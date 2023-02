Keep Talking and Nobod...

I Expect You to Die 2

Included in this guide:

Die besten VR-Spiele bieten ein Erlebnis, das nicht von dieser Welt ist - zumindest fast. Der Traum, in deine Lieblingsspiele einzutauchen, ist alt, und mit der Virtual-Reality-Technologie (VR) kommen wir der Idee zumindest ziemlich nahe. Es ist ein aufregendes Erlebnis, ein Spiel mit deinen Gliedmaßen zu steuern und scheinbar in der Welt des Spiels zu stehen.

Auch die VR-Technologie wird immer besser - die Headsets sind leichter zu tragen als je zuvor, und die Entwickler verbessern ständig die Reaktionszeiten und die Maßnahmen gegen Übelkeit, damit sich dein Spielen reibungslos anfühlt und du dich auf den Spaß konzentrieren kannst.

Mittlerweile gibt es nicht nur eine große Auswahl an Spielen, sondern auch verschiedene Headsets - wenn du dich noch nicht entschieden hast, helfen wir dir mit unserem Guide, das beste VR-Headset (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu finden. Egal, ob du mit einem Meta Quest 2, Valve Index oder PSVR-Headset spielst, diese Liste enthält Spiele für jede VR-Plattform. Wenn du nach etwas Speziellerem suchst, sieh dir unsere Listen der besten VR-Fitnessspiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) und der besten VR-Horrorspiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) an.

Die besten VR-Spiele

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

(Image credit: Valve)

Half-Life: Alyx Eines der besten VR-Spiele überhaupt Our expert review: Pro + Super immersiv und funktional + Gravitationshandschuhe sind eine tolle Idee + Gute Story Kontra - Trotz allem gewisse Einschränkungen durch VR

Plattformen: Pimax, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality

Es ist schwer zu erklären, wie perfekt Alyx das Erbe von Half-Life fortsetzt, ohne es selbst erlebt zu haben. Es nutzt die Technologie und die Valve-typische erzählerische Kreativität auf eine Art und Weise, die alles übertrifft, was auf einem flachen Bildschirm möglich gewesen wäre.

Die Gravitationshandschuhe sind sowohl ein würdiger Nachfolger für die Gravity Gun aus Half-Life 2 als auch eine wunderbare Innovation, die ein langjähriges Problem von VR mit feinerer Interaktion mit der Umgebung löst. Auf technischer sowie visueller Ebene überwindet die Source 2-Engine nicht nur die Einschränkungen von VR, sondern ist eines der beeindruckendsten Spiele überhaupt.

Beat Saber Das beste VR-Rhythmus-Spiel Our expert review: Pro + Ein spaßiges Workout + Tausende von Songs durch Mods zur Auswahl + Wenn man es drauf hat, fühlt man sich extrem gut Kontra - Am besten spielst du in einem Raum, in dem du nichts kaputt machen kannst.

Plattformen: Meta Quest 2, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, PSVR

Dance Dance Revolution trifft Star Wars, Guitar Hero trifft Tron - so kann man Beat Saber am besten beschreiben. In diesem Rhythmusspiel müssen die Spieler/innen mit leuchtenden Schwertern im Takt eines Musiktitels um sich schlagen. Die Herausforderung besteht darin, mit der Melodie Schritt zu halten, während man durch farbige Blöcke schneidet und Hindernissen ausweicht.

Dieses Spiel war einer der ersten VR-Titel, die im Mainstream bekannt wurden, weil es so viel Spaß macht, und es ist auch heute noch eines der besten VR-Spiele, dank einer beeindruckenden Bibliothek von DLC-Tracks, die die Songauswahl erweitern. Damit du die Tracks aus den Genre-Mixtapes von Billie Eilish, Lizzo, Skrillex und Beat Saber in vollen Zügen genießen kannst, solltest du unbedingt externe Kopfhörer anschließen (unsere Liste der besten Kopfhörer hilft dir dabei (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

(Image credit: Shell Games)

I Expect You to Die 2 Werde ein internationaler Superspion Our expert review: Pro + Cleveres Rätseldesign + Ein echtes Spionageabenteuer + Scheitern ist immer lustig Kontra - Die Handhabung von Objekten kann klobig sein - Keine Möglichkeit, Ziele mitten in der Mission zu überprüfen

Plattformen: Meta Quest 2, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift

Dieses Spiel ist der perfekte James-Bond-Simulator. Du schlüpfst in die Rolle eines internationalen Superspions, der eine kriminelle Organisation ausschalten muss, egal, welche verworrenen Fallen sich dir in den Weg stellen.

In diesem Escape-Room-ähnlichen Erlebnis musst du versteckte Laser ablenken, wärmesuchenden Raketen ausweichen und Drinks servieren, damit du den kriminellen Drahtziehern das Handwerk legen kannst, bevor ihr Plan aufgeht. Die Fallen können dazu führen, dass du dich eher wie Austin Powers als wie 007 fühlst, aber selbst wenn du scheiterst, ist das bei dem Humor des Spiels auch nicht schlimm.

Mit seinen liebenswerten Charakteren - darunter die brillante Stimme von Wil Wheaton - und der mit Spionageklischees gespickten Geschichte bietet I Expect You To Die 2 ein extrem unterhaltsames VR-Erlebnis.

(Image credit: Steel Crate Games)

Keep Talking and Nobody Explodes Perfekt mit Freunden (oder Feinden) Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Eneba US (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei G2A DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Leicht zu begreifen, macht Spaß zu spielen + Stärkt die Zusammenarbeit mit Freunden und Familie + Spielbar für bis zu 6 Spieler Kontra - Der Reiz des Neuen kann nachlassen

Plattformen: Meta Quest 2, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, PSVR

Keep Talking and Nobody Explodes ist das neue Mario Party, zumindest wird es deine Freunde dazu bringen, dich zu hassen.

Das von Steel Crate Games entwickelte Spiel erfordert die Aufmerksamkeit von empfohlenen 2 bis 6 Spielern. Während ein Spieler daran arbeitet, eine Bombe zu entschärfen, müssen die anderen klare Anweisungen geben, wie dies zu tun ist, aber keines der Teams kann sehen, was das andere sieht.

Keep Talking and Nobody Explodes verlangt von deinen Mitspielern eine intensive Zusammenarbeit und ist mit der richtigen Gruppe ein lustiges Spiel, das dank seiner guten Übersetzung zu den besten VR-Spielen gehört.

(Image credit: Schell Games)

Lost Recipes Eine entspannende Kochsimulation Our expert review: Pro + Wahrhaft lehrreich + Die Art von Gaming, für die VR gemacht ist + Stellt mehrere verschiedene Kochkulturen dar Kontra - Sehr kurz

Plattformen: Meta Quest 2

Viele der besten VR-Spiele sind etwas hektisch, aber das muss nicht immer sein. Lost Recipes ist ein wunderbar entspannender Kochsimulator, der sowohl für begnadete Gamer als auch für Neulinge eine gute Wahl ist.

In jedem Level hast du die Aufgabe, ein historisch korrektes Gericht mit verschiedenen Kochmethoden und Zutaten zuzubereiten, um einen Geist zufriedenzustellen, der dich durch den Prozess führt. Es ist eine seltsame, aber hervorragende Mischung aus Assassin's Creed und Cooking Mama in VR.

Schell Games kombiniert Elemente dieser Spiele mit zugänglichem VR-Gameplay, charmanten NPCs und hochdetaillierter VR-Objektinteraktion zu einem Gebräu, das mehr ist als die Summe seiner Teile.

Deshalb ist Lost Recipes ein hervorragender Einstieg in die Welt des VR-Gamings, der auch erfahrene Spieler mit seinem meditativen Gameplay und historischen Leckerbissen unterhalten wird.

(Image credit: No Man's Sky/Hello Games)

No Man's Sky VR Erforsche Planeten Our expert review: Pro + Eine unendliche Vielfalt an Planeten zum Erkunden + Toller Soundtrack + Verleiht dir ein Gefühl von Freiheit Kontra - Crafting ist ein bisschen mühsam

Plattformen: Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, PSVR

No Man's Sky hat eine Weile gebraucht, um seine Macken auszubügeln, aber jetzt ist es ein Spiel wie kein anderes. In VR gibt es kein Spiel, das so nah an das Gefühl herankommt, tatsächlich einen fremden Planeten zu erkunden, und das allein verdient schon einen Platz unter den besten VR-Spielen.

Kämpfe gegen Außerirdische, baue deine eigene Basis oder erkunde Planeten - die Freiheit in No Man's Sky kann sich beängstigend anfühlen, aber sie ist auch berauschend.

Das Durchqueren und Entdecken der generierten Welten ist bereits ein episches Abenteuer. Hello Games hat es jedoch auf die nächste Stufe gehoben, indem sie das VR-Erlebnis von No Man's Sky besser gemacht haben als die meisten anderen Entwickler in ihren Spielen.

(Image credit: Capcom / Oculus)

Resident Evil 4 VR Das Beste, jetzt in VR Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Green Man Gaming (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Preorder bei GamersGate (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Fesselndes Gameplay + Tolle Komfortoptionen + Ausgezeichnetes Remake eines kultigen Spiels Kontra - Gelegentlich klobige Steuerung - Veraltete Grafik

Plattform: Meta Quest 2

Resident Evil 4 VR ist ein unglaubliches Remake des klassischen Survival-Horrorspiels für die Meta Quest 2-Plattform. Bewaffnet mit nichts als einem Messer, einer Handfeuerwaffe und den Werkzeugen, die du unterwegs erbeuten kannst, musst du dich auf deiner Mission, die Tochter des US-Präsidenten zu retten, gegen von Parasiten infizierte Bestien und Monster wehren.

Dank der vielen Komfortoptionen wird dir bei diesem Spiel nicht mulmig zumute sein, sondern du wirst Angst haben. Auch die immersive Steuerung ist fantastisch: Du fühlst dich wirklich wie Leon S. Kennedy, wenn du auf eine Horde wütender Dorfbewohner starrst, die versuchen, dich in Stücke zu reißen - das reicht, um dein Herz zum Rasen zu bringen.

Wenn du ein PSVR-Headset besitzt, solltest du auch Resident Evil 7: Biohazard ausprobieren. Dieses Spiel bietet viel von dem, was an Resident Evil 4 so großartig war, in VR. Resident Evil: Village (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist das nächste Spiel der Serie, für das eine VR-Version geplant ist und das du dir für die PSVR2 auf jeden Fall ansehen solltest.

(Image credit: Bethesda)

Skyrim VR Natürlich Skyrim... Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei CDKeys (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei GamersGate (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Profitiert von einer großen Modding-Community, genau wie das normale Skyrim + Eine gute Wahl für die Portierung auf VR + Verfügbar für viele VR-Headsets Kontra - Eingeschränkte VR-Kompatibilität ohne Mods

Plattformen: Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index,PSVR

Skyrim ist ein Spiel, das so oft neu aufgelegt wurde, dass wir es gar nicht mehr zählen können. Falls du Version für deinen Toaster noch nicht hast, gibt es das Spiel dieses Mal für die Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR erschienen und bietet damit eines der größten Adventures, die wir je in VR gesehen haben.

Du kannst nicht nur das gesamte Grundspiel von Skyrim in VR erleben, sondern auch die DLCs Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Auch wenn Skyrim VR technisch gesehen nicht zu den besten VR-Spielen gehört, mit seiner veralteten Grafik (die mit Mods verbessert werden kann) und der etwas holprigen Umsetzung in VR, ist es dennoch ein Abenteuer, in das es sich lohnt einzutauchen - vor allem, wenn du ein Elder Scrolls-Fan bist.

(Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Superhot VR Du fühlst dich wie in der Matrix Our expert review: Pro + Kämpfe fühlen sich in VR noch besser an + Gut zum Trainieren geeignet + Einzigartiges Konzept Kontra - Steile Schwierigkeitskurve - Benötigt einen größeren Raum

Plattformen: Meta Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, PSVR

Der süchtig machende Ego-Shooter Superhot hat seit seinen bescheidenen Anfängen als eines der besten kostenlosen Browserspiele des Jahres 2013 einen langen Weg zurückgelegt. Es hat sein natürliches Zuhause auf VR-Headsets gefunden, wo es das Beste aus dem 360-Grad-Tracking macht, indem es dich von allen Seiten flankieren lässt.

Da sich die Zeit nur bewegt, wenn du es auch tust, profitiert Superhot VR von der Flexibilität eines größeren Spielraums. Wenn der Schwierigkeitsgrad ansteigt, brauchst du jeden Zentimeter Deckung, um dem Feuer auszuweichen und gesichtslose Feinde mit Pistolen, Shuriken und - am befriedigendsten - deinen geballten Fäusten zu vernichten.

Tetris Effect: Connected Ein Klassiker neu interpretiert Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Toller Soundtrack und tolle Grafik + Sowohl entspannende als auch herausfordernde Modi verfügbar + Ein lustiger Klassiker, den man neu erleben kann Kontra - Ein Tetris-Spiel hat im Grunde nicht so viele Bewegungen

Plattformen: Meta Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, PSVR

Es ist schwer, das Erlebnis von Tetris Effect in Worte zu fassen. Im Grunde spielst du ein ganz normales Tetris-Spiel, nur dass sich die Umgebung, in der du spielst, verändert - das ist verdammt abgefahren.

Jeder Level hat seine eigene Note, mit Musik und Bildern, die auf das jeweilige Thema zugeschnitten sind. Du kannst zum Beispiel einen Unterwasser-Level spielen und beruhigende Unterwassergeräusche hören, während glitzernde Wale um deinen Kopf herumschweben.

Es ist ein psychedelisches und hypnotisches Erlebnis, das jeder spielen sollte, vor allem, wenn du nach einem der besten VR-Spiele suchst, das dir ein meditatives VR-Erlebnis bietet.

(Image credit: Mighty Coconut)

Walkabout Mini Golf Golf mit einem VR-Twist Our expert review: Pro + Tolle Physik + Schöne Kurse + Viele Levels zu meistern Kontra - Das schwere Headset kann dich bei den erforderlichen Bewegungen stören

Plattformen: Meta Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index

Walkabout Mini Golf ist ein hervorragender Golfsimulator, der dir acht abwechslungsreiche Kurse (plus DLC) an einzigartigen Orten bietet, von einer Piratenbucht bis zum Weltraum.

Dank der ausgefeilten Spielmechanik fühlt es sich an, als würdest du echtes Golf spielen - und egal, ob du ein vorsichtiger oder frecher Golfer bist, du wirst feststellen, dass dein Spielstil in dieser virtuellen Welt perfekt umgesetzt wird.

Auch wenn Walkabout Mini Golf vielleicht nicht das umwerfendste Spiel auf dieser Liste ist, hat es seinen Platz dennoch verdient - es ist ohne Zweifel eines der besten VR-Spiele, die wir gespielt haben, und du solltest es unbedingt ausprobieren.

(Image credit: Cortopia Studios)

Wands Alliances Wenn Harry Potter sich Valorant anschließen würde Our expert review: Pro + Spaß im Mehrspielermodus + Benutzerdefinierte Ausrüstungen + Vieles zum Freischalten Kontra - Steife Kontrollen

Plattformen: Meta Quest 2

Wenn du auf der Suche nach einem kompetitiven Multiplayer-Shooter in VR bist, dann ist Wands Alliances genau das Richtige für dich: Es ist wahrscheinlich das beste Beispiel für dieses Genre auf der Quest 2.

Als Mitglied von "The Ministry" oder "The Watchers" kämpfst du mit zwei Teamkameraden in den Straßen eines Steampunk-Londons und setzt deine Zaubersprüche und einzigartigen Fähigkeiten ein, um magischen Sprengstoff scharf zu machen oder zu entschärfen - oder um deine Gegner auszuschalten.

Die magischen Tricks, die dir zur Verfügung stehen, und die Art und Weise, wie sie im Kampf sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden, machen aus Wands Alliances viel mehr als nur ein neues Call of Duty, und die taktischen Bewegungen verleihen dem Spiel eine fast schachähnliche Qualität. Das kann ganz schön anstrengend sein, aber dank eines ausführlichen, aber schnellen Tutorials wirst du sanft in das Spiel eingeführt.

Wands Alliances ist ein VR-Spiel, das jeder spielen sollte, der ein Meta Quest 2-Headset besitzt.

Die besten VR-Spiele: FAQs

(Image credit: Shutterstock / FXQuadro)

Welche VR-Games sind das Richtige für dich? Um die besten VR-Spiele zu finden, hängt deine Wahl hauptsächlich von deinen Vorlieben ab. Nur du weißt, ob du Shooter, Exploration- oder Puzzle-Spiele toll findest. Aber es gibt auch einige andere Faktoren, die du beachten solltest. Der offensichtlichste ist, dass du herausfinden musst, ob das Spiel mit deinem Virtual-Reality-System funktioniert. Um dir dabei zu helfen, haben wir die Plattformen, auf denen diese Spiele laufen, unter ihrem Eintrag aufgelistet. Eine weitere Überlegung ist, ob das Spiel dir erlaubt, sowohl zu sitzen als auch zu stehen. Wenn du viel Platz hast und ein energiegeladenes Spiel spielen willst, ist es wahrscheinlich klar, dass du aufstehen und dich bewegen willst. Diejenigen, die weniger Platz haben und keine Actionspiele spielen, möchten vielleicht lieber sitzen bleiben. Wenn du zu Motion Sickness neigst, solltest du auch prüfen, ob es eine Steuerung gibt, mit der du die Bewegungseinstellungen ändern kannst. Die meisten Menschen gewöhnen sich nach ein paar Spielen daran, aber einigen kann immer noch schwindelig werden, wenn sie sich in der VR schnell bewegen oder fliegen, schweben oder sich drehen müssen.

Welches ist das beste VR-Spiel? Alle in diesem Guide vorgestellten Spiele sind es wert, dass du dir die Zeit nimmst, aber welche die besten VR-Spiele sind, hängt letztendlich von deinem persönlichen Geschmack ab. Es gibt noch viele weitere VR-Spiele, die du ausprobieren kannst. Nimm diese Liste als Inspiration und sobald du weißt, welche dieser Erfahrungen dir am besten gefallen, ist es an der Zeit, nach weiteren zu suchen.

(Image credit: Future)

