist dieses spielerische VR-Workout eine gute Wahl für das Quest 2. Es gibt zwar auch von Trainern geleitete Workouts, aber wir konnten einfach nicht genug von Liteboxers virtuellen Workouts und dem Beat Saber-Modus bekommen, bei dem du im Takt der Musik auf das virtuelle Brett schlagen musst.

Dank einer Vereinbarung mit Universal Music ist die Songauswahl wirklich abwechslungsreich und ändert sich mit der Zeit, sodass dir nie langweilig wird. Und obwohl es nicht immer perfekt war, ließ uns das Hand-Tracking in der App unsere Controller ablegen und sorgte dafür, dass sich Liteboxer VR wie ein authentisches Boxerlebnis anfühlte.

Der einzige Nachteil ist, dass sich die Workouts etwas zu sehr auf den Oberkörper konzentrieren, so dass du vielleicht andere Spiele oder Übungen einbauen musst, um deinen ganzen Körper in Form zu halten. Wenn du Liteboxer VR ausprobieren möchtest, kannst du es sieben Tage lang kostenlos testen. Wenn du danach weitermachen willst, musst du ein monatliches Abonnement für 18,99 € abschließen.

Pistol Whip

(Image credit: Cloudhead Games)

Wir wissen, was du denkst: Wie kann ein Spiel, in dem es ums Schießen geht, gut für deine Fitness sein? In unseren Tests haben wir festgestellt, dass Pistol Whip uns ein intensiveres Training beschert hat als Beat Saber. Zum einen musst du eine fast konstante Haltung einnehmen, bei der du deine Arme hochhältst und bereit bist, auf die Feinde zu schießen, die dir über den Weg laufen.

Du musst deine Arme schnell bewegen, um auf Feinde zu zielen, oder sie blitzschnell fallen lassen und wieder hochheben, um mitten im Kampf nachzuladen. In Gegenden voller Bösewichte musst du außerdem deinen ganzen Körper so schnell wie möglich bewegen, um dem Feuer auszuweichen und deinen Avatar am Leben zu halten.

Die On-Rail-Bewegungen im Spiel sind gewöhnungsbedürftig und eignen sich am besten für SpielerInnen, die nicht unter extremer Motion Sickness leiden, aber wenn du das aushältst, bietet Pistol Whip eines der besten VR-Trainings auf dem Markt.

Sports Scramble

(Image credit: Oculus)

Mit diesem familienfreundlichen Sportspiel für die Quest 2 kannst du bequem von zu Hause aus virtuelle Sportarten genießen. Mit Sports Scramble kannst du Bowling, Tennis und Baseball in VR spielen, aber das Spiel hält einige Überraschungen bereit. Im Scramble-Modus verwandeln sich die Bälle, Schläger und sogar die Plätze während des Spiels nach dem Zufallsprinzip.

In der einen Minute spielst du normales Tennis, in der nächsten schlägst du einen Basketball mit einem Fisch über das Netz. Du kannst zwar auch traditionellere Versionen der Sportarten spielen, aber das Spiel mit den Zufallselementen verleiht Sports Scramble einen liebenswert kindlichen Charakter, von dem wir nicht genug bekommen können.

Du musst nur dafür sorgen, dass du einen ausreichend großen Spielbereich zur Verfügung hast. Da sich deine Ausrüstung verändert, ändert sich auch deine Position und du kannst leicht gegen Hindernisse laufen, wenn du nicht genug Platz hast. Etwa 2 m in jede Richtung sollten ausreichen.

The Climb 2

(Image credit: Crytek)

Wenn du keine Höhenangst hast, solltest du einen Bogen um dieses Sportspiel machen. Mit seinen atemberaubenden und dynamischen Umgebungen ist The Climb 2 eines der besten Fitnessspiele für das Quest 2. Aber auch wenn die Landschaften virtuell sind, fühlt es sich nicht weniger einschüchternd an, wenn du den Abgrund unter dir siehst.

The Climb 2 ist zwar körperlich nicht so anstrengend wie das erste Spiel, stellt aber dennoch deine körperliche und geistige Entschlossenheit auf die Probe, wenn du versuchst, die anspruchsvollen, mit Hindernissen gespickten Kletterstrecken zu erklimmen. Die Spielmechanik ist unglaublich fesselnd, und auch wenn sie etwas gewöhnungsbedürftig ist (wer unter Motion Sickness leidet, wird sich anfangs vielleicht etwas schwindelig fühlen), ist das Erlebnis es wert.

Ein Wort der Warnung: Du solltest sicherstellen, dass dein VR-Raum eine hohe Decke hat, die du nicht berühren kannst, selbst wenn du springst. Es gibt einige Abschnitte, an denen du nach oben greifen und springen musst, um den nächsten Haltegriff zu erreichen. Mehr als einmal haben wir unsere Quest 2-Controller zerschmettert, weil wir instinktiv so hoch wie möglich greifen wollten.

Walkabout Mini Golf

(Image credit: Mighty Coconut)

Beim Sport geht es nicht immer nur darum, körperliche Höchstleistungen zu erbringen, sondern er kann auch dazu beitragen, soziale Interaktionen zu fördern. Das ist auch bei Walkabout Mini Golf der Fall.

Der Online-Mehrspielermodus funktioniert reibungslos, und die hervorragend gestalteten Kurse sind das perfekte VR-Ziel, wenn du dich online mit Freunden und Familie treffen willst. Und dank der unglaublich realistischen Steuerung wirst du deine Minigolf-Fähigkeiten im echten Leben sicher verbessern, wenn du hier ein paar Runden spielst.

Du wirst vielleicht nicht so sehr ins Schwitzen kommen wie in anderen Spielen, aber wenn du nach einer entspannenden Möglichkeit suchst, mit deinem Quest 2 aktiv zu werden - und das mit einem Freund - dann ist dies das richtige Sportspiel für dich. Man kann jedenfalls zahlreiche Stunden in diesem Spiel verbringen.