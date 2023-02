Super Bowl LVII in 4K und Dolby Vision, aber nur auf Comcast Xfinity

Der Super Bowl LVII findet in der Nacht von Sonntag auf Montag den 13. Februar um 00:30 Uhr statt, wenn die mächtigen Kansas City Chiefs gegen die ebenso mächtigen Philadelphia Eagles antreten. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, das Millionen von Zuschauern weltweit auf großen und kleinen Bildschirmen verfolgen werden.

Die gute Nachricht für Besitzer der besten 4K-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist, dass das Spiel in 4K Ultra HD mit Dolby Vision High Dynamic Range übertragen wird. Stell dir vor, wie unglaublich das aussehen wird, jedes Detail, vom Netzgewebe der Trikots bis hin zu den Stadionlichtern, die von den Helmen der Spieler reflektiert werden, in verblüffender Klarheit zu sehen. Aber es gibt einen Haken: Nur Abonnenten des Comcast Xfinity X1 Kabeldienstes können das Spiel im Dolby Vision HDR Format sehen.

Diejenigen, die kein Comcast-Kabelabonnement haben, sind jedoch nicht völlig davon ausgeschlossen, das Spiel in 4K und HDR zu erleben. Mit Apps wie YouTube TV und fuboTV kannst du Sportereignisse streamen, die du normalerweise im Fernsehen oder im Kabel siehst. Viele Zuschauer werden das Spiel auf diese Weise verfolgen, und auch Fox Sports, das die Übertragungsrechte für den Super Bowl LVII hat, wird das Spiel in seiner Fox Sports-App in 4K zur Verfügung stellen - allerdings nicht mit Dolby Vision. Stattdessen wird HDR10 verwendet, ein Format, das von fast allen 4K-Fernsehern unterstützt wird, auch von Dolby Vision-kompatiblen.

Aber halt - es gibt noch einen Haken. Die Vorstellung von 4K-Football, noch dazu mit Dolby Vision, ist zwar aufregend, aber was Fox Sports am 13. Februar übertragen wird, ist ein hochkonvertiertes normales High-Definition-Video. Der Grund dafür ist, dass bei großen Sportereignissen wie dem Super Bowl eine große Anzahl von Kameras benötigt wird, um das Geschehen aus allen möglichen Winkeln einzufangen - Drohnen eingeschlossen - und 1080p ist ein handlicheres Produktionsformat als 4K. Fox Sports hatte bereits die diesjährigen NFL-Playoffs in hochkonvertiertem 4K übertragen und tat dies auch im Jahr 2020, als der Sender das letzte Mal den Super Bowl ausstrahlte.

Mehr Sportarten sollten in 4K - und HDR - übertragen werden

Dass der Super Bowl LVII in Dolby Vision übertragen wird, ist eine interessante Entwicklung, auf die wir schon lange gewartet haben. Da Fernseher immer größer und heller werden und mit Extras wie Dolby Vision HDR ausgestattet sind, können Sportfans erwarten, dass Premium-Events wie dieses in der bestmöglichen Qualität übertragen werden. Selbst günstige Fernseher unterstützen jetzt Dolby Vision und jeder, der einen kompatiblen Fernseher besitzt, wird zweifellos die Vorteile dieser bildqualitätverbessernden Funktion nutzen wollen.

Dass das Dolby Vision-Debüt des Super Bowls auf einen einzigen Kabelfernsehdienst beschränkt ist, erscheint jedoch seltsam. In den letzten zehn Jahren haben sich die Zuschauer scharenweise vom Kabelfernsehen abgemeldet, da die besten Streaming-Dienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) eine echte Alternative zu den abonnementpflichtigen Kabelfernsehpaketen darstellen. Aber der Super Bowl LVII in Dolby Vision ist etwas, das viele gerne sehen würden, und die bedauern jetzt vielleicht, das Spiel nicht im Premium-HDR-Format sehen zu können.

Während Filme und Fernsehsendungen in echtem 4K - also nicht hochkonvertiert - bei Streaming-Diensten leicht zu finden sind, haben Sportübertragungen in 4K lange auf sich warten lassen. Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wurde in 4K und HDR (Öffnet sich in einem neuen Tab) übertragen, konnte aber nur über die BBC iPlayer App gestreamt werden. (Fox Sports in den USA zeigte das Gleiche, allerdings ebenfalls hochkonvertiert von 1080p, und Comcast übertrug es ebenfalls in Dolby Vision).

Während Kabel-TV-Anbieter und Streaming-Dienste sich langsam an die Darstellung von Sport in 4K und HDR herantasten, sind die digitalen Fernsehsender in den USA noch zögerlicher. Der Next-gen ATSC 3.0 Digital-TV-Standard in den USA unterstützt 4K- und HDR-Übertragungen sowie Dolby Atmos-Audio, aber wir haben noch nicht gesehen, dass die Fernsehsender, die vom älteren, nur in HD ausgestrahlten ATSC 1.0-Format umgestiegen sind, diese Möglichkeiten auch nutzen. Die Situation ist sogar so schlimm, dass die National Association of Broadcasters die Umstellung auf ATSC 3.0 als "festgefahren" (Öffnet sich in einem neuen Tab) bezeichnet und die FCC aufgefordert hat, eine Taskforce einzurichten, um den Prozess zu beschleunigen.

Ultrahochauflösendes 4K mit HDR ist die Zukunft der Sportübertragung - unsere Fernseher unterstützen beides schon lange, und viele Streaming-Dienste bieten beides auch für viele andere Programme als Sport an. Spiele in diesen Formaten zu sehen, wäre ein willkommener Fortschritt, und wenn du schon dabei bist, füge bitte Dolby Atmos Audio hinzu.

In Deutschland wird der Super Bowl live auf ProSieben, DAZN, ran.de, Joyn oder mit dem NFL Game Pass übertragen, allerdings noch nicht in 4K. Wann es bei uns soweit ist, wird vermutlich unter anderem davon abhängig sein, wie der Versuch in den USA gelingt.