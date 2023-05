PlayStation Showcase: Das sind alle enthüllten PSVR 2-Spiele

Eine Woche mega Deals mit der Amazon Gaming Week (Image credit: Amazon) Das erste Amazon Gaming Week Event des Jahres ist in vollem Gange und völlig egal, ob Spiele, Konsolen oder Hardware - hier findest du bestimmt auch den passenden Deal für dich. Hier geht's zur Amazon Gaming Week

Der einstündige PlayStation Showcase von Sony war vollgepackt mit großen und kleinen Ankündigungen, aber die PS5 war nicht der einzige Fokus der Veranstaltung.

Sony stellte sicher, dass PSVR 2 die dringend benötigte Aufmerksamkeit erhält, und widmete dem VR-Headset der PS5 einen ganzen Block an Ankündigungen. Zugegeben, es wurde nicht viel enthüllt, was die Verkaufszahlen in eine bestimmte Richtung treiben könnte, aber das, was gezeigt wurde, wird eine ordentliche Ladung an Titeln sein, während wir auf bedeutsamere Exklusivtitel warten.

Wenn du den PlayStation Showcase verpasst hast, oder auf der Suche nach einer übersichtlichen Zusammenstellung aller PSVR 2-Ankündigungen bist, lies weiter. Hier erfährst du mehr darüber, was im Jahr 2023 und darüber hinaus für das VR-Headset erscheinen wird.

Resident Evil 4: VR Mode

Release-Datum: Noch nicht bekannt

Der VR-Modus von Resident Evil 4 ist bereits seit der ersten Ankündigung des Remakes bekannt und scheint in die Fußstapfen von Resident Evil Village und dem hervorragenden Resident Evil 4 VR für Oculus Quest 2 zu treten. Es sieht so aus, als ob die komplette Kampagne hier enthalten sein wird und VR-spezifische Mechanismen wie die Ego-Perspektive und aktives Nachladen bietet.

Arizona Sunshine 2

Release-Datum: 2023

Arizona Sunshine 2 ist die Fortsetzung des beliebten Zombie-Shooters, der auf der ursprünglichen PlayStation VR für Furore sorgte. Es wurde nur wenig Gameplay gezeigt, dafür aber jede Menge Explosionen, Blut und Dialoge, die mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind. Arizona Sunshine 2 erscheint noch dieses Jahr für PSVR 2.

Crossfire: Sierra Squad

Release-Datum: Sommer 2023

Crossfire: Sierra Squad bringt taktische Schießereien mit hohem Tempo auf PSVR 2. Es wurde eine Menge Gameplay gezeigt, das rasante Schießereien in engen Korridoren mit vielen toten Winkeln zeigt. Aus dem Trailer geht hervor, dass das Spiel im Sommer 2023 auf den Markt kommen soll, also irgendwann zwischen Juni und September.

Synapse

Release-Datum: 04. Juli 2023

Synapse wurde ursprünglich bei einer früheren State of Play-Präsentation vorgestellt. Doch auf dem PlayStation Showcase konnten wir einen genaueren Blick auf den verrückten Shooter werfen. Die abstrakte Grafik und die Erzählung sind sicherlich die faszinierendsten Teile des Spiels und könnten jeden ansprechen, der einen Shooter sucht, der von realistischen Normen abweicht.

Beat Saber

Release-Datum: 24. Mai 2023 (Jetzt erhältlich)

Im Schatten des PlayStation Showcase wurde Beat Saber für PSVR 2 vorgestellt. Das beliebte Rhythmusspiel kann ab sofort auf PS5 gekauft werden. Der Enthüllungstrailer wurde auch von der Ankündigung eines Queen-Musikpakets begleitet.

PlayStation Showcase: Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück

Wenn du nicht vorhattest, dir in nächster Zeit das PSVR 2-Headset zu kaufen, dann hat dich der PlayStation Showcase wahrscheinlich nicht umgestimmt. Auf der einen Seite ist es zwar toll, dass mehr Spiele kommen, aber dem VR-Headset fehlt immer noch an knallharten Exklusivtiteln.

PSVR 2 braucht nicht unbedingt sein eigenes Half-Life: Alyx, aber wenn Sony dem Headset zum Erfolg verhelfen will, dann wäre es ratsam, dass die PlayStation Studios ihre exzellenten IPs für PSVR 2 nutzen. Horizon: Call of the Mountain und der VR-Modus von Gran Turismo 7 sind ein guter Anfang, aber wir müssen wirklich mehr davon sehen.

Sonys großer PlayStation Showcase war der perfekte Zeitpunkt, um für PSVR 2 zu werben, aber wieder einmal wurde das Peripheriegerät, obwohl es eines der besten VR-Headsets ist, nur am Rande erwähnt. Die Hoffnung ist groß, dass wir bald einen mehr auf PSVR 2 ausgerichteten State of Play und möglicherweise eine Preissenkung erleben werden. Die Spiele-Enthüllungen für PSVR 2 waren also eher durchwachsen, aber für viele dürfte der PlayStation Showcase dennoch ein ein Grund gewesen sein, sich endlich eine PS5 anzuschaffen. In unseren Kaufberater der PS5-Lagerbestände findest du die besten Angebote.