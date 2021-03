Horizon Forbidden West PS5 Release-Datum, Trailer, Neuigkeiten und Gerüchte

Horizon Forbidden West ist die lang erwartete Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Horizon Zero Dawn und wurde während Sonys PS5-Spiele-Event im Juni enthüllt.

Horizon Forbidden West, das für PS5 und vielleicht etwas überraschend auch für PS4 erscheint, setzt Aloys Geschichte fort und führt sie an die wilde Grenze Amerikas, mit einem Trailer, der stark darauf hindeutet, dass wir dieses Mal endlich unter Wasser tauchen können.

Leider haben wir während Sonys PS5-Event-Livestream im September nicht viel mehr von dem Spiel gesehen, aber wir haben schon genug gesehen, um zu wissen, dass wir vom Potenzial des Open-World-Spiels begeistert sind.

Was jedoch angekündigt wurde, war, dass eine PS4-Version des Spiels ebenfalls 2021 kommen wird - trotz Sonys früherer Erklärungen zur Wichtigkeit von Generations-Exklusivtiteln.

Nachdem sich Horizon Zero Dawn auf der PS4 über 10 Millionen Mal verkauft hat, schien eine Fortsetzung schon immer sicher zu sein. Jetzt kehrt Guerrilla Games in dieses fiktive Universum zurück, um uns auf der PS5 ein weiteres schickes technisches Spektakel zu bieten. Sprachschauspielerin Ashley Burch wird in diesem Eintrag als Aloy zurückkehren, während der Trailer auch die Rückkehr von Sylens (Lance Reddick) aus dem ersten Spiel anreißt.

Du willst alle pikanten Details? Hier ist, was wir bisher über Horizon Forbidden West auf PS5 wissen, einschließlich des Veröffentlichungsdatums, des Trailers und mehr.

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West: Die wichtigsten Fakten

Was ist es? Die Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Horizon Zero Dawn

Die Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Horizon Zero Dawn Wann wird es veröffentlicht? 2021

2021 Für welche Plattformen wird es erhältlich sein? PS5 / PS4

Horizon Forbidden West Erscheinungsdatum

(Image credit: Sony)

Während das Veröffentlichungsdatum von Horizon Forbidden West im Ankündigungstrailer nicht genannt wurde, hat Entwickler Guerrilla Games inzwischen ein Dev-Tagebuch-Video veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn im Jahr 2021 exklusiv für PS5 erscheinen wird. Wir wissen jetzt, dass es auch für die PS4 kommen wird - das bedeutet, dass du nicht auf eine neue Hardware umsteigen musst, um das Spiel zu spielen.

Ein kürzlich gezeigter PS5-Trailer auf der CES 2021 bestätigte, dass das Spiel immer noch für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen ist, aber es ist unklar, wann es in diesem Jahr erscheinen wird.

Horizon Forbidden West Trailer

Sony und Guerrilla Games enthüllten den ersten Horizon Forbidden West-Trailer auf dem PS5 Games Reveal Event am 11. Juni. Der Trailer unten gibt einen dreiminütigen Einblick in die abwechslungsreichen Landschaften, die du im zweiten Spiel erkunden wirst und gegen welche Maschinen du voraussichtlich kämpfen wirst (Mammuts und Alligatoren sind schonmal dabei).

Wir bekommen auch das Gefühl, dass Horizon Forbidden West viel Unterwasser-Gameplay bieten wird, wenn man bedenkt, wie viel Wert der Trailer darauf legt, dass Aloy ihre Tauchausrüstung benutzt (siehe bei Minute 1:40) und die Aufnahmen von zerstörten Unterwasserstädten.

Die Horizon-Fortsetzung sieht fantastisch aus, aber es ist schwer zu sagen, wie viel von dem, was gezeigt wird, tatsächlich Gameplay ist und nicht vorgerendert.

Horizon Forbidden West News und Gerüchte

(Image credit: Sony)

Wir haben alle aktuellen Horizon Fordbiden West News und Gerüchte unten für dich zusammengestellt:

Praktisch keine Ladebildschirme

In einem Dev-Tagebuch-Video von Guerrilla Games erklärte Horizon Forbidden West Game Director Mathijs de Jonge, wie das Sequel die superschnelle SSD der PS5 nutzen wird.

"Mit der SSD der PS5 wird es praktisch keine Ladebildschirme geben", so de Jonge in dem Video. "Wenn man in einem Open-World-Spiel wie Horizon Forbidden West die Karte öffnet und schnell von einem Ende zum anderen reist oder von einem Checkpoint aus neu startet, wird es super schnell gehen. Wenn du das Spiel startest, bist du direkt in der Action."

Sieh dir das Video unten an:

Geschichte

Der Trailer deutet viel über die Art von Gegnern an, mit denen Aloy im nächsten Spiel konfrontiert sein wird, aber außer dem amerikanischen Setting ist nicht viel über die übergreifende Story des Spiels bekannt.

Dennoch, dies ist die offizielle Beschreibung des Spiels aus dem Horizon Forbidden West Trailer: "Horizon Forbidden West setzt Aloys Geschichte fort, während sie nach Westen in ein weit in der Zukunft liegendes Amerika zieht, um einer majestätischen, aber gefährlichen Grenze zu trotzen, wo sie sich ehrfurchtgebietenden Maschinen und mysteriösen neuen Bedrohungen stellen wird."

Schauplatz

In Horizon Forbidden West reist Aloy in das post-apokalyptische Kalifornien und wird Schauplätze wie San Francisco und Yosemite besuchen.

Adaptive Auslöser

Auf der PS5 können Sie einen verbesserten Einsatz von haptischem Feedback und adaptiven Triggern erwarten, und Horizon Forbidden West bildet hier keine Ausnahme. Guerrilla Game Director Mathijs de Jonge sagte: "Die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers werden uns dabei helfen, dass sich die Waffen noch einzigartiger und befriedigender anfühlen."