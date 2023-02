Niedrige PSVR 2 Vorbestellungen lassen vermuten, dass Sony den Anschluss verloren hat

Es sieht so aus, als würde Sony seine Verkaufsprognosen für die PSVR 2 und die Produktion zurückschrauben, nachdem die Vorbestellungen nicht zufriedenstellend ausgefallen sind.

Wie Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, haben die Vorbestellungszahlen für die PSVR 2 nicht ganz die Erwartungen von Sony erfüllt, die ursprünglich von 2 Millionen weltweit erhältlichen Einheiten im Startquartal ausgingen. Sony hatte also große Hoffnungen in sein neuestes VR-Gerät gesetzt.

Nach Angaben eines noch ungenannten Lieferpartners hat Sony jedoch eine realistischere Erwartung für die Auslieferung von 1,5 Millionen Geräten im kommenden Geschäftsjahr (April 2023 - März 2024) aufgestellt. Zum Vergleich: Sony hat bis Dezember 2022 etwa 30 Millionen PS5-Konsolen verkauft, was bedeutet, dass Sony davon ausgeht, dass einer von 15 PS5-Besitzern das VR-Headset kaufen wird.

Zurück zum virtuellen Zeichenbrett

(Image credit: Sony)

Woran liegt es also, dass die PSVR 2 von den Verbrauchern vor der Veröffentlichung nur lauwarm aufgenommen wurde? Zunächst einmal musst du dir den Preis des Headsets ansehen. Mit 599 € ist das Headset sogar teurer als die PS5 selbst. Wie man es auch dreht und wendet, es lässt sich nur schwer rechtfertigen ein Zubehörteil teurer als die Konsole zu machen.

Und obwohl Sony ein umfangreiches Spieleangebot für PSVR 2 bestätigt hat, mit über 20 Spielen, die ab dem ersten Tag verfügbar sind, fehlt es an aufmerksamkeitsstarken Killer-Apps, die das VR-Headset in eine erwartete Position bringen. Zumindest bei potenziellen Käufern, die nicht viel Geld zur Verfügung haben.

Das ist ein Problem, mit dem VR seit Jahren zu kämpfen hat. Ja, es gibt gelegentlich herausragende Spiele wie Half-Life: Alyx und Resident Evil 4 VR, aber im Großen und Ganzen machen die hohen Kosten selbst für die besten VR-Headsets das Spiel zu einer Nische. Die fehlende Abwärtskompatibilität schadet PSVR 2 zusätzlich, da die SpielerInnen ihre bestehenden PSVR-Bibliotheken nicht auf das neue Headset übertragen können.

Ich glaube, das gilt auch für PSVR 2. Die meisten PS5-Besitzer werden einfach nicht bereit sein, einen weiteren halben Tausender für ein Gerät auszugeben, das zwar vielversprechende technische Daten hat, aber keine Spielesammlung bietet, die auch nur annähernd so überzeugend ist wie die der besten PS5-Spiele.

Es sieht so aus, als hätte Sony die Attraktivität von PSVR 2 stark überschätzt, wenn die Berichte stimmen, dass das Unternehmen seine Verkaufsprognosen vor der Markteinführung zurückgeschraubt hat. Der Preis schmerzt angesichts der anhaltenden Lebenshaltungskostenkrise, deren Ende nicht absehbar ist, umso mehr.

Wie schon beim DualSense Edge hat Sony bei der Preisgestaltung bei vielen Leuten kein gutes Gefühl erzeugt.