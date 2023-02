Gamer aufgepasst! Wie immer kam der Valentinstag am 14. Februar wieder völlig aus dem Nichts, also heißt es jetzt für viele, sich schnell noch einen Plan zu überlegen. Ein Glück habe ich hier 7 Spiele, die dir und deinem Partner zu einem noch schöneren Valentinstag verhelfen können. Und das Beste: Dazu muss keiner von euch krasse Gaming-Skills haben. Alle hier aufgeführten Spiele sind dafür ausgelegt, einfach eine gute Zeit gemeinsam zu haben, ohne durch allzu große Einstiegshürden aufgehalten zu werden. Also halte ich dich auch nicht weiter auf und starte mit der Liste:

7 Spiele für den perfekten Valentinstag

The Dark Pictures Anthology

(Image credit: Supermassive Games)

Den Auftakt dieser Liste macht gleich eine ganze Reihe an Spielen, denn die Dark Pictures Anthology besteht aus vier etwa vier bis fünf Stunden langen Episoden. Natürlich sind Horrorspiele nicht für jeden was, doch wenn du und dein Partner es genießen, sich durch ein klassisches Jumpscare-Fest zu schocken, werdet ihr mit den Dark Pictures eine tolle Zeit haben.

Genre-üblich ist die Steuerung dabei recht rudimentär und ähnelt eher einem interaktiven Film. Selbst wenn dein Partner also weniger Gaming-Erfahrung hat, kann es eine Menge Spaß machen, die verschiedenen - zugegeben, sehr klischeehaften - spielbaren Figuren untereinander aufzuteilen, da eine falsche Entscheidung jederzeit zum Tod einer der Charaktere führen kann.

Und das Beste: Wenn ihr mit allen vier Episoden durch seid und mehr wollt, gibt es mit Until Dawn und The Quarry noch zwei weitere, deutlich längere Spiele dieser Art.

It Takes Two

(Image credit: Electronic Arts)

Selbstverständlich wäre eine Liste der besten Koop-Spiele ohne den Game of the Year 2021-Gewinner It Takes Two nicht komplett. Bereits mit A Way Out hat sich Entwickler Hazelight Studios auf die Fahne geschrieben, das gemeinsame Zocken wieder in die Wohnzimmer zu holen.

Und hier heißt kooperativ auch wirklich kooperativ, denn ohne einen Partner geht hier gar nichts. Bei jeder Gameplay-Mechanik - und davon wirft euch It Takes Two jede Stunde eine neue vor die Füße - merkt man, dass sie durch und durch auf zwei Spieler ausgelegt ist.

Die Geschichte wird dir zwar mit dem Holzhammer eingeprügelt, aber das Spiel ist so kreativ und in jeder Etappe spaßig, dass man darüber gerne hinwegsieht. Aus diesem Grund bekommt es von mir eine absolute Empfehlung für jeden, der mal etwas abseits der üblichen Genrekonventionen fischen möchte. Damit wird euer Valentinstag garantiert etwas ganz Besonderes.

Unravel Two

(Image credit: Electronic Arts / Coldwood Interactive)

Bei diesem niedlichen Puzzle-Plattformer seid ihr stets vereint. Na, wenn das mal nicht herzallerliebst klingt, nicht wahr? Unravel Two handelt von einem roten Garn-Männchen – auch Yarny genannt – das nach einem schrecklichen Sturm auf hoher See von seinem Besitzer getrennt wurde. An Land angespült merkt der rote Yarny, dass sein Faden an einem Ende zerschnitten wurde.



Im Schiffswrack trifft er auf einen blauen Yarny, der ebenfalls durch das Auflaufen des Schiffs verletzt wurde. Die beiden verknoten ihre toten Enden miteinander und gehen ein Bündnis ein. Durch die Verbindung der beiden entsteht ein mysteriöser Funke, den es zu verfolgen gilt. Ab nun ist es deine Aufgabe, mit deinem Partner "Garn in Garn" die unbekannte Insel zu erkunden. Erlebt ein spannendes Abenteuer, schwingt euch mit euren verknoteten Schnüren durch die Gegend und löst knifflige Rätsel, um euch gemeinsam durch die harte Wildnis der exotischen Landmasse zu kämpfen.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

(Image credit: Warner Bros. International Enterprise )

Für LEGO ist man nie zu alt, stimmt’s? Und für Stars Wars erst recht nicht! Mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr gleich neun Filme, die ihr gemeinsam im irrwitzigen Gewand der Klemmbausteine erleben könnt. Und das Beste daran ist, dass du selbst frei entscheiden kannst, in welcher Reihenfolge du die Trilogien mit deinem Schatz genießen möchtest.



Erkunde ganze 23 Planeten aus dem Star Wars-Universum, entdecke legendäre Orte aus deinen Lieblingsfilmen und reise jederzeit zwischen diesen hin und her. In der Rolle von bis zu 300 bekannten Gesichtern kannst du die Gegend unsicher machen, jede Menge unterschiedliche Waffen einsetzung und coole Goodies einsammeln, die deine Fähigkeiten noch weiter verbessern. Und dabei ist es völlig egal, wen du dabei verkörpern willst. Egal, ob Held oder Bösewicht. You name it!



Wenn du mit deinem Partner also Lust darauf hast, die Star Wars-Filme in einem anderen Gewand ein weiteres Mal zu erleben, dürfte LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga genau das Richtig für euch beide sein.

Human: Fall Flat

(Image credit: Curve Digital, 505 Games, Super Rare Games, MP Digital, LLC)

Absolutes Chaos und irrwitzige Multiplayer-Action werden in Human: Fall Flat besonders großgeschrieben. In diesem charmanten Plattformer erkundest du schwebende Traumwelten und musst in diesen knifflige Rätsel entweder allein oder mit bis zu sieben weiteren Mitspielern lösen. Richtig gelesen. Theoretisch können also bis zu vier Pärchen zusammen spielen!



Jeder dieser geheimnisvollen Orte beherbergt neue Umgebungen wie verlassene Fabriken, verschneite Berge oder mysteriöse Ruinen. Eines muss dir allerdings klar sein, wenn du es wagst, den urkomischen Plattformer mit deinem Partner auszuprobieren: Ein wildes Durcheinander ist vorprogrammiert. Vor allem dann, wenn du in einer größeren Clique den ein oder anderen Rabauken hast, der gerne Faxen macht.

Heave Ho

(Image credit: Devolver Digital)

Ich glaube, ich habe noch nie so sehr bei einem Spiel gelacht wie bei Heave Ho. Dabei ist die Prämisse so denkbar einfach. Du musst nichts weiter tun als deine Figur, die aus einem Kopf mit zwei Armen besteht, in das Ziel zu schwingen. Dabei geht es natürlich um Timing und gute Absprache. Das wäre, wenn sich alle an den gemeinsam Plan hielten, auch meistens gar nicht so schwer... Aber dann würde es auch keinen Spaß machen.

Wie viel Spaß das tatsächlich macht, lässt sich durch einen Text oder gar ein Bild nur schwer transportieren. Wenn du und dein Partner aber mal wieder so richtig schön herzhaft lachen möchtet, schnappt euch das Spiel und vielleicht gleich noch ein zweites Pärchen mit dazu und los geht das wilde Gezanke.

Leisure Suite Larry

(Image credit: Assemble Entertainment)

Technisch gesehen mögen die Abenteuer des unerreichten Herzensbrechers Larry Lovage Singleplayer-Spiele sein, wodurch sie sich allerdings genauso perfekt eignen, wenn du am Valentinstag single sein solltest.

Aber ob single oder nicht, Leisure Suit Larry ist ein herrlich witziges Point-and-Click-Adventure, das den altmodischen Aufreißer mit den beiden recht neuen Vertretern Wet Dreams Don't Dry und Wet Dreams Dry Twice aus der Versenkung geholt hat. Selbstverständlich muss man auf den derben Humor stehen, um den Spielen etwas abgewinnen zu können. Da sich das Spiel aber über seine ziemlich aus der Zeit gefallene Idee bewusst ist, werden viele Gags mit einem selbstreferenziellen Augenzwinkern präsentiert.

Wirklich explizit wird das Spiel dabei zwar nie, kann dir und deinem Partner aber dennoch eine herrliche Zeit bescheren. Und wenn du das Spiel alleine spielst... Spaß macht es trotzdem.

Noch ein kleiner Tipp von mir...

Wer bis hierhin durchgehalten hat, dem möchte ich noch einige gut gemeinte Worte mit auf den Weg geben. Nichts läge mir ferne, als mich als der allwissende Love-Guru zu präsentieren. Aber ein paar Dinge habe ich trotzdem gelernt.

selbst wenn der Valentinstag für einge durch den Kommerz an Zauber verloren haben mag, so bedeutet das nicht, dass es dein Partner zwingend auch so sieht. Es ist unglaublich wichtig, über Erwartungen miteinander zu sprechen. Vielleicht entscheidet ihr euch auch dazu, euch lieber ab und an mit kleinen Gesten zu erfreuen, statt es auf einen festen Termin zu schieben.

Doch worauf ihr euch auch einigt, es geht bei Geschenken nicht nur darum, etwas total nützliches zu finden oder viel Geld auszugeben. Es geht darum einander zu zeigen, dass man den anderen kennt, schätzt und an ihn denkt. Ob es selbst gepflückte Blumen sind, eine personalisierte Valentinskarte mit einem handgeschriebenen Text oder das eingerahmte Zugticket, mit dem du zu eurem ersten Date gefahren bist. Natürlich kann es auch etwas größeres sein, wie eben ein Ausflug, ein romantisches Abendessen - selbst gekocht oder im Restaurant geht beides sehr gut - oder Karten für eine Veranstaltung. Denn all das sagt: "Ich kenne dich und du bist mir wichtig." Und vielleicht sind es auch einfach nur genau diese Worte, die du deinem Partner mal wieder sagen solltest.

Das alles mag dir bereits klar sein, dann will ich dich auch überhaupt nicht bevormunden. In jedem Fall - natürlich freut es mich, falls du dir meine Worte zu Herzen genommen hast - wünsche ich dir und deinem Partner einen wunderschönen Valentinstag und einen ebenso schönen Tagesabschluss mit einem dieser Spiele. Und wenn ihr noch mehr Unterhaltung sucht, könnt ihr auch auch noch diese sieben Filme für den Valentinstag (Öffnet sich in einem neuen Tab) anschauen.