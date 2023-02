Neu zu streamen (Stand 10.02.): Diese 7 Filme/Serien kommen zu Netflix und Co.

Romantik scheint das Thema der Neu zu streamen-Empfehlungen dieser Woche zu sein - keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Valentinstag (Öffnet sich in einem neuen Tab)(*grins*) vor der Tür steht.

Netflix' beliebte Psychothrillerserie You geht in die vierte Staffel, während Reese Witherspoon und Ashton Kutcher gemeinsam die Hauptrollen in der schnulzigen neuen Liebeskomödie Your Place or Mine übernehmen. Auch Prime Video-Abonnenten können mit dem Drama Somebody I Used to Know mit Alison Brie in der Hauptrolle in den Liebesreigen einsteigen.

Im Folgenden haben wir sieben der wichtigsten neuen Filme und Serien zusammengestellt, die in den nächsten Tagen auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), WOW und anderen Sendern zu sehen sind.

Your Place or Mine (Netflix)

Die Romcom-Veteranen Reese Witherspoon und Ashton Kutcher spielen gemeinsam die Hauptrollen in Netflix' neuem Date Movie Your Place or Mine.

Die beiden spielen Debbie und Peter - zwei beste Freunde (und ehemalige Geliebte), die für eine Woche die Häuser tauschen, um ihr langweiliges Leben aufzupeppen. Dem Trailer nach zu urteilen, ist der Film eine Mischung aus When Harry Met Sally und The Holiday (der Slogan lautet: "Zwei Leben, zwei Städte, eine letzte Chance").

Die Kritiken für Your Place or Mine waren ziemlich vernichtend - "die ideale Liebeskomödie für alle, die der Leidenschaft abgeneigt sind", heißt es in einem Urteil - aber die Kombination aus Starpower und Wohlfühl-Nostalgie lässt vermuten, dass der Film kein kompletter Reinfall ist (aber erwarte nicht, dass er in nächster Zeit auf unserer Liste der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) auftaucht).

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.

Die heutigen besten Netflix Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) Netflix Standard (Öffnet sich in einem neuen Tab) 12,99 € /Monat (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Jemand, den ich mal kannte (Prime Video)

Community-Star Alison Brie ist die Hauptdarstellerin in Prime Videos neuester Interpretation des Romantik-Genres, Jemand, den ich mal kannte.

Unter der Regie ihres Ehemanns Dave Franco kehrt Ally, eine arbeitssüchtige Fernsehproduzentin, nach Hause zurück, um ihr altes Ich wiederzufinden und sich mit einem Ex zu treffen. Die Dinge werden jedoch kompliziert, als Ally erfährt, dass ihr Ex jetzt mit einer anderen Frau verlobt ist (klassischer Plot Twist!).

Kiersey Clemons, Jay Ellis, Haley Joel Osment und Julie Hagerty spielen ebenfalls in Jemand, den ich mal kannte, das von Kritikern als "eine erfrischend andere Art von Liebeskomödie" bezeichnet wurde.

Ab jetzt auf Prime Video verfügbar.

Die heutigen besten Amazon Prime Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Prime Video - Free Trial (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab)

You Staffel 4 (Netflix)

Zugegeben, es ist nicht gerade eine Liebeskomödie, aber die vierte Staffel von Netflix' erfolgreicher Stalker-Dramaserie You wird ab diesem Wochenende ausgestrahlt.

In den ersten Episoden der in zwei Teilen kommenden Staffel 4 lebt Joe Goldberg (Penn Badgley) ein neues Leben als Literaturprofessor - unter dem Pseudonym Jonathan Moore - in London. Dieses Mal wird Joe allerdings von einem mysteriösen Stalker verfolgt.

Die ersten fünf Episoden von You Staffel 4 sind ab sofort auf Netflix zu sehen, die restlichen fünf Folgen werden am 9. März ausgestrahlt.

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.

Clarkson’s Farm Satffel 2 (Prime Video)

Du kannst über den umstrittenen britischen Radiomoderator Jeremy Clarkson sagen, was du willst, aber seine Comedy-Serie "Clarkson's Farm" ist eine der besten Prime Video-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) überhaupt.

Mit Clarkson's Farm, Staffel 2, kehrt der unverblümte Tankwart an diesem Wochenende zurück, um noch mehr landwirtschaftliche Action zu zeigen. Laut Amazons Synopsis werden die neuen Episoden "neue Tiere und Feldfrüchte, Jeremys Auseinandersetzungen mit dem Gemeinderat, während er versucht, seinen Betrieb mit einem Restaurant zu diversifizieren, und Kaleb, der wieder einmal bei zahlreichen Gelegenheiten den Tag rettet" zeigen.

Mit anderen Worten: Erwarte in der achtteiligen Fortsetzung mehr von denselben Bauernfehlern. Übrigens: Clarksons Farm wurde bereits für eine dritte Staffel auf Prime Video verlängert.

Ab jetzt auf Prime Video verfügbar.

All That Breathes (WOW)

Der Dokumentarfilm dieser Woche ist All That Breathes auf WOW - eine der am besten bewerteten Produktionen des Jahres 2022.

Der Oscar-nominierte Film des indischen Regisseurs Shaunak Sen handelt von den beiden Brüdern Saud und Nadeem, die ihr Leben der Pflege verletzter Schwarzmilane in der belebten Stadt Neu-Delhi widmen.

All That Breathes wurde als "die vielleicht schönste Dokumentation der letzten Zeit" beschrieben, was darauf hindeutet, dass es die Antwort von HBO auf Disneys The Rescue und Netflix' Icarus sein könnte.

Ab jetzt auf WOW verfügbar.

The Last of Us episode 5 (WOW)

Ja, wir wissen, dass HBOs The Last of Us TV-Serie (Öffnet sich in einem neuen Tab) seit dem 15. Januar gestreamt wird - aber wir dachten, es lohnt sich, darauf hinzuweisen, dass die Episode dieser Woche früher als sonst erscheint.

Da am Sonntag, den 12. Februar, der NFL Super Bowl stattfindet, hat HBO beschlossen, Episode 5 von The Last of Us bereits vorher bereitzustellen.

In der neuesten Folge der Serie sind Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) immer noch auf der Flucht in Kansas City. Am Ende von Folge 4 wurden die beiden von dem jungen Sam (Keivonn Woodard) aufgehalten, der selbst auf der Flucht vor Melanie Lynskeys Kathleen ist.

Ab dem 11. Februar auf WOW verfügbar.

Super Bowl LVII

(Image credit: NFL)

Apropos Super Bowl: Die 57. Ausgabe des jährlichen NFL-Finales wird an diesem Wochenende angepfiffen.

Streaming-Dienste wie DAZN und Joyn werden das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in den USA (Öffnet sich in einem neuen Tab) übertragen. Hierzulande startet das Ganze Sonntag auf Montagnacht (13. Februar) um 00:30 Uhr.

In Deutschland wird der Super Bowl live auf ProSieben, DAZN, ran.de, Joyn oder mit dem NFL Game Pass übertragen.