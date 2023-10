Kommt ein Venom-Spinoff nach Marvel's Spider-Man 2? Den Entwicklern zufolge ist es an den Fans, das zu entscheiden

Marvel's Spider-Man 2 ist seit dem 20. Oktober nun offiziell auf der PlayStation 5 genießbar und bietet eine packende Erzählung, rund um Peter Parker, Miles Morales ... und die spannenden Gegenspieler Kraven sowie Venom. Trotz der Tatsache, dass der neueste Insomniac-Titel aber erst vor wenigen Tagen erschien, dürstet es der Fangemeinde schon jetzt nach dem nächsten Abenteuer im Spidey-Universe.

Und infolgedessen gilt es natürlich eine höchst relevante Frage zu beantworten: Was könnte das nächste Abenteuer sein?

Insomniac selbst scheint diesbezüglich recht offen zu sein und suggeriert sogar, dass man sich – insofern das von den Fans gewünscht ist – auch gern an einem Venom-Spinoff versuchen würde. Ein entsprechendes Abenteuer könnte im Stile eines Spider-Man: Miles Morales (dem Stand-Alone-DLC zu Marvel's Spider-Man) aufgebaut sein und ein kurzweiliges Abenteuer in der Haut des Anti-Helden darstellen (was zumindest mir außerordenlich gut gefallen würde).

Doch woher kommen diese Gedanken? Der Senior Narrative Director von Marvel's Spider-Man 2, Jon Paquette, machte zuletzt darauf aufmerksam, dass nach der Arbeit an Spider-Man 2 noch längst nicht Schluss mit Venom sein müsse. In einem Interview mit Insider sprach Paquette demnach über einen der wohl wichtigsten Charaktere aus dem neuesten Spiel, dem Symbionten höchstpersönlich.

Und auch wenn es keine direkte Bestätigung dafür gibt, dass Venom schon alsbald sein eigenes Spiel bekommt, meinte Paquette, dass man es auf jeden Fall in Erwägung ziehen werde, wenn es eine überwältigende Nachfrage aus der Community für eben jenes Abenteuer gibt.

"Also, wir machen Folgendes. Wir konzentrieren uns auf Spider-Man 2, und wir werden abwarten, wie die Fans reagieren", sagte er. "Wir werden den Fans zuhören und uns fragen: 'Okay, was wollen die Fans wirklich?'"

Nachdem Venom im aktuellsten Abenteuer nur einen kleinen spielbaren Exkurs spendiert bekam, dürstet es der Community aber wohl zweifelsohne nach mehr Action in der Haut des schwarzen Muskelprotzes. Und an klassischen Comicbuch-Vorlagen zur Inspiration dürfte es dabei ebenso wenig fehlen. Eben jene waren ja auch schon gelungene Grundlage für die letzten Titel. Vielleicht sollten wir hier also schon einmal ein wenig stöbern und so die Möglichkeiten für das Venom-Spinoff erkunden?

"Es gibt so ein reichhaltiges Universum und es gibt so viel, was die Comics gemacht haben. Wir haben versucht, all das aufzunehmen und es daraufhin bewusst wieder zu vergessen, nur um darüber nachzudenken, was schlussendlich das Beste für unsere Figuren und unser Franchise wäre", so Paquette.

In jedem Fall würde ich mich nach nunmehr drei hervorragenden Spider-Man-Abenteuern freuen, wenn Insomniac alsbald auch zum vierten Streich ausholt ...

Kannst du dem Spidey-Abenteuer eher wenig abgewinnen? Gar nicht schlimm, gibt es doch für die PlayStation 5 auch noch viele weitere, grandiose Abenteuer, die zum Verweilen einladen – und die Besten haben wir dir freundlicherweise schon einmal in einer entsprechenden Liste zusammengetragen.