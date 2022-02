Das Design von Sonys PSVR 2-Headset wurde enthüllt

Nach über einem Jahr des Wartens hat Sony das Design des PSVR 2-Headsets vorgestellt - und es ist keine dramatische Veränderung gegenüber dem, was wir bisher gesehen haben.

Das neue PSVR 2-Headset ist laut Sony schlanker und leichter und verfügt über eine Belüftungsöffnung, damit du bei intensiven Beat Saber-Sessions nicht zu sehr ins Schwitzen kommst.

In einem Beitrag auf dem PlayStation Blog erklärte Sony, dass das Design des PSVR 2-Headsets dem des ersten VR-Headsets ähnelt, da das Unternehmen viel "positives Feedback zur Ergonomie des ersten PSVR-Headsets" erhalten hat. Auch bei der PSVR ist das Kopfband verstellbar und du kannst den Bereich des Zielfernrohrs so einstellen, dass es näher oder weiter von deinem Gesicht entfernt sitzt. Außerdem gibt es ein Einstellrad für die Linse, mit dem du den Linsenabstand zwischen deinen Augen anpassen kannst, um deine Sicht zu optimieren.

Das Headset ist in Weiß und Schwarz gehalten und hat abgerundete Kanten, ähnlich wie der DualSense Controller und das Pulse 3D Headset. Sony sagt auch, dass das Headset insgesamt schlanker ist und im Vergleich zu seinem Vorgänger etwas weniger wiegt, obwohl es neue Funktionen wie den eingebauten Motor für das Feedback enthält.

Eine besonders interessante Neuerung ist jedoch eine spezielle Lüftungsöffnung am Headset. Der Senior Art Director von Sony Interactive Entertainment, Yujin Marisawa, erklärt, warum das Team dieses Feature unbedingt einbauen wollte.

"Als ich mit der Arbeit am Design für das PlayStation VR2-Headset begann, war einer der Bereiche, auf die ich mich zuerst konzentrieren wollte, die Idee, eine Lüftungsöffnung im Headset zu schaffen, um die Luft herauszulassen, ähnlich wie die Lüftungsöffnungen an der PS5-Konsole, die einen Luftstrom ermöglichen", sagte Mr. Marisawa. "Unsere Ingenieure hatten diese Idee, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Linse beschlägt, während die Spieler in ihre VR-Spiele eintauchen. Ich habe an vielen Designkonzepten gearbeitet, um dies zu erreichen, und im endgültigen Design kannst du sehen, dass es einen kleinen Zwischenraum zwischen der Oberseite und der Vorderseite des Zielfernrohrs gibt, der die integrierte Belüftung enthält.

"Ich bin wirklich stolz darauf, wie es geworden ist, und auf das positive Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe. Ich hoffe, unsere PlayStation-Fans sehen das genauso und können es kaum erwarten, es auszuprobieren."

Analyse: Werden wir die PSVR 2 dieses Jahr sehen?

Wir haben jetzt eines der letzten Teile des PSVR 2-Puzzles von Sony: einen Blick auf das Design des Headsets. Sony zeigte zunächst die PSVR 2 Sense-Controller, die eine deutliche Verbesserung gegenüber den PlayStation Move-Stäben zu sein scheinen, und gab später auf der CES 2022 die beeindruckenden technischen Daten des Geräts bekannt.

Sony plant, die PSVR 2 bis Ende 2022 auf den Markt zu bringen. Das hängt davon ab, ob es gelingt, die durch die weltweite Halbleiterkrise verursachten Lieferprobleme zu überwinden. Angesichts der Tatsache, dass PS5-Konsolen immer noch schwer zu bekommen sind, mag die Idee von Sony, ein Peripheriegerät für Hardware zu verkaufen, die Millionen von Menschen nicht kaufen können, etwas krass erscheinen, aber das japanische Unternehmen glaubt eindeutig an die virtuelle Realität und will sein Headset lieber früher als später auf den Markt bringen.

Das macht Sinn, wenn man bedenkt, wie sehr VR derzeit im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, vor allem das Metaverse ist ein wachsender Trend in diesem Bereich. VR-Headsets wie das Oculus Quest 2, das nach der Umbenennung durch Facebook nun Meta Quest 2 heißt, sind in den letzten Jahren ebenfalls immer beliebter geworden, sodass Sony hofft, seinen zweiten Vorstoß in die VR zu einem größeren Erfolg zu machen.

Das erste Spiel für PSVR 2 wurde bereits angekündigt - ein Spin-Off zu Horizon Forbidden West mit dem Namen Horizon Call of the Mountain - aber wir wissen immer noch nicht, wie viel Sonys neues Headset kosten wird. Wir hoffen, dass wir diese letzte Information bald zusammen mit einem festen Veröffentlichungsdatum erhalten werden.