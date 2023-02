Tencent verwirft VR-Hardware-Pläne

Der chinesische Megakonzern Tencent hat seine Pläne, in den VR-Markt einzusteigen, offenbar aufgegeben.

Die Nachrichtenagentur Reuters (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, dass Tencent - gemessen am Umsatz der größte Videospielverlag der Welt - "Kosten und Personal abbauen" will, und zwar in seiner "Extended Reality"-Einheit XR, die erst letztes Jahr gegründet wurde. Derzeit sind dort rund 300 MitarbeiterInnen beschäftigt.

Anonyme Quellen vermuten, dass die Verzögerung bei der Erzielung von Gewinnen - in diesem Fall rechneten interne Prognosen damit, dass Tencents System nicht vor 2027 profitabel sein würde - und ein Mangel an "vielversprechenden Spielen" das Unternehmen dazu veranlasst hat, seine VR-Pläne zu ändern, obwohl es einen ringähnlichen Handheld-Controller entwickelt hat.

"Es passte nicht mehr ganz in die neue Strategie des Unternehmens", so eine der Quellen.

Da die Kosten für VR immer noch recht hoch sind, ist es schade, dass Tencent sein eigenes System nicht bald auf den Markt bringen wird, denn je mehr Wettbewerb es gibt, desto größer ist die Auswahl.

Während der Streit zwischen Blizzard und seinem chinesischen Publisher NetEase weitergeht, hat Tencent ein neues MMO namens Tarisland angekündigt, welches wohl viele Ähnlichkeiten mit WoW aufweisen soll.

Tarisland befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta-Phase und soll für PC und Mobilgeräte veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist noch nicht klar, ob das MMO auch im Westen erscheinen wird.