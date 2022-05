Sony verspricht über 20 PSVR 2 Spiele zum Start

Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir zum Start eine PSVR 2 zuzulegen, gibt es gute Nachrichten. Sony hat bestätigt, dass sein Virtual-Reality-Headset der nächsten Generation mit mehr als 20 Spielen auf den Markt kommen wird.

Mit Spielen von Erstanbietern und Drittanbietern für PSVR 2 (opens in new tab), die während eines Investor-Relations-Briefings (opens in new tab) bestätigt wurden, wird es bei der Markteinführung anscheinend eine Menge zu spielen geben.

Wenn du allerdings auf neue Enthüllungen hoffst, wirst du diese hier leider nicht finden. Sony hat keine neuen Veröffentlichungen genannt, aber die Präsentationsfolie enthält Horizon Call of the Mountain, von dem allgemein angenommen wurde, dass es ein Launch-Spiel ist.

Im Rahmen dieses Briefings (danke, VGC (opens in new tab)) erklärte der PlayStation-Chef Jim Ryan: "Im Moment wird eine beträchtliche Menge an Geld für Partnerschaften mit unabhängigen und anderen Drittentwicklern ausgegeben, um eine beträchtliche Pipeline an attraktiven VR-Inhalten zum Start von PlayStation VR2 zu sichern."

From Sony's recent investors briefing- PSVR2 to launch with "20+ major" first and third-party titles- more investment in new IPs than before- two live-service games planned to drop in FY22- "aggressive growth plans" for mobile & PChttps://t.co/PXplzKh3Uv pic.twitter.com/GhTBhVcxLkMay 26, 2022

Ryan bestätigte weiter: "Die Energie, die Anstrengungen und das Geld werden weiter wachsen, wenn die installierte Basis des PlayStation VR 2 Headsets ebenfalls wächst." Ansonsten wurden in diesem Briefing Sonys Ambitionen für PC-Spiele, Investitionspläne in neue und bestehende IPs sowie Wachstumspläne für das verbleibende Finanzjahr erläutert.

Welche Spiele können wir auf PSVR 2 erwarten?

Es gibt noch nicht viele bestätigte PSVR 2-Spiele, aber die Enthüllungen häufen sich langsam. Bereits im Januar hat Sony auf der CES 2022 Horizon Call of the Mountain (opens in new tab) als erstes PSVR 2-Spiel vorgestellt. In diesem VR-Ableger, der von Guerrilla Games und Firesprite entwickelt wird, wirst du nicht in der Rolle von Aloy spielen, aber du wirst sie neben anderen wiederkehrenden Charakteren treffen.

Seitdem sind die Enthüllungen spärlich, obwohl wir wissen, dass Among Us VR sowohl für PSVR als auch für PSVR 2 erscheinen wird. Coatsink kündigte kürzlich an, dass es zum Start ein Survival-Horrorspiel zum Thema Jurassic World veröffentlichen wird, das den Codenamen "Jaffa" trägt. Das Spiel Jurassic World Aftermath, das zuvor auf Oculus Quest veröffentlicht wurde, war eher ein Stealth-Spiel als ein Horrorspiel, daher erwarten wir keine Portierung.

Ansonsten gibt es noch ein paar unangekündigte Spiele von Fast Travel Games, nDreams und First Contact Entertainment, von denen wir wissen. Wir vermuten, dass Sony eine große PSVR 2-Präsentation vorbereitet, um diese neuen Spiele vorzustellen, aber wann das sein wird, ist ungewiss. Angesichts der vielen Informationen, die wir in letzter Zeit über PSVR 2 erhalten haben, hoffen wir, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.