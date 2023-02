Die 7 besten Filme für den Valentinstag

ACHTUNG Männer (und auch Frauen - wer sagt eigentlich, dass der Valentinstag nur was für unsere Damen ist?)! In wenigen Tagen ist es soweit, dann ist schon wieder völlig unvermittelt der 14. Februar und für viele von euch dürfte das bedeuten, sich eine kleine oder auch große Überraschung für den Partner zu überlegen. Diese Liste mit 7 Filmen wird eure Haut vielleicht nicht retten, aber sie könnte ein netter Abschluss für einen schönen gemeinsamen Tag sein, wenn man sich nach einem idyllischen Ausflug oder dem romantischen Abendessen einfach noch zusammen auf das Sofa kuschelt.

7 Filme und Serien für den Valentinstag

Palm Springs

Natürlich ist Humor immer subjektiv, aber ich habe bei Palm Springs so gelacht wie schon lange bei keinem Film mehr. Denn ja - es muss nicht immer ein bierernstes romantisches Drama sein, manchmal genügt es, einfach mal herzhaft gemeinsam zu lachen.

Kurz gesagt, ist Palm Springs eine verdammt gute Komödie über zwei Leute, die sich auf einer Hochzeit voller völlig verkorksten Gästen kennenlernt. Obwohl der besondere "Kniff" des Films bereits in den ersten 20 Minuten verraten wird, würde ich dir tatsächlich empfehlen, den Trailer nicht anzuschauen, da du so meiner Meinung nach über die knackigen anderthalb Stunden Laufzeit noch mehr Spaß hast. Vor allem, wenn du Andy Samberg magst, den du vielleicht aus Brooklyn 99 kennen dürftest.

Auf Amazon Prime verfügbar.

Wie ein einziger Tag

(Image credit: Amazon Prime)

Trotzdem darf eine der meiner Ansicht nach schönsten Liebesfilme in dieser Liste nicht fehlen. Wie ein einziger Tag basiert auf dem Roman The Notebook von Nicholas Sparks, was die meisten vermutlich wissen dürften. Den Trailer dieses frühen 2000er Werks erspare ich dir lieber, da sich unsere Sehgewohnheiten diesbezüglich mittlerweile stark geändert haben.

Die Geschichte handelt von Noah, einem einfach Mann vom Land, der sich in die schöne Allie verliebt, deren reiche städtische Eltern ihr den Kontakt allerdings verbieten. So klischeebehaftet diese Prämisse mittlerweile sein mag, so herzzerreißend schön wird sie dabei von Ryan Gosling und Rachel McAdams zum Leben erweckt. Eingebettet ist das Ganze in eine Rahmenhandlung im Pflegeheim, in der ein älterer Mann diese Geschichte einer Frau aus dem namensgebenden Notebook vorliest.

Ich fand das Ende des Film sogar noch ein klein wenig schöner als das des Buchs, wer aber gleich noch nach einem passenden Geschenk für den Partner sucht, dem sei auch das wärmstens empfohlen.

Auf Netflix verfügbar.

La La Land

Nach dieser bittersüßen Liebesgeschichte, kommt nun ein Genre-typisch buntes, überdrehtes Musical, mit einer doch erstaunlich realitätsnahen Liebesbeziehung. Denn obwohl sich die Figuren von Emma Stone und Ryan Gosling (ja, er schon wieder) recht schnell nahekommen, scheint sie das alltägliche Leben einfach nicht so richtig glücklich werden zu lassen.

Der mit sechs Oscars ausgezeichnete Film erzählt eine für Hollywood recht unübliche Geschichte innerhalb eines Hollywood-Setting, das mit den Lebensrealitäten der allermeisten vermutlich nichts gemein haben dürfte. Und trotzdem sind es wieder die Darsteller, aber auch die eingängigen Songs und vieles mehr, was La La Land zu einem tollen Erlebnis für den Valentinstag machen.

Auf Paramount Plus verfügbar.

Susi und Strolch

(Image credit: Walt Disney)

Ein echter Disney-Klassiker darf in dieser Liste natürlich auch nicht fehlen. Im Gegensatz zu den zahlreichen etwas aus der Zeit gefallenen Filmen über Prinzessinnen, die von ihren großen, starken Prinzen gerettet werden müssen, bekommt hier niemand durchgehend die Rolle der Jungfrau in Nöten aufgedrückt. Ich spreche übrigens ausdrücklich von der Zeichentrickversion, da ich persönlich kein großer Fan der Live-Action-Remakes des Mäusekonzerns bin und die Neuauflage nicht gesehen habe.

Die Hundedame Susi wird durch mehrere Umstände aus ihrem gut betuchten, gemütlichen Zuhause verdrängt und lernt den Streuner Strolch kennen. Es mag eher eine Mischung aus Abenteuer und Romantik sein, versprüht aber den klassischen Disney-Charme und ist mit 78 Minuten auch weit schneller vorbei als man denkt, wodurch genug Zeit für andere Dinge bleibt... zum Beispiel einen weiteren Film aus dieser Liste.

Auf Disney Plus verfügbar.

Shape of Water

Zugegeben, Shape of Water ist mit seinem kalter Krieg-Setting alles andere als ein konventioneller Liebesfilm. Im Kern ist es aber eine Geschichte über verschiedene Außenseiter der Gesellschaft, die sich in äußerst komplizierten Lebenslagen gegenseitig beistehen. Hier heißt es "wir beide gegen den Rest der Welt".

Die stumme Elisa - gespielt von Sally Hawkins - arbeitet in einem geheimen US-Labor, in das eines Tages ein merkwürdiges humanoides Fisch-Wesen eingesperrt wird. Hinzu kommen noch einige liebenswürdige Nebenfiguren und die del Toro-typische Ästhetik, die den Film für Fans des Regisseurs zu einem absoluten Muss macht.

Auf Disney Plus verfügbar.

Notting Hill

(Image credit: Universal Pictures)

Kommen wir also zu einer echten Rom-Kom, die alles bietet, was man sich von dem Genre wünscht und trotzdem die klassische Rollenverteilung ein wenig durcheinander wirbelt.

Hugh Grants Figur William lernt hier in seinem Buchladen die von Julia Roberts verkörperte Anna kennen. Was er aber als nahezu einziger Mensch in London nicht weiß: Anna ist die weltberühmte Schauspielerin Anna Scott. Da hier zur Abwechslung mal nicht der erfolgreiche Mann der schüchternen Frau die Welt erklärt, könnte man den Film in gewisser Weise als das Gegenteil von Pretty Woman bezeichnen, einem weiteren tollen Film mit Julia Roberts.

Durch die interessante Dynamik der Figuren und ihren hervorragenden Darstellern - in Hugh Grants Augen muss man sich einfach verlieben - gehört Notting Hill zu den wahrhaft zeitlosen Klassikern des Genres.

Auf Netflix verfügbar.

Call Me By Your Name

Zum Schluss noch ein Film, der so wunderschön sommerlich aussieht, dass man danach am liebsten direkt ans Meer fahren würde. Dazu kommen ebenso schöne Schauspieler wie Armie Hammer und Timothée Chalamet, wobei vor allem letzterer mit diesem Film seinen verdienten Durchbruch feierte und sogar für den Oscar als bester Schauspieler nominiert war. Besonders die letzte Szene ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.

Diese Coming of Age-Geschichte erzählt von einer Liebe, die eigentlich perfekt sein könnte, aber doch nicht sein darf. Umso schöner kann es dadurch sein, den eigenen Partner fest in die Arme zu nehmen und sich über das eigene Glück bewusst zu werden.

Michael Stuhlbarg, der den Vater von Chalamets Figur spielt, darf jedoch auch nicht unerwähnt bleiben. Wo auch immer Stuhlbarg auftaucht, schafft er durch seine herzliche Ausstrahlung ein Gefühl der Wärme, in das man sich einfach nur wohlfühlen kann.

Auf Amazon Primes Sony Channel verfügbar.

Noch ein kleiner Tipp von mir...

Wer es bis hierhin geschafft hat, den möchte ich noch mit einem kleinen Tipp belohnen. Natürlich will ich gar nicht behaupten, der allwissende Love-Guru zu sein, aber ein paar Dinge habe ich trotzdem gelernt.

Auch wenn der Valentinstag für viele durch den Kommerz an Zauber verloren hat, so bedeutet das nicht, dass es dein Partner zwangsläufig genauso sieht. Es ist unglaublich wichtig, über Erwartungen miteinander zu sprechen. Vielleicht kommt man ja überein, sich lieber hier und da mit kleinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen, statt sich auf einen festgelegten Tag zu beschränken.

Doch worauf auch immer man sich einigt, es geht bei Geschenken nicht unbedingt darum, etwas zu finden, was der Partner braucht oder viel Geld auszugeben. Es geht darum einander zu zeigen, dass man den anderen kennt, schätzt und an ihn denkt. Seien es selbst gepflückte Blumen, eine personalisierte Valentinskarte mit einem handgeschriebenen Text oder die eingerahmte Zugfahrkarte, mit dem du zu eurem ersten gemeinsamen Date gefahren bist. Natürlich kann es auch etwas größeres sein, wie eben ein Ausflug, ein schickes Abendessen - egal ob selbst gekocht oder im Restaurant - oder Tickets für eine Veranstaltung. Denn all das sagt: "Ich kenne dich und du bist mir wichtig." Und vielleicht sind es auch einfach nur genau diese Worte, die du deinem Partner mal wieder sagen solltest.

Das alles mag dir bereits klar sein, dann will ich dich auch überhaupt nicht bevormunden. In jedem Fall - natürlich freut es mich, falls du dir meine Worte zu Herzen genommen hast - wünsche ich dir und deinem Partner einen wunderschönen Valentinstag und einen ebenso schönen Tagesabschluss mit einem dieser Filme.